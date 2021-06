Истребитель ВВС Болгарии потерпел крушение в Черном море Пушков высмеял США после заявлений об НЛО 9 июня 2021, 13:04

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Истерия помогает американским властям управлять государством, заявил сенатор Алексей Пушков на фоне утверждения о влиянии НЛО на работу ядерных объектов в США. «И все же они существуют! И не просто существуют, а проникают в святая святых США – их ядерные программы и на их ядерные объекты», – написал Пушков в Telegram. По мнению сенатора, у бывшего главы секретной программы Пентагона Луиса Элизондо, заявившего о «влиянии» инопланетян, либо «сдала психика», либо он участвует в новом проекте по созданию «массовой истерии вокруг НЛО». «Истерии такого рода – то вокруг Ирана, то России, то Китая помогают американской элите править страной и обеспечивают направление огромных бюджетных средств военно-промышленным концернам», – заключил он. Ранее бывший глава секретной программы Пентагона Луис Элизондо заявил в интервью изданию The Washington Post о том, что «неизвестные воздушные явления вмешивались и фактически отключали ядерный потенциал США». До этого экс-президент США Барак Обама заявил о наличии фотографий НЛО в архивах Петагона и заверил, что в секретных лабораторий с инопланетянами и их кораблями в США нет. Также бывший пилот ВМС США допустил российское происхождение наблюдаемых НЛО. Напомним, 4 июня газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации сообщила, что спецслужбы США не обнаружили свидетельств, что аномальные атмосферные явления, которые в последние годы наблюдали пилоты американских ВМС, могут быть связаны с инопланетными космическими кораблями, что не убедило администрацию США.

В США обратили внимание на новое российское супероружие 8 июня 2021, 13:17

Фото: Дмитрий Решетников/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Планирующая бомбовая кассета «Дрель» может стать идеальным оружием для уничтожения находящегося в движении врага, пишет обозреватель The National Interest Питер Сучиу. Автор статьи напомнил, что начиная с 2016 года разработкой ПБК-500У СПБЭ-К занималось Научно-производственное объединение «Базальт», госкорпорации «Ростех». Бомба предназначена для поражения бронетанковой техники противника, наземных радиолокационных станций, пунктов управления и даже двигательных установок зенитных ракет, пояснил эксперт. «Это кассетная планирующая бомба-невидимка, управляемая системой ГЛОНАСС. Она весит больше 500 килограммов, а ее радиус действия составляет от 30 до 50 километров», – передает РИА «Новости» слова Сучиу. Отмечается, что «Дрель» оснащена системами идентификации противника и радиоэлектронного противодействия, что делает ее устойчивой к помехам, а также незаметной для радаров. Создатели сделали упор на меньший, чем у других более дорогих платформ, радиус действия, так как это позволит более эффективно поражать цели врага в движении, обращает внимание специалист. Он также добавил, что ПБК-500У СПБЭ-К изначально не задумывалась как оружие для уничтожения наибольшего числа целей противника. В заключение автор отмечает, что бомба представляет собой предельно экономичное средство ведения конфликтов низкой интенсивности. Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что вооруженные силы России в 2021 году получат новую планирующую авиационную бомбу «Дрель». Напомним, авиабомбу «Дрель» представили на форуме «Армия-2019». Гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин отмечал, что боеприпас работает по принципу «пустил – забыл». Кассета сама выберет и идентифицирует цель, а ее поражающие элементы исключают наведение на гражданские объекты. Дальность планирования бомбы составляет 30 километров. Шойгу посетил московский военкомат c внезапной проверкой 8 июня 2021, 09:17

