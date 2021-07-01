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1 июля, четверг | Последнее обновление — 14:01 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Лукашенко предложил разработать долгосрочную стратегию союза России и Белоруссии
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Лукашенко предложил разработать долгосрочную стратегию союза России и Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости разработать стратегию интеграции белорусско-российского Союзного государства, например, до 2030 года, и наполнить ее конкретными проектами.
В 2022 году завершается реализация приоритетных направлений и первоочередных задач развития Союзного государства, которые традиционно утверждаются на четыре года, передает БелТА.
«Предлагаю рассмотреть возможность подготовки долгосрочной стратегии интеграции Союзного государства (например, до 2030 года), наполнить ее конкретными проектами с учетом ключевых приоритетов и векторов развития», – сказал Лукашенко. В качестве перспективной сферы для взаимодействия он назвал дальнейшее развитие промышленной интеграции.
Президент Белоруссии привел в пример производство интегральных схем. По его словам, этот вопрос главы государств обсуждали ранее. «Нам это очень важно. Мы, к сожалению, после распада Советского Союза немножко подразрушили наши предприятия, которые занимались интегральными схемами и в Белоруссии, и в России. Но мы договорились, что у нас задел неплохой, и мы реанимируем эти предприятия. Они будут работать в ближайшие годы на самом высоком уровне. Как сказал президент (России Владимир Путин), невозможны без этих предприятий никакие высокотехнологичные продукты: ни в космосе, ни в обороне, ни в других отраслях. Мы очень серьезно над этим проектом с россиянами работаем», – добавил Лукашенко.
Он также поблагодарил Путина за публичную поддержку Белоруссии в непростой период, особенно на фоне попыток дестабилизировать ситуацию в стране и обрушить экономику. Как рассказал глава белорусского государства, эта тематика обсуждалась и во время сегодняшнего телефонного разговора лидеров двух стран. «Вывод, который мы сделали по результатам разговора: мы не просто выдержим те атаки, которые предприняты против наших государств. Мы используем (как это сделала Российская Федерация, когда против нее ввели санкции) этот момент, чтобы усилить экономическое сотрудничество и сделать наши государства абсолютно независимыми – не только с точки зрения экономики. Это итог наших переговоров», – сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что союз России и Белоруссии – это ценность, которую необходимо сохранить, приумножить и передать будущим поколениям. «Россия всегда была, есть и будет стратегическим партнером Белоруссии, а наш братский союз – это ценность, которую необходимо сохранить, приумножить и передать будущим поколениям», – сказал Лукашенко, добавив, что в этом миссия нынешнего поколения и руководства обеих стран и для этого будет сделано все необходимое.
Ранее Лукашенко заявил, что санкции Запада представляют собой бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и «наложить лапу» на ресурсы России и Белоруссии. Перед этим Путин заявил, что Россия продолжит оказывать помощь братскому народу Белоруссии в условиях непрекращающегося давления и упорных попыток раскачать ситуацию извне.
Лукашенко и Путин в четверг принимают участие в пленарном заседании VIII Форума регионов Белоруссии и России, который проходит по видеосвязи из-за эпидемиологической обстановки.
Литва отказалась признавать выход Белоруссии из «Восточного партнерства»
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Вильнюс считает решение Минска о выходе из программы ЕС «Восточное партнерство» не имеющим силы как принятое якобы незаконной властью, заявил глав МИД балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис.
«Такие решения незаконными руководителями не принимаются. Призываем к непризнанию международных обязательств, изменений суверенитета и других перемен, которые вводятся незаконной властью», – приводит ТАСС слова политика, которого процитировала пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства.
Литва изначально после президентских выборов в августе 2020 года заявила о непризнании их итогов и объявила о том, что не считает переизбранным в ходе голосования, которое якобы было фальсифицировано, президентом Александра Лукашенко.
Как отметил Ландсбергис, за гражданами Белоруссии остается право пользоваться преимуществами в рамках программы «Восточное партнерство». «Предложение ЕС о проведении реформ и помощи остается для демократической Белоруссии в силе», – утверждал Ландсбергис.
Ранее в понедельник Белоруссия приостановила участие в инициативе Евросоюза «Восточное партнерство» и отозвала в Минск постпреда при ЕС. Кроме того, главу представительства ЕС в Белоруссии попросили выехать в Брюссель. Политолог Владимир Жарихин в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил причины решения Минска.
Напомним, в прошлый четверг Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии в рамках пятого пакета экономических рестрикций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как новые санкции ЕС против Белоруссии скажутся на отношениях Минска с Москвой.
Кроме того, США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Белоруссия также подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Лукашенко не исключил введения военного положения для противодействия влиянию санкций Запада.
