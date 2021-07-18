Талибы заявили о намерении установить хорошие отношения со всеми странами

Движение «Талибан» (запрещено в России) стремится к установлению хороших отношений со всеми странами мира, заявил его лидер Хайбатулла Ахундзада.

«Мы стремимся к установлению хороших и крепких дипломатических, экономических и политических отношений в рамках взаимодействия и взаимных договоренностей со всеми странами мира, включая США, после вывода всех иностранных войск», – говорится в послании лидера талибов в преддверии наступления мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам), сообщает РИА «Новости».

Он также отметил, что движение поддерживает политическое урегулирование в Афганистане.



Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама.

Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят».

Ранее движение потребовало вывести американские войска из Афганистана. При этом президент республики Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны после ухода американских войск.

В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан». Однако Кабул не стал просить Вашингтон задержать вывод американских войск.

В апреле Госдепартамент Соединенных Штатов призвал американцев срочно покинуть Афганистан. В мае стало известно о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.