За сутки в России выявили 24,7 тыс. случаев коронавируса

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 24 702 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 24 702 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 11,7% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4991, Московской области – 2550, Санкт-Петербурге – 1936. Всего в стране выявлено 5 833 175 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 236 214 человек, из них 19 566 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 780 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 144 492 человека. Накануне, 12 июля, в России выявили 25 140 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 438. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Эксперт объяснил популярность вакцины «КовиВак» 12 июля 2021, 18:13

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Спутник V» продвигают с середины прошлого лета. И, возможно, в людей очень сильно «перекормили» информацией об этой вакцине. Зато теперь многие очарованы «КовиВаком», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов, комментируя высокий спрос на вакцину «КовиВак». Глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов напомнил, как осенью в социальных сетях «по большому секрету» многие россияне передавали друг другу, будто нет ничего лучше новосибирской вакцины («ЭпиВакКорона»). «Но на смену очарованию пришло разочарование. Теперь у вакцины, разработанной в новосибирском центре «Вектор», самая плохая репутация в нашей стране», – пояснил политолог. Зато теперь в блогосфере очарованы «КовиВаком», добавил он. Эксперт предполагает, что у многих рядовых граждан возникло ощущение «передозировки» от потока рекламы «Спутника V». «Его продвигают с середины прошлого лета. И, возможно, в пропагандистском смысле людей очень сильно «перекормили» информацией об этой вакцине. Отсюда – недоверие», – заключил Кузнецов. Кузнецов не считает, что привиться «КовиВаком» решили те, кто раньше принадлежал к движению антипрививочников. «Как такового движения просто не существует. Есть люди, которые выступают против прививки по религиозным или конспирологическим причинам. Они не будут вакцинироваться ни «КовиВаком», ни какой-либо другой вакциной», – отмечает он. В воскресенье мэрия Москвы сообщила, что вакцина «КовиВак» центра имени Чумакова в столице закончилась – и это произошло уже в третий раз за последние несколько недель, передает ТАСС. За день до этого «КовиВак» появился в 14 павильонах «Здоровая Москва». Количество вакцины в каждом пункте было ограничено – не более 850 доз. В первый раз «КовиВак» в Москве закончился 22 июня. 28 июня вакцина закончилась во второй раз. Ранее директор разработавшего препарат Центра им. Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов заявил, что «КовиВак» эффективен против штамма «дельта». Напомним, «КовиВак», созданный в Центре Чумакова, – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что он лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, – и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д.И. Ивановского, профессор Александр Бутенко сказал газете ВЗГЛЯД, что ажиотаж вокруг вакцины вызван малыми объемами ее производства.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Состояние актрисы театра и кино Ирины Алферовой, которая две недели назад попала в больницу с коронавирусом, улучшается, она идет на поправку, рассказали в театре «Школа современной пьесы», где работает артистка. В театре рассказали, что Алферова отказывалась обращаться к врачам, когда она поступила в больницу в Химках, она уже находилась в тяжелом состоянии. Также в больницу был помещен муж Алферовой, сообщает «Московский комсомолец». «На сегодняшний день самый пик болезни уже пройден. Ирина Ивановна в хорошем настроении и идет на поправку», – рассказал заместитель художественного руководителя театра «Школа современной пьесы», директор Станислав Нечаев. Ранее режиссер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Меньшова его жене, дочери и близким.

Протестующие на Кубе высказывают недовольство ситуацией в стране, но не пытаются свергнуть власть, заявил посол России в Гаване Андрей Гуськов. «Нет, это не попытка», – сказал он, добавив, что протесты не направлены и «против ковидных ограничений», а вызваны «вспышкой ковида». Посол указал, что в контексте беспорядков отмечаются «серьезные проблемы с обеспечением продовольствием», а также «с обеспечением лекарствами, топливом, перебоями в подаче электроэнергии». «То есть люди высказывают пожелания, высказывают определенные недовольства. И правительство оперативно отреагировало на это», – сказал он каналу «Россия–24». Исторический центр кубинской столицы в понедельник контролируется усиленными подразделениями полиции и членами Комитета защиты Революции после протестных выступлений в воскресенье. На углу каждой улицы, примыкающей к главной набережной, находятся несколько полицейских или военных. Полиция дежурит и в Старой Гаване, передает ТАСС. Напомним, первые за многие годы массовые протесты прошли на Кубе. Демонстранты требовали «свободных выборов» и решения социальных проблем. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о готовности драться и умереть за революцию: «Мы готовы отдать свою жизнь. Им нужно перешагнуть через наши трупы, если они хотят встретиться с революцией. Мы готовы ко всему и будем драться на улицах». В Москве задержали продавцов поддельных медотводов от вакцинации 12 июля 2021, 16:03 Текст: Елена Мирошниченко

