Российские истребители сопроводили три бомбардировщика ВВС США над Беринговым морем

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15 июля, четверг  |  Последнее обновление — 09:07  |  vz.ru
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Кофе станет дефицитным продуктом уже в этом году

Мир оказался на пороге нехватки кофе REUTERS/Mariana Bazo
Беспрецедентное падение сборов кофе в Бразилии может сказаться на стоимости кофейного напитка, в том числе для россиян. Биржевые цены уже взлетели до максимумов пятилетней давности. Не сразу, но все эти расходы монополисты кофейного бизнеса – Швейцария и Италия – переложат на плечи обычных покупателей, ведь спрос на кофе продолжает расти, несмотря ни на что. Подробности...
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Путин ответил на русско-украинский вопрос

Путин опубликовал статью, которую он обещал написать во время «Прямой линии» Алексей Никольский/РИА Новости
Запад шаг за шагом втягивал Украину в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить часть русского мира в плацдарм против нашей страны. Идеологов такой трансформации больше не устраивает концепция «Украина – не Россия», им нужно превратить соседнее государство в «анти-Россию». Аргументы, которые разбивают эти русофобские построения, собрал президент Владимир Путин в статье, опубликованной в понедельник. Подробности...
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Польша нацеливает на Калининград американские танки

Американские танки будут стоять рядом с Калининградской областью army.mil
Варшава объявила о закупке сотен американских танков – свежей модификации M1A2 Abrams SEPv3. И это в добавление к уже существующему серьезному танковому кулаку, дислоцированному неподалеку от российских границ. Понятно и направление возможных танковых ударов – Калининградская область. Чем грозят России польские «танковые клинья» и чем их встретят в Калининграде?  Подробности...
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Китай хитростью и деньгами захватывает ключевые порты мира

Греческий порт Пирей - один из важнейших китайских портов в Европе Kostis Ntantamis/ZUMA/Global Look Press
Очередной эпизод китайской экспансии прямо сейчас происходит на Балканах. Пекин готов забрать за долги важнейший в Черногории морской порт, и это далеко не единственный пример подобной технологии, применяемой китайцами по всему миру. Зачем Китай это делает и к каким глобальным последствиям все это приведет? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Почему Китай не введет войска в Афганистан

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Штаты очень надеются, что после их ухода из Афганистана Китай заполнит появившийся вакуум. И китайцы действительно говорят, что собираются предпринять ряд мер для решения афганских проблем. Правда, ввод войск в эти меры не входит. Подробности...

Предприниматели вынуждены увольнять непривитых сотрудников

Олег Сирота
Олег Сирота, фермер, предприниматель
Наши отказники начитались пабликов в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках», наслушались соседей, и в результате – ни в какую не хотят прививаться. Кто-то думает проскочить «на шару», некоторые отправились покупать липовые справки с медотводами возле метро. Подробности...
Обсуждение: 85 комментариев

России пора выйти из Совета Европы

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Для того, чтобы вести диалог на равных и с равными, существует Совет Безопасности ООН. Организация, созданная по итогам выигранной нами Второй мировой войны. А Совет Европы — это место позора и унижения. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария
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Ушел непотопляемый Аваков

«Цветная революция» на Кубе

Обсуждение: 4 комментария

Зеленский вернул любовь народа

Обсуждение: 9 комментариев
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Грабят банкоматы и магазины: массовые беспорядки в ЮАР

Больше недели не стихают в Южно-Африканской Республике (ЮАР) массовые беспорядки. Они вспыхнули в ответ на вынесение приговора экс-президенту Джейкобу Зуме. После всплеска насилия убиты по крайней мере 32 человека, подскочила преступность – совершаются грабежи и поджоги машин
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Сборная Италии стала двукратным чемпионом Европы по футболу

Финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии в Лондоне завершился победой итальянской команды в серии пенальти. Италия стала чемпионом Европы во второй раз
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В Калифорнии бушуют лесные пожары

Бушующие в Калифорнии пожары в этом году значительно превысили показатели сожженных земель 2020 года. Из-за засушливой зимы и ранней жары ландшафт покрыт чрезвычайно сухой растительностью, что привело к быстрому распространению огня
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Как вы относитесь к талисманам российской сборной на Олимпиаде в Токио?
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В каком случае Россия должна вмешаться в ситуацию в Афганистане в связи с захватом власти талибами в этой стране?
  • Должна вмешаться в любом случае

