Путин поручил выделить дополнительно 50 млрд рублей на модернизацию общественного транспорта Путин поручил создать в малых городах инфраструктуру для активного отдыха и занятий спортом Путин поручил выделить на программу медицинской реабилитации 100 млрд рублей 16 июля 2021, 19:19 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить разработку и реализацию программы развития в стране медицинской реабилитации на 2021–2026 годы, на ее финансирование будет предусмотрено 100 млрд рублей. Ранее президент сообщил, что система уже создается – она требует закупки специального оборудования и работа начнется в ближайшее время «Правительству Российской Федерации обеспечить с учетом ранее данных поручений разработку и реализацию программы развития медицинской реабилитации на 2021–2026 годы, предусмотрев ее финансирование за счет средств федерального бюджета в размере 100 млрд рублей (из них 60 млрд рублей в 2021–2024 годах)», – говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Соответствующий доклад кабмин должен представить до 15 августа, следует из списка поручений главы государства по итогам XX съезда «Единой России». Ранее сообщалось, что «Единая Россия» добилась выделения 2,7 млрд рублей на достройку медучреждений в регионах.

Керри: Путин озвучил целый ряд очень позитивных идей по климату 15 июля 2021, 20:30 Текст: Ксения Панькова

США «тщательно изучат» идеи российского президента Владимира Путина по климатической повестке, заявил спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри, отметив, что эти идеи очень позитивны. «У него был целый ряд предложений о возможном сотрудничестве», – заявил Керри в интервью газете «Коммерсант». По его словам, Путин, к примеру, предложил сотрудничать в рамках сбора информации при помощи спутников, что может дать сведения по выбросам парниковых газов. «Это была его идея. И я думаю, что это очень хорошая идея, которую мы должны очень тщательно изучить. Он упомянул о вариантах сотрудничества в области декарбонизации, технологиях лесоразведения, об особых подходах к выработанным на основе экологических требований решениям и так далее. В общем президент Путин озвучил целый ряд очень позитивных идей», – отметил Керри. Как рассказал Керри, российский лидер очень четко подтвердил то, о чем говорил на саммите по климату, и согласился с необходимостью действовать в течение периода 2020-2030 годов. Ранее Госдеп США сообщил, что президент России Владимир Путин и находящийся в Москве спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре подчеркнули важность совместной работы Вашингтона и Москвы над целым рядом климатических вопросов. Накануне в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин и спецпредставитель лидера США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре обменялись мнениями о перспективах двустороннего природоохранного сотрудничества в Арктике. В Кремле также отметили необходимость диалога между Россией и США по климату. Напомним, спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри с 12 по 15 июля находится с визитом в Москве. В понедельник он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Во вторник Керри провел встречу с советником президента России по вопросам изменения климата Русланом Эдельгериевым. Путин заявил о восстановлении экономики России от последствий пандемии 16 июля 2021, 17:15 Текст: Евгения Шестак

Российская экономика восстановилась после пандемии коронавируса, в целом последствия преодолены, заявил президент России Владимир Путин на онлайн-встрече лидеров экономик форума АТЭС. «Можно сказать, что в целом последствия от пандемии преодолены, экономика в целом восстановилась», – цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, с учетом сохраняющихся высоких рисков первоочередной задачей должно стать расширение масштабов вакцинации. Президент отметил, Россия готова к сотрудничеству со странами АТЭС в вопросах массовой вакцинации от коронавируса. «С учетом сохраняющихся высоких рисков в качестве первоочередной задачи видим расширение масштабов вакцинации. Мы готовы к тесному сотрудничеству с партнерами по АТЭС по таким актуальным направлениям, как организация массовой иммунизации населения, в том числе трудовых мигрантов, реабилитация и восстановление здоровья переболевших», – сказал он. Также глава государства, что пандемия нанесла серьезный удар по всем без исключения участникам АТЭС. Он подчеркнул, что скорость восстановления экономики и социальной сферы зависит от темпов вакцинации. «От темпов вакцинации в мировом масштабе во многом зависит то, насколько быстро удастся восстановить глобальную экономику, минимизировать риски, связанные с новыми волнами заражений, преодолеть негативные тенденции в социальной сфере», – сказал Путин. В пятницу президент Владимир Путин участвует в неформальной встрече лидеров стран-участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС). В ходе встречи Путин заявил, что Россия поддерживает итоговый документ встречи лидеров стран-участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» о скоординированных действиях в борьбе с коронавирусом. Напомним, в число стран АТЭС входят Южная Корея, Австралия, Китай, Индонезия, Япония, Вьетнам, Канада, Мексика и другие государства. Выборы-2021: Глава ДНР решил стать единороссом, лидер «Справедливой России» предложил платить россиянам за прививку 16 июля 2021, 08:50 Текст: Андрей Самохин,