Фото: кадр из видео

Текст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны России Сергей Шойгу пришел в один из московских военкоматов с внезапной проверкой и отчитал подчиненных за отсутствие компьютеров. На появившихся в Сети кадрах видно, как глава Минобороны заходит в одну из комнат военкомата и отчитывает сотрудников за отсутствие надлежащего оборудования. «Коллеги, я сюда приезжаю третий раз, у вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта... вы что как партизаны-то в дупло письма закладываете? Что это за работа такая», – высказал недовольство министр начальнику военкомата, передает РБК. «Я это не к вам, извините», – обратился глава ведомства к рядовым служащим комиссариата, передает РИА «Новости». Также можно увидеть, как министр обороны заходит в кабинеты столичного военкомата и здоровается со служащими, осматривая попутно сами кабинеты, вероятно, на пригодность к работе, передает «Царьград». Подходя к одному из кабинетов, сопровождающий Шойгу громко крикнул: «Любовь Романовна!». На что Шойгу его одернул, напомнив о хороших манерах. «Не кричите вы так! Ну что вы, честное слово! С уважением к подчиненным», – сказал министр, затем обратившись к находящимся в кабинете женщинам: – Здравствуйте». Ранее Шойгу приказал готовиться к «неблагоприятному развитию» учений НАТО. Эксперт объяснил удивление Шойгу отсутствию компьютеров в московском военкомате 8 июня 2021, 13:34

Фото: кадр из видео

Текст: Елена Лексина

«Скорее всего, Шойгу удивили пережитки прошлого в военкомате в то время как Минобороны многие задачи давно реализует в режиме интерактивного доступа», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя видео с внезапным визитом главы Минобороны России в один из московских военкоматов. «Когда Сергей Шойгу занял пост министра обороны России, практика внезапных проверок военкоматов стала регулярной. Как правило, СМИ узнают об этом постфактум от самих проверяемых органов», – отметил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский. По мнению эксперта, глава Минобороны высказал не какие-то конкретные замечания руководству военкомата, а скорее общее недоумение по поводу отсутствия компьютеров и подключения к базе данных Минобороны. «В этом смысле наше военное ведомство находится на передовых позициях. Из репортажей Национального центра управления обороной страны мы знаем, что министерство имеет круглосуточный доступ к данным любой воинской части. Поэтому Шойгу удивили пережитки прошлого, ведь Минобороны многие задачи давно реализует в режиме интерактивного доступа», – пояснил Мураховский. По поводу отсутствия компьютеров в московском военкомате Мураховский отметил, что это структурное подразделение не только Министерства обороны, но и других силовых ведомств. «Если в номенклатуре укомплектования военкоматов не были указаны компьютеры, то им и взяться было неоткуда. Даже если бы их приобрели за свой счет или с помощью спонсоров, то как их подключить к ведомственной сети, если это не предусмотрено нормативами?» – задает риторический вопрос собеседник. «Сеть Минобороны не общедоступна, поэтому тут требуются не просто бытовые компьютеры, подключенные к интернету, а соответствующие технические средства и программная защита доступа», – объяснил Мураховский. При этом Мураховский указывает на ряд проблем в связи с отсутствием компьютеров в военкоматах. «При проведении медицинского освидетельствования необходимо знать полную историю болезней человека. Тем более, что военкомат освидетельствует не только призывников, но также контрактников и кандидатов на поступление в военные вузы», – уточнил эксперт. Кроме того, по его словам, в военкомате должны знать и сопутствующую информацию о человеке, включая образование. «Сейчас в военкоматах все это вынуждены подтверждать справками. Можно сказать, что они в этом смысле остались на обочине цифровизации», – полагает Мураховский. Он также указал на проблему «потери» дел уклоняющихся от призыва людей. «В отсутствие компьютеров это очень просто сделать. Однако сейчас набирает обороты другая тенденция. В некоторых регионах, особенно на юге страны, среди желающих поступить на службу в ВС России проводится конкурс. И там отмечаются не только случаи «замыливания» своих недостатков по медицинским показаниям, но и случаи коррупции», – рассказывает Мураховский. Собеседник предполагает, что после такой проверки к концу текущего года все военкоматы страны снабдят необходимыми техническими средствами и подключат к системе данных Минобороны России. «По сути, визит министра в военкомат подтверждает известный тезис военного писателя и военачальника Карла фон Клаузевица: «Военное дело просто и вполне доступно здравому уму человека. Но воевать сложно». И так во всем. Когда начинаешь разбираться, на практике все оказывается гораздо сложнее», – заключил Мураховский. В понедельник в Сети было опубликовано В понедельник в Сети было опубликовано видео , в котором министр обороны России Сергей Шойгу пришел в один из московских военкоматов с внезапной проверкой и отчитал подчиненных за отсутствие компьютеров. «Коллеги, я сюда приезжаю третий раз, у вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта... вы что, как партизаны-то в дупло письма закладываете? Что это за работа такая», – высказал недовольство министр начальнику военкомата. «Я это не к вам, извините», – обратился глава ведомства к рядовым служащим комиссариата. Ранее Шойгу приказал готовиться к «неблагоприятному развитию» учений НАТО. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Раскрыты подробности строительства российского стелс-корабля 8 июня 2021, 08:48