На юго-востоке Москвы сотрудникам полиции удалось пресечь продажу поддельных медицинских отводов от вакцинации против коронавируса, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Сообщается, что полицейские обнаружили объявление в интернете о продаже медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции без прохождения соответствующего медицинского обследования. «Полицейские договорились о сделке на Ташкентской улице. На встречу пришел мужчина, который передал две именные справки с печатями врача-аллерголога одной из городских поликлиник. Гражданин пояснил, что работает курьером одной из служб доставки, а данную посылку получил для транспортировки от неизвестного гражданина. Установлено, что изъятые документы указанным медицинским учреждением не выдавались», – передает ТАСС слова сотрудника МВД. Отмечается, что возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»). «Оперативниками проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление организатора и соучастников противоправной деятельности. Максимальное наказание, предусмотренное за данное противоправное деяние, – лишение свободы сроком до двух лет. Сотрудники полиции напоминают, что в соответствии с законодательством уголовная ответственность предусмотрена не только за оборот и изготовление, но и за использование поддельных документов», – рассказали в пресс-службе. Ранее московские полицейские задержали двух приезжих мужчин по подозрению в изготовлении и продаже поддельных медицинских справок об отводе от вакцинации против COVID-19. Эксперты объяснили причину дефицита вакцины «КовиВак» 12 июля 2021, 22:55

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Нехватка вакцины «КовиВак» в Москве обусловлена малым производством данного препарата – в последний раз его имелось в наличии не более 850 доз. Однако изготавливать больше и выйти на массовое производство не так-то просто по техническим причинам, сказал газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой клинической фармакологии с курсом ИПДО ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России Александр Хохлов. Мэрия столицы 10 июля сообщила, что вакцина против коронавирусной инфекции «КовиВак» Центра имени Чумакова появилась в 14 павильонах «Здоровая Москва», но предупредила, что количество препарата ограничено. На следующий день, 11 июля, вакцина закончилась, отмечая, что ожидается поставка от Минздрава России. Впервые же препарат «КовиВак» закончился во всех прививочных пунктах в столице 22 июня, позже его нехватку ощутили 28-го числа этого же месяца. В связи с этим появилось ощущение того, что вокруг нее сложился определенный ажиотаж. Однако руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д.И. Ивановского, профессор Александр Бутенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД подчеркнул, что такой спрос объясняется не особыми свойствами или эффективностью, а тем, что вакцина производится в крайне малом количестве относительно других препаратов. «У этой вакцины нет масштабного производства, доз очень маленькое количество. Это создает иллюзию ажиотажа. Безусловно, кто-то хочет именно ей привиться, но ее априори ограниченное количество. Думаю, причина в этом», – говорит Бутенко. Главный врач 2-го диагностического отделения АО «Медицина» Максим Терский в разговоре с агентством «Прайм» также сообщил, что популярность данной вакцины связана с тем, что ее очень мало, из-за чего россиянам приходится заниматься ее поисками. Кроме того, он подчеркнул, что еще одной причиной этого могло стать то, что некоторые граждане убеждены, что однократного введения препарата уже якобы достаточно для завершения вакцинации. «Что касается преимуществ или недостатков препарата, то о них сложно сейчас сказать что-то определенное, поскольку вакцина находится еще в процессе клинических испытаний», – считает Терский. Хохлов убежден, что дефицит препарата временный – производители не успели еще наладить массовое производство по техническим причинам, а документально никаких трудностей нет. «Это проблема полноправного спроса. Нужно понимать, что течение пандемии идет по определенному закону: пока не наберется соответствующий процент иммунизированных (70 % от всего населения), заболевания вирусом так или иначе будут происходить. Поэтому нужно планомерно прививаться. У нас же случился перекос: когда вакцина была, люди шли на нее не очень расторопно, а когда поняли, что нужно срочно идти, ломанулись разом. Соответственно, создался избыточный спрос. Поэтому нам нужно немного подождать, набраться терпения и производство наладится», – считает собеседник газеты ВЗГЛЯД. Он напоминает, что «КовиВак» был зарегистрирован и введен в производство намного позже «Спутника V» от НИЦ имени Гамалеи Минздрава России, регистрация которого состоялась летом 2020 года, и «ЭпиВакКороны» новосибирского научного центра «Вектор» Роспотребнадзора (в обороте с осени прошлого года). «КовиВак» была зарегистрирована в феврале текущего года, а ее производство стартовало только в конце марта. «Документальных никаких загвоздок нет, поскольку вакцина уже зарегистрирована, все документы получены, она прошла все этапы проверки, через Минздрав утверждена. Поэтому здесь стоит только вопрос мощности производства, но для этого, естественно, нужно какое-то время. Это дополнительные финансы для расширения, найм работников, помещение, налаживание поставок каких-то составных частей и так далее. Остались чисто технические проблемы. Любое производство требует определенного времени», – объясняет Хохлов. Ранее политолог, глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов, комментируя высокий спрос на вакцину «КовиВак» предположил в беседе с газетой ВЗГЛЯД, что препарат «КовиВак» за последнее время так популярен среди россиян потому, что вакцину «Спутник V» продвигают с середины прошлого лета, и в пропагандистском смысле людей очень сильно «перекормили» информацией о ней, в связи с чем родилось недоверие, а у «ЭпиВакКороны» отныне «самая плохая репутация в нашей стране», добавляя, что зато теперь в блогосфере очарованы «КовиВаком».

