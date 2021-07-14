Прививку от коронавируса сделали почти 70% московских врачей

Онищенко призвал россиян прививаться «Спутником-V» и не охотиться за другими вакцинами

«Когда человек заболел, он же не ходит и не выбирает себе лекарство, а приходит к врачу и лечится тем, что назначили. Вакцина – это то же лекарство. Поэтому прививаться надо тем, что рекомендуют врачи», - заявил газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Президент Лиги здоровья нации, академик и кардиохирург Лео Бокерия выразил мнение, что Россия серьезно отстает по темпам вакцинации от коронавируса от других стран потому, что у граждан низкий уровень понимания ответственности не только за себя, но и за окружающих.

«Во-первых, мы, советские люди, действительно были такими. Тогда у профессиональных психологов это называлось «социальный инфантилизм». Когда мы росли, то знали, что государство нас обязано вылечить нас, следить за нами. Даже были болезни, которыми было выгодно болеть: за них квартиры люди получали, из 12 месяцев по 8 могли находиться на курортах, лечениях, реабилитации. Это было наше поколение. Сейчас, слава Богу, поколение подрастает немного другим», – говорит Онищенко.

Он объясняет, что на сегодняшний день народ интересуется медициной, технологиями, тем, что и как можно вылечить. Это показывает и нынешняя ситуация с пандемией коронавируса: люди добровольно проверяются, идут на исследования, изучают свой иммунный статус, что, безусловно, является новым явлением. Они интересуются вакцинами, рассуждают, какая лучше, а какая хуже, говорит Онищенко.

«Но лично я против того, чтобы рассуждать о том, какая вакцина лучше и больше подходит. Когда человек заболел, он же не ходит и не выбирает себе лекарство, а приходит к врачу и лечится тем, что назначили. Вакцина – это то же лекарство, только оно работает не тогда, когда появилась болезнь, а она ее профилактирует. Это сложный медицинский препарат, и здесь должно быть так: если врач разрешил прививаться этим препаратом, не надо ждать того, что сам выбрал», – советует медик.

Советским людям такой интерес к вакцинам не был свойственен, но сегодня идет все-таки явный перегиб, считает собеседник. Однако он бы не стал обвинять наших граждан в безалаберности, напоминая, что с конца августа 2020 года по ноябрь (за 3 месяца) из 146 млн граждан России привились 70 млн человек от гриппа. Эта кампания прошла незамеченной, но именно это и является показательным фактором того, что люди не проявляют безразличие к собственному здоровью и окружающих.

«Сейчас же мы столкнулись с очень хорошо продуманной кампанией по дискредитации российских вакцин против коронавируса, которая в том числе идет из-за рубежа. Они ее проводят на внешнем контуре, не принимая наши препараты, да и недальновидные политики не остаются в стороне со своими необоснованными высказываниями», – убежден Онищенко.

Депутат напоминает, что на прошлой неделе госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Париж считает, что другим членам Евросоюза не следует признавать созданные в России и Китае вакцины от коронавируса. Кроме того, он напомнил, что при этом Франция – не лучший пример, поскольку сама находится на четвертом месте по заболеваемости в мире. Кроме того, в стране зафиксирована одна из самых высоких летальностей от COVID-19. Они не имеют собственной вакцины, но тем не менее, позволяют себе подобного рода высказывания, которые в том числе вводят в заблуждение и граждан России, говорит врач.

«Второй момент: на прошлой неделе в одном государственном уважаемом издании была напечатана очень развернутая статья о том, что такое цельновирионная инактивированная вакцина («КовиВак» центра имени Чумакова, – прим. ВЗГЛЯД), в чем ее преимущества перед другими, и она (статья) имела большой резонанс. Но эта публикация при всей своей положительности играет отрицательную роль: она убеждает гражданина в преимуществах чумаковской вакцины, хотя «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи Минздрава России не менее хорош и эффективен», – рассказывает врач.

В связи этим в столице случился ажиотаж вокруг данного препарата: в Москву «КовиВак» был доставлен в субботу, а уже в воскресенье он закончился, продолжает эксперт.

«И что получается? Теперь люди говорят, что хотят привиться именно этой вакциной. А наладить ее огромное производство мы не можем, потому что это работа с опасным вирусом в Институте полиомиелита, где есть все условия, чтобы работать с опасными вирусами, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) коронавирус сегодня официально относит ко второй группе опасности. Вакцина «Спутник V» у нас уже производится на трех площадках десятками миллионов доз, но у «КовиВак» такого производства пока нет, это не налаживается быстро», – объясняет Онищенко.

Он настоятельно не рекомендует ничего ждать, поскольку каждый препарат действительно имеет свои преимущества, но и у «Спутника V» их немало, зато препарат доступен. «Я ответственно заявляю, что по безопасности и эффективности и «Спутник V», и «КовиВак» одинаковы. Никакого особого отличия они не имеют. У «КовиВака» строят производственную базу, но пока неизвестно, когда она там будет готова, так что не нужно ничего ждать. Нужно идти и прививаться тем, что доступно. Но на сегодняшний день это является элементом, который сдерживает вакцинацию», – заключил медик.

По данным на 13 июля всего в стране прошли вакцинацию 28,6 млн россиян.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД