Подсчитан «честный» курс рубля без валютных операций Минфина

Валютные операции, которые Банк России совершает в интересах Минфина с начала года, ослабили рубль на 5-10%: без покупки валюты для Фонда национального благосостояния (ФНБ) курс российской валюты находился бы в диапазоне 65-70 рублей за доллар, подсчитал гендиректор УК «Спутник – Управление Капиталом» Александр Лосев.

Лосев заявил, что «девальвационный вклад ежедневных покупок долларов на внутреннем рынке (с последующей продажей этих долларов на внешнем рынке) можно оценить в диапазоне 5-10%», вклад в инфляцию – «дополнительные 1-2%, поскольку курс доллара завышен, что сказывается на стоимости импорта, а в финансовую систему поступают миллиарды рублей», передает РИА «Новости».

Таким образом, «если бы этой скупки долларов не было, курс доллар/рубль находился бы в диапазоне 65-70».

«О значимости этих валютных интервенций говорит тот факт, что рубль перестал быть «нефтяной валютой» и уже никак не реагирует на рекорды стоимости котировок барреля нефти», – сказал эксперт.

Он напомнил, что в разгар пандемии в 2021 году, когда стоимость барреля нефти опускалась до 32 долларов, стоимость доллара была почти такой же, как и сейчас, около 72 рублей.

«Потому что не было таких интервенций против рубля», – объяснил он.

По словам Лосева, «несмотря на многолетние заявления Банка России о том, что в стране действует режим плавающего валютного курса, курс рубля к доллару у нас не плавающий, а биржевой, определяемый балансом спроса и предложения валюты на биржевых торгах, где каждый день Банк России по поручению Минфина осуществляет валютные инвенции, направленные на ослабление рубля».

И несмотря на то, что объем покупок ЦБ составляет всего около 1% от биржевого оборота, этот постоянный фактор давления на рубль, по словам эксперта, часто является даже более весомым, чем санкционная риторика США.

«Объемы операций постоянно растут, а сам Банк России исторически наиболее авторитетный и могущественный участник внутреннего валютного рынка», – объяснил он.

Минфин по бюджетному правилу направляет на покупки валюты дополнительные доходы от высокой цены нефти, в следующем году накопленные активы будут перечислены в ФНБ. В мае министерство отказалось от доллара в структуре ФНБ в пользу других валют и золота, которому отведено 20% в объеме фонда.

Операции в интересах Минфина проводит Банк России, при этом регулятор по-прежнему покупает на рынке только валюту. В нынешнем периоде – с 7 июля по 5 августа 2021 года объем таких покупок должен составить 296 млрд рублей, ежедневно на эти цели планируется направлять 13,5 млрд.

Ранее эксперт оценила вероятность повышения курса доллара до 100 рублей.