Устроивших массовую драку в Москве иностранцев выдворят из России Лидер партии «Родина» призвал жестко отреагировать на драку мигрантов в Москве В Москве побит температурный рекорд 85-летней давности 13 июля 2021, 16:14 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве установлен новый рекорд тепла для этого дня 85-летней давности, воздух нагрелся до 32,7 градусов по Цельсию, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В столице побит температурный рекорд 85-летней давности. В 15.00 по Москве на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись до плюс 32,7, что уже на 0,3 градуса выше прежнего рекорда 1936 года, когда метеорологи зафиксировали плюс 32,4. Максимальная температура будет известна вечером», – пояснил Тишковец РИА «Новости». Он добавил, что это – первый рекорд жары в июле 2021 года, и пятый за это лето. Синоптик добавил, что ожидается еще четыре-пять дней с такой же температурой. «Лето-2021 не стоит сравнивать с катастрофическими жаркими и засушливыми 1972 и 2010 годами, поскольку период 30-градусной жары в этом году пока в полтора и три раза меньше, соответственно», – указал сотрудник «Фобоса». Ранее Тишковец предупреждал, что 13, 15 и 16 июля Москву ждут три тепловых рекорда, а в следующие выходные «сорвет крышку парникового котла».

Москвичей предупредили о тропическом индексе ультрафиолета 11 июля 2021, 10:54

Фото: Денис Гришкин/Агентство «Москва»

Текст: Елена Мирошниченко

В Москве в воскресенье ожидается жара до 33 градусов, а также индекс ультрафиолета как на экваторе, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Погодные условия будут определяться антициклоном скандинавского происхождения. Небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 1-6 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 31-33 в Москве, плюс 29-34 в Подмосковье. Это аномальная жара, на 9-10 градусов выше положенной климатической нормы», – приводит его слова РИА «Новости». Он отметил, что атмосферное давление будет прежним: 750 миллиметров ртутного столба. «Очень высокий ультрафиолетовый индекс, он остается на уровне шести единиц... Обязательно нужно использовать солнцезащитные средства, избегать находиться под солнечными лучами в период максимального прогрева с 10 до 17 часов. Для нас нормальный индекс – два, максимум три единицы. А шесть – это как в Намибии, Замбии, Сингапуре. Это индекс тропической и экваториальной зоны», – уточнил синоптик. Ранее синоптики предупредили об усилении жары в Москве до 35 градусов. Пассажир задержанного рейса в Шереметьево из-за жары открыл аварийный люк 11 июля 2021, 10:19 Текст: Елена Мирошниченко

В Шереметьево пассажир рейса Москва – Анталья из-за духоты в самолете открыл аварийный выход, сообщают СМИ. «Никак не могли «прикурить» самолет. Что-то с электроборудованием. В Шереметьево были проблемы. Соответственно не работал кондиционер. И один из пассажиров взял и дернул аварийный выход, он открылся. Открылся трап. Соответственно, мы уже никуда не летим. Задержка будет 2,5 часа», – рассказал «360» один из пассажиров, который находился на борту самолета. Уточняется, что из-за задержки вылета люди в течение часа были вынуждены сидеть в салоне, где не работал кондиционер и было очень душно. После того, как пассажир открыл люк, вылет задержали еще больше, пассажирам пришлось просидеть на борту более двух часов. Пассажиру, открывшему люк, грозит наказание за хулиганство. Напомним, синоптики предупредили об усилении жары в Москве до 35 градусов. Ранее польский портал epoznan.pl со ссылкой на очевидца написал, что пилот авиакомпании Ryanair не пускал более 30 пассажиров рейса FR6705 Познань – Одесса на борт. По данным издания, командир корабля кричал, что он – «король самолета», а также «выгонял всех вон». Немного позже авиакомпания Ryanair опровергла это сообщение. Москва преодолела пиковые значения по заболеваемости COVID 11 июля 2021, 08:53

Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Текст: Ксения Панькова

В Москве наблюдается стабилизация ситуации и небольшое снижение уровня заболеваемости, преодолены пиковые значения, заявил мэр столицы Сергей Собянин. «Москва, конечно, переживает очень сложные времена. Слава богу, мы преодолели пиковые значения, сейчас наблюдаются некоторая стабилизация и даже небольшое снижение уровня заболеваемости», – сказал он в интервью телеканалу «Россия-1», передает ТАСС. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Москве отмечается определенная стабилизация ситуации с коронавирусом. По ее словам, введенные ограничения и интенсивная вакцинация работают. В июне на фоне роста случаев коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно посещать без QR-кода до 1 августа. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Самокатчик в центре Москвы сломал ребро девушке 11 июля 2021, 11:15 Текст: Елена Мирошниченко

В Москве полиция проводит проверку после того, как девушку, по ее словам, сбил неизвестный на самокате, у пострадавшей сломано ребро, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. «Десятого числа поступила телефонограмма из медучреждения, что девятого числа к ним обратилась девушка 26 лет, которую, по ее словам, сбил самокатчик на улице Земляной вал, 3/1», – приводит сообщение РИА «Новости». По словам собеседника агентства, у пострадавшей зафиксирован закрытый перелом ребра и гематомы. По факту инцидента проводится проверка. Ранее сообщалось, что женщину на электросамокате с ребенком на пешеходном переходе сбил автомобиль в Петербурге. Диетолог назвала главные ошибки в рационе россиян во время жары 12 июля 2021, 14:30

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

В жаркую погоду следует отказаться от мясных тяжелых блюд, вроде шашлыка, и отдать предпочтение овощам, фруктам, ягодам, кисломолочным продуктам и рыбе, рассказала газете ВЗГЛЯД врач-диетолог Елена Соломатина. В воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что жара в Москве на неделе усилится до 35 градусов. Он также сравнил погоду в городе с курортной, отмечая, что максимальная температура в Геленджике и Сочи в этот же период достигнет лишь 28-30 градусов. «Типичный рацион, который выбирается в выходные дни, это шашлыки, барбекю, алкоголь с тяжелыми закусками – все это, конечно, неправильно и является ошибкой. Питаться нужно более легкой пищей, потому что тяжелая трудноперевариваемая еда приводит к повышению температуры, а сейчас нам это не нужно, потому что и так тепло. Такие блюда из говядины, баранины, свинины больше подходят для зимы», – говорит Соломатина. Она подчеркивает, что в летний период следует отдать предпочтение сезонным овощам, ягодам и фруктам. Они содержат огромное количество жидкости, а человек в теплую погоду ее активно теряет с потом и дыханием. Кроме того, жидкость в свежих растительных продуктах структурированная, то есть организму не нужно будет тратить на это энергию. Также они богаты антиоксидантами, содержат достаточно большое количество минеральных солей, а их человек также активно теряет в жару. «Овощи, фрукты, ягоды лучше есть в свежем виде, можно делать смузи, как угодно, главное не выбрасывать клетчатку, которая в них содержится, потому что она защищает наш желудочно-кишечный тракт – это корм для нашей полезной микрофлоры, а это наша иммунная система. Надо сказать, что солнечная изоляция, духота, жара для многих являются стрессовым фактором, и организм, который и так из-за пандемии коронавируса находится в известных обстоятельствах, оказывается в достаточно рискованной зоне. Также клетчатка выводит излишки жиров и сахара, которые сгущают кровь», – рассказывает диетолог. В качестве белка врач советует использовать рыбу, причем можно даже жирную, поскольку она богата омега-3, яйца, творог. Если же все-таки хочется мясо, то следует выбирать более легкое: курицу, индейку или кролика. Готовить их следует с помощью тушения, отваривания или на пару. Немаловажно и время, в которое человек будет употреблять белки. Приемы пищи следует перенести на нежаркое время: завтрак сделать достаточно ранним, до становления солнца, а ужин устраивать к 6–7 вечера. «В обед лучше белок не есть, обойтись какими-то легкими супами (гаспачо, свекольник). То есть выбирать блюда, которые охлаждают и достаточно легко усваиваются. Окрошку, кстати, тоже летом есть очень полезно, но отказавшись от добавления колбасы в ней, причем как зимой, так и летом. Можно сделать ее либо овощную, либо с добавлением небольшого количества курицы или какого-то очень легкого мяса», – рекомендует Соломатина. Она также подчеркивает, что квас, который составляет основу всей окрошки, должен быть продуктом ферментации, а не газированной водой. «Детям же очень полезны фруктовые супы: просто заливаются сухофрукты (курага, инжир) водой, настаивается, а после можно добавить туда какую-то крупу. Так сохраняются электролиты (калий, магний). Что касается белка, его еще восполнить можно орехами, семечками, но в адекватном количестве, они и маслами богаты. И про зелень, естественно, не забываем, она тоже очень полезна», – заключила собеседник. В мае врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с газетой ВЗГЛЯД посоветовал россиянам в жаркую погоду пить как можно больше чистой негазированной воды, есть молочные, кисломолочные продукты и рыбу, а в качестве гарнира брать овощи и зелень. Устроивших массовую драку в Москве иностранцев выдворят из России 13 июля 2021, 16:07

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Ануфриева

Иностранцы, участвовавшие в драке у метро «Кузьминки» в Москве, по решению суда будут выдворены за пределы России, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице. В сообщении на сайте ведомства говорится, что «иностранные граждане по решению суда будут выдворены за пределы территории России с наложением административного штрафа, также в отношении ряда лиц будет принято решение о неразрешении въезда на территорию России». Отмечается, что после драки «в территориальные отделы полиции доставлены 103 человека, участвовавшие в конфликте». В данный момент сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законом. Напомним, на Зеленодольской улице в столичном районе Кузьминки произошла массовая драка. Значительная часть ее участников – приезжие из стран Средней Азии. В результате драки несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые. Несколько человек госпитализированы. При этом выяснилось, что полицию Москвы заранее предупредили о предстоящей массовой драке мигрантов. Россиянам предрекли «махровую жару» 13 июля 2021, 14:51

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Европейскую часть России и Дальний Восток на следующей неделе ожидает очень жаркая погода, в Сибири же будет холодно, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Распределение аномалий температуры на ближайшую неделю. Очень жаркая погода. Не просто красным, а махрово-красным цветом окрашена территория Европейской части России. На 8-9 градусов температура выше нормы. На Дальнем Востоке температура тоже очень высокая, причем не только на юге, но и на севере», – цитирует его РИА «Новости». По его словам, в Западной Сибири, на востоке Уральского федерального округа и на западе Красноярского края будет «мешок холода», там температура будет ниже нормы на 4-6 градусов. Ранее Вильфанд рассказал, что температура, превышающая норму на 8-9 градусов, держится в Москве уже восемь дней, это можно назвать «тепловым стрессом». Яшин объявил об уходе с поста главы Красносельского района Москвы 12 июля 2021, 10:11

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Глава муниципального округа московского района «Красносельский» Илья Яшин объявил о решении уйти с этой должности. «Сегодня я написал заявление о сложении полномочий главы округа. В конце месяца закончится мой отпуск, после чего я останусь рядовым муниципальным депутатом, работающим на общественных началах. 27 июля будет избран новый глава района, и наша команда выдвинет на этот пост Елену Котёночкину, одного из лучших мундепов Москвы. Независимых голосов в совете для ее избрания вполне хватает», – написал Яшин в Facebook. По его словам, решение уйти с должности связано с запретом на участие в довыборах в Мосгордуму, который наложила на него избирательная комиссия и затем подтвердил Мосгорсуд. По информации Яшина, комиссия при вынесении решения сослалась на закон, который запрещает избираться причастным к поддержке экстремистских и террористических организаций. Он обжаловал это решение и, в случае необходимости, намерен обращаться в последующие инстанции, однако, по его словам, «дорога на выборы для меня фактически закрыта». «Считаю правильным, чтобы в ближайший год муниципалитет возглавлял человек, который и поведет команду независимых кандидатов на следующие выборы. Мне запрещено баллотироваться, но я горжусь тем, что собрал в районе команду, способную продолжить работу и приносить пользу людям», – отметил Яшин. Он также заявил, что не планирует покидать Россию. Поезда в сторону Москвы на белорусском направлении задерживаются из-за человека на путях 11 июля 2021, 20:40 Текст: Елизавета Булкина

Несколько поездов на белорусском направлении железной дороги (Московский центральный диаметр D1) задерживаются в сторону столицы из-за человека на путях около станции Славянский бульвар на западе города. «На D1 и Белорусском направлении задерживаются несколько поездов в сторону Москвы из-за человека на пути около станции Славянский бульвар. ...Во время ожидания поезда будут временно объезжать остановившийся состав без остановок на Тестовской и Беговой», – говорится в сообщении в Telegram-канале Дептранса Москвы. На место вызвана скорая помощь. Ранее на Замоскворецкой линии метро в Москве было остановлено движение из-за человека на путях. Синоптики предупредили об усилении жары в Москве до 35 градусов 11 июля 2021, 01:32

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

В начале следующей недели жара в Москве усилится до 35 градусов и будет сопровождаться высоким уровнем опасного солнечного излучения, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Ничем порадовать не могу – жара будет только усиливаться на следующей неделе. Температура будет достигать 34 и даже 35 градусов. Неделя будет по-настоящему жаркая, опасно жаркая», – приводит слова ученого ТАСС. Как уточнил Вильфанд, усиление жары в Москве до 34-35 градусов днем ожидается со вторника-среды. «Температура на побережье Краснодарского края, в Геленджике, Сочи, будет 28-30 градусов максимальная, что ниже, чем в Москве. Это характеристика, насколько жарко в столице – температура гораздо выше, чем на курортах», – отметил метеоролог. Вильфанд также сообщил, что с большой вероятностью аномальная жара продлится в Москве до конца следующей недели. Он также предупредил, что жаркая погода в столице будет сопровождаться высоким уровнем ультрафиолетовой радиации. «В Московской области индекс ультрафиолетового излучения будет достигать 5-5,5 единиц. Это высокий и опасный уровень. Безопасным и комфортным является индекс ультрафиолетового излучения две единицы», – пояснил Вильфанд. Стандарт ультрафиолетового индекса разработан Всемирной организацией здравоохранения, программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Он указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от одной до 12 единиц. Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что 13, 15 и 16 июля Москву ждут три тепловых рекорда, а в следующие выходные «сорвет крышку парникового котла». В Крыму объявлено штормовое предупреждение 11 июля 2021, 15:19 Текст: Ксения Панькова

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в воскресенье в связи с ливнями и грозами, сообщило региональное МЧС. «МЧС РК информирует: штормовое предупреждение! В ближайшие один-два часа и до конца суток 11 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду», – приводит РИА «Новости» сообщение. По данным крымских синоптиков, в начале рабочей недели погоду Крыма будет определять область пониженного атмосферного давления, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем воздух прогреется до 28-33 градусов, в горах до 21-27 градусов. Северо-восточный ветер в центральных и восточных районах усилится до 15-20 метров в секунду. 4 июля три реки вышли из берегов в Крыму в результате сильных осадков. В крымском селе Куйбышево в Бахчисарайском районе в результате разгула стихии погибла женщина. Названо число прошедших вакцинацию от COVID в Москве иностранцев 11 июля 2021, 09:51 Текст: Ксения Панькова

В общей сложности 68 тыс. иностранных граждан прошли вакцинацию от COVID-19 в Москве, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. Как отметили в оперштабе, 7 июля в Москве начал работу крупнейший пункт вакцинации в «Лужниках», предназначенный в основном для работы с иностранными гражданами, работающими и постоянно проживающими в столице. «Его пропускная способность составляет около 15 тысяч человек в сутки. За четыре дня 24 тысячи иностранцев сделали здесь прививку от коронавирусной инфекции. Причем центр вакцинации готов принимать в два раза больше посетителей ежедневно», – рассказали в ведомстве, передает РИА «Новости». Там сообщили, что сектора С и D в «Лужниках» предназначены для вакцинации физлиц. Пункт в здании центра выдачи коньков принимает организованные группы иностранных работников. Ранее сообщалось, что российское правительство прорабатывает поручение президента Владимира Путина по вакцинации иностранных граждан от коронавируса, в первую очередь будут рассмотрены вопросы вакцинации трудовых мигрантов и иностранцев, которые уже находятся в России. Вакцинация иностранных граждан проводится однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», разработанной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В метро москвичам раздают воду из-за жары 11 июля 2021, 13:57 Текст: Ксения Панькова

