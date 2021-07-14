Мурашко заявил, что вакцинация от COVID не влияет на репродуктивную функцию

Вирусолог оспорил позицию ВОЗ о ревакцинации против COVID-19

Ревакцинация против коронавирусной инфекции просто необходима, поскольку иммунитет действительно растрачивается за определенный период времени, а полагаться на его память слишком рискованно, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов, отвечая на рекомендацию ВОЗ пока не прибегать к повторной прививочной кампании.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посоветовала не смешивать вакцины разных типов, а также пока отказаться от идеи ревакцинации, поскольку эффективность и безопасность этого пока мало изучены, передает Reuters. Кроме того, прежде чем начинать ревакцинацию, богатые страны должны подумать о бедных, в которых еще не организована даже первичная прививочная кампания медработников.

«Думаю, что ВОЗ просто-напросто решает таким образом свои задачи. Им же нужно провакцинировать побольше людей во всем мире, поэтому и такие рекомендации. Но каждая страна в первую очередь будет решать свои задачи, это неизбежно, потому что своя рубашка ближе к телу. Хотя, безусловно, нам, как части мира, не покончить в целом с этой эпидемией, если мы не справимся с ней во всем мире», – считает Чепурнов.

Поэтому, с одной стороны, необходимо наращивать выпуск вакцины и как-то думать о помощи бедным странам, передаче туда препарата, но и в то же время в стране обязательно должен сохраниться график вакцинации и ревакцинации, продолжает профессор. Причем как для переболевших, так и для граждан, которые прививались давно.

«В принципе, уже хорошо установлено то, что для переболевших эффективна однократная вакцинация в определенные сроки. Они связаны со скоростью элиминации (вымирания) иммунитета, выраженного в количестве антител. Да, это еще не весь иммунитет, но тем не менее это очень значимый маркер. Я знаю достаточно много крепких здоровых людей, у которых по прошествии восьми–десяти месяцев после вакцинации вообще не показывает антител, и это нормально», – говорит специалист.

Скорость распада антител в кровотоке – три недели, отмечает вирусолог. Это не означает, что через полтора месяца там совсем исчезнут антитела, поскольку вырабатываются новые, но после переболевания стимуляция сокращается, постепенно истощается слой клеток, которые производят антитела и так далее. А организм должен быть готов, причем не просто «проснуться» за счет клеток памяти в случае повторного заболевания, это может и не сработать. То есть должен быть определенный уровень антител, особенно с учетом появления новых штаммов коронавируса, которые обладают способностью «прицепляться» к клеткам с меньшим количеством рецепторов.

«Производители антител или иммуноглобулинов на различных животных-донорах иммунизируют животных практически каждый месяц, чтобы получить еще больший всплеск антител относительно предыдущей вакцинации, или по крайней мере оставить их на том же уровне. Нам такое ни к чему, но при этом мы и не должны доводить до ситуации, когда антитела исчезнут полностью. Соответственно, нужно определиться со сроками: это будет либо некий общий срок (порядка 6–8 месяцев), либо люди должны индивидуально научиться следить за состоянием иммунитета по уровню антител», – объясняет Чепурнов.

Оптимальная периодичность такой проверки – раз в три месяца, продолжает собеседник. Как только будет обнаружено, что титр антител низкий, следует пройти ревакцинацию или сделать «третий укол». Постоянно бегать и проверять себя на антитела нет никакого смысла, подчеркивает специалист. Кроме того, по мнению врача, самой подходящей для ревакцинации россиян станет вакцина «КовиВак» центра имени Чумакова.

«С учетом того спектра, который есть у нас в стране, а это две вакцины («Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи Минздрава России и «КовиВак»), лучше предпочесть второй препарат. Он не очень хорош для первичной вакцинации, но очень подходит для вакцинации после переболевания или для ревакцинации, потому что иммунитет поднимает хорошо, а реактогенность (свойство вакцины вызывать при введении в организм побочные эффекты, например повышение температуры тела – прим. ВЗГЛЯД) у него ниже», – советует вирусолог.

Подводя итоги, он еще раз напомнил, что никак не согласен с аргупентами ВОЗ о том, что не стоит использовать «третий укол» или прибегать к ревакцинации. «Они вызваны их собственными интересами, и их надо решать по-другому: как заинтересовать страны побогаче, которые обладают большими производственными мощностями, и каким образом проводить вакцинацию во всем мире. Но нашей стране надо думать в первую очередь о своем населении и как организовать процедуру вакцинации или ревакцинации, какие сроки оптимальны. Для этого нужны исследования качественные», – заключил Чепурнов.

Ранее доктор медицинских наук, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов сообщил, что из-за постоянной мутации COVID-19 ученые пришли к выводу, что люди, у которых прошло больше полугода с момента прививки, должны получить дополнительную дозу вакцины.

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