Предложения жителей Донбасса включат в программу «Единой России» по развитию ЛНР и ДНР

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15 июля, четверг | Последнее обновление — 18:07 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ФСБ предотвратила теракт в Москве
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В КГБ мудрые дядьки знали ответы на все сложные вопросы: кто сильнее, Бог или Аллах, какой пророк самый главный, аланы ли осетины или, наоборот, ингуши, чей Карабах, правда ли, что все люди на Земле произошли от грузин и кто, в конце концов, вырыл Чёрное море.
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Россия, слава Богу, может с полным правом уклониться от участия в обустройстве афганской жизни. Мы в этой стране похлебали свое большими половниками. Но американцы другие, они рефлексировать не будут. Их ждет веселый хоровод на празднике прощания со своим величием.
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Демократия такова, как те, кого она обслуживает. Народам сытым она помогает кушать, народам голодным – резать и грабить. Дело ее вождей – возглавлять то, что нельзя предотвратить.
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В Москве представили макет электрических речных трамвайчиков. В 2022–2033 годах в столице запустят два маршрута для регулярного движения – по ним будут ходить 20 судов. Они свяжут Киевский вокзал и парк «Фили», а также новый жилой район «ЗИЛ» с «Печатниками»
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Больше недели не стихают в Южно-Африканской Республике (ЮАР) массовые беспорядки. Они вспыхнули в ответ на вынесение приговора экс-президенту Джейкобу Зуме. После всплеска насилия убиты по крайней мере 32 человека, подскочила преступность – совершаются грабежи и поджоги машин
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Финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии в Лондоне завершился победой итальянской команды в серии пенальти. Италия стала чемпионом Европы во второй раз
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Предложения жителей Донбасса включат в программу «Единой России» по развитию ЛНР и ДНР
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В программу развития самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик войдут предложения, поступившие от местных жителей, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Программа включает весь спектр жизни: новые рабочие места, достойная зарплата, вопросы, связанные с развитием медицины и образования на территории Донбасса, молодежной политики. Весь набор этих вопросов каждые две три недели я буду обсуждать в ДНР и ЛНР», – приводятся слова парламентария на сайте партии.
14 и 15 июля в Донбассе проходят форумы граждан России: накануне мероприятие состоялось в Луганске, сегодня форум принимает Донецк. Его организаторами выступают «Единая Россия» и общественная организация «Русский центр». Участники мероприятий обсуждают защиту прав соотечественников, роль современной России в политике, культуре, медицине, науке, спорте, образовании, IT-технологиях, вопросы поддержки жителей ДНР и ЛНР.
Напомним, 10 мая во время рабочей поездки в Ростовскую область секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак подписал соглашение о взаимодействии с Союзом добровольцев Донбасса. «Единая Россия» принимала участие во многих гуманитарных миссиях в Донбассе. Так, в ходе майского визита секретаря Генсовета в Ростовскую область представителям народных республик передали два автомобиля скорой помощи для врачей и медикаменты для постковидной реабилитации учителей.
Погребинский: Зеленский получил от Германии две пощечины
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«Зеленский получил пощечины от руководства Германии как по теме «Северного потока – 2», так и по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя итоги визита президента Украины в Берлин.
«Перед визитом Меркель в США Зеленский намеревался вновь обозначить свои пожелания. В первую очередь это касалось строительства трубопровода «Северный поток – 2» и Донбасса», – полагает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«Меркель сказала, что понимает его обеспокоенность по поводу транзита газа и пообещала вместе с Байденом подумать об этом. Но не стоит забывать, что Меркель – уходящий политик. Видимо, она надеется, что следующий канцлер тоже будет озабочен этим вопросом, но достоверно это неизвестно», – пояснил он.
Погребинский считает, что Зеленский не получил никакого результата, кроме некоторого раздражения Меркель в части все возрастающих требований Украины. Позиция президента США по «Северному потоку – 2» также известна, напомнил эксперт. «Байден не собирается блокировать трубопровод. По крайней мере, до ввода его в эксплуатацию», – уточнил собеседник.
При этом политолог добавил, что Россия не заинтересована в сохранении транзита газа через Украину. «Если Украина после ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2» будет по-прежнему считать, что ведет войну с Россией, то Газпром вряд ли будет рисковать своими поставками в Европу через нее», – объяснил Погребинский.
А что касается Донбасса, то «после встречи Зеленского с Меркель многое остается неясным». «С одной стороны, украинский президент согласился с идеей кластеров (пошаговый план выполнения Минских соглашений по Донбассу), которую предложили совместно Германия и Франция», – уточнил он.
«Но я бы не советовал никому доверять словам Зеленского и членам его команды. Они все время врут», – констатировал Погребинский. Он указал, что «там также содержится требование ввести в украинское законодательство «формулу Штайнмайера», которая призвана определить порядок предоставления особого статуса республикам Донбасса». «Украинские власти «встанут на уши» и не будут этого делать. Если только администрация Байдена не решит перестроить действующую украинскую политическую элиту и не заставит ее выполнять все необходимые договоренности», – убежден политолог.
Но несмотря на отсутствие ощутимых результатов визита в Берлин, Зеленский не мог не поехать в Германию. «Ему важнее сфотографироваться с сильными мира сего, чем сделать свою страну счастливее. Я думаю, что он и не рассчитывал добиться чего-то. В условиях предстоящей смены власти в Германии сложно было чего-то ожидать, – считает Погребинский. – На мой взгляд, он даже получил пощечины по обеим темам. По «Северному потоку – 2» это была мягкая оплеуха, так как Меркель согласилась подумать о сохранении транзита через Украину. А по Донбассу он получил довольно жесткую пощечину, поскольку его призвали к выполнению проекта кластеров».
Кроме того, эксперт напомнил о несостоявшейся встрече украинского лидера с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. «Зеленский хотел встретиться, но, вероятно, получил информацию о том, что никаких договоренностей по поставкам вооружений или включению Украины в НАТО не будет. Поэтому он и не взял с собой министра обороны Андрея Тарана», – предполагает политолог. «Возможно, он надеялся на то, что фрау Крамп-Карренбауэр будет готова хотя бы подумать о поставках вооружений», – добавил собеседник.
Погребинский подчеркнул, что отсутствие конкретных требований украинского лидера по вооружениям «свидетельствует скорее не о намерении получить реальные поставки, а о желании продемонстрировать всему миру, что Европа обещает Украине что-то связанное с оружием». «Но немцы заранее ясно дали понять, что не поставляют оружие в страны, которые ведут военные действия», – заключил он.
В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский посетил Берлин с двухдневным рабочим визитом. Он встретился с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Ангелой Меркель и председателем Христианско-демократического союза, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армином Лашетом. Между тем встречу Зеленского и министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отменили.
Президент Украины заявил, что доволен итогами встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине. «Я в целом удовлетворен нашей встречей, она была неожиданно долгой, действительно более четырех часов. Она состояла из двух частей. Часть первая – тет-а-тет, мы обсуждали некоторые вопросы важные, а потом уже проговорили в принципе повестку нашей встречи», – сказал он.
Во второй части встречи, которая состоялась после общения с прессой, продолжил Зеленский, стороны уже развернуто поговорили «о важных вещах», передает ТАСС. Он также отметил, что Украина надеется получить гарантии безопасности в связи с реализацией проекта «Северный поток – 2» после встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена, которая состоится 15 июля.
В свою очередь Ангела Меркель отметила, что Германия серьезно относится к тревоге Киева относительно будущего транзита газа и будет добиваться сохранения роли Украины в этой сфере, сообщает ТАСС. Она уточнила, что данная проблематика будет обсуждаться и в ходе ее встречи с президентом США Джо Байденом.
«Для нас Украина является и остается страной-транзитером даже когда «Северный поток – 2» будет достроен», – сказала она. По ее словам, Берлин постоянно будет четко заявлять о том, что «Северный поток – 2» «не является заменой» транзиту.
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Киев прекратил подачу водопроводной воды в ЛНР
Киев прекратил подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР) с Западной фильтровальной станции (ЗФС), в результате сокращена подача воды в города Стаханов, Кировск, Брянку, Перевальск, Алчевск, Зоринск, Артемовск, Славяносербск и Первомайск, сообщили в пресс-службе государственного унитарного предприятия «Лугансквода».
Представитель предприятия сообщил, что «украинская сторона с 12.00 (совпадает с московским) 13 июля прекратила подачу воды с Западной фильтровальной станции на территорию ЛНР», передает РИА «Новости».
Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция (ЗФС) – единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды ЛНР получает автономно от Киева.
Причиной остановки подачи воды стало повреждение магистрального водовода от Западной фильтровальной станции (ЗФС-3) на подконтрольной Киеву территории.
Представитель пресс-службы уточнил, что в связи с этим сокращена подача воды в подконтрольные ЛНР Стаханов, Кировск, Брянку, Перевальск, Алчевск, Зоринск, Артемовск, Славяносербск и Первомайск.
«Возобновление подачи воды будет возможно после устранения повреждения на водоводе и вхождения в прежний режим работы магистральных водоводов», – уточнил он.
Напомним, в апреле работу насосной станции в ДНР остановили из-за обстрела ВСУ.
Шмелева заявила об ответственности идти во главе списка лидеров «Единой России»
«Единая Россия» позволит перенести многие инициативы в сфере образования на законодательный уровень, сказала сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, которая входит в пятерку лидеров списка партии на выборах в Госдуму.
В эфире «Соловьев Live» Шмелева ответила на вопрос, почему она приняла решение пойти на выборы от «Единой России».
«Это значит, что ты можешь сформировать во многом политику в сфере образования в течение следующих пяти лет. Уверена, что благодаря моему статусу, мы соберем инициативы в сфере образования в народную программу «Единой России», – отметила Шмелева, слова которой приводятся в Telegram «Единой России».
Ранее Шмелева заявила, что для улучшения системы воспитания и образования в России следует снизить учебную нагрузку на детей, заняться развитием массового спорта и преемственных образовательных моделей.
Напомним, «Единая Россия» 19 июня провела свой съезд, посвященный выборам в Госдуму. В общефедеральную часть федерального списка кандидатов по предложению президента Владимира Путина вошли министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач Городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.
«Единая Россия» предложила организовать в лагерях отдых детей медиков из «красных зон»
Партия «Единая Россия» предлагает организовать в оздоровительных лагерях отдых для детей медиков из «красных зон» и детей из семей, оказавшихся в зонах ЧС, сообщил первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.
Реализация этой меры позволит организовать отдых в оздоровительных лагерях для 11 тысяч детей, а также поможет загрузить здравницы Краснодарского края, Крыма и Приморского края, отметил Турчак.
По его словам, в прошлом году «Единая Россия» выступила с инициативой предусмотреть создание специальной программы по отдыху и оздоровлению детей врачей и медработников, которые работают в «красных зонах», и направила ее в правительство. Это уже позволило отправить в лагеря более 1 тыс. детей, говорится в сообщении на сайте «Единой России».
«Должны быть предусмотрены специальные квоты и по линии Минздрава, и по линии Минпросвещения. Сейчас идет ограничение по загрузке лагерей. Мы могли бы по мере снятия ограничений закрывать эти объемы для детей врачей и тех семей, которые оказались в зонах ЧС. Нужно провести работы и по изменению нормативных актов, и федерального законодательства. По линии фракции «Единой России» в Госдуме и Совета Федерации готовы претворить эту инициативу в жизнь», – сказал Турчак.
Он также отметил, что в четверг встретится с волонтерами, которые помогали ликвидировать последствия наводнения в Краснодарском крае.