Фото: mil.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Новейший корвет проекта 20386 «Меркурий» станет первым из российских кораблей, полностью построенным по концепции «стелс», сообщили два источника в судостроительной отрасли. «Корвет «Меркурий» станет первым кораблем ВМФ, получившим радиопоглощающее покрытие по всей площади внешней надводной конструкции. По предварительным оценкам, стометровый корабль будет отражать радиосигнал как небольшая лодка», – сообщил источник РИА «Новости». Кроме покрытия в рамках концепции «стелс», надстройки корвета будут иметь особую форму: на них сведут до минимума число выступающих элементов и щелей, а также применят различные композиционные материалы и специальные краски. Второй источник подтвердил эту информацию, отметив, что планируется провести специальные испытания эффективности стелс-технологий «Меркурия». По данным собеседников агентства, корпус корвета полностью достроен, в настоящее время формируются надстройки корабля. Корвет проекта 20386 «Меркурий» – корабль нового поколения на основе проекта 20385, в котором будет реализован модульный принцип вооружения и возможность базирования беспилотников. «Меркурий» заложили 28 октября 2016 года под названием «Дерзкий». Его передача флоту запланирована на 2022 год. Данный корвет сможет поражать надводные корабли противника крылатыми ракетами, вести поиск и уничтожать подводные лодки, обеспечивать с помощью зенитно-ракетного комплекса противовоздушную оборону и оказывать артиллерийскую поддержку при высадке десанта. В начале апреля источник в ОПК сообщил, что технологический спуск на воду головного корвета проекта 20386 «Меркурий» прошел на «Северной верфи». По словам источника, теперь корабль будет достраиваться на воде. Он не исключил его возвращения в эллинг в будущем. Напомним, 23 апреля 2019 года прошла стыковка блоков корпуса корвета «Меркурий», названного в честь легендарного брига, который в ходе русско-турецкой войны в мае 1829 года одержал победу над двумя линейными кораблями, за что был удостоен кормового Георгиевского флага. Рогозин: США «жаба душит» покупать российские ракетные двигатели 7 июня 2021, 15:43 Текст: Елизавета Булкина

США «жаба душит», когда они вводят санкции против России и при этом покупают российские ракетные двигатели для своих ракет, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе парламентских слушаний в Госдуме. «Мы поставляем по-прежнему двигатели в Соединенные Штаты РД-180 и РД-181 – и они зависят от этого, потому что ничего более прекрасного и, что называется, эффективного, чем российские ракетные двигатели, пока даже Соединенные Штаты создать не могут», – передает его слова РИА «Новости». «И вот я представляю, как их жаба душит, когда они сами санкции вводят и при этом вынуждены покупать [двигатели]», – добавил Рогозин. Двигатель РД-180 используется на первой ступени ракеты Atlas-5. С 1999 года в США было поставлено 122 двигателя, из которых 93 уже использовано. В апреле последняя партия российских ракетных двигателей РД-180 была передана США в рамках ранее заключенного контракта. Польский МиГ-29 в ходе учений обстрелял истребитель напарника 8 июня 2021, 11:12

