Активисты российского движения школьников высадили тысячи берез в виде слова «Россия»

В преддверии Дня России активисты Российского движения школьников (РДШ) в подмосковном Сергиевом Посаде высадили более 3 тыс. саженцев березы в виде слова «Россия». Участниками мероприятия стали 400 активистов движения, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Отмечается, что огромный геоглиф в виде слова «Россия» будет виден из космоса. «Береза и поле – это символ нашей страны. Высадив березовую рощу здесь в виде надписи «Россия», мы расписались в том, что несем ответственность за нашу Родину, за экологию и за наше будущее! Мы верим, что эти школьники, которые сегодня своими руками сажали эти деревья, вернутся сюда спустя годы. А наша надпись будет видна пассажирам самолетов, космонавтам на станциях и всей галактике с каждым годом все лучше и лучше!» – сказала исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.

Своей акцией школьники хотят показать свое отношение к природе страны, ее лесам и полям. Акция «RUS.Поле» в преддверии Дня России продемонстрировала, что подрастающее поколение не словом, а делом восстанавливает экобаланс региона и всей страны.

В свою очередь российский лыжник Александр Легков в свою очередь поблагодарил администрацию Сергиево-Посадского городского округа и участников акции за проделанную работу. «Спасибо, что вы откликнулись! Будем сажать деревья и наслаждаться этим праздником!» — добавил он.

«Это действительно замечательное событие. У всех улыбки на устах, у всех хорошее настроение. Что еще нужно для хорошей жизни, когда есть настроение и оптимизм? Каждый из нас будет гордиться своей березкой, тем, что мы вложили в это дело. Вместе мы создадим одно из самых красивых мест России! Я вас всех искренне поздравляю!» – отметил народный артист России Игорь Бутман.

«Мы, как никто, любим Россию. И мы очень гордимся, что, благодаря Российскому движению школьников, благодаря Александру Легкову, мы сегодня посадим несколько тысяч берез, да еще и с таким смыслом, в форме слово «Россия». Спасибо вам!» – подчеркнула замглавы Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ерханова.