Создателям вакцины «Спутник V» присудили госпремию по науке

Государственная премия в области науки и технологий за 2020 год указом президента России присуждена создателям вакцины от коронавируса «Спутник V».

Премия присуждена директору НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александру Гинцбургу, заместителю директора Центра по научной работе Денису Логунову и начальнику 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС полковнику медицинской службы Сергею Борисевичу, передает РИА «Новости».

Имена лауреатов в четверг огласил помощник президента по науке и образованию Андрей Фурсенко.

Также госпремию получили еще два коллектива ученых: исследователей из Санкт-Петербурга Евгения Александрова и Валерия Запасского наградили за новые подходы в исследовании полупроводников, которые могут быть, в том числе, использованы в производстве квантовых компьютеров.

Госпремия досталась и ученым-медикам за исследования новых способов борьбы с онкологией головы и шеи. Премию получили академик РАН Евгений Чойнзоно.

Государственная премия России за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2020 год присуждена была митрополиту Илариону (Григорий Алфеев), певице Хибле Герзмава, скульптору Александру Рукавишникову, сообщил советник президента по культуре Владимир Толстой.

Государственная премия России за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности за 2020 год присуждена директору автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации», председателю комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержки социально-ориентированных НКО ОП России Елене Тополевой-Солдуновой, сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев.

Государственная премия России за выдающиеся достижения в области благотворительности за 2020 год присуждена президенту фонда «Линия жизни» Фаине Захаровой.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что церемония награждения лауреатов госпремий в День России 12 июня пройдет в очном формате в Кремле, но торжественного приема не планируется.

Награды будет вручать президент России Владимир Путин. В 2020 году на фоне пандемии вручение наград проходило на Поклонной горе, приема тоже не было.

Государственная премия – высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР.

Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 млн рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.