  • Только в случае нападения талибов на бывшие республики СССР

  • Не должна вмешиваться ни при каком раскладе
Считаете ли вы правильной отставку тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова?
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  • Нет, сборная при нем добивалась больших успехов, в том числе на ЧМ-2018
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    Российские истребители сопроводили три бомбардировщика ВВС США над Беринговым морем

    15 июля 2021, 08:35

    Текст: Алина Назарова

    Две пары истребителей МиГ-31 и Су-35 сопроводили три стратегических бомбардировщика В-52Н американских ВВС, приблизившихся к российской границе над Беринговым морем, сообщает Национальный центр управления обороной России.

    15 июля российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Берингова моря были обнаружены приближающиеся к госгранице России три воздушные цели, передает РИА «Новости».

    «Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты две пары истребителей МиГ-31 и Су-35 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа», – говорится в сообщении.

    Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Берингова моря. «Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», – уточнили в ведомстве.

    После разворота американских бомбардировщиков от госграницы российские истребители благополучно совершили посадку на аэродромах базирования. Полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.


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    Названы сроки строительства военного городка в Крыму для десантно-штурмового полка

    14 июля 2021, 16:35

    Текст: Евгения Шестак

    В Феодосии строится военный городок для десантно-штурмового полка, сдача объектов первой очереди запланирована на конец 2021 года, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

    «Генерал-полковник Андрей Сердюков прибыл в Крым, где проинспектировал ход строительства и обустройства военной и социальной инфраструктуры строящегося военного городка в Феодосии для формируемого десантно-штурмового полка, который будет здесь располагаться с конца текущего года», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    Сердюков осмотрел строящиеся объекты первой очереди, которые включают в себя штаб полка, два солдатских общежития (каждое на 300 человек), столовую на 750 посадочных мест, контрольно-пропускной пункт и контрольно-технический пункт. Кроме того, генерал-полковник провел встречу с представителями подрядных организаций. 

    По его словам, строительство инфраструктуры военного городка будет завершено в обозначенные сроки. «Сдача объектов первой очереди запланирована на конец текущего года», – отметили в ведомстве.

    Также Сердюков ознакомился с условиями проживания военнослужащих, проходящих службу по контракту в Феодосии, посетил семейное общежитие и детсад для детей военнослужащих.

    В марте министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в этом году 56-ю десантно-штурмовую бригаду планируется переформировать в десантно-штурмовой полк с пунктом постоянной дислокации в Феодосии. 

    Коментарии (25)
    Эксперт назвал ключевые разногласия США и России по Арктике
       14 июля 2021, 17:45
    Фото: Артем Коротаев/ТАСС
    Текст: Елена Лексина

    «Когда дипломатия США рассыпается, приходится договариваться по отдельности с каждым адекватным политиком из новой администрации», – сказал газете ВЗЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя беседу Владимира Путина и Джона Керри, посвященную Арктике.

    «Президент России решил переговорить с Джоном Керри, поскольку его визит в Москву – достаточно значимое событие, – предположил политолог-американист Дмитрий Дробницкий. – Керри известен как прагматичный и адекватный политик, который имеет неплохое реноме в России».

    «Главный смысл приезда Керри заключался не столько в обсуждении климата, сколько в донесении до российского руководства мысли о том, что в команде Байдена отсутствует консенсус и есть люди, не разделяющие мнение Энтони Блинкена и его единомышленников. А самые жесткие и провокационные высказывания исходят именно от клана Блинкена», – добавил Дробницкий.

    «Что касается собственно Арктики, то США обеспокоены двумя факторами – интенсивным развитием России в Арктической зоне и стремлением Китая установить там свое присутствие. У нас есть большие преимущества в этом регионе: огромный шельф, крупный ледокольный флот, уникальные разработки в виде плавучей АЭС и другие. Китай формально не входит в Арктический совет, но очень туда рвется. Для Вашингтона это просто ночной кошмар, поскольку там опасаются нового экономического и технологического подъема Китая за счет доступа к ресурсам Арктики», – пояснил Дробницкий. При этом, по его словам, у китайцев есть все возможности для наращивания своего присутствия в регионе. «Конечно, их возможности уступают российским, но они вполне сравнимы с американскими», – считает эксперт.

