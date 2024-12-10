Сотрудники Почты России прошли инклюзивные мастер-классы

Сотрудники Почты России изучили приемы взаимодействия с незрячими и инвалидами

Мероприятия проводились в различных регионах страны. В рамках программы почтовые работники узнали, как находить дорогу в полной темноте и корректно предлагать помощь незрячим людям, говорится на сайте Почты России.

Кроме того, для детей с ограниченными возможностями здоровья были организованы экскурсии. В Москве сотрудники почты провели обзорную экскурсию по отделению для ребят с ментальными особенностями. Дети изучали процесс отправки посылок и писем, а также социализацию в мегаполисе. Экскурсия завершилась отправкой открыток и вручением подарков.

Почта России регулярно проводит обучающие экскурсии для воспитанников томской школы-интерната для слепых и слабовидящих детей. Особое внимание уделяется практике отправки секограмм, которые почта отправляет бесплатно. Дети также могут отправить свои первые письма, написанные с помощью прибора Брайля.

Генеральный директор Почты России Михаил Волков отметил важность инклюзивности как аспекта корпоративной культуры и подчеркнул, что компания продолжит адаптацию отделений для людей с ограниченными возможностями. Волков выразил благодарность фонду МИРА и его директору Юлии Пашковой за содействие в организации мероприятий.