Среди полностью привитых от коронавируса регистрируются случаи повторного заражения штаммом «дельта» COVID-19, при этом болезнь протекает легко и без госпитализации, заявила на брифинге Всемирной организации здравоохранения старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан. «Да, поступают сообщения о случаях повторного заражения вариантом «дельта». Но большая часть случаев болезнь протекает в легкой форме или без симптомов. И если посмотреть на исследования среди привитого и непривитого населения, на госпитализации и смерти, то явно, что госпитализаций больше среди непривитых людей. И мы видим это в США, где в менее вакцинированных штатах растут госпитализации», – приводит ее слова РИА «Новости». Эксперт подчеркнула, что вакцины не защищают от заражений на все 100%, но значительно снижают шансы на тяжелую форму болезни или даже смерть от COVID-19. Ранее доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что вероятность заразиться коронавирусом штамма «дельта» без маски как минимум вдвое выше, чем обычным. Вирусолог Евгений Тимаков отмечал, что анализ ситуации с распространением дельта-штамма коронавируса показывает, что он приобрел свойство «маскироваться» под сезонные инфекции. При пожаре в больнице для пациентов с COVID-19 в Ираке погибли 40 человек 13 июля 2021, 00:25

Фото: Carol Guzy/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Жертвами пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Эн-Насирия в Ираке стали 40 человек, сообщают СМИ. Еще 70 человек удалось спасти. По предварительной информации, пожар в больнице «Имам Хусейн» начался из-за взрыва баллона с кислородом. Сейчас десятки человек заблокированы в здании. Пожарные локализовали распространение огня, передает ТАСС со ссылкой на канал «Аль-Арабия». Напомним, в апреле в результате пожара в больнице «Ибн аль-Хатыб» для пациентов с коронавирусом в Багдаде погибли 82 человека и не менее 110 пострадали. По данным СМИ, причиной пожара послужил взрыв баллона с кислородом, большинство смертей вызваны отравлением угарным газом. Разработчики «Спутника V» заявили о его эффективности против новых штаммов COVID 12 июля 2021, 17:10 Текст: Елена Мирошниченко

Результаты исследований Центра имени Гамалеи, опубликованные в ведущем международном журнале Vaccines, подтверждают высокую эффективность вакцины «Спутник V» против новых штаммов коронавируса, заявили разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V». «Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Центр имени Гамалеи объявляют позитивные данные об эффективности препарата «Спутник V» против новых мутаций COVID-19, опубликованные в международном журнале Vaccines. Полученные результаты демонстрируют, что «Спутник V» сохраняет защитные свойства против новых штаммов. Снижение уровня эффективности у препарата «Спутник V» к ряду штаммов оказалось значительно меньшим по сравнению с данными, опубликованными производителями других вакцин», – сообщается в официальном Telegram-канале вакцины. Отмечается также, что данные, полученные в ходе вакцинации населения в ряде стран (Мексика, Аргентина, Сербия, Бахрейн, Венгрия, Сан-Марино, ОАЭ и др.) демонстрируют, что «Спутник V» – одна из самых эффективных и безопасных вакцин против коронавируса. «Спутник V» был первой вакциной, применяющей два разных аденовирусных вектора в ходе вакцинации. Исследования Центра имени Гамалеи продемонстрировали правоту под