    Дробницкий также указал на важность решения логистического вопроса в Северном Ледовитом океане. «Блинкен неоднократно требовал там свободы судоходства под эгидой международного права. Когда мы слышим подобные высказывания из уст главы Госдепа, мы можем опасаться появления американского флота в спорной акватории. Россия не допустит такого «обеспечения свободы судоходства» вблизи своих границ. Поэтому здесь тоже наблюдается определенного рода напряженность», – объяснил он.

    Неизвестно, обсуждали ли Путин и Керри военную составляющую арктического вопроса, признал эксперт, но это принципиально важный момент. «Все крупные страны наращивают там свое военное присутствие. У России есть арктические контингенты и специализированная техника. США формирует новые подразделения на Аляске. Китай тренирует своих бойцов в условиях экстремального холода. Понятно, что это делается с прицелом на Арктику. И в этом смысле сторонам нужно заранее договариваться между собой, ведь пока никаких специальных договоренностей на этот счет нет», – сетует Дробницкий.

    «При этом остается нерешенным большой вопрос: кто будет контролировать ресурсы, находящиеся за пределами исключительных экономических зон арктических государств (200 миль от береговой линии). Здесь нужна системная работа, – призывает политолог. – Арктика – это большой знак вопроса и одновременно среда, в которой началась большая гонка мировых держав».

    В среду президент Владимир Путин и спецпредставитель лидера США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре обменялись мнениями о перспективах природоохранного сотрудничества в Арктике. «Керри, который находится в Москве с рабочим визитом, информировал о прошедших встречах с российскими коллегами, в ходе которых обсуждались различные аспекты международной климатической повестки», – говорится на сайте Кремля.

    В то же время Путин подчеркнул, что Россия придает большое значение достижению целей Парижского соглашения, выступает за деполитизированный и профессиональный диалог на данном направлении. В этой связи были затронуты вопросы подготовки к 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (откроется в Глазго 31 октября) с учетом национальных приоритетов по декарбонизации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что климатическая повестка остается той сферой, где диалог Москвы и Вашингтона не просто возможен, но и необходим.

    Напомним, что визит Джона Керри в Москву начался 12 июля. В понедельник он встретился с главой МИДа Сергеем Лавровым. Во вторник Керри провел встречу с советником президента России по вопросам изменения климата Русланом Эдельгериевым, переговоры продлились около трех часов.

    Коментарии (9)
    Несколько АПЛ производства «Севмаша» вышли на испытания в море

    14 июля 2021, 10:12

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Несколько атомных подводных лодок (АПЛ) разных проектов одновременно проходят испытания в море, говорится в сообщении АО ПО «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК).

    «Атомные подводные лодки 4-го поколения проектов «Ясень-М» и «Борей-А», построенные на «Севмаше», проходят активную навигацию. Сразу несколько кораблей проверяют системы и механизмы в море», – передает ТАСС сообщение «Севмаша».

    Как уточнили на предприятии, впервые за последние десятилетия морские испытания проходят сразу несколько ракетоносцев разных проектов. «Некоторые АПЛ после завершения строительства в эллинге впервые вышли в море, другие в этом году продолжили проверку систем и механизмов», – отмечается в сообщении.

    Напомним, 2 июля первая серийная атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М шифр «Ясень-М» «Новосибирск» вышла в Белое море на заводские ходовые испытания. В конце мая атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» проекта 955А (шифр «Борей-А») также совершил первый испытательный выход в море.

    Коментарии (1)
    В Польше официально заявили о закупке 250 американских танков

    14 июля 2021, 13:21

    Текст: Алексей Дегтярев

    Польские власти решили приобрести четыре батальона американских Abrams, поставки планируются в 2022 году, заявил руководитель правящей партии страны «Право и справедливость», вице-премьер Ярослав Качиньский.

    «Наша армия скоро, если все хорошо пойдет, то в следующем году получит новейшую версию танков Abrams», – заявил Качиньский в ходе торжественной церемонии, посвященной закупке, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что Польша закупит столько этих машин, сколько необходимо для комплектации четырех танковых батальонов.

    Минобороны страны сообщило, что речь идет о 250 танках модификации M1A2 Abrams SEPv3.

    Глава ведомства Мариуш Блащак отметил, что Польша получит самые современные, проверенные в бою танки, созданные в противовес российским «Арматам».

    Он пояснил, что их дислоцируют на востоке страны, вместе с танками закупят логистический и учебный пакет, машины управления, эвакуации, поддержки.