Андрей Резчиков

Глава ДНР Денис Пушилин решил подать заявление о вступлении в «Единую Россию». Справороссы призвали попросту платить гражданам за вакцинацию. «Яблоко» потребовало снова ввести локдаун по всей стране. Депутат Мосгордумы Елена Шувалова передумала идти на выборы с партией Максима Шевченко. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин объявил о намерении подать заявление о приеме в партию «Единая Россия». «Конечно, буду», – сказал Пушилин, отвечая на соответствующий вопрос. «Всегда нужно действовать исходя из тех внутренних приоритетов, которые есть у человека, то, что он считает правильным», – добавил глава ДНР. Свое обещание Пушилин озвучил по итогам форума «Россия – Донбасс: единство приоритетов», в работе которого участвовала прибывшая из Москвы делегация единороссов. Ранее на форуме заработала площадка для записи в ряды «Единой России». Ранее Пушилин объявил, что живущие на территории его республики россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму, правда, для этого им придется выехать в Ростовскую область. Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов осудил предложение Роспотребнадзора устроить конкурс между регионами за лучшие показатели по вакцинации. Миронов призвал не раздавать «гранты» чиновникам, а материально поощрять самих россиян. По его мнению, «гранты» и другие меры поддержки надо давать не чиновникам, а рядовым гражданам – в качестве поощрения вакцинации. «Тогда и принуждать к прививке никого не придется», – заключил Миронов. Ранее Роспотребнадзор предложил выделять на конкурсной основе бюджетные средства регионам, признанным «свободными от COVID-19». Лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков обратился к президенту России с призывом вновь ввести в стране двухнедельный локдаун и принять при этом ряд срочных мер по поддержке как экономики, так и населения. Политик считает, что деньги на выплаты работникам на время локдауна необходимо брать из Фонда национального благосостояния, а не из бюджета собственников предприятий. В противном случае предприниматели вынуждены будут сокращать зарплаты и увольнять сотрудников. Рыбаков также требует отдельных программ помощи для малого и среднего бизнеса, для самозанятых, индивидуальных предпринимателей и независимых работников сферы культуры и искусства. Исключенная из КПРФ депутат Московской городской думы Елена Шувалова отказалась баллотироваться в Госдуму от Российской партии свободы и справедливости (РПСС). Как сообщает «Коммерсант», Шуваловой не понравились итоговые списки кандидатов в депутаты Госдумы, которые РПСС подала в ЦИК. В них, по ее словам, фигурируют трое представителей «Коммунистов России». В одномандатных округах «против вполне приличных представителей КПРФ» РПСС выдвинула малоизвестных и «слабых», посетовала Шувалова. В частности, по ее мнению, РПСС нарочно не стала выставлять сильного конкурента для главы столичного горкома КПРФ Валерия Рашкина. По мнению Шуваловой, такой список означает, что кандидаты от РПСС окажутся спойлерами по отношению к КПРФ, а для нее лично такой подход неприемлем. Появление в рядах единороссов Дениса Пушилина, без сомнения, даст «Единой России» новые голоса в Донбассе, сказал профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев. «Как на руководителя республики, на него ориентируется большинство, – отметил эксперт. – Он ведь не просто выразил желание вступить в партию, а объяснил на чем его желание основано: единороссы конкретно помогают региону. С другой стороны, решение Пушилина значимо и для ЕР. У нас ряд патриотов пытаются забрать себе тему ДНР и ЛНР, как будто только они ею занимаются, а «Единая Россия» – ни при чем. Однако она в Донбассе очень даже при чем», – подчеркнул политолог. «По-моему, одно другому никак не мешает», – так прокомментировал Матвейчев спор Сергея Миронова с Роспотребнадзором. «То есть здесь важны как усилия руководителей регионов по организации массовой вакцинации, так и непосредственная мотивация для простых граждан сделать прививку. На мой взгляд, материальные стимулы можно использовать в разной форме – не только розыгрыш призов, но и прямая выплата», – считает политолог. Предложение лидера эсеров отличается от свойственного этой партии популизма конструктивным содержанием – и, скорее всего, пойдет на пользу ее рейтингу, отмечает Матвейчев. «Противники вакцинации не пойдут на нее и за деньги, а большинству избирателей СР такая идея покажется нормальной. Вреда партии уж точно не принесет», – уверен эксперт. «Требовать нового локдауна – это выстрел «яблочников» себе в ногу», – считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Кто за них будет голосовать с такими предложениями? – недоумевает политолог. – Они, видимо, посмотрели на верхушку своего электората и увидели, что эти люди паникуют. И тогда они решили, что локдаун можно выдвинуть как предвыборный лозунг». По мнению эксперта, это ошибка. «По идее, «Яблоко» должно представлять предпринимателей, а для них локдаун недопустим ни в какой форме. Все это говорит о том, что они свой электорат просто не знают», – заключил Данилин. «Уход Шуваловой для РПСС – это совсем не смертельный удар, не на одном депутате Мосгордумы держится эта партия. У них есть и другие известные фронтмены», – прокомментировал Данилин неожиданный отказ Елены Шуваловой баллотироваться в Госдуму от Российской партии свободы и справедливости. «РПСС – это своего рода политический Франкенштейн. Он может нравиться определенным и очень разным избирателям своей непривычной фрагментарностью лидеров и идеологий. Поэтому отпадение Шуваловой может и отвратит часть электората, но незначительную», – полагает собеседник. Что касается политической судьбы самой Шуваловой, то политолог считает ее шаг неудачным. «Ее взяли в хорошую организацию, доверились ей. А она их в самом начале кампании кинула. Не думаю, что Шувалову скоро вновь позовут в какую-то серьезную структуру – слишком много скандалов и капризов», – полагает Данилин. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Путин поручил освободить от уплаты НДФЛ семьи с двумя детьми при продаже жилья 16 июля 2021, 19:07

