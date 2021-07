Российские истребители сопроводили три бомбардировщика ВВС США над Беринговым морем Российский истребитель сопроводил патрульный самолет США над Тихим океаном 15 июля 2021, 10:33 Текст: Алина Назарова

Истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа сопроводил патрульный самолет США над акваторией Тихого океана, сообщили в Национальном центре управления обороной. «15 июля 2021 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Тихого океана была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель», – сообщили в центре, передает ТАСС. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31. «Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США и сопроводил ее над акваторией Тихого океана вдоль юго-восточного побережья Камчатки», – сообщили в центре. Ранее Две пары истребителей МиГ-31 и Су-35 сопроводили три стратегических бомбардировщика В-52Н американских ВВС, приблизившихся к российской границе над Беринговым морем.

Названы сроки строительства военного городка в Крыму для десантно-штурмового полка 14 июля 2021, 16:35 Текст: Евгения Шестак

В Феодосии строится военный городок для десантно-штурмового полка, сдача объектов первой очереди запланирована на конец 2021 года, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны. «Генерал-полковник Андрей Сердюков прибыл в Крым, где проинспектировал ход строительства и обустройства военной и социальной инфраструктуры строящегося военного городка в Феодосии для формируемого десантно-штурмового полка, который будет здесь располагаться с конца текущего года», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства. Сердюков осмотрел строящиеся объекты первой очереди, которые включают в себя штаб полка, два солдатских общежития (каждое на 300 человек), столовую на 750 посадочных мест, контрольно-пропускной пункт и контрольно-технический пункт. Кроме того, генерал-полковник провел встречу с представителями подрядных организаций. По его словам, строительство инфраструктуры военного городка будет завершено в обозначенные сроки. «Сдача объектов первой очереди запланирована на конец текущего года», – отметили в ведомстве. Также Сердюков ознакомился с условиями проживания военнослужащих, проходящих службу по контракту в Феодосии, посетил семейное общежитие и детсад для детей военнослужащих. В марте министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в этом году 56-ю десантно-штурмовую бригаду планируется переформировать в десантно-штурмовой полк с пунктом постоянной дислокации в Феодосии. Эксперт назвал ключевые разногласия США и России по Арктике 14 июля 2021, 17:45