Главврач оценил идею «Единой России» организовать отдых для детей медиков из «красных зон»
«В период пандемии дети врачей в какой-то степени недополучают родительского внимания и больше обычного переживают, поэтому здесь очень важна поддержка государства», – сказал газете ВЗГЛЯД главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов, комментируя предложение «Единой России» отправлять детей медиков из «красных зон» на отдых в оздоровительные лагеря.
«Я поддерживаю эту инициативу «Единой России», – отметил главный врач Домодедовской Центральной городской больницы (первый ковидный госпиталь в Московском регионе) Андрей Осипов.
По его словам, медики из «красных зон» напряженно работают уже более года. «И в некоторые периоды развития пандемии врачи были буквально отдалены от семьи, так как жили в специальных общежитиях в целях обеспечения безопасности своих родных», – отметил главврач.
«Они не видели свои семьи по несколько месяцев. Более того, сейчас медики продолжают работать в таком же режиме, что не очень хорошо сказывается на их семьях. В какой-то степени дети врачей недополучают родительского внимания и больше обычного переживают», – пояснил Осипов.
«Поэтому инициатива «Единой России» очень своевременна. Важно, чтобы дети медиков отдохнули в оздоровительных лагерях и набрались сил, потому что COVID-19 никуда не денется в ближайшее время», – заключил собеседник.
В четверг первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым сообщил, что партия «Единая Россия» предлагает организовать в оздоровительных лагерях отдых для детей медиков из «красных зон» и детей из семей, оказавшихся в зонах ЧС.
Реализация этой меры позволит организовать отдых в оздоровительных лагерях для 11 тысяч детей, а также поможет загрузить здравницы Краснодарского края, Крыма и Приморского края, отметил Турчак.
По его словам, в прошлом году «Единая Россия» выступила с инициативой предусмотреть создание специальной программы по отдыху и оздоровлению детей врачей и медработников, которые работают в «красных зонах», и направила ее в правительство. Это уже позволило отправить в лагеря более одной тысячи детей, говорится в сообщении на сайте «Единой России».
Путин: Киеву Донбасс не нужен
Президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» отметил, что Киеву не нужен Донбасс, так как «жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой».
«Киеву Донбасс просто не нужен. Почему? Потому что, во-первых, жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозами. И во-вторых, итоги и Минска-1, и Минска-2, дающие реальный шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины, напрямую договорившись с ДНР и ЛНР при посредничестве России, Германии и Франции, противоречат всей логике проекта «анти-Россия». А он может держаться только на постоянном культивировании образа внутреннего и внешнего врага. И добавлю – под протекторатом, контролем со стороны западных держав», – написал Путин в статье, текст которой приводится на сайте Кремля.
Российский лидер написал статью об Украине, в которой назвал большой общей трагедией возникновение «стены» между Москвой и Киевом.
Предложения жителей Донбасса включат в народную программу «Единой России»
Россиян, проживающих в Луганской и Донецкой народных республиках, необходимо обеспечить защитой, их голоса должны быть услышаны в ходе избирательной кампании в Госдуму восьмого созыва, заявил член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров (фракция «Единой России»).
«Очень важно создавать условия для того, чтобы наши граждане, проживающие независимо где, а тем более, если мы говорим о Донбассе, были обеспечены защитой, включены в наши общие социокультурные проекты, чтобы они могли получать помощь в гуманитарной, экономической, политической сферах», – сказал парламентарий в ходе выступления на форуме «Россия – Донбасс: единство приоритетов», сообщается на сайте ЕР.
В этой связи, по его словам, на первый план должна выйти задача по обеспечению для живущих в Донбассе соотечественников возможности участвовать в избирательной кампании в Госдуму.
Напомним, 10 мая во время рабочей поездки в Ростовскую область секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак подписал соглашение о взаимодействии с Союзом добровольцев Донбасса. 14 мая представители Союза добровольцев Донбасса (СДД) подали заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России». Они намерены участвовать в выборах в Госдуму, а также в избирательных кампаниях регионального и муниципального уровней.
