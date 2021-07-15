Политолог объяснила, как любой желающий сможет наблюдать за выборами в Госдуму

Система видеонаблюдения за выборами больше интересна участникам политического процесса, а обычные граждане ей не пользовались. Однако люди, которым интересен процесс голосования, могут стать наблюдателями или волонтерами на выборах, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя организацию видеонаблюдения на выборах в Госдуму.

«У нас огромное количество избирательных участков, на которых предусмотрено наблюдение за процедурой голосования, – считает политолог Анна Федорова. – Центризбиркому удалось добиться высоких результатов в сфере цифровизации». По ее словам, оборудование позволяет вести видеонаблюдение непрерывно, а также в нужный момент вернуться к любой части. В частности, на записи будет хорошо видно, что происходит на участке в любое время не только дня, но и ночи, добавила Федорова.

При этом обычные граждане в большинстве своем не пользуются этой системой. «Это больше интересно участникам политического процесса: кандидатам, представителям партий, политологам и так далее», – считает Федорова. Однако возможность наблюдения может подтолкнуть часть обычных граждан людей, которым интересен процесс выборов к тому, чтобы стать наблюдателями или волонтерами, считает политолог.

«В условиях трехдневного голосования и большого количества избирательных участков видеонаблюдение – отличный выход. К тому же, в период голосования будут открыты центры общественного наблюдения, в которые сможет прийти любой гражданин России, – добавила эксперт. – Я думаю, те, кто вовремя озаботится этим вопросом, получат доступ к наблюдению».

В четверг Центризбирком утвердил порядок видеонаблюдения на участках в ходе выборов в Госдуму, – видеокамеры установят на около 50 тыс. избирательных участков, на которых голосуют более 80% избирателей. Как отметил зампред ЦИК Николай Булаев, благодаря системе «можно зафиксировать весь процесс голосования», передает ТАСС. Трансляция с участков будет идти все три дня голосования и две ночи (первого и второго дней голосования). При этом съемка будет непрерывной, а запись с камер будет храниться в течение одного года.

Объектами круглосуточного видеонаблюдения на участках будут места, где идет работа со списками избирателей, места выдачи бюллетеней, стационарные и переносные ящики для голосования, комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), сейфы для хранения избирательной документации, места перемещения бюллетеней из ящиков для голосования в сейф-пакеты или КОИБы.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что общественные наблюдатели на избирательных участках значительно усилили независимый контроль на выборах последних лет, а видеонаблюдение является дополнительным механизмом, который позволит всем заинтересованным сторонам параллельно контролировать процесс. «Общественное наблюдение «встряхнуло» работу избирательных комиссий. Все понимают, что независимые наблюдатели работают в условиях абсолютной открытости», – рассказала глава ЦИК.

Выборы в Госдуму пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября.