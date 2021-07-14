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Глава Минздрава объяснил порядок методвода от вакцинации при наличии противопоказаний
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Если у пациента есть медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19, это означает, что он более уязвим перед инфекцией, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. При этом он разъяснил процедуру получения медотвода от вакцинации против коронавируса при временных и постоянных противопоказаниях.
«Действительно, некоторым людям вакцина противопоказана. Например, если у человека выявлена гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты, если в анамнезе есть тяжелые аллергические реакции (анафилактический шок, отек Квинке). Если есть острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии. При этом важно помнить, что такие медицинские противопоказания к вакцинации - исключительный случай. Если у пациента есть медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19, это означает, что он более уязвим перед инфекцией», – рассказал он в интервью РИА «Новости».
По его словам, существует следующий порядок медотвода от вакцинации: «наличие медицинских противопоказаний определяется лечащим врачом или врачом той специальности, в компетенции которой определены противопоказания против вакцинации. При этом противопоказания могут быть как постоянными, так и временными. Решение о выдаче справки о наличии медицинского отвода от вакцинации принимают врачи той медицинской организации, где наблюдается пациент по тому заболеванию, которое стало причиной медицинского отвода. Если определено, что у пациента есть временные противопоказания к вакцинации, то справка выдается сроком до 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего справку».
Мурашко отметил, что «существуют исследования, которые доказывают, что заболеваемость близких людей вакцинированного человека снижается как минимум на треть. Бывают ситуации, когда в семье есть человек, который по объективным медицинским противопоказаниям не может вакцинироваться. В этом случае риск заражения и тяжелых последствий от заболевания можно существенно снизить, если вакцинируются другие члены семьи».
«Важно также помнить, что при наличии противопоказаний должны соблюдаться все меры защиты – нужно носить маску, пользоваться антисептиками, избегать больших скоплений людей, быть осторожным в контактах, держать дистанцию», – заключил глава Минздрава.
Ранее Мурашко заявил, что вакцинация от COVID не влияет на репродуктивную функцию.
Ученый раскрыл особенности распространения новой волны COVID в России
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Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России в настоящее время наблюдается в регионах, раньше прирост случаев заражения приходился главным образом на Москву и Петербург, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«Если в начале подъема заболеваемости отмечался прирост в основном за счет двух столиц, то в настоящий момент прирост заболеваемости дают в основном регионы», – приводит ТАСС слова замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Однако, как отметил ученый, регионы также находятся на разных этапах развития эпидемического процесса: некоторые уже прошли стадию стабилизации, в других отмечается фаза роста заболеваемости.
Инфекционист добавил, что дальнейшее развитие ситуации будет определяться приверженностью населения вакцинации и профилактическим антиковидным мерам.
Накануне в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за минувшие сутки в России выявили 24702 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,8 млн случаев заболевания.
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В СФ заявили о намеренном затягивании регистрации «Спутника V» за рубежом
Международные регистраторы намеренно затягивают одобрение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» для того, чтобы «расчистить пространство» для использования собственных вакцин, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«Поскольку эта история [с регистрацией российской вакцины] тянется уже на протяжении многих месяцев, у меня все меньше сомнений в том, что все те дополнительные предложения и требования, которые к нам предъявляются, предъявляются, что называется, по гамбургскому счету – в каком-то завышенном режиме с тем, чтобы максимально затянуть регистрацию российской вакцины и тем самым расчистить пространство для использования своих доморощенных», – пояснил Косачев в эфире радио «Спутник», передает ТАСС.
Он также уточнил, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) работает по-максимуму «для того, чтобы любые, даже излишние требования со стороны регистраторов, будь то европейских либо глобальных, выполнять».
Сенатор выразил надежду на то, что осенью вакцина будет одобрена. «Даже осень – весьма неприличный срок для завершения соответствующих процедур. Хотелось бы слышать про август, если речь не может идти об июле. Если и осенью не одобрят, то это будет неприлично уже», –подчеркнул он.
