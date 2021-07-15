Российские истребители сопроводили три бомбардировщика ВВС США над Беринговым морем

Москва заявила об уважении желания КНР обсуждать ядерные риски на многосторонней основе

Китай готов к диалогу по снижению ядерных рисков, но только на широкой многосторонней основе, Москва эту позицию уважает, заявил посол России в КНР Андрей Денисов.

Денисов заявил, что «Китай действительно располагает ракетно-ядерным потенциалом», и «по оценке Стокгольмского института стратегических исследований, он составляет примерно 320 ядерных боеголовок», передает РИА «Новости».

«Это примерно столько же, сколько у Англии и Франции, кстати сказать, которых наши американские партнеры категорически отказываются учитывать в любых раскладах, связанных с ограничением вооружений, ведением переговоров по этому вопросу», – добавил он.

Дипломат подчеркнул, что это количество все равно в десятки раз отстает от реальных потенциалов США и России, которые примерно равны.

«Что касается позиции Китая, то она неоднократно выражалась китайскими руководителями, представителями. Совсем недавно министр иностранных дел Китая Ван И еще раз высказался на эту тему, она сводится к следующему, что две самые крупные ядерные державы, имеются в виду Россия и США, должны и дальше продолжать сокращать свои ядерные вооружения в соответствии с формулой «в контролируемом, необратимом и юридически обязывающем порядке». Вот позиция Китая», – указал Денисов.

Вместе с тем, подчеркнул он, «Китай – активный участник международного процесса разоружения, и в Китае неоднократно заявляли, что здесь готовы к диалогу по снижению ядерных рисков на широкой многосторонней основе».

«Вот позиция Китая, мы относимся к ней с уважением», – подытожил он.

Денисов также заявил, что сообщения о готовящихся взаимных визитах лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в этом году – не более чем слухи.

«Я бы так сказал, что возобновление обмена визитами между руководителями двух государств – это то, о чем мы постоянно думаем и о чем постоянно мечтаем. Напомню, что до пандемии наши руководители встречались не менее пяти раз в год, как в самих наших странах, Китае и России, так и на международных площадках. Это были полноформатные встречи с большой повесткой дня», – сказал он.

Отмечается, что несмотря на пандемию, стороны смогли сохранить интенсивность контактов, руководители стран за прошедшие полтора года провели несколько телефонных разговоров, а 28 июня состоялся первый контакт лидеров России и Китая по закрытой видеосвязи.

Денисов пояснил, что по существующей между двумя странами формуле обмена визитами на высшем уровне, президент России еще в прошлом году должен был прибыть с официальным визитом, «этого не произошло по понятным причинам, не произошло и скорее всего не произойдет и в этом году».

«Те высокие юбилейные даты, о которых вы говорили, 100-летие Компартии Китая, 20-летие нашего большого договора, к сожалению, тоже не могли рассматриваться как удобные вехи политического календаря для организации визитов. Этого, к сожалению, не было, и быть не могло по понятным причинам», – пояснил он.

Посол также добавил, что в следующем году в Китае должны состояться зимние Олимпийские игры, и есть практика приглашения высоких иностранных гостей на открытие ОИ.

«В 2014 году председатель Си Цзиньпин был гостем президента Путина на открытии Олимпиады в Сочи, но этот вопрос (визита Путина) тоже пока является скорее предположительным», – отметил он.

Ранее США обвинили Китай в пересмотре ядерной доктрины. В июне Китай выступил против развертывания ракет средней дальности в третьих странах.