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин поручил Ккабмину и Госдуме до 1 ноября внести поправки, которые освободят от уплаты подоходного налога семьи с двумя и более детьми при продаже жилья для покупки нового, сообщает пресс-служба Кремля. «Правительству России совместно с Государственной думой Федерального собрания России обеспечить внесение в законодательство России изменений, предусматривающих освобождение семей с двумя и более детьми от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже жилого помещения, находящегося в собственности менее пяти лет, в случае направления в течение календарного года полученных от его продажи средств на покупку иного жилого помещения в целях улучшения жилищных условий», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Уточняется, что срок исполнения поручения – 1 ноября 2021 года. Ранее президент Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже квартиры в случае скорой покупки новой. В Кремле сочли естественным изучение статьи Путина по Украине в армии 16 июля 2021, 13:39 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин не в курсе, что его статья про Украину стала обязательной для изучения российскими военными, однако это естественно и объяснимо, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Нет, президент не знает об этом. Но, с другой стороны, это вполне объяснимо, потому что речь идет об очень важном, важном концептуально документе, который написал верховней главнокомандующий, и, естественно, совершенно естественно, что в вооруженных силах это изучают», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Минобороны включило статью президента в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки. Напомним, президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Путин заявил на саммите АТЭС о готовности к совместным действиям против COVID-19 16 июля 2021, 16:25 Текст: Евгения Шестак

