В Литве исключили проникновение нелегальных мигрантов в Польшу

Министр обороны Литвы Арвидас Анушкаускас считает, что нелегальные мигранты из стран Азии и Африки, задержанные при переходе границы с Белоруссией и размещенные под охраной в специальных центрах, не смогут перебраться в Польшу из Литвы.

«Шансов на то, что лица, незаконно пересекшие одну границу (литовско-белорусскую), смогут преодолеть еще одну и оказаться в Польше, нет. Они минимальны», – сказал министр, передает ТАСС.

При этом постоянного пограничного контроля между Литвой и Польшей нет, так как обе страны входят в безвизовое Шенгенское пространство.

Как информировал Анушкаускас, Литва и Польша усилили контроль в пограничной зоне. Он напомнил, что оказавшиеся в Польше нелегалы в случае задержания будут возвращены в Литву. «Согласно договоренности с Польшей, такие задержанные лица в течение 24 часов передаются Литве», – подчеркнул министр.

Ранее Польша не исключила новых санкций против Белоруссии из-за наплыва мигрантов в Литву. В то же время министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что организаторы нелегальной миграции якобы проводят инструктаж выходцев из стран Азии и Африки перед их проникновением на территорию Литвы из Белоруссии.

Тем временем Литва установила на границе с Белоруссией первые метры колючей проволоки. С начала года в Литве задержаны 1546 нелегальных мигрантов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это почти в 20 раз больше, чем за весь 2020 год.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заставил Литву прятаться за колючей проволокой.