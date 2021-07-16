Жертвами наводнения в Бельгии стали 11 человек

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16 июля, пятница | Последнее обновление — 03:22 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: США и Германия собрались «защищать» восточный фланг НАТО от России
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Мы – кто? Мы – страна какого народа? Мы – чьи наследники? Царей, революционеров, интеллигентов, крестьян? Мы господа или слуги? Мы – победители внутри своей истории, или же мы вечные страдальцы?
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В КГБ мудрые дядьки знали ответы на все сложные вопросы: кто сильнее – Бог или Аллах, какой пророк самый главный, аланы ли осетины или, наоборот, ингуши, чей Карабах, правда ли, что все люди на Земле произошли от грузин и кто, в конце концов, вырыл Чёрное море.
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Россия, слава Богу, может с полным правом уклониться от участия в обустройстве афганской жизни. Мы в этой стране похлебали свое большими половниками. Но американцы другие, они рефлексировать не будут. Их ждет веселый хоровод на празднике прощания со своим величием.
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В Германии растет число погибших при сильнейшем наводнении. Уже известно более чем о 40 жертвах. Стихийное бедствие вызвано дождями в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия на западе страны. Десятки людей числятся пропавшими без вести. В затопленных районах продолжается экстренная эвакуация населения в связи с угрозой прорыва дамбы в округе Ойскирхен
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В Москве представили макет электрических речных трамвайчиков. В 2022–2033 годах в столице запустят два маршрута для регулярного движения – по ним будут ходить 20 судов. Они свяжут Киевский вокзал и парк «Фили», а также новый жилой район «ЗИЛ» с «Печатниками»
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Больше недели не стихают в Южно-Африканской Республике (ЮАР) массовые беспорядки. Они вспыхнули в ответ на вынесение приговора экс-президенту Джейкобу Зуме. После всплеска насилия убиты по крайней мере 32 человека, подскочила преступность – совершаются грабежи и поджоги машин
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Жертвами наводнения в Бельгии стали 11 человек
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В результате сильнейшего за 20 лет наводнения в Бельгии погибли 11 человек, сообщают местные власти.
Кроме того, пропавшими без вести числятся трое спасателей, лодка которых перевернулась в грязевом потоке. Наводнение в Валлонии (юг страны) началось в ночь на четверг в результате ливневых дождей. Крупнейшая река Бельгии Мез (Маас) вышла из берегов. Почти полностью затоплены десятки населенных пунктов, передает ТАСС со ссылкой на RTBF.
Тем временем власти города Маастрихт в Нидерландах призвали жителей двух районов покинуть свои дома в связи с ожидаемым выходом из берегов реки Маас. Речь идет примерно о 10 тыс. человек, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация. Ожидается, что река выйдет из берегов в данном районе в ночь с четверга на пятницу.
Напомним, из-за проливных дождей на западе Германии из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки – Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Сообщалось о 58 жертвах наводнения.
Эксперт объяснил цель требований Украины о компенсации за «Турецкий поток»
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«Киев стремится создать механизм, который позволит в любой момент приостанавливать эксплуатацию «Турецкого потока» и «Северного потока – 2», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя звучащие на Украине призывы компенсировать Киеву убытки из-за «Турецкого потока».
«За вопросами, которые вызывают эмоции, на самом деле стоят довольно прагматичные вещи. Почему некоторые украинцы говорят о некой компенсации за транзит? Они хотят показать, что газопроводы «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» были построены намеренно, чтобы нанести урон украинской экономике, и в этом случае подразумевается выплата компенсаций», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Получается, что Украина воспринимает оба трубопровода не как экономические проекты, а как политические. «А дальше мы видим предложение со стороны Украины, США и Евросоюза, предполагающее создание нового инструмента управления газотранспортной системой», – пояснил он.
При этом Юшков считает, что вопрос регулирования «Турецкого потока» вторичен, а речь в основном идет о «Северном потоке – 2». «Когда началось обсуждение нового механизма регулирования, возник вопрос: почему Украина не просит подобных условий управления «Турецким потоком», который тоже отнимает у нее транзитные объемы. И теперь на Украине опомнились и начали требовать за него компенсаций», – объяснил он.