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Когда дипломатия США рассыпается, приходится договариваться по отдельности с каждым адекватным политиком из новой администрации», – сказал газете ВЗЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя беседу Владимира Путина и Джона Керри, посвященную Арктике. «Президент России решил переговорить с Джоном Керри, поскольку его визит в Москву – достаточно значимое событие, – предположил политолог-американист Дмитрий Дробницкий. – Керри известен как прагматичный и адекватный политик, который имеет неплохое реноме в России». «Главный смысл приезда Керри заключался не столько в обсуждении климата, сколько в донесении до российского руководства мысли о том, что в команде Байдена отсутствует консенсус и есть люди, не разделяющие мнение Энтони Блинкена и его единомышленников. А самые жесткие и провокационные высказывания исходят именно от клана Блинкена», – добавил Дробницкий. «Что касается собственно Арктики, то США обеспокоены двумя факторами – интенсивным развитием России в Арктической зоне и стремлением Китая установить там свое присутствие. У нас есть большие преимущества в этом регионе: огромный шельф, крупный ледокольный флот, уникальные разработки в виде плавучей АЭС и другие. Китай формально не входит в Арктический совет, но очень туда рвется. Для Вашингтона это просто ночной кошмар, поскольку там опасаются нового экономического и технологического подъема Китая за счет доступа к ресурсам Арктики», – пояснил Дробницкий. При этом, по его словам, у китайцев есть все возможности для наращивания своего присутствия в регионе. «Конечно, их возможности уступают российским, но они вполне сравнимы с американскими», – считает эксперт. Дробницкий также указал на важность решения логистического вопроса в Северном Ледовитом океане. «Блинкен неоднократно требовал там свободы судоходства под эгидой международного права. Когда мы слышим подобные высказывания из уст главы Госдепа, мы можем опасаться появления американского флота в спорной акватории. Россия не допустит такого «обеспечения свободы судоходства» вблизи своих границ. Поэтому здесь тоже наблюдается определенного рода напряженность», – объяснил он. Неизвестно, обсуждали ли Путин и Керри военную составляющую арктического вопроса, признал эксперт, но это принципиально важный момент. «Все крупные страны наращивают там свое военное присутствие. У России есть арктические контингенты и специализированная техника. США формирует новые подразделения на Аляске. Китай тренирует своих бойцов в условиях экстремального холода. Понятно, что это делается с прицелом на Арктику. И в этом смысле сторонам нужно заранее договариваться между собой, ведь пока никаких специальных договоренностей на этот счет нет», – сетует Дробницкий. «При этом остается нерешенным большой вопрос: кто будет контролировать ресурсы, находящиеся за пределами исключительных экономических зон арктических государств (200 миль от береговой линии). Здесь нужна системная работа, – призывает политолог. – Арктика – это большой знак вопроса и одновременно среда, в которой началась большая гонка мировых держав». В среду президент Владимир Путин и спецпредставитель лидера США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре обменялись мнениями о перспективах природоохранного сотрудничества в Арктике. «Керри, который находится в Москве с рабочим визитом, информировал о прошедших встречах с российскими коллегами, в ходе которых обсуждались различные аспекты международной климатической повестки», – говорится на сайте Кремля. В то же время Путин подчеркнул, что Россия придает большое значение достижению целей Парижского соглашения, выступает за деполитизированный и профессиональный диалог на данном направлении. В этой связи были затронуты вопросы подготовки к 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (откроется в Глазго 31 октября) с учетом национальных приоритетов по декарбонизации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что климатическая повестка остается той сферой, где диалог Москвы и Вашингтона не просто возможен, но и необходим. Напомним, что визит Джона Керри в Москву начался 12 июля. В понедельник он встретился с главой МИДа Сергеем Лавровым. Во вторник Керри провел встречу с советником президента России по вопросам изменения климата Русланом Эдельгериевым, переговоры продлились около трех часов. Захарова процитировала Жванецкого в связи с уходом США из Афганистана 15 июля 2021, 04:30

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала словами сатирика Михаила Жванецкого планы Соединенных Штатов эвакуировать граждан Афганистана, которые оказывали поддержку американским силам и их союзникам. «Вспомнился Жванецкий: «Отрегулировал. Все вот так – хоть не приходи, полный порядок». Такую демократию в Афганистане американцы отрегулировали, что хоть народ вывози. И не приходи. Все вот так», – написала дипломат в своем Telegram-канале. Накануне Пентагон пообещал эвакуировать жителей Афганистана, помогавших американцам и их союзникам. Днем ранее глава МИД Афганистана обвинил запрещенное в России террористическое движение «Талибан» в беспрецедентном кровопролитии. В понедельник глава МИД Сергей Лавров заявил, что американские военные достаточно спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники и оборудования. Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере страны, где в том числе активизируются боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ. Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят». Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. При этом президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны после ухода американских войск. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан». Однако Кабул не стал просить Вашингтон задержать вывод американских войск. В апреле Госдепартамент Соединенных Штатов призвал американцев срочно покинуть Афганистан. В мае стало известно о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру. В Польше официально заявили о закупке 250 американских танков 14 июля 2021, 13:21 Текст: Алексей Дегтярев

Польские власти решили приобрести четыре батальона американских Abrams, поставки планируются в 2022 году, заявил руководитель правящей партии страны «Право и справедливость», вице-премьер Ярослав Качиньский. «Наша армия скоро, если все хорошо пойдет, то в следующем году получит новейшую версию танков Abrams», – заявил Качиньский в ходе торжественной церемонии, посвященной закупке, передает РИА «Новости». Он пояснил, что Польша закупит столько этих машин, сколько необходимо для комплектации четырех танковых батальонов. Минобороны страны сообщило, что речь идет о 250 танках модификации M1A2 Abrams SEPv3. Глава ведомства Мариуш Блащак отметил, что Польша получит самые современные, проверенные в бою танки, созданные в противовес российским «Арматам». Он пояснил, что их дислоцируют на востоке страны, вместе с танками закупят логистический и учебный пакет, машины управления, эвакуации, поддержки. На данный момент у Польши в распоряжении есть танки Leopard 2A5, Leopard 2A4, PT-91 Twardy, Т-72М. Ранее СМИ сообщали, что министерство обороны Польши намерено закупить 250 танков M1 Abrams на замену «устаревшим» советским Т-72 и ПТ-91. Газета ВЗГЛЯД писала, почему даже модернизированный Abrams никогда не догонит российскую «Армату». Шойгу: Вооруженные силы РФ стали одной из самых современных армий мира 14 июля 2021, 17:46