ВСУ обвинили в минировании дороги у поселка в Донбассе
Украинские силовики установили десять противотанковых мин ТМ-62 на обочине дороги вблизи подконтрольного Киеву поселка Новотошковское близ линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«Комбриг 57-ой бригады (ВС Украины – прим. ВЗГЛЯД) отдал указания по наращиванию минно-взрывных заграждений вблизи населенного пункта Новотошковское», – приводит его слова РИА «Новости».
Он уточнил, что по имеющейся у Народной милиции ЛНР информации, на обочине дороги вблизи поселка украинские силовики установили десять противотанковых мин ТМ-62.
«Мы призываем жителей подконтрольной Украине территории быть предельно внимательными при перемещении вблизи районов дислокации подразделений ВСУ», – добавил Филипоненко.
9 июля украинские силовики выпустили 24 мины калибром 120 миллиметров по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. В тот же день в ЛНР заявили, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе резко ухудшилась. Украинские силовики в период с 22 июня по 6 июля 53 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие две недели. Кроме того, украинские силовики заминировали сельскохозяйственные угодья в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Мироновский у линии соприкосновения в Донбассе.
ЕР обсудит развитие доступной среды и поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья
В четверг партия «Единая Россия» проведет стратегическую сессию по вопросам развития доступной среды и поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья.
Паралимпийский чемпион, председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Госдумы Михаил Терентьев сообщил в Instagram, что 15 июля в 10.30 мск на площадке партии «Единая Россия» эксперты и представители общественных организаций «обсудят наиболее актуальные проблемы и необходимые меры поддержки инвалидов». Эти инициативы войдут в народную программу «Единой России».
«Партия «Единая Россия» на съезде приняла за основу положения Программы партии, с которой кандидаты идут на выборы в Государственную Думу 19 сентября. Окончательна программа партии будет принята в августе, после поступления предложений на встречах с гражданами. Программный документ будет нацелен на результат повышения качества жизни», – заявил он.
Он рассказал, что «недавно лично участвовал во встречах с жителями Протвино, Серпухова, Чехова, Видного». По его словам, «люди из подмосковных городов задавали разнообразные вопросы и рассказывали о проблемах, многие из которых касались компенсаций за технические средства реабилитации, медико-социальной экспертизы, доступной среды, санитарно-курортного лечения и жилья для инвалидов».
Как заявил Терентьев, «поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья – один из приоритетов партии, которая проводит в жизнь множество инициатив, направленных на интеграцию инвалидов в общество, предлагает законодательные изменения в сфере социальной защиты людей с инвалидностью».
«Вы тоже можете внести предложения в народную программу партии. Они будут учтены в деятельности фракции «Единая Россия» в Государственной Думе следующего созыва. Сделать это можно здесь – https://np.er.ru», – заявил он.
Участники сессии просят в соцсетях направлять им предложения и идеи, которые можно будет обсудить на площадке.
Так, депутат Красноярского горсовета, руководитель социального проекта «Шаг за шагом к мечте» Наталья Каптелинина сообщила в Facebook: «Пришло приглашение выступить с докладом на стратегической сессии «Повышение качества жизни инвалидов – приоритет Народной программы «Единой России». «Пишите свои предложения, боли, касающиеся жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Все собираю в #НароднаяПрограммаЕР. Настало время перемен», – говорится в сообщении.
Руководитель центрального штаба МООО «Российские Студенческие Отряды», член Общественной палаты Михаил Киселев из Томска также сообщил в Facebook, что «готовит доклад» и собирается «поднять проблемы транспортной доступности, в том числе обсудить проект «доступное такси», важнейшую тему трудоустройства инвалидов».
В июне активисты и депутаты «Единой России», а также победители предварительного голосования в рамках акции присоединились к соцработникам, обслуживающим людей на дому.
Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе
Вооруженные силы Украины (ВСУ) три раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе, сообщил заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
«С начала текущих суток зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны украинских боевиков», – отметил Басурин, передает РИА «Новости».