По его словам, любые ссылки на какие-либо инструкции, которые якобы до сих пор не выполнены, «теряют свою легитимность и достоверность по мере прошествия времени».
Ранее представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что новость агентства Reuters про проблемы с регистрацией «Спутник V» в Евросоюзе не соответствует действительности.
На прошлой неделе ведущий научный журнал Nature сообщил, что российская вакцина «Спутник V», созданная Центром имени Гамалеи, подтвердила эффективность и безопасность. В Центре имени Гамалеи также заявляли, что эффективность вакцины «Спутник V» против индийского штамма коронавируса составляет около 90%.
Венедиктов анонсировал голосование об обязательной вакцинации в Москве
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В июле Москве пройдет онлайн-голосование по вопросу обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных групп жителей, сообщил замглавы столичной Общественной палаты, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
«Вопрос об обязательности вакцинирования для определенных групп москвичей будет вынесен на электронное голосование в Москве 29-30 июля. Рассчитываю получить около 100 тыс. голосов», – написал Венедиктов в Telegram.
В комментарии Газете.Ru Венедиктов заявил, что электронное голосование о введении обязательной вакцинации является тестовым проектом Общественной палаты Москвы перед выборами в Государственную думу. Цель проекта – «оттестировать» систему электронного голосования в Москве, а также донести до компетентных ведомств позицию москвичей по актуальным вопросам, связанным с коронавирусом.
«Мы перед выборами в Государственную думу должны были оттестировать систему электронного голосования в Москве, где введены некие новации, например, для слабовидящих, например, в случае, если нужно отложить свой голос, то есть практически переголосовать. Поэтому первая задача – это оттестировать систему на Москве. В Москве сейчас 4,5 млн электронных кабинетов, которые могут принять участие в голосовании. Понятно, что нужно еще (изучить) нагрузку на систему. Вторая история в том, что нужно было найти вопросы, которые действительно волнуют и которые действительно могут быть решены», – объяснил заместитель председателя столичной Общественной палаты.
По словам Венедиктова, одним из таких вопросов является введение обязательной вакцинации. Он рассказал, что в рамках голосования москвичи смогут выбрать, представители каких профессий, по их мнению, должны прививаться в обязательном порядке.
«Уже в законе прописано, что от определенных болезней представители определенных профессий должны вакцинироваться стопроцентно. Грубо говоря, учителя и туберкулез. Ничего нового в этом нет: (в рамках голосования будет) перечислен некий набор профессий, ставится вопрос о том, каким из этих профессиональных групп, по вашему мнению, нужна обязательная вакцинация. Там можно будет (выбрать) несколько или все группы. Мы хотим проверить систему, что проголосовало не менее 100 тыс. человек. Мы направим результаты в мэрию (Москвы), которая пишет указы и в Роспотребнадзор, чтобы они приняли к сведению то, что считают люди, а то все решения пока принимаются без учета мнения. Мы решили это мнение у людей спросить», – пояснил Венедиктов.
Напомним, согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Москве, до 15 июля 60% сотрудников предприятий сферы услуг, госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти, должны быть вакцинированы от коронавирусной инфекции первым компонентом. Работодателям необходимо до 15 июля предоставить списки вакцинированных сотрудников на портале mos.ru через личный кабинет. Вакцинацию вторым компонентом должны завершить до 15 августа.
Привиться от коронавируса в столице можно в поликлиниках, семи центрах госуслуг «Мои Документы», павильонах «Здоровая Москва» в городских парках, частных клиниках, ТЦ и других популярных общественных местах, включая крупнейший пункт в Гостином Дворе.
Вакцинацию от COVID приостановили в Ульяновской области
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Вакцинация от новой коронавирусной инфекции была приостановлена в Ульяновской области в связи с отсутствием вакцины, поступившие в регион комплекты прививок почти исчерпаны, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
В ведомстве сообщили, что «массовая вакцинация в области приостановлена в связи с тем, что вакцина практически исчерпана, сейчас мы вакцинируем только вторым компонентом», передает ТАСС.
По данным пресс-службы, всего с начала прививочной кампании в область поступило 232 тыс. 942 комплекта вакцины, по данным на понедельник 12 июля, первым компонентом было привито 226 тыс. 512 человек, или 38% от числа жителей региона, которых планируется привить.
При этом ежедневный темп вакцинации составляет порядка 5 тыс. человек. Всего в регионе развернуто 44 стационарных и восемь мобильных пунктов вакцинации, а также действует 31 выездная бригада. Пункты вакцинации, несмотря на отсутствие препаратов, продолжают работать, здесь каждый обратившийся может получить консультацию специалистов и записаться на прививку.
В пресс-службе Минздрава области уточнили, что очередная партия вакцины «Спутник V» должна поступить в регион в четверг.
Ранее вакцинацию приостанавливали в Хабаровском крае и Удмуртии.
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Вирусолог оспорил позицию ВОЗ о ревакцинации против COVID-19
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Ревакцинация против коронавирусной инфекции просто необходима, поскольку иммунитет действительно растрачивается за определенный период времени, а полагаться на его память слишком рискованно, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов, отвечая на рекомендацию ВОЗ пока не прибегать к повторной прививочной кампании.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посоветовала не смешивать вакцины разных типов, а также пока отказаться от идеи ревакцинации, поскольку эффективность и безопасность этого пока мало изучены, передает Reuters. Кроме того, прежде чем начинать ревакцинацию, богатые страны должны подумать о бедных, в которых еще не организована даже первичная прививочная кампания медработников.
«Думаю, что ВОЗ просто-напросто решает таким образом свои задачи. Им же нужно провакцинировать побольше людей во всем мире, поэтому и такие рекомендации. Но каждая страна в первую очередь будет решать свои задачи, это неизбежно, потому что своя рубашка ближе к телу. Хотя, безусловно, нам, как части мира, не покончить в целом с этой эпидемией, если мы не справимся с ней во всем мире», – считает Чепурнов.
Поэтому, с одной стороны, необходимо наращивать выпуск вакцины и как-то думать о помощи бедным странам, передаче туда препарата, но и в то же время в стране обязательно должен сохраниться график вакцинации и ревакцинации, продолжает профессор. Причем как для переболевших, так и для граждан, которые прививались давно.
«В принципе, уже хорошо установлено то, что для переболевших эффективна однократная вакцинация в определенные сроки. Они связаны со скоростью элиминации (вымирания) иммунитета, выраженного в количестве антител. Да, это еще не весь иммунитет, но тем не менее это очень значимый маркер. Я знаю достаточно много крепких здоровых людей, у которых по прошествии восьми–десяти месяцев после вакцинации вообще не показывает антител, и это нормально», – говорит специалист.
Скорость распада антител в кровотоке – три недели, отмечает вирусолог. Это не означает, что через полтора месяца там совсем исчезнут антитела, поскольку вырабатываются новые, но после переболевания стимуляция сокращается, постепенно истощается слой клеток, которые производят антитела и так далее. А организм должен быть готов, причем не просто «проснуться» за счет клеток памяти в случае повторного заболевания, это может и не сработать. То есть должен быть определенный уровень антител, особенно с учетом появления новых штаммов коронавируса, которые обладают способностью «прицепляться» к клеткам с меньшим количеством рецепторов.
«Производители антител или иммуноглобулинов на различных животных-донорах иммунизируют животных практически каждый месяц, чтобы получить еще больший всплеск антител относительно предыдущей вакцинации, или по крайней мере оставить их на том же уровне. Нам такое ни к чему, но при этом мы и не должны доводить до ситуации, когда антитела исчезнут полностью. Соответственно, нужно определиться со сроками: это будет либо некий общий срок (порядка 6–8 месяцев), либо люди должны индивидуально научиться следить за состоянием иммунитета по уровню антител», – объясняет Чепурнов.
Оптимальная периодичность такой проверки – раз в три месяца, продолжает собеседник. Как только будет обнаружено, что титр антител низкий, следует пройти ревакцинацию или сделать «третий укол». Постоянно бегать и проверять себя на антитела нет никакого смысла, подчеркивает специалист. Кроме того, по мнению врача, самой подходящей для ревакцинации россиян станет вакцина «КовиВак» центра имени Чумакова.
«С учетом того спектра, который есть у нас в стране, а это две вакцины («Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи Минздрава России и «КовиВак»), лучше предпочесть второй препарат. Он не очень хорош для первичной вакцинации, но очень подходит для вакцинации после переболевания или для ревакцинации, потому что иммунитет поднимает хорошо, а реактогенность (свойство вакцины вызывать при введении в организм побочные эффекты, например повышение температуры тела – прим. ВЗГЛЯД) у него ниже», – советует вирусолог.
Подводя итоги, он еще раз напомнил, что никак не согласен с аргупентами ВОЗ о том, что не стоит использовать «третий укол» или прибегать к ревакцинации. «Они вызваны их собственными интересами, и их надо решать по-другому: как заинтересовать страны побогаче, которые обладают большими производственными мощностями, и каким образом проводить вакцинацию во всем мире. Но нашей стране надо думать в первую очередь о своем населении и как организовать процедуру вакцинации или ревакцинации, какие сроки оптимальны. Для этого нужны исследования качественные», – заключил Чепурнов.
Ранее доктор медицинских наук, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов сообщил, что из-за постоянной мутации COVID-19 ученые пришли к выводу, что люди, у которых прошло больше полугода с момента прививки, должны получить дополнительную дозу вакцины.
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Москвичам предложили сделать татуировки с QR-кодом для посещения кафе
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Вакцинированные или переболевшие коронавирусом жители Москвы смогут пройти в городские кафе по временной татуировке с изображением QR-кода, сообщает пресс-служба одного из авторов проекта – сервиса доставки еды Delivery Club.
Delivery Club вместе с интернет-магазином Everink Tattoo запустил опцию создания временных татуировок с QR-кодами для посещения кафе и ресторанов. Всего для пользователей доступно шесть вариантов оформления своего QR-кода, чтобы каждый мог подобрать эскиз под себя», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Для получения татуировки нужно сделать заказ на сайте интернет-магазина и после контакта с менеджером прислать в магазин QR-код. Татуировка будет держаться две недели.
«С помощью нашего проекта мы хотим привлечь внимание к заведениям общепита, а также напомнить о важности и необходимости вакцинации… Нашими временными тату мы хотим немного разрядить текущую обстановку, а заодно разнообразить и сделать интереснее процесс с предъявлением QR-кодов в заведениях города», – отметили в пресс-службе.
В июне на фоне роста случаев коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно посещать без QR-кода до 1 августа. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.
Вспышка коронавируса произошла на борту британского авианосца «Куин Элизабет»
Вспышка коронавируса произошла на борту флагмана британских ВМС «Куин Элизабет», который вошел в Индийский океан, сообщает Би-би-си.
Авианосец покинул 22 мая военно-морскую базу ВМС Великобритании в Портсмуте, возглавив 28-недельный поход международной авианосной ударной группы (АУГ). Его протяженность составит в общей сложности 26 тыс. морских миль (48,1 тыс. км) с остановками в Индии, Японии, Южной Корее и Сингапуре, передает ТАСС.
По данным Би-би-си, отмечено около 100 случаев заражения среди экипажа флагмана, заболевшие выявлены и на других кораблях АУГ. Согласно сообщению пресс-секретаря авианосной группы, «проведение запланированных ранее тестов дало положительный результат на COVID-19 у небольшого количества членов экипажей». «Ударная группа продолжит выполнение оперативных задач, и это никак не повлияет на ее развертывание», – сказала она. Меры по смягчению последствий вспышки включают, в частности, ношение масок, социальное дистанцирование, добавила пресс-секретарь.