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ЕС отреагировал на решение Минска покинуть «Восточное партнерство»
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Евросоюз будет продолжать укреплять связи с народом Белоруссии и поддерживать демократические устремления белорусского народа после выхода этой страны из европейской программы «Восточного партнерства», заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Несмотря на решение режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко выйти из программы «Восточного партнерства», мы готовы продолжать работать с белорусским народом для укрепления наших связей, развивать региональное сотрудничество, отвечать на общие вызовы и поддерживать демократические устремления», – приводит слова политика ТАСС.
В свою очередь представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила, что «Евросоюз сожалеет о решении режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко приостановить свое участие в программе «Восточного партнерства». Эта программа направлена на укрепление отношений между Евросоюзом и странами-партнерами». При этом она выразила мнение, что это решение «является демонстрацией пренебрежения к белорусскому народу».
Кроме того, Массрали подчеркнула, что Евросоюз считает призыв Минска отозвать посла Евросоюза из Белоруссии для консультаций «шагом к самоизоляции». «Настаивая, чтобы глава миссии ЕС в Белоруссии был отозван для консультаций в Брюссель, белорусские власти сделали еще один шаг к самоизоляции. Сохранение каналов коммуникации открытыми имеет решающее значение в момент кризиса», – подчеркнула европейский дипломат.
Ранее в понедельник Белоруссия приостановила участие в инициативе Евросоюза «Восточное партнерство» и отозвала в Минск постпреда при ЕС. Кроме того, главу представительства ЕС в Белоруссии попросили выехать в Брюссель. При этом Литва отказалась признавать выход Белоруссии из «Восточного партнерства». Политолог Владимир Жарихин в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил причины решения Минска.
Напомним, в прошлый четверг Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии в рамках пятого пакета экономических рестрикций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как новые санкции ЕС против Белоруссии скажутся на отношениях Минска с Москвой.
Кроме того, США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Белоруссия также подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Лукашенко не исключил введения военного положения для противодействия влиянию санкций Запада.
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Политолог объяснил причины выхода Белоруссии из «Восточного партнерства» ЕС
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«Действия самого Евросоюза за прошедшие полтора года не были партнерскими. Такие соседи Белоруссии, как, например, Польша или Литва, явно работали на свержение действующей в Минске власти», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Жарихин, комментируя решение Белоруссии выйти из программы ЕС «Восточное партнерство».
«На прошлой неделе Брюссель ввел против Минска жесткие секторальные санкции и тем самым продемонстрировал фактический отказ от участия в программе, которая вообще-то предполагает двустороннее движение. Так что шаг Белоруссии – вполне логичный. Он симметричен к тем мерам, которые ранее предприняли страны Евросоюза», – пояснил заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Политолог напомнил, что ранее к выходу из «Восточного партнерства» республику неоднократно призывали в Москве. Однако президент Александр Лукашенко принял такое решение не по этой причине, предполагает Жарихин. «Дело не в позиции России. Сама эта программа, которая и была предложена даже не всеми членами ЕС, а Польшей и Швецией, не получила развития, – несмотря на стремление ряда людей из команды Лукашенко вернуться к многовекторности. Брюссель сам лишил Минск всяких опций», – считает аналитик.
Как полагает эксперт, серьезных материальных потерь Минску выход из «Восточного партнерства» не принесет. «Недавно введенные экономические санкции Запада, конечно, серьезно ударят по республике. А вот в рамках «Восточного партнерства» сотрудничество шло не столько на экономическом, сколько на политическом и гуманитарном уровнях», – пояснил Жарихин.
Как сообщила газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти Белоруссии объявили о выходе из инициативы «Восточное партнерство», а также предложили главе представительства ЕС в Минске Дирку Шубелю выехать в Брюссель, чтобы донести позицию республики о неприемлемости санкций.
Кроме того, в Минске начали процедуру приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС. Такие меры в Минске назвали ответом на ранее введенные европейские санкции.
Напомним, в программу «Восточное партнерство» Белоруссия вступила более 10 лет назад. Кроме нее, в программе участвовали многие другие бывшие советские союзные республики, например, Грузия, Украина и Молдавия. По мнению экспертов, участие Белоруссии в программе было постоянным поводов для споров восточноевропейских стран ЕС, рассматривавших Минск как вечного сателлита Москвы.
Белоруссия приостановила свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство»
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Минск решил приостановить свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство», сообщили в пресс-службе МИД Белоруссии.
Пресс-служба белорусского министерства указывает, что глава представительства ЕС в Белоруссии Дирк Шубель был вызван в белорусский МИД, передает РИА «Новости».