    На данный момент у Польши в распоряжении есть танки Leopard 2A5, Leopard 2A4, PT-91 Twardy, Т-72М.

    Ранее СМИ сообщали, что министерство обороны Польши намерено закупить 250 танков M1 Abrams на замену «устаревшим» советским Т-72 и ПТ-91.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему даже модернизированный Abrams никогда не догонит российскую «Армату».

    Коментарии (84)
    Шойгу: Вооруженные силы РФ стали одной из самых современных армий мира
       14 июля 2021, 17:46
    Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

    Российская армия на сегодняшний день имеет самый высокий процент современного вооружения и боевой техники среди вооруженных сил остальных стран, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    «Сегодня все – кто со злостью, кто с одобрением – понимают и констатируют, что российская армия имеет больше 70%, а если говорить точнее, то почти 71% современного вооружения и техники. Это самый высокий процент среди всех армий мира», – заявил Шойгу, передает РИА «Новости».

    По его словам, стратегические ядерные силы, которые являются основой для ядерного сдерживания, «ядерного щита», оснащены современной техникой на 83%.

    Глава ведомства поблагодарил российских ученых и конструкторов, сумевших сохранить «в безвременье» научный потенциал, чтобы «сделать тот рывок, о котором сказал в 2018 году наш президент [Владимир Путин] во время послания к Федеральному собранию».

    Министр добавил, что в последние восемь-девять лет стране удалось изменить всю ситуацию в Вооруженных силах, отношение к армии в обществе.

    «Но самое главное – это, конечно, вооружение, оснащение, обучение и становление Вооруженных сил РФ как одной из самых современных армий мира. И в этом сегодня уже ни у кого нет сомнения. Если девять лет назад нам говорили: вот на парад повезли очередные консервные банки, ничего в них нет и толку никакого от этого не будет, сегодня об этом не говорит никто», – заключил Шойгу.

    В июне глава ведомства отмечал, что к концу 2021 года доля современных образцов боевой техники в ВС России достигнет 71,6%. По его словам, финансирование поставок вооружения и техники в армию и на флот идет опережающими темпами.

    Коментарии (55)
    Захарова процитировала Жванецкого в связи с уходом США из Афганистана
       15 июля 2021, 04:30
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала словами сатирика Михаила Жванецкого планы Соединенных Штатов эвакуировать граждан Афганистана, которые оказывали поддержку американским силам и их союзникам.

    «Вспомнился Жванецкий: «Отрегулировал. Все вот так – хоть не приходи, полный порядок». Такую демократию в Афганистане американцы отрегулировали, что хоть народ вывози. И не приходи. Все вот так», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

    Накануне Пентагон пообещал эвакуировать жителей Афганистана, помогавших американцам и их союзникам. Днем ранее глава МИД Афганистана обвинил запрещенное в России террористическое движение «Талибан» в беспрецедентном кровопролитии.

    В понедельник глава МИД Сергей Лавров заявил, что американские военные достаточно спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники и оборудования. Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере страны, где в том числе активизируются боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ.

    Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят».

    Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. При этом президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны после ухода американских войск. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан». Однако Кабул не стал просить Вашингтон задержать вывод американских войск.

    В апреле Госдепартамент Соединенных Штатов призвал американцев срочно покинуть Афганистан. В мае стало известно о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.

    Коментарии (1)
    Буш-младший раскритиковал позицию Германии по «Северному потоку – 2»

    14 июля 2021, 12:05

    Текст: Алина Назарова

    Бывший президент США Джордж Буш раскритиковал строительство «Северного потока – 2» и позицию правительства Германии по проекту.

    «Я думаю, что это ошибка. Чем больше страна, которая не является открытой демократией, экономической хваткой держит демократию, тем она в большей степени ставит (ее) в очень сложное стратегическое положение», – заявил Буш, добавив, что реализация проекта осложняет ситуацию на Украине.

    В то же время Буш выразил понимание, что канцлер Ангела Меркель проводит отличную от США политику в отношении России. Он отметил, что каждая страна «должна найти собственный путь» касательно внешнеполитического курса, передает ТАСС со ссылкой на Deutsche Welle.

    Ранее Берлин заявил о прогрессе в переговорах с США по «Северному потоку – 2». В то же время заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что, по мнению США, газопровод «Северный поток-2» угрожает энергобезопасности Украины и Европы. 