Россия поддерживает итоговый документ встречи лидеров стран-участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» о скоординированных действиях в борьбе с коронавирусом, заявил российский лидер Владимир Путин на онлайн-саммите АТЭС. «Хотели бы поддержать подготовленный проект итогового документа саммита, в котором четко выражен общий настрой на дальнейшее слаженное и скоординированное взаимодействие в рамках АТЭС для борьбы с пандемией и ее последствиями», – цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, Россия готова к тесному сотрудничеству с АТЭС по массовой вакцинации населения от коронавируса, в том числе трудовых мигрантов. «Мы готовы к тесному сотрудничеству с партнерами по АТЭС по таким актуальным направлениям, как организация массовой иммунизации населения, в том числе и трудовых мигрантов, реабилитации и восстановления здоровья переболевших», – сказал он. Также глава государства отметил, что все российские вакцины от коронавируса являются надежными и безопасными. «В России разработаны и применяются уже четыре вакцины против коронавируса. Все они безопасны и надежны», – сказал он. Вместе с тем Путин добавил, что высокое качество первой российской вакцины «Спутник V» подтверждено уже почти 70 государствами, официально одобрившими ее. В пятницу президент Владимир Путин участвует в неформальной встрече лидеров стран-участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС). Напомним, в число стран АТЭС входят Южная Корея, Австралия, Китай, Индонезия, Япония, Вьетнам, Канада, Мексика и другие государства. Путин принимает участие в онлайн-саммите АТЭС 16 июля 2021, 15:57 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин участвует в неформальной встрече лидеров стран-участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) в пятницу. Саммит проходит в режиме видеоконференции, передает РИА «Новости». Встреча проводится под председательством премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн. Саммит был созван всего за пять дней, тогда как на ноябрь намечена еще и регулярная встреча АТЭС. По данным Кремля, лидеры стран АТЭС обсудят «задачи по преодолению глобальных проблем в сферах здравоохранения и экономики, вызванных пандемией коронавирусной инфекции». Напомним, в число стран АТЭС входят Южная Корея, Австралия, Китай, Индонезия, Япония, Вьетнам, Канада, Мексика и другие государства. В ноябре 2020 года президент Владимир Путин выступал на саммите АТЭС. В ходе своего выступления российский лидер заявил, что наблюдается тревожная тенденция в мировой экономике, связанная со спадом промышленного производства и бедности на фоне пандемии. ЦПК: ЕР на выборах в это воскресенье получила бы 120 мандатов по федеральному округу 16 июля 2021, 18:11 Текст: Вера Басилая

Если бы выборы состоялись в это воскресенье, то «Единая Россия» получила бы по федеральному округу 53,3% мандатов или 120 мест в Госдуме, говорится в исследовании Центра политической конъюнктуры (ЦПК). Рейтинг «Единой России» растет вторую неделю подряд, за прошедшую неделю он увеличился на 1%, , «Справедливая Россия – За правду» потеряла 1 п.п. Согласно текущим данным, пятипроцентный барьер преодолевают четыре партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия – За Правду». Учитывая правила распределения мандатов, закрепленные в действующем законодательстве, приблизительные итоговые результаты в процентном соотношении, согласно общему рейтингу, выглядят следующим образом: у «Единой России» – 31%, у КПРФ – 11 %, у ЛДПР – 10%, у «Справедливой России» – 6%, говорится в исследовании ЦПК. Получается, что каждая из партий, прошедшая политический барьер, получит следующее количество мандатов по федеральному округу: «ЕР» – 53,3%, КПРФ – 19,1 %, ЛДПР – 17,3%, «Справедливая Россия – За правду» – 10,2%. В результате за неделю «Единая Россия» добирает еще четыре мандата (всего 120). У КПРФ и ЛДПР показатели стабильно не меняются– 43 и 39 мандатов, соответственно. «Справедливая Россия – За правду» теряет рейтинг и четыре мандата. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Эксперты предсказали большую конкуренцию на выборах в Госдуму 16 июля 2021, 17:41 Текст: Вера Басилая