По словам собеседника, сейчас использование газопроводов регулируется либеральными правилами на основе антимонопольного законодательства. «Украина же пытается создать в отношении «Северного потока – 2» и, возможно, «Турецкого потока» обременение. В частности, если Россия будет «неправильно» себя вести на международной арене или нанесет какой-то ущерб Киеву, то их эксплуатация будет приостановлена. В этот список попадают разные вариации: если транзит через Украину снизится до определенного уровня или если Россия не будет выполнять каких-то политических требований», – объяснил Юшков.
Эксперт подчеркнул, что смысл этого заключается в том, чтобы создать отдельную систему управления «Северным потоком – 2». «Если такой сценарий будет реализован, то США и их союзники будут каждый день использовать этот инструмент, чтобы приостановить работу газопровода. И в итоге проект не будет нормально работать», – указал собеседник.
По его мнению, цель Киева – не только в получении денежных компенсаций. «Все это делается для того, чтобы придать трубопроводам статус политических проектов и создать механизм, который позволит останавливать их эксплуатацию», – заключил эксперт.
Ранее директор киевского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Оксана Ищук в своей статье для «Укринформа» заявила, что Украина должна вести переговоры с Евросоюзом о «компенсации» убытков из-за «Турецкого потока» и потери «южного» газового транзита.
«Для нашей страны переориентация транзита топлива в направлении Центральной Европы на «Турецкий поток», согласно предварительно обнародованным оценкам оператора украинской ГТС (ОГТСУ), означает потерю 10-12 млн кубометров транзита газа в год. В деньгах это ориентировочно будет «стоить» Украине 450 млн долларов», – считает эксперт.
По ее словам, на данный момент на южном направлении газ через Украину поставляется только в Молдавию. «Динамика объемов транзита свидетельствует, что украинская ГТС при полной загрузке трубопроводов «Ямал – Европа», «Северный поток – 1» и «Турецкий поток» будет выполнять лишь функцию балансирующей мощности в случае колебаний спроса на газ или технических ограничений других трубопроводов», – посетовала автор статьи.
Как заметила эксперт, в этих условиях встает вопрос о необходимости дальнейшей оптимизации украинской ГТС в соответствии с реальным спросом после 2024 года. «И если кому-то в ЕС, в частности представителям Германии, кажется, что достаточно выплатить Украине компенсации за ее отказ от блокирования «Северного потока – 2», то оперируя свершившимся фактом уже причиненного ущерба транзита в связи с работой «Турецкого потока», пора вести речь сначала о компенсации за потери транзита по южному направлению», – заявила она, объяснив это тем, что «потери» Киеву наносят «государства-члены ЕС Болгария и Венгрия, а также страна-кандидат – Сербия».
Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон выразил мнение, что компенсацией для Украины за запуск «Северного потока – 2» мог бы стать новый долгосрочный контракт на транзит.
Напомним, что «Турецкий поток», запуск которого состоялся 8 января 2020 года, состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая и проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Через «Турецкий поток» идут поставки потребителям Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины.
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Пловчиха Андрусенко шокирована решением ВАДА накануне Олимпиады
Призер чемпионатов мира российская пловчиха Вероника Андрусенко заявила, что новость о временном отстранении стала для нее шоком.
«Для меня эта новость стала настоящим шоком. Как мне сообщили, это связано с 2014 и 2015 годами. Узнала об этом 13-го. Я всегда была за чистый спорт, никогда не нарушала антидопинговые правила. Продолжу готовиться к Олимпиаде и надеюсь, что моя невиновность будет доказана», – передает РИА «Новости» слова Андрусенко.
Напомним, в среду стало известно, что Андрусенко и другой российский пловец Александр Кудашев временно отстранены от соревнований на основании доказательств, предоставленных ВАДА и следующих из исследования данных, извлеченных из Московской антидопинговой лаборатории.
Американский военный предупредил об опасном положении Украины
Украина оказалась в тяжелом и опасном положении в условиях отсутствия значимой поддержки со стороны Запада, заявил бывший представитель НАТО в России, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах.
«Украина сегодня остается в очень тяжелом положении, более тяжелом, более опасном положении – экономически, в военном (отношении), политически, дипломатически», – передает РИА «Новости» слова Табаха.
По его утверждению, внутри Украины происходят «большие подрывные действия», которые подвергают страну опасности. «И ее союзники сегодня не показывают большого желания поддержать Украину в ее борьбе за свободу, независимость и демократию», – указал Табах.
При этом он заметил, что лидерам ведущих европейских стран «выгодно», чтобы Украина «пропала с радаров».
Ранее Украине посулили превращение в пустыню.