    Коментарии (4)
    Россия и США начали консультации по борьбе с киберпреступностью
       14 июля 2021, 14:16
    Фото: Reporters/ZUMA/Global Look Press
    Текст: Алина Назарова

    Стартовал процесс взаимодействия России и США по борьбе с киберпреступностью, идут консультации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Начался процесс двусторонних консультаций по этой теме», – сказал Песков, отвечая на вопрос, идет ли исполнение поручения президента Владимира Путина по взаимодействию в сфере киберпреступности, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что в Кремле считают неприемлемыми любые проявления киберпреступности, они должны наказываться, необходим диалог между странами. «Мы считаем неприемлемыми любые проявления киберпреступлений, мы считаем, что они должны наказываться, и в международном плане мы считаем, что мы должны все сотрудничать, в данном случае, Россия и США должны взаимодействовать, чтобы такие проявления пресекать», – сказал Песков.

    Кроме того, он заявил, что в Кремль не в курсе, связано ли то, что сайты в даркнете, предположительно принадлежащие хакерам из группировки REvil, перестали отвечать на поисковые запросы, передает ТАСС.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что сайты в даркнете, предположительно принадлежащие хакерам из группировки REvil, отключены. Как отметили опрошенные агентством аналитики в сфере информационной безопасности, при попытке посетить сайт, на котором члены группировки обычно размещают свои заявления, появляется оповещение о том, что эта страница не найдена. Аналогичным образом ситуация обстоит и с другими ресурсами, связанными с хакерами из REvil, которая якобы стоит за кибератаками на подразделения мясоперерабатывающей компании JBS и компанию - производителя программного обеспечения Kaseya.

    Коментарии (5)
    Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем

    14 июля 2021, 18:40

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российский Су-27 сопроводил американского разведчика RC-135 в небе над Черным морем, нарушения государственной границы России не допущено, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО).

    Российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали движущуюся к границам воздушную цель над Черным морем, передает РИА «Новости» со ссылкой на НЦУО.

    Для опознания цели и недопущения нарушения границы в воздух подняли Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил ЮВО.

    «Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Черного моря», – указали в центре.

    Полет российского самолета проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, нарушения границы не допущено, заключили в НЦУО.

    Во вторник российский истребитель Су-30 сопроводил американский самолет-разведчик у границ России над Черным морем, нарушения границ также не было допущено.

    Коментарии (3)
    Власти Афганистана заявили о ликвидации троих командиров талибов

    14 июля 2021, 10:40

    Текст: Алина Назарова

    Три основных командира движения «Талибан» (запрещено в России) уничтожены в результате авиаудара, нанесенного ВВС Афганистана, сообщило афганское агентство Бахтар со ссылкой на заместителя официального представителя министерства обороны страны Фуада Амана.

    Удар был нанесен по конвою талибов в районе Афган-Тапа на шоссе Джаузджан – Сари-Пуль на севере Афганистана, указал Аман. Одновременно были ликвидированы еще 26 боевиков. Имена ликвидированных командиров не приводятся, передает ТАСС.

    Ранее силы безопасности Афганистана ликвидировали главу службы разведки движения «Талибан» (запрещено в России) Кари Шагаси.

    В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. 9 июля появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. При этом официальный представитель политофиса «Талибан» Мухаммад Наим заявил, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах.  

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    Путин и Керри обсудили перспективы природоохранного сотрудничества в Арктике

    14 июля 2021, 13:11

    Текст: Алина Назарова

    Президент России Владимир Путин и спецпредставитель лидера США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре обменялись мнениями о перспективах двустороннего природоохранного сотрудничества в Арктике, сообщает пресс-служба Кремля.

    «Состоялся телефонный разговор Владимира Путина со специальным представителем президента Соединенных Штатов Америки по вопросам климата Джоном Керри. Керри, который находится в Москве с рабочим визитом, информировал о прошедших встречах с российскими коллегами, в ходе которых обсуждались различные аспекты международной климатической повестки», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    В то же время Путин подчеркнул, что Россия придает большое значение достижению целей Парижского соглашения, выступает за деполитизированный и профессиональный диалог на данном направлении. В этой связи были затронуты вопросы подготовки к 26-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (Глазго, 31 октября – 12 ноября 2021 года) с учетом национальных приоритетов по декарбонизации.

    В контексте текущего председательства России в Арктическом совете также состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего природоохранного взаимодействия в Арктике.

    В целом констатировано, что климатическая проблематика – одна из областей, в которых у России и США имеются общие интересы и близкие подходы.