Напомним, в марте 2020 года стало известно об обнаружении вирус-положительного на борту авианосца ВМС США «Теодор Рузвельт». После проверки всего экипажа корабля число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 840 человек. Один моряк умер.
В конце апреля командование ВМС США решило больше не публиковать официальную информацию о случаях коронавируса на американских боевых кораблях.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала об ударе коронавируса по американской военной мощи.
Определен допустимый перерыв между дозами вакцины от COVID
Врач рассказал, что делать, если пришлось пропустить дату второй прививки от COVID-19, в каком случае введение второго компонента вакцины можно отложить и на какой срок.
Три из четырех российских вакцин от коронавируса предполагают введение двух компонентов препарата. Интервал между прививками составляет от 14 до 21 дня, в зависимости от вакцины. Но бывают обстоятельства, когда сделать вторую прививку вовремя не удается, например, вы плохо себя почувствовали. В таком случае можно перенести введение второго компонента вакцины на несколько недель, объяснил главный врач сети клиник Борис Чурадзе.
«Можно перенести прививку на одну-две-три, несколько недель. Когда речь идет о каких-то проблемах со здоровьем, важно принимать это во внимание и откладывать вакцинацию», – сказал он.
Недолгая задержка с вводом второго компонента вакцины не влияет на формирование иммунного ответа, отметил врач. Но чем быстрее вы получите обе дозы вакцины, тем быстрее у вас сформируется иммунитет, добавил он.
«Сила иммунного ответа и качество иммунного ответа будут не хуже, если ненадолго отложить вакцину, но главное, что позже выработается тот уровень иммунитета, к которому мы стремимся. В условиях пандемии важно соблюдать сроки, чтобы быстрее достигать целевых значений клеточного и гуморального иммунитета», – сказал Чурадзе в интервью радио Sputnik.
Поэтому не стоит пропускать введение второго компонента вакцины из-за причин, не связанных со здоровьем, например, отпуска или командировки. По мнению врача, во главе угла должна быть вакцинация.
«Перемещения в другие регионы – это большие риски. В первую очередь нужно привиться, защитить себя от возможной болезни и потом уже планировать отпуск», – подчеркнул Чурадзе.
Он рассказал также, в каком случае придется проходить полную вакцинацию заново.
«Рекомендация Минздрава звучит следующим образом: если прошло больше полугода и по каким-то причинам не введен второй компонент, то необходима повторная вакцинация, то есть вводить снова первый, потом второй компонент», – сказал Чурадзе.
Ранее руководитель екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов рассказал, что увеличение интервала между введением первой и второй доз вакцины от коронавируса до одного или полутора месяцев делает прививку бессмысленной.
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Россия сохранила позицию в ковидном рейтинге ВОЗ
Россия находится на четвертом месте по количеству случаев заражения коронавирусом, согласно статистике ВОЗ, и на пятом – по информации Университета Джонса Хопкинса.
По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, Россия с 5833175 заболевшими продолжает опережать по этому показателю Францию, где число случаев инфицирования составляет 5700017, передает РИА «Новости».
Россия обогнала Францию 7 июля, когда количество заражений достигло 5682634 раз против 5677746 случаев. Однако 6 июля Франция находилась на четвертом месте в списке ВОЗ с 5675702 заболевшими, Россия – на пятом (5658672 инфицированных).
Наибольшее количество заражений коронавирусом в мире зафиксировано в США – более 33,5 млн случаев. Далее в этом списке следует Индия (более 30,9 млн заболевших) и Бразилия (более 19 млн случаев).
Данные ВОЗ разнятся с информацией Университета Джонса Хопкинса, согласно которому, Россия продолжает оставаться на пятом месте по числу заражений с 5762211 заболевшими. Первенство – также у США (33911823), далее следуют Индия (30907282), Бразилия (19151993) и Франция (5882937).
Ранее в ВОЗ рассказали о случаях повторного заражения штаммом «дельта» среди привитых.