Фото: Michael Debets/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Истребитель МиГ-29 ВВС Польши во время учений по ошибке обстрелял летевший с ним в паре такой же самолет, сообщило министерство национальной обороны Польши. В результате второй МиГ-29 получил серьезные повреждения. Пилот не пострадал и сумел посадить машину. Обстрел велся из 30-мм авиационной пушки, передает ТАСС. По предварительным данным, попавший под огонь истребитель не подлежит ремонту, поскольку были повреждены важные элементы конструкции фюзеляжа. Сообщается, что обстоятельства инцидента рассматривает Государственная комиссия по расследованию авиапроисшествий. Ранее истребитель Су-30СМ, который потерпел крушение в Тверской области, разбился в результате ошибки пилотов другого истребителя Су-35С на учениях, сообщил источник Telegram-канала «Военный обозреватель». В Сети распространяются неподтвержденные утверждения, что Су-35 подбил Су-30 из авиационной пушки. Как пишет портал Avia.pro, инцидент произошел во время учебного боя. Сообщается, что экипаж истребителя Су-35С не удостоверился в отсутствии боекомплекта у авиационного орудия или его отключения, в результате чего случайно сбил Су-30С. Пилотам сбитого истребителя удалось спастись: они успели катапультироваться незадолго до того, как самолет со снесенной консолью упал в Тверской области. Официальных комментариев касательно причин произошедшего Минобороны пока не предоставило. Заслуженный военный летчик России Владимир Попов объяснил газете ВЗГЛЯД, как Су-35 мог оказаться в учебном бою с заряженным боекомплектом. Пушков дал совет Байдену перед встречей с Путиным в Женеве 9 июня 2021, 05:32

Фото: Al Drago - Pool Via Cnp/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков посоветовал американскому президенту Джо Байдену во время саммита в Женеве не пытаться навязывать российскому лидеру Владимиру Путину какие-либо требования и не пытаться «играть мускулами». «Будем надеяться, что 50 лет опыта, накопленного Байденом, ему подскажут, что не надо пытаться навязать Путину свои требования и условия. Это не даст Байдену результата и провалит саммит. Надеюсь, он не будет пытаться «играть мускулами». У его она они в любом случае крепче», – написал Пушков в своем Telegram-канале. Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи. Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле указали на риски для всего мира из-за спада в отношениях России и США, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита. В администрации Байдена также поделились ожиданиями от встречи, объяснив, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Рогозин рассказал о создании «вечной» перспективной орбитальной станции 8 июня 2021, 08:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Перспективная российская орбитальная служебная станция (РОСС) будет обладать открытой архитектурой, что позволит ей вечно находиться на орбите, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Мы же хотим сделать архитектуру открытую, когда один модуль, который выработал свой ресурс, может быть заменен на другой. По сути, эта станция может вечно находиться на орбите, постепенно и ритмично меняя отработавшие свое элементы», – передает ТАСС слова Рогозина. По словам главы Роскосмоса, проблемой МКС является невозможность «выдернуть» один модуль и заменить его на другой. «Это гигантская конструкции, она очень дорогая», – добавил он. Ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что российская национальная станция будет развернута на орбите в два этапа до 2035 года. Истребитель ВВС Болгарии потерпел крушение в Черном море 9 июня 2021, 09:33