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление о критериях для проведения массовых мероприятий в российских регионах. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечается, что проведение массовых мероприятий будет зависеть от темпа прироста заболеваемости за неделю, охвата населения тестированием и коэффициента распространения коронавируса (среднее число людей, которых инфицирует один больной до изоляции). Как сообщается в тексте документа, мероприятия численностью до тысячи человек допускается проводить лишь в тех регионах страны, где рост числа заболевших COVID не превышает 10%. При росте количества инфицированных до 5% разрешенная численность мероприятий составляет 1000–3000 человек. В свою очередь мероприятия без ограничения числа участников возможны при отрицательном темпе прироста COVID-19 в регионе за неделю. По словам Поповой, в ряде российских регионов массовые мероприятия привели к росту заболеваемости коронавирусом. В частности, указала глава Роспотребнадзора, в Липецкой области региональные власти без учета позиции санитарных врачей приняли решение провести фестиваль в конце июня с количеством посетителей более 10 тыс. человек, после чего был зафиксирован рост заболеваемости на 11%, передает ТАСС. Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве наблюдается стабилизация ситуации и небольшое снижение уровня заболеваемости, преодолены пиковые значения. Напомним, за минувшие сутки в России выявили 25 140 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,8 млн случаев заболевания. В ЕР выступили за четкий регламент медотводов от вакцинации от COVID у онкобольных 12 июля 2021, 13:07 Текст: Алина Назарова

Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») попросит министра здравоохранения Михаила Мурашко проконтролировать вопрос получения медотводов от вакцинации от COVID-19 у пациентов с онкологическими заболеваниями. «СМИ пишут о проблемах с получением медицинских отводов от вакцинации у пациентов с онкологическими заболеваниями. Сегодня же направлю обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой взять этот вопрос под личный контроль и довести до медучреждений четкие регламенты предоставления медотводов гражданам», – написал Хинштейн в Telegram. Он добавил, что «усилия государства по вакцинации от коронавируса крайне важны, но права людей не должны при этом нарушаться». Так он прокомментировал материал издание «Коммерсант» о том, что большинство пациентов с онкологическими заболеваниями хотели бы получить медицинский отвод от прививки против коронавируса, но многим из них не удалось этого сделать. Пациенты попросту не смогли выяснить, кто может медотвод: участковые терапевты направляли их к онкологам, онкологи – к узким специалистам, но в итоге, как правило, никто из врачей отвода не давал. Онкологи, в свою очередь, поясняют, что их пациентам болеть коронавирусом опаснее, чем вакцинироваться. Лишь химиотерапия делает прививку бесполезной, поскольку ослабленный организм может не дать на нее достаточного иммунного ответа. В США предупредили о риске развития аутоиммунного заболевания после прививки J&J 13 июля 2021, 08:30 Текст: Алина Назарова

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предостерегло об опасности развития редкого аутоиммунного заболевания после использования вакцины от коронавируса производства Johnson & Johnson. Как говорится в обновленной версии документа, «в течение 42 дней после использования вакцины Janssen повышается риск развития синдрома синдрома Гийена-Барре». Это редкое заболевание, при котором иммунная система атакует нервные клетки, передает РИА «Новости». Ранее компания Johnson & Johnson заявила, что ее однокомпонентная вакцина от коронавируса продемонстрировала надежную защиту от штамма «дельта». Согласно информации J&J, продолжительность иммунного ответа вакцины фирмы составляет не менее восьми месяцев. В июне ученые также предупреждали, что и сам коронавирус может привести к развитию синдрома Гийена-Барре, который проявляется в нарушении чувствительности и вегетативных расстройствах. В апреле американские власти рекомендовали временно приостановить вакцинацию препаратом J&J из-за случаев образования тромбов у пациенток, получивших прививку от коронавируса этим препаратом. Некоторые из них впоследствии скончались. После снятия рекомендации об ограничении использования власти обязали производителя предупреждать об очень редко встречающихся побочных эффектах в виде образования тромбов. Жертвами пожара в больнице в Ираке стали более 50 человек 13 июля 2021, 03:30 Текст: Антон Антонов

Свыше 50 человек погибли в результате пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Эн-Насирия в Ираке, сообщают СМИ. Число жертв возросло до 52. Министр здравоохранения провинции Ди-Кар Саддам ат-Тавиль подал прошение об отставке. Премьер-министр страны Мустафа аль-Казыми объявил в стране траур по погибшим, передает ТАСС со ссылкой на канал «Аль-Арабия». Напомним, по предварительной информации, пожар в больнице «Имам Хусейн» начался из-за взрыва баллона с кислородом. В апреле в результате пожара в больнице «Ибн аль-Хатыб» для пациентов с коронавирусом в Багдаде погибли 82 человека и не менее 110 пострадали. Врач призвал носить маски после вакцинации от COVID 13 июля 2021, 09:21 Текст: Наталья Ануфриева

Вакцинированным гражданам необходимо носить защитные маски, так как они могут стать «супер-распространителями» коронавируса, заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Болибок пояснил, что даже при наличии прививки человек может получить дозу вируса, которая преодолеет иммунитет и станет причиной заболевания, передает Ura.ru. «Чаще всего привитые люди заболевают в бессимптомной форме и тоже становятся вирусоносителями. Сами начинают распространять этот вирус», – подчеркнул он. Иммунолог отметил, что при непосредственном контакте с инфицированным защитная маска снижает шанс заражения примерно в двадцать пять раз. Кроме того, ношение маски вирусоносителем снижает вероятность заражения окружающих в четыре раза. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России надо привить от COVID-19 все население, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с болезнью. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Анонсировано производство «Спутника» в Индии 13 июля 2021, 11:24 Текст: Алина Назарова

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) начал сотрудничество с крупнейшим мировым производителем по объемам выпуска вакцин индийской фармкомпанией Serum Institute of India (SII) для производства российской вакцины против коронавируса «Спутник», первая партия будет выпущена в сентябре, сообщил РФПИ. «Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о сотрудничестве с индийской фармацевтической компанией Serum Institute of India (SII), крупнейшим мировым производителем по объемам выпуска вакцин, для производства в Индии российской вакцины против коронавируса «Спутник», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Предполагается, что ежегодно на мощностях SII в Индии будет производиться свыше 300 млн доз российской вакцины. По сообщению РФПИ, Serum Institute of India в рамках процесса технологического трансфера уже получила образцы клеток и векторов от НИЦЭМ им. Гамалеи и начала процесс культивации. «Это стратегическое партнерство является важным шагом для существенного увеличения наших производственных возможностей и демонстрирует пример объединения усилий и экспертизы для спасения жизней в Индии и по всему миру. В настоящее время осуществляется процесс технологического трансфера, ожидаем выпуска первых партий вакцины в ближайшие месяцы», – заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. «Мы рассчитываем произвести миллионы доз уже в ближайшие месяцы после начала тестового производства в сентябре. Крайне важно, чтобы вакцина «Спутник», обладающая высокими показателями безопасности и эффективности, была доступна людям в Индии и по всему миру», – приводятся в сообщении слова гендиректора SII Адара Пунаваллы. Дмитриев также добавил, что фонд открыт для совместных исследований в Индии вакцин «Спутник V» и Covishield, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca. «Спутник V» был первой вакциной, создатели которой предложили провести совместные исследования с AstraZeneca. Эти исследования сейчас завершаются в Азербайджане и ряде других стран. Мы остаемся открыты для проведения таких открытых совместных исследований с вакциной Covishield в Индии. Мы полагаем, что могут получиться потрясающие результаты», – сказал он, передает ТАСС. В семействе «Спутник» сейчас две вакцины – «Спутник V» и «Спутник Лайт». Вакцина «Спутник V» была одобрена в Индии 12 апреля 2021 года в рамках процедуры ускоренной регистрации. Индия является ведущим производственным хабом для вакцины «Спутник». РФПИ уже заключил соглашения c рядом фармацевтических производителей в этой стране для производства российской вакцины. «Спутник V» зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что «Спутник V» – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса. РФПИ назвал возможные сроки одобрения «Спутника» в ВОЗ 13 июля 2021, 12:26 Текст: Алина Назарова

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает одобрения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» от ВОЗ осенью, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев. «Мы ожидаем, что Всемирная организация здравоохранения одобрит вакцину осенью. Мы ожидаем, что это случится, может быть, в сентябре или в октябре, но опять же, все зависит от них», – сказал Дмитриев во вторник в эфире канала India Today, передает РИА «Новости». Дмитриев отметил, что в данный момент проходят все необходимые процессы, касающиеся инспекции ВОЗ. Ранее сообщалось, что РФПИ начал сотрудничество с крупнейшим мировым производителем по объемам выпуска вакцин индийской фармкомпанией Serum Institute of India (SII) для производства российской вакцины против коронавируса «Спутник», первая партия будет выпущена в сентябре. «Спутник V» зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что «Спутник V» – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.