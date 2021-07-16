Медведчук написал ответ Путину о будущем русских и украинцев

Украина с нынешней антироссийской, мононациональной идеологией не может служить интересам своего народа. Киеву следует не «защищать» Европу от России ценой собственного существования, а отстаивать интересы своего народа и заниматься развитием страны, написал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, комментируя статью президента России об Украине.

«Переполох, который поднялся в политических кругах Украины после выхода статьи Владимира Путина … трудно переоценить. Однако в целом реакцию на эту статью большинства украинских политиков и аналитиков нельзя назвать адекватным ответом. … Я считаю, что украинец, который думает о будущем своей страны и своего народа, должен эту статью внимательно изучить, поскольку она дает достаточно жесткую, но абсолютно правдивую оценку нашей общей истории и современной украинской государственности», – написал Медведчук на сайте своей партии.

Он обратил внимание, что Путин указал на три главных изъяна современного украинского государства, которые не дают сделать из Украины современную конкурентоспособную страну.

«Первый изъян очевиден – Украина, где, по данным последней всеукраинской переписи населения 2001 года, проживают представители более 130 национальностей и народностей, решительно взяла курс на мононациональную страну, … (что) подразумевает сдачу граждан и территорий. Политика мононационального государства не может достичь главной цели как на нынешнем этапе развития страны, так и на будущих этапах, а именно: «сшить» страну вокруг общей идеи, вернуть регионы, которые оказались неподконтрольны официальному Киеву, убедить жителей ОРДЛО (ДНР и ЛНР – прим. ВЗГЛЯД) в том, что Украина – это их дом и здесь им рады. И никаким образом строительство мононационального государства с воинствующей украинизацией не способно вернуть Донбасс на Украину и Украину в Донбасс», – пишет Медведчук.

Также, отмечает он, Путин напоминает о договоре об учреждении Советского Союза 1922 года, согласно которому «республики – учредители Союза, после того как они сами же аннулировали Договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза». «Но этого не понимают современные украинские политики. Ведь, разорвав с Россией международные договоры, они сами поставили вопросы о границах, которые эти договоры закрепляли. Советский Союз, приращивая территории УССР, не ставил задачей создание этнической республики. А если теперь руководство Украины поставило задачу создать моноэтническое государство, то это автоматически подрывает основы обретения Украиной независимости, поскольку эта независимость подразумевала многонациональное украинское государство, а не то, в котором многомиллионное русское и русскоязычное население в таком случае обретает статус колониального народа», – указал Медведчук.

Одним из важнейших и ошибочных шагов украинской власти он также назвал денонсацию Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной. «Для экономики Украины, для позиции страны на международной арене, для интересов миллионов граждан такое решение имело катастрофические последствия. Такой шаг свел на нет все усилия, направленные на поиск компромиссов и мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Разорвав договор с РФ, лишив себя любых юридических возможностей для разрешения спорных ситуаций, украинская власть целенаправленно избрала идеологию управляемого пограничного государства, главной задачей которого является проводить тотальную антироссийскую политику даже в тех сферах, где это идет в ущерб себе и своим гражданам. Такая позиция не обеспечивает гражданам никакого видения будущего», – добавил Медведчук.

Третий и важнейший изъян, на который указывает Путин, пишет украинский политик, то, что «украинская государственность строится исходя не из прагматичных соображений, а из романтических «хотелок». «Украина вечно выпускает синицу из рук, не пытаясь поймать журавля в небе. Возможно, строить самолеты с ЕС куда выгоднее, чем строить их с Россией. Только Украина и с ЕС их не начала строить, и с Россией прекратила, и так с любой высокотехнологичной продукцией. Мы теряем, а не получаем ничего, кроме иллюзий и несбывшихся надежд. То есть кто-то эти иллюзии украинцам продает и неплохо зарабатывает. Но украинскому народу от этого становится только хуже, и именно поэтому страна за последние годы превратилась из бедной в нищую», – пишет Медведчук.

Он также выразил мнение, что сегодня Европе не нужно государство, главной задачей которого будет сдерживание России. «В противном случае Украина получала бы намного больше поддержки и никакого «Северного потока – 2» не было. Но украинская власть успешно игнорирует реальность, считая, что ситуация именно такая, какую ей удобно представлять. Это и есть главная и широко транслируемая властью безрассудная романтическая «хотелка», – отмечает политик.

«Государство с нынешней антироссийской, мононациональной идеологией не может служить интересам своего народа по определению. Власти говорят, что задача украинского народа – защищать «цивилизованную Европу» от «российских варваров». Но ни один народ долго не может существовать исключительно как защитник другого народа от третьего. История показывает, что в этом случае поглощение неизбежно. Либо тем, от кого защищают, либо тем, кого защищают. И нет никакой альтернативы этому процессу: либо мы защищаем Европу от России, даже ценой собственного существования, либо мы защищаем интересы своего народа и занимаемся развитием своей страны, а не приносим себя в жертву на алтарь европейских и заокеанских интересов», – отмечает Медведчук.

Антироссийскую политику Украины он назвал неумной и недальновидной, угрожающей «не столько России, сколько существованию украинского государства». «Сведение смысла украинской государственности к противостоянию с Россией автоматически уничтожает этот смысл, если Европа и Россия договорятся. И тогда государство Украина становится ненужным, и неважно, кем будет контролироваться эта территория. Значит, нам нужен другой смысл существования украинской государственности», – добавил политик.

По его словам, выход из ситуации очень простой – «создавать современное правовое мультикультурное государство, а не пытаться колонизировать свои же территории». «Если бы Россия строила свою государственность по лекалам современной Украины, то она быстро бы лишилась огромного количества территорий и населения. Я считаю, что украинцы и русские – разные народы, но народы братские, славянские, православные, с единой ментальностью, историей, святыми и традициями. Народы, которые веками добивались величайших побед, когда шли рука об руку. … Мы должны поставить во главу угла построения нового европейского государства Украина не национальное достоинство, когда одни нации объявляются ценными, а другие подлежат ассимиляции, а права и свободы граждан. Нам нужна свободная и справедливая держава, а не национальная резервация», – заключил Медведчук.

Напомним, президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг.