Анонсирован первый полет самолета «Байкал»

В Москве впервые представили секретные документы Генштаба о подготовке к войне с Германией

В рамках общего собрания Российского исторического общества (РИО) представлены уникальные документы Генерального штаба Красной армии весны 1941 года, в которых опровергается миф о том, что СССР якобы собирался напасть на гитлеровскую Германию. Архивы доказывают, что Советский Союз готовился отвечать на вторжение вермахта.

В кулуарах мероприятия была организована выставка документов из Центрального архива Министерства обороны России. На ней были представлены «Схема развертывания стратегических сил СССР» и «Схема соотношения сил» (приложение к докладной записке наркома обороны СССР Семена Тимошенко и начальника Генштаба Красной армии Георгия Жукова Иосифу Сталину с соображениями по плану стратегического развертывания Вооруженных сил СССР на случай войны с Германией и ее союзниками от 15 мая 1941 года), передает РИА «Новости».

Документы демонстрировались с разрешения Генштаба ВС, к которому с соответствующей просьбой ранее обратился председатель РИО, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Схема соотношения сил» – это уникальный документ, впервые представленный открыто, рассказал журналистам научный сотрудник Германского исторического института в Москве Сергей Кудряшов.

Он пояснил, что этот документ показывает, что в Генштабе СССР за пять недель до войны предвидели, что основные удары по СССР гитлеровцы нанесут тремя группами армий – «Север», «Центр», «Юг», и что Финляндия, которая была союзником нацистов, ударит в направлении Ленинграда.

«Если вы сравните «Схему соотношения сил» с картой плана «Барбаросса», вы увидите, что они очень близки. Это говорит о том, что профессиональный уровень нашего Генерального штаба был очень высокий, его высшие офицеры правильно осознавали обстановку и работали качественно», – отметил Кудряшов.

«Схема соотношения сил» – в основном работа начальника Главного оперативного управления Генштаба Николая Ватутина и его заместителя Александра Василевского. Чертил сам Ватутин», – добавил историк.

Смысл «Схемы развертывания стратегических сил СССР» заключается в том, как противодействовать нацистской агрессии, если военные действия уже идут, и что в таком случае должна делать Красная армия.

«К весне 1941 года в Генштабе, Народном комиссариате обороны и высшем руководстве, включая Сталина, пришли к выводу, что главным театром войны будет юго-западное направление. В этом была своя логика. Протяженность фронта – 1800 километров, здесь есть широкий оперативный простор, нет больших лесов и водных преград. И здесь у Красной армии было значительное преимущество», – сказал Кудряшов.

Он пояснил, что советское военно-политическое руководство к середине мая 1941 года считало, что если гитлеровцы наносят удары по СССР на севере и на западе, то мощный удар Красной армии на юге вермахт, скорее всего, не выдержит.

«Подчеркну: речь не идет о планах нападения СССР на Германию», – сказал Кудряшов. «Схема развертывания» предполагает, что вторжение Германии на территорию СССР состоялось, война уже идет, и показывает, как в ответ будет действовать Красная армия, пояснил историк. «Речь идет об ограниченной военной операции в начальный период войны. Да, театр военных действий большой, но нет никаких стрелок, протянутых в Европу, чтобы ее завоевать», – уточнил эксперт.

Историк отметил, что планы середины мая 1941 года сорвались из-за событий, которые советский Генштаб не смог предусмотреть – в том числе, что на западном направлении Красная армия не выдержит удара гитлеровцев.

Ранее Нарышкин рассказал, что за несколько дней до нападения гитлеровской Германии на СССР Иосиф Сталин поручил внешней разведке перепроверить информацию о готовящемся вторжении, аналитический материал на этот счет был подготовлен, доложить вождю его не успели.