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Российская армия на сегодняшний день имеет самый высокий процент современного вооружения и боевой техники среди вооруженных сил остальных стран, заявил министр обороны Сергей Шойгу. «Сегодня все – кто со злостью, кто с одобрением – понимают и констатируют, что российская армия имеет больше 70%, а если говорить точнее, то почти 71% современного вооружения и техники. Это самый высокий процент среди всех армий мира», – заявил Шойгу, передает РИА «Новости». По его словам, стратегические ядерные силы, которые являются основой для ядерного сдерживания, «ядерного щита», оснащены современной техникой на 83%. Глава ведомства поблагодарил российских ученых и конструкторов, сумевших сохранить «в безвременье» научный потенциал, чтобы «сделать тот рывок, о котором сказал в 2018 году наш президент [Владимир Путин] во время послания к Федеральному собранию». Министр добавил, что в последние восемь-девять лет стране удалось изменить всю ситуацию в Вооруженных силах, отношение к армии в обществе. «Но самое главное – это, конечно, вооружение, оснащение, обучение и становление Вооруженных сил РФ как одной из самых современных армий мира. И в этом сегодня уже ни у кого нет сомнения. Если девять лет назад нам говорили: вот на парад повезли очередные консервные банки, ничего в них нет и толку никакого от этого не будет, сегодня об этом не говорит никто», – заключил Шойгу. В июне глава ведомства отмечал, что к концу 2021 года доля современных образцов боевой техники в ВС России достигнет 71,6%. По его словам, финансирование поставок вооружения и техники в армию и на флот идет опережающими темпами. Буш-младший раскритиковал позицию Германии по «Северному потоку – 2» 14 июля 2021, 12:05 Текст: Алина Назарова

Бывший президент США Джордж Буш раскритиковал строительство «Северного потока – 2» и позицию правительства Германии по проекту. «Я думаю, что это ошибка. Чем больше страна, которая не является открытой демократией, экономической хваткой держит демократию, тем она в большей степени ставит (ее) в очень сложное стратегическое положение», – заявил Буш, добавив, что реализация проекта осложняет ситуацию на Украине. В то же время Буш выразил понимание, что канцлер Ангела Меркель проводит отличную от США политику в отношении России. Он отметил, что каждая страна «должна найти собственный путь» касательно внешнеполитического курса, передает ТАСС со ссылкой на Deutsche Welle. Ранее Берлин заявил о прогрессе в переговорах с США по «Северному потоку – 2». В то же время заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что, по мнению США, газопровод «Северный поток-2» угрожает энергобезопасности Украины и Европы. Россия и США начали консультации по борьбе с киберпреступностью 14 июля 2021, 14:16

Фото: Reporters/ZUMA/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Стартовал процесс взаимодействия России и США по борьбе с киберпреступностью, идут консультации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Начался процесс двусторонних консультаций по этой теме», – сказал Песков, отвечая на вопрос, идет ли исполнение поручения президента Владимира Путина по взаимодействию в сфере киберпреступности, передает РИА «Новости». Он добавил, что в Кремле считают неприемлемыми любые проявления киберпреступности, они должны наказываться, необходим диалог между странами. «Мы считаем неприемлемыми любые проявления киберпреступлений, мы считаем, что они должны наказываться, и в международном плане мы считаем, что мы должны все сотрудничать, в данном случае, Россия и США должны взаимодействовать, чтобы такие проявления пресекать», – сказал Песков. Кроме того, он заявил, что в Кремль не в курсе, связано ли то, что сайты в даркнете, предположительно принадлежащие хакерам из группировки REvil, перестали отвечать на поисковые запросы, передает ТАСС. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что сайты в даркнете, предположительно принадлежащие хакерам из группировки REvil, отключены. Как отметили опрошенные агентством аналитики в сфере информационной безопасности, при попытке посетить сайт, на котором члены группировки обычно размещают свои заявления, появляется оповещение о том, что эта страница не найдена. Аналогичным образом ситуация обстоит и с другими ресурсами, связанными с хакерами из REvil, которая якобы стоит за кибератаками на подразделения мясоперерабатывающей компании JBS и компанию - производителя программного обеспечения Kaseya. Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем 14 июля 2021, 18:40 Текст: Алексей Дегтярев

