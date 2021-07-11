Додон оценил выборы в парламент Молдавии

Боррель призвал ЕС реагировать на «вакцинную дипломатию» России

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время визита в Дубровник в Хорватии заявил о необходимости реагировать на «вакцинную дипломатию» России и Китая, сообщает Total Croatia News.

Боррель выступил с утверждением, что Москва и Пекин якобы «используют вакцины для достижения своих целей», и Брюсселю следует принять это во внимание, передает РИА «Новости».

«Эти страны продвигают во всем мире «вакцинную дипломатию», мы должны знать об этом и действовать, основываясь на этом знании», – приводит слова Борреля издание. В то же время дипломат призвал к сотрудничеству с Россией и Китаем.

Напомним, в конце июня официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что Запад не смог справиться с пандемией коронавируса, его претензии на мировое лидерство оказались «мыльным пузырем».

«США и ЕС сами себя не в состоянии спасти, а уж о том, что они могут куда-то вести мировое сообщество, вообще речи нет», – отметила дипломат. Захарова призвала «честно и открыто сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, не замыкаться в идеологической скорлупе, ожидая манны небесной из Брюсселя или еще откуда-то».

В начале июня Захарова сообщила, что обращаются в МИД России иностранцы, которые хотели бы привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ отмечал, что сотни миллионов людей по всему миру не имеют доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции. Путин в ходе выступления на ПМЭФ поручил правительству проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в России. Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о готовности ведомства совместно с туроператорами оперативно провести работу по организации туров для вакцинации иностранцев от коронавируса.

Специалисты столичных медцентров рассказали газете ВЗГЛЯД, что находящиеся в Москве иностранцы могут пройти вакцинацию от коронавируса в частных клиниках, причем в некоторых случаях эта процедура будет бесплатной.

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