Фото: U.S. Air Force

Текст: Дмитрий Зубарев

Истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) Болгарии МиГ-29, который выполнял тренировочную задачу в рамках учений «Шабла 21», потерпел крушение в Черном море, сообщил телеканал BTV со ссылкой на министерство обороны республики. По данным оборонного ведомства, связь с пилотом истребителя МиГ-29 была потеряна минувшей ночью, передает ТАСС. «Немедленно была начата поисково-спасательная операция, которая продолжается. В ней участвуют силы и средства ВМС, пограничной полиции и ВВС», – передает РИА «Новости» заявление минобороны. На место происшествия выехал министр обороны страны. Тактические учения были приостановлены. Напомним, во вторник истребитель МиГ-29 ВВС Польши во время учений по ошибке обстрелял летевший с ним в паре такой же самолет. Пушков оценил жалобы Зеленского на Байдена после отказа от санкций против «Северного потока – 2» 7 июня 2021, 12:50

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Украинское руководство совершило серьезную ошибку, посчитав себя «центром мира» из-за конфликта с Россией, так прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского об отмене санкций США против «Северного потока – 2» сенатор Алексей Пушков. «Могли бы хотя бы предупредить...». Это обиженный Зеленский о решении США по «Северному потоку – 2». Но – не предупредили. И это логично. В Киеве серьезно ошиблись, посчитав себя центром мира из-за конфликта с Россией. В долгосрочном плане, особенно в контексте схватки в «большом треугольнике» в виде США, России и Китая, имеющей действительно решающее значание для судеб мира, Украина – не более чем тактический инструмент Запада в этой схватке», – заявил Пушков в своем Telegram-канале. Он отметил, что Вашингтон может использовать Киев по необходимости, также он может проигнорировать Украину, особенно если «на кону куда более важные вещи». «В сентябре 2015 года на Генассамблее ООН в Нью-Йорке (пятый президент Украины Петр) Порошенко отчаянно пытался попасться на глаза (сорок четвертому президенту США Бараку) Обаме, а тот его всячески избегал. И так было не раз. Киев со своими неумеренными запросами и криком «Пустите нас немедля в Европу! И в ЕС! И в НАТО» немало надоел и европейцам. И после периода, когда Запад носился с Украиной, как с писаной торбой, чем немало развратил Киев, сообщив ему во многом ложное ощущение собственной значимости, наступил период усталости от Украины», – вспомнил сенатор. Ранее Зеленский заявил, что действия Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США. При этом он сказал, что США – «образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире». Также Зеленский сравнивал отказ США от санкций против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG с «уловками» американского баскетболиста Майкла Джордана. Между тем в понедельник СМИ сообщили, что американская администрация решила отказаться от встречи Байдена с Зеленским перед саммитом российского и американского лидеров в Женеве. Основатель Amazon вместе с братом полетит в космос 7 июня 2021, 14:27

Фото: Dennis Van Tine/imago stock&people/

Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Генеральный директор американской компании Amazon, миллиардер Джефф Безос заявил, что 20 июля вместе с братом отправится в космос. «С пятилетнего возраста я мечтал о полете в космос. 20 июля я совершу это путешествие со своим братом», – написал он в Instagram, об этом сообщает ТАСС. Уточняется, что компания Blue Origin, которая принадлежит миллиардеру, впервые отправит пассажира в суборбитальный полет на своем корабле New Shepard 20 июля. Прежде Blue Origin объявила онлайн-аукцион по розыгрышу одного пассажирского места на борту многоразового суборбитального корабля New Shepard. Кто полетит вместе с братьями Безосами станет известно 12 июня в ходе онлайн-торгов в режиме реального времени. Об этом сообщает РИА «Новости». Blue Origin провела 15 тестовых полетов корабля New Shepard, последний из них – в середине апреля. Ранее представители компании Blue Origin говорили, что места на ракете планируется продавать «космическим» туристам за 300 тыс. долларов. Капсула рассчитана на шесть человек помимо членов экипажа. Минобороны анонсировало начало российско-белорусско-сербских учений под Новороссийском 8 июня 2021, 17:40 Текст: Алексей Дегтярев