По словам представителя ведомства, украинские силовики вели огонь по республике из гранатометов и минометов.
9 июля украинские силовики выпустили 24 мины калибром 120 миллиметров по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ЛНР заявили, что за последние сутки ситуация на линии соприкосновения в Донбассе резко ухудшилась. Украинские силовики в период с 22 июня по 6 июля 53 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие две недели. Кроме того, украинские силовики заминировали сельскохозяйственные угодья в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Мироновский у линии соприкосновения в Донбассе.
В ЕР рассказали об открытии 100 новых уличных спорткомплексов в регионах
В регионах России откроются 100 новых физкультурно-спортивных комплексов открытого типа (ФОКОТ). В большинстве субъектов необходимые процедуры пройдены, работы идут по графику, а объекты откроются в установленные сроки, сообщила пресс-служба «Единой России».
«Партия ранее добилась двукратного увеличения финансирования строительства спортобъектов в субъектах РФ и взяла на себя контроль за эффективным и своевременным расходованием этих средств», – сообщается на сайте ЕР.
Нижегородская область была в числе первых регионов, подавших заявку на участие в программе строительства ФОКОТов. Пилотным проектом стал комплекс с искусственным покрытием в поселке Бутурлино – его окрылили в прошлом году. Сейчас в регионе завершается строительство еще одного ФОКОТа, который откроется на территории арзамасской школы №15 примет всех. В этом году нижегородские региональные власти начали строительство еще двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа: на стадионе «Красная Этна» в столице региона и в Дзержинске на базе спортшколы №3.
Как отметил секретарь Нижегородского регионального отделения «Единой России», губернатор Глеб Никитин, такие комплексы становятся важными центрами общественной жизни, где не только проводятся тренировки, но и проводят свой досуг люди всех возрастов.
В Челябинской области все готово к открытию 27 июля ФОКОТа на базе школы №1 в городе Пласте. На месте заброшенного футбольного поля появился стадион с современным покрытием, беговыми дорожками и трибунами, хоккейная коробка и баскетбольная площадка, а также воркаут-площадка. Секретарь Челябинского регионального отделения, губернатор Алексей Текслер лично контролирует объект. К началу нового учебного года региональные власти намерены сдать еще один ФОКОТ – в Златоусте. Современный стадион с футбольным полем и беговыми дорожками, универсальная спортплощадка и воркаут-зона появятся на территории спортшколы №5.
В Смоленской области в этом году ФОКОТы появятся в Гагарине и в Красном Бору. Сейчас на территории красноборской школы №5 строители готовят основание под строительство спорткомплекса.
В Иркутской области в текущем году строители готовятся сдать два ФОКОТа: в Балаганске и Тайшете. Проекты спорткомплексов предусматривают, что зимой они будут использоваться как хоккейные площадки, в теплый период – как футбольное поле с беговыми дорожками. Кроме того, вокруг стадиона расположатся тренажеры. До конца года региональные власти также намерены ввести в эксплуатацию ФОКОТ в Усть-Куте. Он включает стадионные площадки с трибунами, беговые дорожки и тренажеры.
К 1 сентября сразу два новых физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа появятся в Кашине и Ржеве (Тверская область). Параллельно в регионе идет строительство десяти стадионов. Четыре из них появятся в Твери, по одному –в Нелидово, Торжке, Кимрах, Осташкове, Калязине и Старице. Как сообщил секретарь Тверского регионального отделения «Единой России», губернатор Игорь Руденя, спортивные объекты откроются практически во всех крупных муниципальных образованиях области.
До конца года в Иваново физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа появится на территории средней школы №8. В состав ФОКОТа войдет хоккейная коробка, беговая дорожка, секторы для игры в стритбол, прыжков в длину и высоту, а также тренажерные комплексы, трибуны и раздевалки для спортсменов
В Удмуртии в конце октября планируется сдать ФОКОТ в Можге, он разместится возле городской школы №10. Проект, в частности, предусматривает установку тренажеров и зрительской трибуны на 100 мест. Заниматься здесь смогут не только школьники, но местные жители, отметил секретарь Удмуртского регионального отделения «Единой России», глава региона Александр Бречалов.