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В Кремле выразили категорическое несогласие с обвинениями Берлина по вакцинам
Россия категорически против политизации вопроса вакцины от коронавируса, абсолютно не согласна с обвинениями МИД Германии в адрес Москвы и Пекина в политизации поставок вакцин, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что Москва неоднократно говорила о том, что выступает категорически против политизации «всего, что связано с вакциной», в Кремле «категорически не согласны с такой формулировкой», передает ТАСС.
«Считаем, что, наоборот, продвижение наших вакцин сталкивается, к сожалению, зачастую с политизированным подходом. Это мы расцениваем крайне негативно», – добавил он, передает РИА «Новости».
Ранее в Совете Федерации заявили о намеренном затягивании регистрации «Спутника V» за рубежом. Также представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что новость агентства Reuters про проблемы с регистрацией «Спутник V» в Евросоюзе не соответствует действительности.
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Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от COVID-19
Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
В Москве уже проходит исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет, оно началось в столице 5 июля на базе двух больниц: детской больницы имени Башляевой и Морозовской детской больницы. Для участия в нем выбрали сто россиян этой возрастной группы, 6 июля первый компонент вакцины получил 21 подросток.
«У двух детей была (температура) 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы», – передает РИА «Новости» слова Гинцбурга.
Специалист заявил, что вакцинация подростков в России должна начаться к 20 сентября.
«Мы хотим выдержать это, как получится, пока что все для этого делаем», – добавил Гинцбург.
Собеседник агентства подчеркнул, что в последнее время увеличилось число детей с более тяжелым, чем раньше, течением заболевания, и их необходимо защитить.
Ранее Гинцбург оценил возможность вакцинации ВИЧ-инфицированных «Спутником V».
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Круизное судно вернулось в Сингапур из-за коронавируса на борту
Пассажирское судно «Дрим круизиз» (Dream Cruises, «Круизы мечты»), отправившееся из Сингапура в круиз «в никуда», досрочно вернулось в порт после выявления коронавируса у одного из пассажиров, сообщил телеканал CNA.
Прошлой ночью всем пассажирам было объявлено о случае подозрения на коронавирус, деятельность на борту была приостановлена, а судно раньше намеченного срока вернулось в Сингапур. Экипаж также сообщил, что были установлены лица, находившиеся в тесном контакте с инфицированным, их тесты на коронавирус дали отрицательный результат. Тем не менее все они первыми покинут борт судна, передает ТАСС.
Напомним, в декабре 2020 года медики Сингапура выявили коронавирус на борту круизного лайнера «Куантум» (Quantum). В августе пассажирам и членам экипажей круизных лайнеров запретили сходить на берег в портах Норвегии после вспышки COVID-19 на судне компании Hurtigruten. Кроме того, в мае Сейшельские Острова отказались принимать круизные лайнеры до 2022 года, чтобы защитить местное население коронавирусной инфекции.
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За сутки в России выявили 23,8 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 23 827 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 827 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 10,7% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3966, Московской области – 2469, Санкт-Петербурге – 1942.
Всего в стране выявлено 5 857 002 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 257 483 человек, из них 21 269 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 786 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 145 278 человека.
Накануне, 13 июля, в России выявили 24 702 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 875.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Началось изучение «генетических ножниц» для лечения коронавируса
Ученые из австралийского медицинского научно-исследовательского института им. Питера Доэрти и онкологического центра им. Питера Маккаллума изучают возможность использования инструмента редактирования генов CRISPR для лечения коронавируса. Как рассказали в НИИ, этот способ позволяет остановить репликацию вируса SARS-CoV-2 в инфицированных клетках человека.
По словам профессора Шерон Левин, несмотря на масштабные исследования в области создания вакцин против коронавируса, «острая необходимость в препаратах и методах специфичного лечения для пациентов с COVID по-прежнему сохраняется». Австралийские исследователи решили сосредоточиться на поиске таких методов и использовать инструмент CRISPR, который ученые из онкологического центра им. Питера Маккаллума применяют для лечения рака у детей.