Предстоящие выборы в Госдуму будут отмечены очень высокой конкуренцией, заявил член Общественной палаты РФ Максим Григорьев на основании данных, собранных в докладе Фонда исследования проблем демократии «О конкурентности на выборах разных уровней». «За последние годы идет существенное увеличение конкурентности, причем мы видим это на всех уровнях избирательного процесса: и на стадии выдвижения, и на стадии регистрации. В том числе мы видим, что больше фракций образовывается в законодательных собраниях регионов, то есть и по итогам конкуренция достаточно большая. Все эти выводы мы переносим на предстоящие выборы в Государственную Думу, на основе этих данных мы прогнозируем, что конкуренция на выборах в Госдуму будет очень большая», – приводятся слова эксперта на сайте Независимого общественного мониторинга. По словам Григорьева, руководитель избирательной комиссии Ленинградской области подтвердил, что конкурентность достаточно серьезная – уже сейчас многие партии и конкретные кандидаты несут документы для участия в выборах. «Петербургские политологи и эксперты Ленобласти подтверждают увеличение конкурентности», – отметил член Общественной палаты России, руководитель Общественного штаба Ленобласти Владимир Журавлев, заверив, что штаб Ленинградской области активно включился в наблюдение за стартовавшей избирательной кампанией и активно взаимодействует со всеми партиями, которые стремятся к диалогу с общественниками. Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Путин пригласил страны АТЭС на Восточный экономический форум 16 июля 2021, 17:32 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин пригласил страны-участницы «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» на Восточный экономический форум во Владивостоке. «Рассчитываем, что представители экономик региона примут участие и в другом форуме, проводимом в России – Восточном экономическом форуме, намеченном на 2-4 сентября во Владивостоке», – цитирует РИА «Новости» Путина. В пятницу президент Владимир Путин участвует в неформальной встрече лидеров стран-участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС). В ходе встречи Путин заявил, что Россия поддерживает итоговый документ встречи лидеров стран-участниц форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» о скоординированных действиях в борьбе с коронавирусом. Также он отметил, что российская экономика восстановилась после пандемии коронавируса, в целом последствия преодолены. Напомним, в число стран АТЭС входят Южная Корея, Австралия, Китай, Индонезия, Япония, Вьетнам, Канада, Мексика и другие государства. ВЦИОМ: За список «Единой России» готовы проголосовать 40% опрошенных 16 июля 2021, 19:05