Захарова процитировала Жванецкого в связи с уходом США из Афганистана
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала словами сатирика Михаила Жванецкого планы Соединенных Штатов эвакуировать граждан Афганистана, которые оказывали поддержку американским силам и их союзникам.
«Вспомнился Жванецкий: «Отрегулировал. Все вот так – хоть не приходи, полный порядок». Такую демократию в Афганистане американцы отрегулировали, что хоть народ вывози. И не приходи. Все вот так», – написала дипломат в своем Telegram-канале.
Накануне Пентагон пообещал эвакуировать жителей Афганистана, помогавших американцам и их союзникам. Днем ранее глава МИД Афганистана обвинил запрещенное в России террористическое движение «Талибан» в беспрецедентном кровопролитии.
В понедельник глава МИД Сергей Лавров заявил, что американские военные достаточно спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники и оборудования. Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере страны, где в том числе активизируются боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ.
Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят».
Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. При этом президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны после ухода американских войск. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан». Однако Кабул не стал просить Вашингтон задержать вывод американских войск.
В апреле Госдепартамент Соединенных Штатов призвал американцев срочно покинуть Афганистан. В мае стало известно о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
Суд ЕС поддержал ограничение мощности газопровода OPAL по требованию Польши
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Европейский суд юстиции поддержал требование Польши об ограничении на 50% мощности газопровода OPAL, который соединяет газопровод «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы.
Таким образом была отклонена апелляция Германии по предыдущему решению, касающемуся OPAL, передает ТАСС.
«На основании принципа энергетической солидарности суд считает обоснованным решение Европейского суда юстиции от сентября 2019 года по иску Польши, согласно которому было принято решение ограничить пропускную способность OPAL на 50%», – говорится в документе.
«Северный поток» – магистральный газопровод, пролегающий от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая проектная мощность двух ниток газопровода составляет 55 млрд кубометров в год. «Северный поток» поставляет газ на приемный терминал в Любмине (Германия), откуда он поступает в Бельгию, Данию, Францию, Нидерланды, Великобританию и другие страны.
Ранее Берлин заявил о прогрессе в переговорах с США по «Северному потоку – 2». При этом заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что, по мнению США, газопровод «Северный поток – 2» угрожает энергобезопасности Украины и Европы.
Между тем в июне Сейм Польши принял резолюцию против строительства газопровода «Северный поток – 2». Варшава призвала США «поддерживать и расширять санкции против организаций, участвующих в строительстве газопровода». Также там предложили выплатить Киеву компенсацию за «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему первому «Северному потоку» повезло больше второго и как Европа ради выгоды пошла на предательство.
Ученого-биолога Пигарева насмерть сбил самокат в Москве
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Ученого-биолога, правнука поэта Федора Тютчева, 80-летнего Ивана Пигарева насмерть сбил самокат в Москве, рассказал Кирилл Иванов, замдиректора Института проблем передачи информации имени Харкевича, где работал ученый.
«Иван Николаевич у нас ездил на работу на велосипеде. Вчера, по той информации, которая к нам пришла, он столкнулся с самокатом, оба человека получили травмы, обоих увезли без сознания в больницу. Соответственно, Ивану Николаевичу была проведена операция, но спасти его не удалось», – передает РИА «Новости» слова Иванова.
Инцидент, по его словам, произошел на велодорожке: велосипед и самокат столкнулись на встречных курсах.
В институте доктор биологических наук Пигарев работал с момента основания – с 1961 года. В последнее время он занимал должность главного научного сотрудника лаборатории биофизики зрения. Ученый является автором гипотезы о самодиагностике организма в период сна – «висцеральной теории сна».
«Он активно работал до последнего дня. У нас Иван Николаевич добрый, отзывчивый, великолепный человек был. Он является правнуком Тютчева по прямой линии. Все сотрудники очень сильно огорчены», – отметил Иванов.
Пигареву было 80 лет. Он родился 17 марта 1941 года.
Ранее в Москве BMW насмерть сбила ехавшую на самокате дочь экс-зампремьера Татарстана.
На Украине потребовали компенсацию за «Турецкий поток»
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Украина должна вести переговоры с Евросоюзом о «компенсации» убытков из-за «Турецкого потока» и потери «южного» газового транзита, заявила в своей статье для «Укринформа» директор киевского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Оксана Ищук.