Российский Су-27 сопроводил американского разведчика RC-135 в небе над Черным морем, нарушения государственной границы России не допущено, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО). Российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали движущуюся к границам воздушную цель над Черным морем, передает РИА «Новости» со ссылкой на НЦУО. Для опознания цели и недопущения нарушения границы в воздух подняли Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил ЮВО. «Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Черного моря», – указали в центре. Полет российского самолета проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, нарушения границы не допущено, заключили в НЦУО. Во вторник российский истребитель Су-30 сопроводил американский самолет-разведчик у границ России над Черным морем, нарушения границ также не было допущено. Путин и Керри обсудили перспективы природоохранного сотрудничества в Арктике 14 июля 2021, 13:11 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин и спецпредставитель лидера США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре обменялись мнениями о перспективах двустороннего природоохранного сотрудничества в Арктике, сообщает пресс-служба Кремля. «Состоялся телефонный разговор Владимира Путина со специальным представителем президента Соединенных Штатов Америки по вопросам климата Джоном Керри. Керри, который находится в Москве с рабочим визитом, информировал о прошедших встречах с российскими коллегами, в ходе которых обсуждались различные аспекты международной климатической повестки», – говорится в сообщении на сайте Кремля. В то же время Путин подчеркнул, что Россия придает большое значение достижению целей Парижского соглашения, выступает за деполитизированный и профессиональный диалог на данном направлении. В этой связи были затронуты вопросы подготовки к 26-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (Глазго, 31 октября – 12 ноября 2021 года) с учетом национальных приоритетов по декарбонизации. В контексте текущего председательства России в Арктическом совете также состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего природоохранного взаимодействия в Арктике. В целом констатировано, что климатическая проблематика – одна из областей, в которых у России и США имеются общие интересы и близкие подходы. Визит Джона Керри в Москву проходит с 12 по 15 июля. В понедельник он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Во вторник Керри провел встречу с советником президента России по вопросам изменения климата Русланом Эдельгериевым, переговоры продлились около трех часов. Госдеп отметил важность сотрудничества России и США по климату 15 июля 2021, 01:58

Фото: Ohde/face to face/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин и находящийся в Москве спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре подчеркнули важность совместной работы Вашингтона и Москвы над целым рядом климатических вопросов, говорится в заявлении пресс-службы Госдепартамента США. «Спецпредставитель президента США Керри подчеркнул, что США и России предстоит играть важную роль, в том числе в сокращении выбросов парниковых газов в этом десятилетии, когда это критически важно, в стремлении к нулевым выбросам в долгосрочной перспективе, в устранении выбросов от сжигания угля, а также в работе над решением климатических вопросов, связанных с Арктикой, во время председательства России в Арктическом совете», – приводит текст заявления ТАСС. «Спецпредставитель президента США Керри и президент Путин подчеркнули важность того, чтобы США и Россия работали вместе над целым спектром климатических вопросов», – отмечается в заявлении американского внешнеполитического ведомства. «Они также заявили о важности работы, направленной на успешное проведение 26-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго, в Соединенном Королевстве», – говорится в документе. В Госдепартаменте США утверждают, что российский лидер «согласился с необходимостью удвоить международные усилия по климату и заявил о намерении России среди прочих действий решить вопросы с собственными выбросами, в том числе в сфере лесного хозяйства». Накануне в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин и спецпредставитель лидера США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре обменялись мнениями о перспективах двустороннего природоохранного сотрудничества в Арктике. В Кремле также отметили необходимость диалога между Россией и США по климату. Напомним, спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри с 12 по 15 июля находится с визитом в Москве. В понедельник он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Во вторник Керри провел встречу с советником президента России по вопросам изменения климата Русланом Эдельгериевым. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Источники в делегации в ШОС заявили о попытках США изолировать Россию 14 июля 2021, 13:23 Текст: Алина Назарова