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Текст: Андрей Самохин

40 % россиян, из числа тех что намерены принять участие в голосовании на сентябрьских выборах в Госдуму, намерены голосовать за «Единую Россию». Об этом говорят результаты всероссийского опроса ВЦИОМ, который был проведен по двум различным методикам. В пятницу Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты двух исследований, посвященных предстоящим выборам в Госдуму: параллельно проводились поквартирный и телефонный соцопросы. В ходе поквартирного опроса респондентам впервые предъявлялись не только перечень партий – участниц выборов, но и список лидеров от каждой партии. Из тех, кто был опрошен в ходе поквартирного опроса и уверен, что будет голосовать, 40% проголосовали бы за «Единую Россию». 14% респондентов намерены проголосовать за КПРФ, 11% – за ЛДПР, а 10% – за партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Среди уверенных в своем участии в голосовании респондентов телефонного опроса 30% проголосовали бы за «Единую Россию», 18% – за КПРФ, 10% – за ЛДПР и 9% за «Справедливую Россию». Среди опрошенных поквартирно, 36% уверены, что примут участие в выборах депутатов Государственной Думы России, которые состоятся в сентябре 2021 года, 15% ответили, что скорее всего это сделают (41% и 21% соответственно среди респондентов телефонного опроса). «Раньше ВЦИОМ ограничивался телефонными опросами, а сейчас решил в ходе избирательной кампании дополнить эти исследования поквартирными опросами, чтобы потом сравнить и вывести среднее значение. Думаю, сделано это было для того чтобы снять обвинения центра в ангажированности, неправильных методиках и так далее со стороны «диванных экспертов», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Выборки и методы, которые использовали социологи в этих опросах, давно апробированы в мире, описаны в профессиональной литературе. Подобное сочетание методов опроса продиктовано стремлением достичь более научно строгого результата», – отметил политолог. Мартынов подчеркнул – цифры, опубликованные ВЦИОМ, в целом соответствуют оценкам предпочтений избирателей, которые ранее давало экспертное сообщество. «До 40 % у «Единой России», примерно, по «10 +» у КПРФ и ЛДПР, и порядка 7 % у «Справедливой России», – перечислил эксперт. – Социологи сейчас подтвердили предположения политологов, причем в максимальной корректной форме опроса по двум методам». «То, что кроме простого наименования партий в опросах были задействованы лидеры их федеральных списков очень важно, поскольку представляет более адекватно общественное мнение, – сказал Мартынов. – Многие голосуют не столько за партии, сколько за их первых лиц. Понятно, что у «Единой России» было больше возможностей пригласить в «выборные лидеры» таких ярких и всем известных людей как Сергей Шойгу и Сергей Лавров». Всем участникам кампании и наблюдателям важно иметь достоверные данные, которые дает такой двойной портрет общественного мнения, с учетом не только партийных брендов, но и персоналий, добавил собеседник. Выборы в Госдуму будут проходить в течение трех дней –17, 18 и 19 сентября. Одновременно с ними в единый день голосования 19 сентября должны пройти прямые выборы глав девяти регионах (и еще в трех субъектах федерации руководителей будут избирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Путин поручил выделить 150 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры 16 июля 2021, 19:40 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин по итогам съезда «Единой России» поручил выделить 150 млрд рублей на строительство и модернизацию в регионах объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе в Крыму и на Черноморском побережье. «Правительству Российской Федерации обеспечить: ... направление, начиная с 2022 года дополнительных средств в размере 150 млрд. рублей на строительство и модернизацию в субъектах Российской Федерации объектов коммунальной инфраструктуры, прежде всего на строительство современных канализационных очистных сооружений и очистных сооружений ливневых стоков, в том числе на Черноморском побережье России, включая Республику Крым», – говорится в сообщениина сайте Кремля. Путин поручил выделить дополнительно 50 млрд рублей на модернизацию общественного транспорта 16 июля 2021, 19:10 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поручил Кабмину направить дополнительно 50 млрд рублей на модернизацию общественного транспорта и 30 млрд рублей на ремонт автодорог. «Правительству Российской Федерации обеспечить: ...направление дополнительных средств: в размере 50 миллиардов рублей – на реализацию мероприятий по развитию и модернизации общественного транспорта; в размере 30 миллиардов рублей – на реализацию мероприятий по ремонту автомобильных дорог регионального и местного значения», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Путин поручил создать в малых городах инфраструктуру для активного отдыха и занятий спортом 16 июля 2021, 19:26 Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин поручил до 31 января 2022 года рассмотреть вопрос создания в малых городах и селах инфраструктуры для активного отдыха и занятий спортом, сообщает пресс-служба Кремля. «Правительству Российской Федерации совместно с всероссийской политической партией «Единая Россия» рассмотреть вопрос о создании в малых городах и сельских населенных пунктах современной социальной инфраструктуры для организации активного отдыха граждан и занятий спортом», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Уточняется, что доложить об исполнении поручения необходимо до 31 января 2022 года, далее – один раз в полгода. Ранее в пресс-службе «Единой России» сообщили, что в регионах России откроются 100 новых физкультурно-спортивных комплексов открытого типа (ФОКОТ). В большинстве субъектов необходимые процедуры пройдены, работы идут по графику, а объекты откроются в установленные сроки. Эксперт: Трехдневное голосование сводит к нулю риск заражения COVID на избирательных участках 16 июля 2021, 20:04 Текст: Вера Басилая

Сентябрьские выборы будут безопасными для избирателей, поскольку, в дополнение ко всем мерам безопасности, члены избирательных комиссий и наблюдатели будут вакцинированы, заявил газете ВЗГЛЯД председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко, комментируя рекомендации Роспотребнадзора против COVID-19 в ходе избирательной кампании. «Опыт прошлого года показал, что практика проведения трехдневного голосования с соблюдением требований безопасности, предписанных Роспотребнадзором, полностью себя оправдала. Риски заражения коронавирусной инфекцией на избирательных участках тогда были сведены к нулю», – заявил Дейнеко. По его словам, предстоящие выборы депутатов Государственной думы – очень важное для страны политическое событие, но ковидная статистика оставляет желать лучшего. «Поэтому инициативы, озвученные сегодня главами Центризбиркома России и Роспотребнадзора абсолютно оправданы и продиктованы временем. Нет сомнения в том, что сентябрьские выборы будут еще более безопасными для избирателей, поскольку, в дополнение ко всем мерам безопасности, члены избирательных комиссий и наблюдатели будут вакцинированы», – добавил Дейнеко. Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком серьезно относится к эпидемиологической ситуации в стране и придает большое значение вакцинации.



Роспотребнадзор разработал рекомендации по выборам, среди них – вакцинация всех, кто будет на участке в течение продолжительного периода – членов избирательных комиссий и наблюдателей.