«Для нашей страны переориентация транзита топлива в направлении Центральной Европы на «Турецкий поток», согласно предварительно обнародованным оценкам оператора украинской ГТС (ОГТСУ), означает потерю 10-12 млн кубометров транзита газа в год. В деньгах это ориентировочно будет «стоить» Украине 450 млн долларов», – передает РИА «Новости» слова эксперта.
По ее словам, на данный момент на южном направлении газ через Украину поставляется только в Молдавию. «Динамика объемов транзита свидетельствует, что украинская ГТС при полной загрузке трубопроводов «Ямал – Европа», «Северный поток – 1» и «Турецкий поток» будет выполнять лишь функцию балансирующей мощности в случае колебаний спроса на газ или технических ограничений других трубопроводов», – посетовала автор статьи.
Как заметила эксперт, в этих условиях встает вопрос о необходимости дальнейшей оптимизации украинской ГТС в соответствии с реальным спросом после 2024 года. «И если кому-то в ЕС, в частности представителям Германии, кажется, что достаточно выплатить Украине компенсации за ее отказ от блокирования «Северного потока – 2», то оперируя свершившимся фактом уже причиненного ущерба транзита в связи с работой «Турецкого потока», пора вести речь сначала о компенсации за потери транзита по южному направлению», – заявила она, объяснив это тем, что «потери» Киеву наносят «государства-члены ЕС Болгария и Венгрия, а также страна-кандидат – Сербия».
Ищук напомнила, что ранее было завершено строительство интерконнектора на сербско-венгерской границе, благодаря которому Венгрия сможет получать российский газ через Сербию и Болгарию в обход Украины – через «Турецкий поток».
Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон выразил мнение, что компенсацией для Украины за запуск «Северного потока – 2» мог бы стать новый долгосрочный контракт на транзит.
«Турецкий поток», запуск которого состоялся 8 января 2020 года, состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая и проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Через «Турецкий поток» идут поставки потребителям Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины.
Музыкант Петр Мамонов скончался в Москве
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Советский и российский музыкант и актер Петр Мамонов, долгое время находившийся в больнице с коронавирусной инфекцией, умер в четверг в возрасте 70 лет.
«Сегодня, 15 июля, скончался Петр Николаевич Мамонов. Вечная память», – сообщается на его странице в Facebook.
Подробности смерти не сообщаются.
Напомним, 1 июля Мамонов был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в больницу. Его супруга Ольга Мамонова поясняла, что артиста положили в больницу в Коммунарке, он находился в реанимации.
Она сообщала, что врачи снова оценивают состояние актера как крайне тяжелое, а также отмечала, что музыканта не смогли перевести на собственное дыхание.
Президент России Владимир Путин в начале июля награждал Петра Мамонова орденом Дружбы.
Петр Мамонов – актер, советский и российский музыкант, поэт, известен по музыкальному коллективу «Звуки Му», киноспектаклям.
Петр Николаевич Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве, был в числе первых советских хиппи, в 60-х годах собрал музыкальный коллектив «Экспресс», выступал на школьных вечеринках. В 1979 году окончил Московский полиграфический техникум.
Трудился на должности печатника в типографии «Красный пролетарий», также работал грузчиком, банщиком и лифтером в Доме Литфонда.
Он также основал рок-группу «Звуки Му» в начале 80-х, в нее входили Алексей Бортничук (гитара), Александр Липницкий (бас), Павел Хотин (клавишные), Алексей Павлов (барабаны). Дебютный альбом был записан в 1988 году. Уже с 1991 года Мамонов выступал сольно.
В 90-е вновь собрал группу и выпустил несколько альбомов. Также в 90-е играл на сцене Московского драмтеатра имени Станиславского.
Также известен по роли Доктора в культовом фильме «Игла», который вышел в 1988 году. Играл саксофониста Леху в картине «Такси-блюз» 1990 года.
Мамонов снимался в фильмах «Анна Карамазофф» (1991), «Нога» (1991), «Терра инкогнита» (1994), «Время печали еще не пришло» (1995).
ФТС вскрыла контрабанду нефти на Украину на 2 млрд рублей
Российские таможенники выявили контрабанду нефти через Новороссийск на Украину на 2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ФТС.
«ФТС России выявила незаконное перемещение на Украину 80 тысяч тонн нефти стоимостью более двух миллиардов рублей», – рассказали в ведомстве, передает РИА «Новости».
