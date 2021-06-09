Объявлены лауреаты госпремий за достижения в правозащите и благотворительности

Советник президента, глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев представил лауреатов государственных премий России за выдающиеся достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности.

Госпремия в области правозащиты присуждена директору автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации», председателю Комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Общественной палаты Елене Тополевой-Солдуновой.

«Елена Андреевна работает в Общественной палате России уже пятый созыв. Горжусь, что я в бытность секретарем ОП с ней работал, она невероятно эффективный человек. Агентство социальной информации – важнейшее агентство, где концентрируется информация о правозащитной, благотворительной деятельности. Еленой Андреевной были предприняты очень важные инициативы в прошлом году, когда всем было тяжело. Вне поля зрения исполнительной власти оказались НКО, и она стала главным мотором создания системы помощи НКО. Президент услышал и поддержал инициативу. Был создан реестр НКО, который получил право на господдержку. Это был глоток воздуха в тяжелые времена», – передает слова Фадеева РАПСИ.

Госпремии в области благотворительной деятельности удостоена президент благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» Фаина Захарова

«Фонд «Линия жизни» работает 12 лет, помогает детям с врожденным пороком сердца. За это время было прооперировано более 7500 детей. Фаина Захарова добилась того, что была создана новая отрасль медицины. (…) Это очень яркий пример того, как гражданские активисты во взаимодействии с государством переводят эту работу в системную», – подчеркнул глава СПЧ.

По словам Тополевой-Солдуновой, для нее огромная честь – получить эту премию. «Это очень высокая оценка моей работы и общественной деятельности. Мне повезло в жизни, потому что мои работа и общественная деятельность про одно и то же — это поддержка НКО и развитие некоммерческого сектора», – сказала общественница.

Она отметила, что некоммерческие организации – это огромная гражданская сила, с помощью которой удалось многого добиться в последние годы. Несмотря на это, эпидемия коронавируса показала, что третий сектор нуждается в поддержке.

Государственные премии в сфере правозащиты и благотворительности были учреждены в 2016 году. Первыми лауреатами стали Елизавета Глинка и основатель первого в России детского хосписа, глава Комиссии ОП РФ по благотворительности Александр Ткаченко.

Ожидается, что в этом году по традиции торжественная церемония награждения лауреатов премии состоится в День России, 12 июня, в Кремле.