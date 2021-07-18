Доктор Мясников: Переболевшие ковидом после прививки станут пуленепробиваемыми

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил преимущество иммунитета, выработанного после вакцинации от коронавируса, перед иммунитетом, появившемся после болезни.

В своем Telegram-канале Мясников рассказал о результатах исследований, которые изучали защитный иммунитет переболевших коронавирусом, не переболевших, но вакцинированных, переболевших коронавирусом и также вакцинированных.

«Иммунитет переболевших хорошо защищает от тех типов коронавируса, которые вызвали у них болезнь и значительно хуже от новых штаммов – того же «дельта». Иммунитет вакцинированных хорошо защищает от всех штаммом, исключая «бета» – Южно-Африканский, там эффективность вакцин ниже. Иммунитет переболевших и вакцинированных превышает иммунитет, что переболевших, но не вакцинированных, что просто вакцинированных, и надежно покрывает от всех известных на сегодня штаммов, включая «дельту», – написал эксперт.

Он также отметил, сославшись на врача, проводившего исследование, что переболевшие коронавирусом «вряд ли тяжело заболеют повторно одним из новых вариантов коронавируса, скорее всего все пройдет в легкой форме. Но если они вакцинируются, то станут просто пуленепробиваемыми».

Ранее Мясников рассказал, почему не следует бояться антитело-зависимого усиления вируса после вакцинации от коронавируса.