По предварительным данным, капитан танкера Altai загрузил в порту Новороссийска 80 тыс. тонн нефти, указав в качестве пункта назначения итальянский порт Аугуста. Однако после выхода с территории России отправился в украинский порт Южный близ Одессы, где и выгрузил нефть.
«Как удалось установить оперативникам, капитан танкера от представителя компании-оператора, зарегистрированной в Великобритании, заранее получил рейсовое задание на перевозку нефти на Украину, а также указание о неразглашении в порту погрузки сведений о порте назначения и получателе груза», – рассказали таможенники.
Центральная энергетическая таможня по данному факту возбудила уголовное дело о контрабанде (часть 1 статьи 226.1 УК РФ).
ФСБ предотвратила теракт в Москве
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Силовики задержали россиянина, планировавшего совершить теракт, подорвать самодельное взрывное устройство в местах массового скопления людей, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
«В результате проведенных мероприятий в Москве задержан гражданин России, планировавший организовать совершение в июле террористического акта путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
В оборудованном им тайнике обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства, а в используемых средствах связи – инструкции по его изготовлению и переписка с находящимися в Сирии членами международных террористических организаций.
Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
«Личность террориста в интересах следствия не разглашается», – отметили в ФСБ.
Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Уфе, задержав мужчину, готовившего по указанию боевиков международной террористической организации взрыв на объекте правоохранительных органов.
Светлану Алексиевич заподозрили в попытке пронести бомбу на самолет в Германии
Нобелевского лауреата, белорусскую писательницу Светлану Алексиевич не пустили на самолет в Берлине, заподозрив ее в попытке пронести бомбу на борт.
Отмечается, что сотрудники аэропорта долго искали взрывное устройство, в итоге она опоздала на свой рейс. Писательница должна была вылететь вечером 14 июля во Вроцлав для участия в мероприятии с лауреатом Нобелевской премии Ольгой Токарчук, пишет «Коммерсант».
«Светлана Алексиевич должна была приехать во Вроцлав до полуночи. Поздно вечером мы узнали, что ее задержали в аэропорту Берлина, потому что в ее вещах якобы была бомба», – сообщается на странице фонда Токарчук в Facebook.
По словам Алексиевич, ее вещи досмотрели еще раз, но не нашли ничего опасного, но на самолет она опоздала, организаторы мероприятия отправили за ней автомобиль. По ее словам, за бомбу сотрудники аэропорта могли принять зарядное устройство.
Нобелевскую премию по литературе Алексиевич получила в 2015 году за «ее полифонические сочинения, памятник страданиям и мужеству в наше время», причем награду ей прочили уже несколько лет.
Алексиевич родилась в 1948 году в Станиславе (ныне Ивано-Франковск, Украина). Отец – белорус, мать – украинка. После демобилизации отца из армии семья переехала в Белоруссию.
В 2020 году Светлана Алексиевич вошла в координационный совет оппозиции Белоруссии, который создали по поручению кандидата в президенты Светланы Тихановской для транзита власти.
В сентябре Алексиевич уехала из Белоруссии, она, как сообщалось, отправилась в Германию на лечение. Позже она заявила о намерении вернуться в Белоруссию, несмотря на риск запрета. Координационный совет Белоруссии решил не исключать покинувших республику участников.
Солист «Хора Турецкого» Борис Горячев скончался от COVID
Солист «Хора Турецкого» Борис Горячев умер на 50-м году жизни спустя три недели лечения от коронавируса, сообщили в коллективе.
«Три недели он боролся с этой заразой! Мы молились и надеялись на чудо! Но у Бога свои планы… И ковид оказался сильнее. Эту утрату трудно осознать. Больно даже думать о том, что Бориса больше нет с нами. Выражаем глубокие соболезнования всей его семье и близким людям», – сообщается в официальном аккаунте хора в Instagram.
В сообщение отмечается, что «Борис всегда отличался позитивом и жизнерадостностью», а когда оказался в больнице, писал «смс-ки, что все будет хорошо».
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Борис Горячев – лирический баритон, в арт-группу «Хор Турецкого» попал после кастинга и был солистом коллектива 20 лет.
Пашинян резко отреагировал на заявления Баку против территориальной целостности Армении
Заявления азербайджанских властей, направленные против территориальной целостности Армении, подрывают мир и стабильность в регионе, заявил на заседании армянского правительства и.о. премьер-министра Никол Пашинян.