    Визит Джона Керри в Москву проходит с 12 по 15 июля. В понедельник он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Во вторник Керри провел встречу с советником президента России по вопросам изменения климата Русланом Эдельгериевым, переговоры продлились около трех часов.

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    Госдеп отметил важность сотрудничества России и США по климату
       15 июля 2021, 01:58
    Фото: Ohde/face to face/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин и находящийся в Москве спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре подчеркнули важность совместной работы Вашингтона и Москвы над целым рядом климатических вопросов, говорится в заявлении пресс-службы Госдепартамента США.

    «Спецпредставитель президента США Керри подчеркнул, что США и России предстоит играть важную роль, в том числе в сокращении выбросов парниковых газов в этом десятилетии, когда это критически важно, в стремлении к нулевым выбросам в долгосрочной перспективе, в устранении выбросов от сжигания угля, а также в работе над решением климатических вопросов, связанных с Арктикой, во время председательства России в Арктическом совете», – приводит текст заявления ТАСС.

    «Спецпредставитель президента США Керри и президент Путин подчеркнули важность того, чтобы США и Россия работали вместе над целым спектром климатических вопросов», – отмечается в заявлении американского внешнеполитического ведомства. «Они также заявили о важности работы, направленной на успешное проведение 26-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго, в Соединенном Королевстве», – говорится в документе.

    В Госдепартаменте США утверждают, что российский лидер «согласился с необходимостью удвоить международные усилия по климату и заявил о намерении России среди прочих действий решить вопросы с собственными выбросами, в том числе в сфере лесного хозяйства».

    Накануне в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин и спецпредставитель лидера США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре обменялись мнениями о перспективах двустороннего природоохранного сотрудничества в Арктике. В Кремле также отметили необходимость диалога между Россией и США по климату.

    Напомним, спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри с 12 по 15 июля находится с визитом в Москве. В понедельник он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Во вторник Керри провел встречу с советником президента России по вопросам изменения климата Русланом Эдельгериевым.

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    Источники в делегации в ШОС заявили о попытках США изолировать Россию

    14 июля 2021, 13:23

    Текст: Алина Назарова

    Продвигаемая США стратегия Индо-Тихоокеанского региона открыто провозглашает задачи сдерживания Китая, изоляции России и направлена на размывание роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). С таким заявлением, по словам источников, российская сторона выступила на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе.

    По словам источников, было заявлено, что формирование полицентричного мироустройства при ключевой роли ООН и на прочной основе международного права сталкивается сегодня с усиливающимся стремлением США и их союзников «с позиции силы попытаться сохранить свое доминирующее влияние». В частности, такую линию делегаты из России прослеживают в так называемых коалициях единомышленников «с искусственным составом участников», в идее проведения «саммита за демократию», которому явно противопоставляется Организация Объединенных Наций» и в общем продвижении Вашингтоном стратегии так называемого свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона «в американской интерпретации».

    Российская сторона убеждена, что эта стратегия открыто провозглашает задачи сдерживания Китая, изолирует Россию и в действительности направлена на размывание роли АСЕАН, а также «десятилетиями создававшихся вокруг этой ассоциации инклюзивных, основанных на консенсусе структур на Азиатско-Тихоокеанском пространстве», передает ТАСС.

    Кроме того, источники отметили, что Россия в заявлении по итогам российско-американского саммита в Женеве стремилась записать констатацию недопустимости не только ядерной войны между двумя странами, но и любой войны.

    По их словам, на заседании было заявлено, что договоренности президентов России и США 16 июня о недопустимости развязывания ядерной войны и запуске комплексного диалога по стратегической стабильности и будущему контролю над вооружениями являются достаточно позитивным шагом. Согласно источникам, российская делегация сообщила, что РФ хотела «в этом заявлении записать констатацию недопустимости не только ядерной войны» с США, «но и любой войны, учитывая риски ее перерастания в ядерный конфликт между Россией и Соединенными Штатами», но стороны «пока остановились на том, что недопустима именно ядерная война».

    Ранее сообщалось, что российско-американские консультации по стратегической стабильности состоятся через неделю.

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    Москва заявила об уважении желания КНР обсуждать ядерные риски на многосторонней основе

    14 июля 2021, 14:43

    Текст: Наталья Ануфриева

    Китай готов к диалогу по снижению ядерных рисков, но только на широкой многосторонней основе, Москва эту позицию уважает, заявил посол России в КНР Андрей Денисов.