«[Компонент CRISPR] - белок CRISPR-Cas13b обладает способностью связываться с целевыми РНК и разрушать часть генома, необходимую для репликации внутри клеток. В ходе дальнейших исследований ученым удалось доказать, что аналогичный подход работает и в отношении вируса SARS-CoV-2-19 и его штаммов», – передает ТАСС сообщение НИИ, где подчеркнули, что в перспективе он позволит «быстро разрабатывать антивирусные препараты для лечения COVID-19 и ряда других вирусов».
«Сила этого инструмента заключается в его гибкости и адаптивности. Они делают его подходящим средством против множества патогенных вирусов, включая грипп, Эболу и, возможно, ВИЧ» – привели в пресс-службе слова Мохаммеда Фареха из онкологического центра Маккаллума.
Как ожидается, в ближайшее время команда исследователей приступит к испытаниям метода на животных, и, в случае успеха, перейдет к клиническому тестированию метода.
CRISPR – новый метод редактирования генов, позволяющий ученым вырезать нежелательные фрагменты ДНК, получивший название «генетические ножницы». К настоящему моменту CRISPR считают наиболее важным технологическим новшеством в науке о жизни со времен изобретения полимеразной цепной реакции (ПЦР), открытой тремя десятилетиями ранее. За внедрение методов редактирования генов Дженнифер Дудна и Эмманюэль Шарпантье получили Нобелевскую премию по химии в 2020 году. Белки Cas13 – компоненты системы CRISPR/Cas способные целенаправленно разрушать молекулы РНК, эффективно уничтожая мРНК выбранных генов, тем самым «выключая» их активность.
Ранее ученые нашли способ подавления размножения COVID.
Карантин в Сиднее продлили до конца июля
Крупнейший город Австралии Сидней из-за вспышки коронавируса останется закрыт на карантин как минимум до 30 июля, сообщила премьер-министр штата Глэдис Береджиклян.
По словам главы регионального правительства, в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача штата Новый Южный Уэльс, административным центром которого является Сидней, «локдаун в мегаполисе и окрестностях будет продлен до 23.59 пятницы, 30 июля», передает ТАСС.
«Это всегда тяжело говорить, но мы должны продлить карантин еще на две недели как минимум. Нам нужно приблизить число инфицированных в городе к нулевому значению как можно быстрее, чтобы локдаун был завершен», – сказала она.
Премьер-министр отметила, что все существующие ограничения останутся в силе, а третья учебная четверть в школах региона начнется для учащихся с дистанционного обучения. Также на удаленном обучении останутся студенты высших учебных заведений, колледжей и техникумов.
По словам главного санитарного врача штата Керри Чант, в минувшие сутки в Сиднее были выявлены 97 новых случаев заражения и общее число заболевших в мегаполисе выросло до 745. Под наблюдением врачей остается 71 инфицированный, 20 пациентов помещены в палату интенсивной терапии и нуждаются в искусственной вентиляции легких.
Вспышка в Сиднее была зафиксирована 16 июня, когда один из сотрудников международного аэропорта имени Кингсфорда Смита заразился, перевозя экипаж одного из международных авиарейсов. За следующие десять дней число инфицированных в городе выросло до более чем 100 человек и власти штата объявили на территории мегаполиса и окрестных районов жесткий карантин. Все организации, учреждения и ведомства в городе переведены на удаленный режим работы, предприятия общественного питания, за исключением тех, что продают еду навынос или с доставкой, закрыты. Прекратили работу спортивные клубы, бассейны, тренажерные залы и досуговые центры, все общественные мероприятия отменены. Гражданам предписано оставаться дома и не выходить на улицу без веских причин, использование маски обязательно во всех общественных местах, включая подъезды.
Напомним, 26 июня австралийский город Сидней и окружающие его районы впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции закрыли на двухнедельный карантин.
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