Пашинян заявил, из заявлений Баку «становится ясно, кто, какая именно страна мешает установлению стабильности и мира в регионе», и «если мы внимательно изучим заявления Азербайджана, то увидим, что у этой страны есть территориальные амбиции по отношению к большинству своих соседей», передает ТАСС.
Он также указал, что Армения готова возобновить процесс нагорнокарабахского урегулирования в соответствии с заявлением Минской группы ОБСЕ от 13 апреля.
«Азербайджан пытается создать впечатление, что Армения выступает против мира и соглашения о мире. Однако Армения уже несколько раз приветствовала заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 13 апреля. Напомню, что в основе карабахского конфликта лежат три хорошо известных сторонам принципа: самоопределение народов, исключение применения силы или угрозы силы, территориальная целостность», – сказал он.
Напомним, 10 ноября прошлого года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны.
Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.
Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.
В июле в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и Никола Пашиняна, на которой они сверили часы для активизации двусторонних отношений. Российский лидер поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Армении с результатами выборов.
Пашинян рассказал, что после размещения российских миротворцев ситуация в Нагорном Карабахе стабильная, но время от времени возникают очаги нестабильности. Кроме того, он пожаловался Путину на обстановку на границе с Азербайджаном.
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«Единая Россия» предложила организовать в лагерях отдых детей медиков из «красных зон»
Партия «Единая Россия» предлагает организовать в оздоровительных лагерях отдых для детей медиков из «красных зон» и детей из семей, оказавшихся в зонах ЧС, сообщил первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.
Реализация этой меры позволит организовать отдых в оздоровительных лагерях для 11 тысяч детей, а также поможет загрузить здравницы Краснодарского края, Крыма и Приморского края, отметил Турчак.
По его словам, в прошлом году «Единая Россия» выступила с инициативой предусмотреть создание специальной программы по отдыху и оздоровлению детей врачей и медработников, которые работают в «красных зонах», и направила ее в правительство. Это уже позволило отправить в лагеря более 1 тыс. детей, говорится в сообщении на сайте «Единой России».
«Должны быть предусмотрены специальные квоты и по линии Минздрава, и по линии Минпросвещения. Сейчас идет ограничение по загрузке лагерей. Мы могли бы по мере снятия ограничений закрывать эти объемы для детей врачей и тех семей, которые оказались в зонах ЧС. Нужно провести работы и по изменению нормативных актов, и федерального законодательства. По линии фракции «Единой России» в Госдуме и Совета Федерации готовы претворить эту инициативу в жизнь», – сказал Турчак.
Он также отметил, что в четверг встретится с волонтерами, которые помогали ликвидировать последствия наводнения в Краснодарском крае.
Кононенко объяснил реакцию чиновников на просьбу жителей омского села к Меркель помочь с дорогой
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Российским чиновникам стыдно, когда о них пишут заграницей, а в России когда о них пишут – им не стыдно, заявил газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко, комментируя привлечение внимания местных органов власти к починке дороги в омском селе после того, как жители пожаловались на проблему канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Иностранный агент «Сибирь.Реалии*» (медиапроект «Радио Свобода*») сообщил о том, что жители омской деревни обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой отремонтировать разбитую дорогу, после чего получили ответ от правительства, что, к сожалению, они ничем не могут помочь. Как сообщает издание, это обращение сподвигло взяться за дело местных чиновников, которые пообещали все отремонтировать к 2022 году.
«Местные жители, как мы видим, выиграли, оказались правы, что написали Ангеле Меркель. Чиновникам нашим, видите ли, стыдно, когда о них пишут заграницей. Когда о них тут пишут, им не стыдно. Поэтому в итоге все молодцы», – говорит Кононенко.
Он подчеркивает, что канцлер Германии в этом случае не случайно была выбрана в качестве адресата, а потому, что село изначально было основано русскими немцами.
«Но в любом случае, когда вам на местном уровне не отвечают или отмахиваются от вас, то надо идти на сайт kremlin.ru. Все обращения, которые там пишутся, прочитываются и по ним принимаются какие-то меры: либо местным чиновникам звонят и стучат по голове или еще что-то происходит. Но всегда что-то происходит, это было доказано тысячу раз», – заключил собеседник.
В конце июня состоялась 18-я по счету «Прямая линия» с Владимиром Путином, на которой россияне успели задать главе государства 68 вопросов. Позже на сайте Кремля был опубликован перечень поручений президента.
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