Продвигаемая США стратегия Индо-Тихоокеанского региона открыто провозглашает задачи сдерживания Китая, изоляции России и направлена на размывание роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). С таким заявлением, по словам источников, российская сторона выступила на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе. По словам источников, было заявлено, что формирование полицентричного мироустройства при ключевой роли ООН и на прочной основе международного права сталкивается сегодня с усиливающимся стремлением США и их союзников «с позиции силы попытаться сохранить свое доминирующее влияние». В частности, такую линию делегаты из России прослеживают в так называемых коалициях единомышленников «с искусственным составом участников», в идее проведения «саммита за демократию», которому явно противопоставляется Организация Объединенных Наций» и в общем продвижении Вашингтоном стратегии так называемого свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона «в американской интерпретации». Российская сторона убеждена, что эта стратегия открыто провозглашает задачи сдерживания Китая, изолирует Россию и в действительности направлена на размывание роли АСЕАН, а также «десятилетиями создававшихся вокруг этой ассоциации инклюзивных, основанных на консенсусе структур на Азиатско-Тихоокеанском пространстве», передает ТАСС. Кроме того, источники отметили, что Россия в заявлении по итогам российско-американского саммита в Женеве стремилась записать констатацию недопустимости не только ядерной войны между двумя странами, но и любой войны. По их словам, на заседании было заявлено, что договоренности президентов России и США 16 июня о недопустимости развязывания ядерной войны и запуске комплексного диалога по стратегической стабильности и будущему контролю над вооружениями являются достаточно позитивным шагом. Согласно источникам, российская делегация сообщила, что РФ хотела «в этом заявлении записать констатацию недопустимости не только ядерной войны» с США, «но и любой войны, учитывая риски ее перерастания в ядерный конфликт между Россией и Соединенными Штатами», но стороны «пока остановились на том, что недопустима именно ядерная война». Ранее сообщалось, что российско-американские консультации по стратегической стабильности состоятся через неделю. Москва заявила об уважении желания КНР обсуждать ядерные риски на многосторонней основе 14 июля 2021, 14:43 Текст: Наталья Ануфриева

Китай готов к диалогу по снижению ядерных рисков, но только на широкой многосторонней основе, Москва эту позицию уважает, заявил посол России в КНР Андрей Денисов. Денисов заявил, что «Китай действительно располагает ракетно-ядерным потенциалом», и «по оценке Стокгольмского института стратегических исследований, он составляет примерно 320 ядерных боеголовок», передает РИА «Новости». «Это примерно столько же, сколько у Англии и Франции, кстати сказать, которых наши американские партнеры категорически отказываются учитывать в любых раскладах, связанных с ограничением вооружений, ведением переговоров по этому вопросу», – добавил он. Дипломат подчеркнул, что это количество все равно в десятки раз отстает от реальных потенциалов США и России, которые примерно равны. «Что касается позиции Китая, то она неоднократно выражалась китайскими руководителями, представителями. Совсем недавно министр иностранных дел Китая Ван И еще раз высказался на эту тему, она сводится к следующему, что две самые крупные ядерные державы, имеются в виду Россия и США, должны и дальше продолжать сокращать свои ядерные вооружения в соответствии с формулой «в контролируемом, необратимом и юридически обязывающем порядке». Вот позиция Китая», – указал Денисов. Вместе с тем, подчеркнул он, «Китай – активный участник международного процесса разоружения, и в Китае неоднократно заявляли, что здесь готовы к диалогу по снижению ядерных рисков на широкой многосторонней основе». «Вот позиция Китая, мы относимся к ней с уважением», – подытожил он. Денисов также заявил, что сообщения о готовящихся взаимных визитах лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в этом году – не более чем слухи. «Я бы так сказал, что возобновление обмена визитами между руководителями двух государств – это то, о чем мы постоянно думаем и о чем постоянно мечтаем. Напомню, что до пандемии наши руководители встречались не менее пяти раз в год, как в самих наших странах, Китае и России, так и на международных площадках. Это были полноформатные встречи с большой повесткой дня», – сказал он. Отмечается, что несмотря на пандемию, стороны смогли сохранить интенсивность контактов, руководители стран за прошедшие полтора года провели несколько телефонных разговоров, а 28 июня состоялся первый контакт лидеров России и Китая по закрытой видеосвязи. Денисов пояснил, что по существующей между двумя странами формуле обмена визитами на высшем уровне, президент России еще в прошлом году должен был прибыть с официальным визитом, «этого не произошло по понятным причинам, не произошло и скорее всего не произойдет и в этом году». «Те высокие юбилейные даты, о которых вы говорили, 100-летие Компартии Китая, 20-летие нашего большого договора, к сожалению, тоже не могли рассматриваться как удобные вехи политического календаря для организации визитов. Этого, к сожалению, не было, и быть не могло по понятным причинам», – пояснил он. Посол также добавил, что в следующем году в Китае должны состояться зимние Олимпийские игры, и есть практика приглашения высоких иностранных гостей на открытие ОИ. «В 2014 году председатель Си Цзиньпин был гостем президента Путина на открытии Олимпиады в Сочи, но этот вопрос (визита Путина) тоже пока является скорее предположительным», – отметил он. Ранее США обвинили Китай в пересмотре ядерной доктрины. В июне Китай выступил против развертывания ракет средней дальности в третьих странах. Песков заявил о необходимости диалога между Россией и США по вопросам климата 14 июля 2021, 13:45 Текст: Алина Назарова