    Денисов заявил, что «Китай действительно располагает ракетно-ядерным потенциалом», и «по оценке Стокгольмского института стратегических исследований, он составляет примерно 320 ядерных боеголовок», передает РИА «Новости».

    «Это примерно столько же, сколько у Англии и Франции, кстати сказать, которых наши американские партнеры категорически отказываются учитывать в любых раскладах, связанных с ограничением вооружений, ведением переговоров по этому вопросу», – добавил он.

    Дипломат подчеркнул, что это количество все равно в десятки раз отстает от реальных потенциалов США и России, которые примерно равны.

    «Что касается позиции Китая, то она неоднократно выражалась китайскими руководителями, представителями. Совсем недавно министр иностранных дел Китая Ван И еще раз высказался на эту тему, она сводится к следующему, что две самые крупные ядерные державы, имеются в виду Россия и США, должны и дальше продолжать сокращать свои ядерные вооружения в соответствии с формулой «в контролируемом, необратимом и юридически обязывающем порядке». Вот позиция Китая», – указал Денисов.

    Вместе с тем, подчеркнул он, «Китай – активный участник международного процесса разоружения, и в Китае неоднократно заявляли, что здесь готовы к диалогу по снижению ядерных рисков на широкой многосторонней основе».

    «Вот позиция Китая, мы относимся к ней с уважением», – подытожил он.

    Денисов также заявил, что сообщения о готовящихся взаимных визитах лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в этом году – не более чем слухи.

    «Я бы так сказал, что возобновление обмена визитами между руководителями двух государств – это то, о чем мы постоянно думаем и о чем постоянно мечтаем. Напомню, что до пандемии наши руководители встречались не менее пяти раз в год, как в самих наших странах, Китае и России, так и на международных площадках. Это были полноформатные встречи с большой повесткой дня», – сказал он.

    Отмечается, что несмотря на пандемию, стороны смогли сохранить интенсивность контактов, руководители стран за прошедшие полтора года провели несколько телефонных разговоров, а 28 июня состоялся первый контакт лидеров России и Китая по закрытой видеосвязи.

    Денисов пояснил, что по существующей между двумя странами формуле обмена визитами на высшем уровне, президент России еще в прошлом году должен был прибыть с официальным визитом, «этого не произошло по понятным причинам, не произошло и скорее всего не произойдет и в этом году».

    «Те высокие юбилейные даты, о которых вы говорили, 100-летие Компартии Китая, 20-летие нашего большого договора, к сожалению, тоже не могли рассматриваться как удобные вехи политического календаря для организации визитов. Этого, к сожалению, не было, и быть не могло по понятным причинам», – пояснил он.

    Посол также добавил, что в следующем году в Китае должны состояться зимние Олимпийские игры, и есть практика приглашения высоких иностранных гостей на открытие ОИ.

    «В 2014 году председатель Си Цзиньпин был гостем президента Путина на открытии Олимпиады в Сочи, но этот вопрос (визита Путина) тоже пока является скорее предположительным», – отметил он.

    Ранее США обвинили Китай в пересмотре ядерной доктрины. В июне Китай выступил против развертывания ракет средней дальности в третьих странах.

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    Песков заявил о необходимости диалога между Россией и США по вопросам климата

    14 июля 2021, 13:45

    Текст: Алина Назарова

    Климатическая повестка остается той сферой, где диалог между Москвой и Вашингтоном не просто возможен, но и необходим, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Климатическая тематика – в целом область, где возможен и необходим диалог между Россией и Америкой», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее состоялся телефонный разговор Путина с Керри. Джон Керри, который находится в Москве с рабочим визитом, информировал о прошедших встречах с российскими коллегами, в ходе которых обсуждались различные аспекты международной климатической повестки.

    Как указал Песков, Керри проинформировал президента России о своих контактах, состоявшихся в Москве. «Я не могу сказать подробнее, чем я сказал, основные темы. Керри информировал президента о том, что было на повестке дня его контактов в Москве. Обменялись мнениями по очерченному кругу вопросов», – сказал Песков.

    Визит Джона Керри в Москву проходит с 12 по 15 июля. В понедельник он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Во вторник Керри провел встречу с советником президента России по вопросам изменения климата Русланом Эдельгериевым, переговоры продлились около трех часов. 

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