В Вологде ФОКОТы появятся у школ №№ 12 и 16, во дворах по улице Новгородской; в Череповце спорткомплексы возведут на стадионе «Металлург», в Макаринской роще, на улицах Краснодонцев и Монтклер, а также рядом со школами №№ 5 и 9.
Тем временем в Липецкой области строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа идет в Волово. В его состав войдет беговая дорожка, футбольное поле с искусственной травой, хоккейная коробка, трибуна для зрителей, площадку с уличными тренажерами, оборудование для игровых видов спорта. Рабочие уже начали готовить площадку под будущий комплекс.
В Мордовии в этом году планируется начать строительство ФОКОТа в селе Большие Березники. Его оснастят уличными тренажерами, трибуной для зрителей, площадкой для занятий легкой атлетикой и спортивной гимнастикой.
Пушилин подтвердил, что россияне из ДНР будут голосовать на выборах в Госдуму в Ростовской области
Живущие на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму на участках в Ростовской области, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«В сентябре нам всем предстоит отдать свой голос на выборах депутатов Государственной Думы. Граждане Российской Федерации, проживающие в республиках Донбасса, смогут проголосовать очно, на избирательных пунктах в Ростовской области. Кроме того, тем, кто зарегистрирован на портале государственных услуг, будет предоставлена возможность участия в дистанционном, электронном голосовании», – сказал Пушилин на форуме «Россия – Донбасс. Единство приоритетов», передает РИА «Новости».
Ранее информированный источник в Москве сообщил, что получившие российское гражданство жители самопровозглашенных республик Донбасса могут получить возможность проголосовать на выборах в Госдуму в Ростовской области или дистанционно.
Напомним, профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев заявил газете ВЗГЛЯД, что большинство получивших российские паспорта жителей Донбасса в случае голосования на выборах в Госдуму отдадут голоса за «Единую Россию».
Кузнецова предложила приравнять стаж работы вожатых к педагогическому
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова по итогам посещения Всероссийского детского центра «Океан» и совещания по проблемам кадрового обеспечения лагерей заявила о необходимости изменения подходов к поддержке вожатых.
«Коллеги высказались за то, чтобы приравнять стаж работы (вожатых) к педагогическому, и к этому вопросу все отнеслись положительно. Вопрос зарплаты... Важно понимать престиж этого дела. Зарплата играет большую роль. Договорились, что неплохо бы ввести дифференцированный подход к оплате труда вожатого. Здесь своими практиками можно обменяться на федеральном уровне и на уровне региональных лагерей», – сказала Кузнецова, слова которой приводятся на сайте «Единой России».
По ее словам, сегодня в России наблюдается нехватка вожатых для детских лагерей. В этих условиях, указала она, необходимо сохранить потенциал их подготовки. «Если в 2019 году у нас было 93 тысячи вожатых, мы говорили, что их все равно не хватает. Особенно речь идет о подготовке первой смены. В 2020 году, к сожалению, 37 тысяч вожатых работали», – сообщила детский омбудсмен.
Кузнецова отдельно обратила внимание на проблему подготовки вожатых для работы в условиях инклюзии, когда в повседневные активности включаются дети с ограниченными возможностями здоровья и особенностями развития. «Они (инклюзивные смены) есть во многих лагерях. Здесь практики, которые сегодня есть, – клад, который нужно осмыслить, нужно понимать, как их тиражировать», – отметила Кузнецова, добавив, что этим вопросом занимается Минпросвещения.
Напомним, детский омбудсмен с конца прошлой недели посещает регионы Дальнего Востока. Она уже побывала в Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском крае, где обсудила вопросы поддержки детства с главами регионов, представителями профессионального и родительского сообществ.