Климатическая повестка остается той сферой, где диалог между Москвой и Вашингтоном не просто возможен, но и необходим, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Климатическая тематика – в целом область, где возможен и необходим диалог между Россией и Америкой», – сказал он, передает ТАСС. Ранее состоялся телефонный разговор Путина с Керри. Джон Керри, который находится в Москве с рабочим визитом, информировал о прошедших встречах с российскими коллегами, в ходе которых обсуждались различные аспекты международной климатической повестки. Как указал Песков, Керри проинформировал президента России о своих контактах, состоявшихся в Москве. «Я не могу сказать подробнее, чем я сказал, основные темы. Керри информировал президента о том, что было на повестке дня его контактов в Москве. Обменялись мнениями по очерченному кругу вопросов», – сказал Песков. Визит Джона Керри в Москву проходит с 12 по 15 июля. В понедельник он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Во вторник Керри провел встречу с советником президента России по вопросам изменения климата Русланом Эдельгериевым, переговоры продлились около трех часов. Шойгу прибыл с проверкой в ЮВО 14 июля 2021, 11:31 Текст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в войска Южного военного округа (ЮВО), где проверит соединения и воинские части, дислоцированные в Ростове-на-Дону. «Глава российского военного ведомства проинспектирует мотострелковую дивизию, а также заслушает доклад командующего войсками ЮВО о выполнении мероприятий боевой подготовки в соединениях и частях, дислоцированных на территории военного округа», – передает ТАСС сообщение Минобороны. «Особое внимание будет уделено развитию социальной инфраструктуры дислоцированных в регионе гарнизонов», – отмечено в тексте. Кроме того, Шойгу проверит ход выполнения государственного оборонного заказа компанией «Роствертол». Ранее морская авиация Черноморского флота совместно с авиацией Южного военного округа (ЮВО) провела полеты над Черным морем на фоне маневров НАТО. Названы сроки начала консультаций России и США по стратегической стабильности 14 июля 2021, 12:44 Текст: Алина Назарова

Российско-американские консультации по стратегической стабильности состоятся через неделю, об этом заявила российская сторона на заседании Совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе. В частности, было заявлено, что Россия и США начинают «через неделю консультации по стратегической стабильности, на которых обе стороны изложат свое видение предстоящей работы», передает ТАСС. Кроме того, отмечалось, что Россия выступает за то, чтобы обсуждать все без исключения виды вооружений, которые так или иначе влияют на стратегическую стабильность: ядерные и неядерные стратегические средства, наступательные, и оборонительные средства, которые оказывают воздействие на состояние глобальной безопасности и стратегической стабильности. Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.