Под Новороссийском вскоре начнется активная фаза тактических учений «Славянское братство – 2021», сообщили в Минобороны России. «Торжественное открытие и активная фаза совместных учений пройдет на полигоне Раевский под Новороссийском в период с 16 по 18 июня текущего года. Военнослужащие из Российской Федерации, Республики Белоруссия и Республики Сербия проведут слаживание подразделений для последующей отработки совместных действий в составе многонациональной тактической группы», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. В учениях будут принимать порядка 100 военнослужащих спецбригады ВС Сербии, 350 военных Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения Сил специальных операций ВС Белоруссии на 60 единицах военной техники, а так же более 500 военнослужащих гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ России. Напомним, в сентябре подразделения вооруженных сил Белоруссии, России и Сербии в ходе учений «Славянское братство-2020» отработали действия при выполнении задач по борьбе с терроризмом. Производство систем РЭБ в США оказалось под угрозой из-за Китая 7 июня 2021, 11:24 Текст: Алексей Дегтярев

Производство средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в США оказалось под угрозой из-за поставок редкоземельных металлов из Китая, пишут СМИ. Американские военные эксперты представили доклад, посвященный динамике конкретных сегментов военно-технического производства. Как выяснилось, в разработке РЭБ наблюдается стремительный рост. Даже пандемия коронавируса не отразилась на этом сегменте ОПК. Согласно прогнозам, в период с 2021 по 2025 год среднегодовой прирост на рынке РЭБ будет составлять около 3,5%. Несмотря на такой позитив, у США есть серьезный повод для беспокойства. Так, американцы за последние годы «попали в критическую зависимость» на рынке электроники от поставок редкоземельных металлов из Китая. В условиях антикитайской политики Вашингтона такая проблема является странной и даже опасной. Если противостояние между двумя державами усилится, Китай может ограничить поставки сырья в США, жестко ударив по разработке РЭБ-оборудования для американской военной авиации, пишет ФАН. В начале июня президент Соединенных Штатов Джо Байден расширил список связанных с военнослужащими КНР компаний, инвестиции в которые запрещены американским физическим и юридическим лицам. Рогозин раскритиковал планы «бегства» Маска на Марс 6 июня 2021, 20:43 Текст: Евгения Шестак

Роскосмос в ближайшие годы намерен создать космическую систему экологического мониторинга и борьбы с парниковыми выбросами вместо того, чтобы разрабатывать планы бегства с планеты, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. «Роскосмос в ближайшие годы сосредоточится на создании орбитальной группировки для экологического мониторинга и борьбы с парниковыми выбросами. По моему поручению специалисты уже приступили к созданию дизайна космических аппаратов, способных засекать опасные действия против экологии, в том числе углеродные выбросы», – написал Рогозин в Telegram. По его словам, в этом вопросе Роскосмос будет взаимодействовать с НИЦ «Планета» (Росгидромет). «Наша задача – оставить нашим детям чистую природу и благоприятную для развития человечества планету, а не искать пути для бегства избранных с погибающей Земли под стеклянный колпак на чужой безжизненной планете», – отметил он. Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск призвал двигаться на Луну и Марс. Он также заверил в высадке кораблей Starship на Марс до 2030 года. Рогозин заявлял, что скорый полет человека на Марс – это абсурд, разговоры об этом являются маркетинговым ходом. Американский самолет провел разведку у границ России 6 июня 2021, 17:52 Текст: Евгения Шестак

Американский самолет P-8A «Посейдон» провел многочасовую разведку вблизи границ России на Черном море, сообщили западные авиационные ресурсы. Патрульный противолодочный самолет ВМС США взлетел с авиабазы Сигонелла в Сицилии, Италия, и в течение примерно трех часов выполнял задание возле морских границ Крыма, сообщает «Интерфакс». Ранее Минобороны сообщило, что российские радиолокационные станции (РЛС) за неделю обнаружили у государственной границы страны 48 летательных аппаратов иностранных государств, в том числе 40 самолетов-разведчиков и восемь беспилотных летательных аппаратов.