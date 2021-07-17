Блогера Пашаева арестовали в Петербурге по обвинению в угрозах полицейскому

Блогер Эмиль Пашаев заключен под стражу на два месяца, Приморский районный суд Петербурга обвиняет его в угрозах совершения насилия в отношении полицейского, остановившего его за нарушение правил дорожного движения, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Приморский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Эмиля Пашаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти и его близких)», – приводит сообщение РИА «Новости». Отмечается, что ему предъявлено обвинение, он полностью признал вину.

По информации пресс-службы, Пашаева остановили 7 июня после нарушения им правил дорожного движения в Приморском районе. В то время, пока сотрудник ДПС составлял протокол, блогер нецензурно ругался, после чего оставил водительское удостоверение и скрылся. Позднее блогер узнал личный номер мобильного телефона инспектора ДПС и несколько раз позвонил сотруднику полиции, высказывая угрозы применения насилия в отношении самого инспектора и его близких, сообщает СК.

Пашаев и ранее привлекался к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что московская прокуратура будет настаивать в апелляционной инстанции на ужесточении наказания блогеру Эдварду Билу (Эдуард Биль), который стал причиной массового ДТП на Смоленской площади в центре Москвы в апреле.