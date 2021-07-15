Памфилова: Общественные наблюдатели значительно усилили независимый контроль на выборах

Общественные наблюдатели на избирательных участках значительно усилили независимый контроль на выборах последних лет, а видеонаблюдение на участках является дополнительным механизмом, который позволит в полной мере всем заинтересованным сторонам параллельно контролировать процесс, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Хочу прокомментировать все спекуляции по поводу того, что принятая модель видеонаблюдения уменьшает возможности контроля за выборами. Наши средства, выделенные давно, ограничены. И вместе с тем мы проанализировали состав тех, кто смотрит прямые эфиры – это очень маленькая группа людей. Обычному избирателю сидеть днями и ночами неинтересно. Видеонаблюдение – дополнительный механизм, который позволит всем заинтересованным сторонам параллельно контролировать процесс», – подчеркнула Памфилова, добавив, что «никто не будет отлучён» от этой возможности.

Глава Центризбиркома обратила внимание, что в обеспечении чистоты и прозрачности сентябрьских выборов приоритетная роль принадлежит общественным наблюдателям. Кроме того, у кандидатов и у каждой политической партии есть возможность направить своих представителей на все три дня голосования. «Общественное наблюдение «встряхнуло» работу избирательных комиссий. Все понимают, что независимые наблюдатели работают в условиях абсолютной открытости», – рассказала глава ЦИК, слова которой приводятся на сайте Независимого общественного мониторинга (НОМ).

Как отметила член Общественной палаты, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алёна Булгакова, Независимое общественное наблюдение за выборами в России не имеет аналогов в мире, именно оно и является главным фактором легитимности избирательных процессов. «Если мы говорим о независимом общественном наблюдении, то стоит учитывать не только работу общественных наблюдателей, но и преподавателей, которые обучали их с марта этого года, представителей общественных палат, электоральных экспертов НОМ», – отметила Булгакова.

По ее словам, видеонаблюдение по-прежнему осталось действенной формой профилактики работы всех участников процесса, но отошло на второй план. «ЦИК России обеспечит ту модель видеонаблюдения, которая позволит контролировать процесс всем заинтересованным лицам, всем участникам выборов: кандидатам, партиям и избиркомам», – прокомментировала вопрос эксперт. При этом, пояснила Булгакова, наблюдать за происходящим на участках сможет любой гражданин России – сделать это будет можно, договорившись заранее с кандидатом или партией своего региона – став волонтером или наблюдателем в штабе. Трансляция в штабы будет идти без ограничения все три дня и две ночи, заключила она.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов России (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.