«В связи с введенными Европейским союзом беспрецедентными ограничительными мерами в отношении Беларуси сегодня в министерство иностранных дел был вызван глава представительства ЕС в Республике Беларусь Дирк Шубель», – говорится в заявлении.
Отмечается, что «в ходе встречи послу Европейского союза была заявлена твердая позиция белорусской стороны об абсолютной неприемлемости применения санкций как инструмента давления на суверенное и независимое государство».
«Дипломату доведена информация о конкретных шагах в рамках вынужденного реагирования на действия (со стороны ЕС), угрожающие национальной безопасности Беларуси и наносящие прямой ущерб ее экономике и гражданам», – говорится в заявлении. Также подчеркивается, что «Республика Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство».
Уточняется, что Белоруссия начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с Евросоюзом.
«Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС. Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений», – говорится в заявлении, согласно которому в Белоруссии с глубоким сожалением констатируют, что «вынужденная приостановка действия соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью».
Кроме того, Белоруссия отзывает в Минск для консультаций своего постпреда при ЕС.
«Постоянный представитель Республики Беларусь при ЕС отзывается в Минск для консультаций», – указывается в заявлении.
Помимо этого, Белоруссия в ответ на санкции Евросоюза запрещает въезд представителям евроструктур и лицам из стран ЕС, которые содействовали введению ограничительных мер. При этом в МИД надеются, что должностные лица ЕС и его государств-участников осознают «ущербность и бесперспективность решений о применении силового подхода» в отношениях с Минском.
«Предложения белорусской стороны о развитии диалога, взаимодействия и сотрудничества с Европейским союзом на основе принципов равноправия и взаимного уважения остаются в силе», – подчеркивается в заявлении.
Напомним, в прошлый четверг Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии в рамках пятого пакета экономических рестрикций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как новые санкции ЕС против Белоруссии скажутся на отношениях Минска с Москвой.
Кроме того, США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Белоруссия также подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Лукашенко не исключил введения военного положения для противодействия влиянию санкций Запада.
Минск призвал ИКАО опубликовать данные с бортовых самописцев самолета Ryanair
В случае опубликования Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) расшифровки данных с бортовых носителей самолета Ryanair отпадут все ложные доводы о неправомерности действий Белоруссии, заявил глава департамента по авиации минтранса страны Артем Сикорский.
«Мы считаем, что если бы ИКАО опубликовала расшифровку информации с бортовых носителей самолета Ryanair, то отпали бы все ложные доводы о неправомерности действий Белоруссии. Белорусской стороне непонятно, почему ИКАО до сих пор не указала странам Европейского союза, Канаде, Украине и ряду других стран на нарушение с их стороны Чикагской конвенции при введении дискриминационных санкционных мер в отношении гражданской авиации Белоруссии», – заявил Сикорский, передает БелТА.
Он отметил, что по итогам заседания Совета ИКАО было решено продолжать расследовать инцидент, и представить доклад 13 сентября.
23 мая самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Минтранс США предложил запретить продажу авиабилетов в Белоруссию
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Глава Госдепа Энтони Блинкен поблагодарил американский минтранс за предложение запретить продажу пассажирских авиабилетов на рейсы между США и Белоруссией.
Он выразил благодарность министерству за «оперативное представление распоряжения» с предложением указанного запрета. Блинкен отметил, что предложение было сделано по его просьбе. Глава Госдепа заявил, что Вашингтон «привлекает режим Лукашенко к ответу за его опасные действия и пренебрежение международными нормами», передает ТАСС.
Запрет включает и «авиаперевозки на основе нескольких авиакомпаний (билеты, забронированные через одну авиакомпанию, содержащие перелеты, выполняемые различными авиакомпаниями)». При этом запрет «предусматривает возможность для правительства США делать исключения на индивидуальной основе», если это соответствует интересам США.
«Приказ министерства транспорта опирается на вынесенное госдепартаментом США определение... что ограничение транспортного сообщения между Соединенными Штатами и Белоруссией отвечает внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов», – приводит РИА «Новости» текст документа.
Такой шаг вызван инцидентом с посадкой в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair и задержанием находившегося на его борту основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Романа Протасевича. Минтранс предложил заинтересованным сторонам направить свои комментарии до 1 июля.
23 мая самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
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Посол ЕС в Белоруссии выехал в Брюссель для консультаций
Представитель ЕС в Белоруссии Дирк Шубель выехал в Брюссель для консультаций, заявили в представительстве Евросоюза в республике.
«Сегодня Дирк Шубель, посол ЕС в Беларуси, выехал в Брюссель для консультаций», – приводит сообщение представительства РИА «Новости».
В понедельник Минск предложил главе представительства ЕС в Белоруссии Дирку Шубелю выехать в Брюссель, чтобы донести позицию республики о неприемлемости санкций.
Ранее сообщалось, что Минск решил приостановить свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство».
Напомним, в прошлый четверг Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии в рамках пятого пакета экономических рестрикций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как новые санкции ЕС против Белоруссии скажутся на отношениях Минска с Москвой.
Кроме того, США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Белоруссия также подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Лукашенко не исключил введения военного положения для противодействия влиянию санкций Запада.
Главу представительства ЕС в Белоруссии попросили выехать в Брюссель
Минск предложил главе представительства ЕС в Белоруссии Дирку Шубелю выехать в Брюссель, чтобы донести позицию республики о неприемлемости санкций, сообщили в МИД страны.
«Главе представительства ЕС в Республике Беларусь также предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций», – говорится на сайте МИД Белоруссии.
Ранее сообщалось, что Минск решил приостановить свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство».
Напомним, в прошлый четверг Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии в рамках пятого пакета экономических рестрикций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как новые санкции ЕС против Белоруссии скажутся на отношениях Минска с Москвой.
Кроме того, США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Белоруссия также подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Лукашенко не исключил введения военного положения для противодействия влиянию санкций Запада.
У Белоруссии отобрали право проводить чемпионат по спортивной ходьбе
Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе 2022 года не будет проводиться в Минске, сообщила Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics).
Решение о переносе чемпионата принято из-за «неопределенности в дипломатических отношениях» и ограничений на международные поездки в отношении Белоруссии, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление World Athletics.
«World Athletics по-прежнему доверяет местному оргкомитету и Белорусской федерации легкой атлетики, которые много и плодотворно вызванные пандемией, и сожалеет, что обстоятельства, не зависящие от них, привели к этому решению», – указали в ассоциации.
Новый организатор турнира будет объявлен на следующем заседании совета организации 28-29 июля.
Белорусская столица получила право провести командный чемпионат мира по спортивной ходьбе в 2017 году, турнир планировалось проводить в мае 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 23-24 апреля 2022 года.
В мае у Белоруссии отобрали чемпионат Европы по велогонкам на треке, решение принял Европейский велосипедный союз. В январе Минск лишился права проведения матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года. Соответствующее решение принял совет IIHF.
Госдеп рекомендовал американцам не ездить в Белоруссию
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Госдепартамент Соединенных Штатов оставил в силе опубликованные ранее рекомендации американским гражданам не путешествовать в Белоруссию, говорится в письменном заявлении внешнеполитического ведомства США.
В документе подчеркивается, что в составляемом Госдепартаментом США списке стран «28 июня Белоруссия остается на четвертом уровне – не путешествовать», передает ТАСС.
«Не путешествуйте в Белоруссию из-за произвольного применения законов и риска задержания», – пояснили в Госдепартаменте Соединенных Штатов, указав также и на ситуацию вокруг пандемии в республике.
«Белоруссия применяет специальные ограничения в отношении граждан, имеющих двойное американское и белорусское гражданство, и может отказать в признании двойного американского и белорусского гражданства, включая отказ или задержку в предоставлении американской консульской помощи задержанным лицам с двойным гражданством», – утверждается в документе.
В понедельник Белоруссия приостановила участие в инициативе Евросоюза «Восточное партнерство» и отозвала в Минск постпреда при ЕС. Кроме того, главу представительства ЕС в Белоруссии попросили выехать в Брюссель. При этом Литва отказалась признавать выход Белоруссии из «Восточного партнерства». Политолог Владимир Жарихин в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил причины решения Минска.
Напомним, в прошлый четверг Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии в рамках пятого пакета экономических рестрикций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как новые санкции ЕС против Белоруссии скажутся на отношениях Минска с Москвой.
Кроме того, США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Белоруссия также подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Лукашенко не исключил введения военного положения для противодействия влиянию санкций Запада.
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ЕС пообещал ответить на решение Минска приостановить соглашение о реадмиссии
Евросоюз пока не получил уведомления Белоруссии о приостановке соглашения о реадмиссии, но приступил к подготовке ответных шагов, сообщила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.
«Хотя ЕС пока не получил официального уведомления белорусской стороны, мы уже изучаем возможные наши следующие шаги», – цитирует ТАСС Массрали.
По ее словам, ЕС готовит ответные шаги на решение Минска о приостановке соглашения о реадмиссии. «Хотя ЕС пока не получил официального уведомления белорусской стороны, мы уже изучаем возможные наши следующие шаги», – заявила она.
Ранее Минск решил приостановить свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство». Белоруссия начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с Евросоюзом.
Напомним, в прошлый четверг Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии в рамках пятого пакета экономических рестрикций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как новые санкции ЕС против Белоруссии скажутся на отношениях Минска с Москвой.
Кроме того, США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Белоруссия также подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Лукашенко не исключил введения военного положения для противодействия влиянию санкций Запада.
Патрушев обсудил с главой Совбеза Белоруссии ситуацию вокруг ДОН
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев с белорусским коллегой Александром Вольфовичем провел переговоры по вопросам международной безопасности, в том числе по ситуации вокруг Договора по открытому небу (ДОН), сообщила пресс-служба СБ России.
«Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной безопасности, в том числе по проблематике Договора по открытому небу, Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, биологической безопасности», – цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.
Также стороны подробно обсудили тему «гибридных воздействий на Россию и Белоруссию», меры противодействия попыткам вмешательства извне.
Ранее Патрушев заявлял, что в международных отношениях возрастает силовой фактор, возвращается средневековый принцип «кто сильнее, тот и прав».
Напомним, Россия официально покинет Договор по открытому небу 18 декабря 2021 года.
До этого Вашингтон уведомлял Москву, что не вернется в Договор по открытому небу. При этом Москва назвала решение США не возвращаться в ДОН политической ошибкой.
Путин пообещал поддержку Белоруссии
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Россия продолжит оказывать помощь братскому народу Белоруссии в условиях непрекращающегося давления и упорных попыток раскачать ситуацию извне, заявил президент Владимир Путин выступая на Форуме регионов двух стран.
«Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней, не самой простой внутриполитической обстановке в Белоруссии, в условиях непрекращающегося политического и санкционного давления, упорных попыток извне раскачать ситуацию», – подчеркнул он, передает ТАСС.
Глава государства добавил, что Москва будет развивать многоплановые отношения с Минском, поскольку «Белоруссия для нас не просто добрый сосед, а прежде всего ближайший союзник». По словам Путина, отношения Москвы и Минска строятся на принципах взаимного уважения, передает РИА «Новости».
Тем временем пресс-служба белорусского президента сообщила, что во время прошедшего в четверг телефонного разговора Лукашенко и Путин договорились о скорых личных контактах.
Также главы государств сверили часы по повестке дня, обсудили региональное сотрудничество. «Затронули они также ситуацию вокруг Белоруссии и наиболее актуальные и острые вопросы региональной повестки, взаимодействия с соседними странами», – отмечается в сообщении.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин обсудил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко проблематику продолжающегося санкционного давления на республику.
Путин и Лукашенко обсудили санкционное давление на Белоруссию
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко проблематику продолжающегося санкционного давления на республику, сообщает пресс-служба Кремля.
«Внимание также было уделено проблематике продолжающегося санкционного давления на республику. С российской стороны выражена солидарность с Белоруссией, противостоящей односторонним нелегитимным рестрикциям, вводимым западными государствами в нарушение норм международного права», – говорится в сообщении Кремля.
В преддверии пленарного заседания восьмого Форума регионов России и Белоруссии, в котором Путин и Лукашенко примут участие в режиме видеоконференции, обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня.
Лукашенко заявил о попытках Запада «наложить лапу» на ресурсы России и Белоруссии
Санкции Запада представляют собой бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и «наложить лапу» на ресурсы России и Белоруссии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Мы подвергаемся неприкрытому экономическому и политическому прессингу. Он, может быть, и не понадобился бы сейчас, если бы они выиграли тот блицкриг, который начали в августе прошлого года (после выборов президента в Белоруссии). Что-то у них пошло не так. Вместе с тем понятно, что все санкции – просто бесцеремонные попытки устранить экономических конкурентов и наложить лапу на человеческие и материальные ресурсы наших государств», – заявил Лукашенко, передает РИА «Новости».
Он также предложил разработать стратегию интеграции белорусско-российского Союзного государства, например, до 2030 года, наполнить ее конкретными проектами. «Предлагаю рассмотреть возможность подготовки долгосрочной стратегии интеграции Союзного государства, например, до 2030 года, наполнить ее конкретными проектами с учетом ключевых приоритетов и векторов развития», – сказал Лукашенко.
Лукашенко и президент России Владимир Путин в четверг принимают участие в пленарном заседании VIII Форума регионов Белоруссии и России, который проходит по видеосвязи из-за эпидемиологической обстановки.
Ранее Путин заявил, что Россия продолжит оказывать помощь братскому народу Белоруссии в условиях непрекращающегося давления и упорных попыток раскачать ситуацию извне.
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