В московском метро пассажирам из-за жары снова раздают бесплатную воду на станциях, сообщила пресс-служба столичного дептранса. «Чтобы температурные рекорды не мешали вашим планам, мы снова бесплатно раздаем воду на станциях метро: «Аэропорт», «Багратионовская», «Баррикадная», «Бульвар Адмирала Ушакова», «Бульвар Рокоссовского», «Бунинская аллея», «ВДНХ», «Водный Стадион», «Войковская», «Деловой Центр», «Измайловская», «Каширская», «Кунцевская», «Кузьминки», «Кутузовская», «Орехово», «Парк Победы», «Пионерская», «Рязанский Проспект», «Сокол», «Студенческая», «Текстильщики», «Третьяковская», «Тургеневская», «Улица Скобелевская», «Улица 1905 года», «Фили», «Филевский парк», «Царицыно», – приводит РИА «Новости» сообщение. Ранее синоптики предупредили об усилении жары в Москве до 35 градусов. Ракова: В московских домах престарелых стартует повторная вакцинация от COVID 11 июля 2021, 10:39 Текст: Елена Мирошниченко

В Москве в домах престарелых за последние полгода не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом у вакцинированных от COVID-19, с 15 июля стартует повторная вакцинация, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «В московских домах престарелых проживает около 15 тысяч жителей со средним возрастом старше 60 лет. В конце прошлого года мы провели массовую вакцинацию проживающих в этих учреждениях «Спутником V». Без учета тех, у кого были медицинские противопоказания к вакцине, было привито абсолютное большинство. И с тех пор в пансионатах не было зафиксировано ни одного случая коронавируса среди привитых. Спустя полгода мы готовы начать повторную вакцинацию проживающих в учреждениях, чтобы сохранить там нулевую заболеваемость», – приводит ее слова РИА «Новости». Она отметила, что повторная вакцинация от коронавируса в домах престарелых начнется с 15 июля. По ее словам, полгода назад массовая вакцинация «Спутником V» охватила около 97% жителей, не имеющих противопоказаний, и 84% от общей численности проживающих в домах-интернатах людей. «Персонал столичных домов-интернатов по-прежнему трудится по обычному графику. Однако в связи с новым штаммом близких и родных проживающих в пансионатах и интернатах людей просят временно ограничиться в посещениях. Предпочтение отдается видеосвязи и телефону, а посещения возможны в исключительных случаях с отрицательным ПЦР-тестом», – рассказала Ракова. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице наблюдается стабилизация ситуации и небольшое снижение уровня заболеваемости, преодолены пиковые значения. В «Долине МГУ» стартовало строительство еще двух корпусов 12 июля 2021, 16:20 Текст: Елена Мирошниченко

Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт строительству кластеров «Междисциплинарный» и «Образовательный» инновационно-технического центра МГУ «Воробьевы горы», который также называют «научно-технологической долиной МГУ». «На месте депрессивной территории один за другим начинают появляться новые современные образовательные центры. Москва привыкла к большим объемам стройки, но то, что реализуется здесь - это по-настоящему масштабный проект для всей страны», – передает слова Собянина «Интерфакс». Он отметил, что строится площадка, которая должна объединить потенциал МГУ и ведущих российских корпораций и объединить научно-технический потенциал страны. В церемонии также участвовали ректор университета Виктор Садовничий и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Садовничий в свою очередь отметил, что начало строительства является одним из важнейших событий накануне 270-летия вуза, которое будет отмечаться в 2025 году. Собянин также осмотрел ход строительства корпуса «Ломоносов». 1 июля в мэрии сообщили, что завершается строительство его подземных конструкций и началась подготовка к возведению наземной части здания. Мэр вспомнил, что на этом месте была свалка строительного мусора, которую спешно расчистили зимой. Он отметил, что «это была кощунственная история», когда рядом с лучшим университетом страны расположена свалка. Как отметил кандидат в депутаты Госдумы Евгений Попов, эта свалка вызывала недовольство у местных жителей и благодаря ее реорганизации удалось снизить социальную напряженность.