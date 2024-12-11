Матвиенко раскритиковала Минцифры за стратегию «Почты России»

Матвиенко призвала Минцифры ускорить работу над стратегией «Почты России»

Tекст: Денис Тельманов

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе правительственного часа выразила недовольство отсутствием решения по стратегии развития «Почты России», передает ТАСС,

«Неоднократно тема обсуждалась в правительстве, но решений не принято. Тема затянулась до такого состояния, что она уже дальше не терпима», – заявила Матвиенко.

Спикер Совфеда подчеркнула, что «Почта России» является государственной структурой и требует более строгого контроля. Она отметила, что в ближайшее время будет проведен «серьезный разговор». Кроме того, Матвиенко предостерегла от закрытия почтовых отделений в отдаленных и сельских районах.

Матвиенко также призвала министра Шадаева добиваться согласования позиций по проблеме «Почты России» в правительстве. Она подчеркнула, что министерство должно усилить работу над финансово-экономической моделью компании и стратегией ее развития.

Кроме того, Матвиенко обратила внимание на необходимость ускорения законотворческой деятельности Минцифры в условиях цифровизации. Она подчеркнула, что министерство отстает в разработке законов, отвечающих на вызовы кибермошенничества и утечек данных, и предложила изучить международный опыт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Почта России» провела серию мастер-классов для сотрудников, обучая их взаимодействию с незрячими и обращению с собаками-поводырями в рамках Международного дня инвалидов, министр цифрового развития Максут Шадаев объявил о продаже «Почта банком» «Почтой России» ВТБ за 36 млрд рублей, что принесет дополнительные средства для развития компании, а также «Почта России» решила провести аудит безопасности в связи с публикациями об утечке данных, сообщили в государственной компании.