Ранее по предложению президента Владимира Путина на съезде «Единой России» Анна Кузнецова была включена в первую пятерку списка партии. Также в общефедеральную часть федерального списка кандидатов вошли министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач Городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко и сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева.
В «Единой России» пообещали работать над повышением качества жизни людей с инвалидностью
Повышение качества жизни людей с инвалидностью является приоритетом фракции «Единая Россия», сегодня они – одна из самых социально незащищенных категорий граждан, заявил первый замглавы фракции партии в Госдуме Андрей Исаев в ходе стратегической сессии «Повышение качества жизни инвалидов – приоритет Народной программы «Единой России».
«Наша задача - создать условия для активной, полноценной жизни людей с инвалидностью, для их самореализации, реализации человеческого потенциала в работе, спорте, творчестве, возможности участвовать в общественной и политической жизни», – сказал Исаев, слова которого приводятся на сайте «Единой России».
Важность работы в этом направлении подчеркивали президент Владимир Путин и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, в том числе на съезде партии в июне этого года.
Напомним, «Единая Россия» проводит стратегическую сессию на тему повышения качества жизни инвалидов и челнов их семей. В ней принимают участие уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, депутат Госдумы, координатор партпроекта «Единая страна – доступная среда» Михаил Терентьев (фракция «Единой России), руководитель социального проекта «Шаг за шагом к мечте», инвалид-колясочник Наталья Каптелинина. Предложения участников дискуссии войдут в народную программу партии.
Ранее на площадке партии прошла стратегическая сессия «Народная программа «Единой России» – семьям с детьми», к которой присоединились общественники – представители профильных НКО, эксперты и депутаты. Они озвучили предложения по расширению мер поддержки семей.
В ОНФ оценили идею «Единой России» о страховании волонтеров
«Волонтеры часто рискуют здоровьем и жизнью, поэтому государство должно их обезопасить», – сказала газете ВЗГЛЯД координатор проекта ОНФ «Село. Территория развития» Юлия Оглоблина, говоря о предложении секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака ввести обязательное страхование для волонтеров.
«Полностью поддерживаю эту инициативу. Это очень нужная мера. Волонтеры всегда откликаются, когда необходима помощь. И это касается не только молодежи. Сейчас в стране происходят наводнения и пожары, поэтому многие спрашивают, как можно вступить в спасательные группы», – отметила председатель Российского союза сельской молодежи, координатор проекта ОНФ «Село. Территория развития» Юлия Оглоблина.
«Неравнодушных людей очень много, но ведь помогая, они часто рискуют здоровьем и жизнью. Они об этом не думают и решения о желании помочь принимают одномоментно. Но несчастные случаи, к сожалению, бывают, – констатирует собеседница. – Когда такое случается, мы понимаем, что надо предусмотреть страхование волонтеров».
«Я рада, что «Единая Россия» вышла с такой инициативой. Безусловно, добровольцы и дальше будут помогать гражданам, но государство должно их обезопасить», – убеждена Оглоблина.
Напомним, первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил ввести обязательное страхование для волонтеров.
Необходимые законодательные изменения «Единая Россия» подготовит вместе с Ассоциацией волонтерских центров России и внесет в новом созыве Госдумы, сообщил Турчак в ходе рабочей поездки в Краснодарский край.
«Действительно, для тех категорий волонтеров, которые работают в очагах лесных пожаров, в таких местах, как здесь, в зоне подтопления, в ковид-госпиталях в красных зонах, безусловно, нужны дополнительные меры поддержки, дополнительная меры защиты. Мы договорились, что уже сейчас вместе с правительством отработаем поправки либо в федеральный закон о волонтерстве, либо это будет новый закон об обязательном страховании тех категорий волонтеров, которые осуществляют свою деятельность с риском для жизни или здоровья. Это должна быть отдельная государственная программа, «Единая Россия» такие законодательные изменения вместе с Ассоциацией волонтерских центров России обязательно подготовит. Мы их представим в Правительство, и уже в осеннюю сессию в новом созыве внесем эти поправки», – отметил Андрей Турчак.
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