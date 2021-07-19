Полиция предотвратила драку «село на село» в Чувашии

Полицейские предотвратили массовую драку между молодежью двух сел в Чувашии, установлен 21 участник, восемь из них планируют привлечь к административной ответственности, сообщает МВД по республике.

«В МВД по Чувашской Республике 16 июля поступила информация о конфликтной ситуации среди молодежи в Батыревском районе. Для проведения профилактических мероприятий в этот же день в данный район направили дополнительные наряды сотрудников полиции и Росгвардии», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По данным МВД, причиной потасовки стал бытовой конфликт между жителями сел Долгий Остров и Шыгырдан: в ночь на 14 июля у молодых людей произошел бытовой конфликт, в ходе которого трое жителей села Долгий Остров нанесли побои двум молодым людям из села Шыгырдан. Пострадавшие отказались от обращения в правоохранительные органы. В ночь на 16 июля в одном из сел собралась группа молодых людей, которые направились в сторону соседнего населенного пункта. Заметив экипажи полицейских автомашин, они разбежались.

«Принятыми мерами полицейскими установлен 21 человек, участвовавший в потасовке. В медучреждения за помощью никто не обращался. В ходе разбирательств в отношении восьми человек собраны материалы для привлечения к административной ответственности по статье КоАП РФ «организация массового одновременного пребывания и (или) передвижение граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка», – уточняет МВД.

Сотрудники МВД по Чувашии провели с участниками конфликта профилактическую работу по недопущению противоправных действий. Обсуждены вопросы профилактики совершения преступлений и правонарушений с руководством администрации Батыревского района.

Ранее в Ульяновской области произошла массовая драка во время свадьбы, пострадали два человека, правоохранительные органы начали расследование.