Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.8 комментариев
Матвиенко раскритиковала Минцифры за стратегию «Почты России»
Матвиенко призвала Минцифры ускорить работу над стратегией «Почты России»
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила недовольство задержкой в разработке стратегии развития «Почты России», подчеркнув необходимость принятия мер со стороны Минцифры.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе правительственного часа выразила недовольство отсутствием решения по стратегии развития «Почты России», передает ТАСС,
«Неоднократно тема обсуждалась в правительстве, но решений не принято. Тема затянулась до такого состояния, что она уже дальше не терпима», – заявила Матвиенко.
Спикер Совфеда подчеркнула, что «Почта России» является государственной структурой и требует более строгого контроля. Она отметила, что в ближайшее время будет проведен «серьезный разговор». Кроме того, Матвиенко предостерегла от закрытия почтовых отделений в отдаленных и сельских районах.
Матвиенко также призвала министра Шадаева добиваться согласования позиций по проблеме «Почты России» в правительстве. Она подчеркнула, что министерство должно усилить работу над финансово-экономической моделью компании и стратегией ее развития.
Кроме того, Матвиенко обратила внимание на необходимость ускорения законотворческой деятельности Минцифры в условиях цифровизации. Она подчеркнула, что министерство отстает в разработке законов, отвечающих на вызовы кибермошенничества и утечек данных, и предложила изучить международный опыт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, «Почта России» провела серию мастер-классов для сотрудников, обучая их взаимодействию с незрячими и обращению с собаками-поводырями в рамках Международного дня инвалидов, министр цифрового развития Максут Шадаев объявил о продаже «Почта банком» «Почтой России» ВТБ за 36 млрд рублей, что принесет дополнительные средства для развития компании, а также «Почта России» решила провести аудит безопасности в связи с публикациями об утечке данных, сообщили в государственной компании.