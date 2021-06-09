Экс-сотрудник Пентагона рассказал об атаках НЛО на ядерные объекты США

Бывший директор действовавшей в Пентагоне засекреченной программы сбора и анализа данных об «аномальных аэрокосмических угрозах» утверждает, что неопознанные летающие объекты (НЛО) оказывали прямое воздействие на ядерные установки США.

Как пишет The Washington Post, он называет НЛО «неизвестным воздушным явлением» (НВЯ). «В нашей стране уже были случаи, когда эти НВЯ вмешивались и фактически «отключали» наш ядерный потенциал. <...> Но в том же контексте у нас есть данные, свидетельствующие о том, что в других странах они вмешались в их ядерные технологии и фактически включали их, запускали их в работу. Поэтому для меня это не менее важно», – передает ТАСС слова Элизондо.

«Похоже, что существует некое соответствие или некое пересечение между этими случаями наблюдения НЛО или НВЯ и нашими ядерными технологиями, будь то ядерные двигатели, ядерная энергетика или системы ядерных вооружений. Более того, эти же наблюдения были сделаны за рубежом в других странах. У них тоже были такие же инциденты, так что это говорит нам о глобальной проблеме», – полагает он.

«Я думаю, что на данный момент есть достаточно данных, чтобы продемонстрировать, что (у НЛО есть) интерес к нашим ядерным технологиям и возможность вмешиваться в эти ядерные технологии», – подчеркнул экс-глава засекреченной военной программы, выразив опасения по поводу атомных авианосцев страны.

«Я думаю, да, не стоит удивляться тому, что интерес к нашим возможностям, связанным с ядерными технологиями, возрос. И ВМС, конечно, не застрахованы от этого (вмешательства)», – считает эксперт.

Он прокомментировал доклад американской разведки, который пока не был опубликован. Его незасекреченная версия, как ожидается, будет представлена Конгрессу США к 25 июня. Как подчеркнул Элизондо, в отчете говорится, что НВЯ не являются разработкой России, Китая либо США. «На этой неделе мы узнали об обсуждениях на высшем уровне руководства, что этот отчет окончательно утверждает раз и навсегда, что это не наша технология. И это очень важно. <...> Таким образом, остаются только два варианта, и опять-таки это иностранное противостояние или что-то совсем другое. И я думаю, что сейчас мы начинаем узнавать – как мы слышали от директора Национальной разведки [США] – и я могу сказать вам по своему опыту, что мы вполне уверены, что это не российская или китайская технология», – сказал эксперт.

По его мнению, в докладе будет указано, что существует около 100 случаев наблюдения НЛО, которые достаточно убедительны, чтобы потребовать дальнейшего тщательного изучения данного феномена. «Если это окажется некая технология противника, которая действительно в технологической сфере опережает нас, 180 дней (речь идет о сроке расследования), я думаю, будет недостаточно. Я думаю, что мы можем ожидать, что в докладе будет сказано примерно следующее: «Есть около сотни случаев, которые достаточно убедительны, что они определенно демонстрируют какие-то возможности, технологии, которых у нас нет», – отметил бывший руководитель программы по сбору данных об НЛО. – Во-вторых, мы не знаем, что это такое. У нас нет доказательств, чтобы предположить, что они из космоса, но в то же время у нас нет доказательств того, что это не так».

По его словам, современные технологии наблюдения позволяют фиксировать НЛО не только в небе, но и под водой. Он рассказал, что эти объекты отличает от имеющихся у США технологий «гиперзвуковая скорость, способность мгновенно менять направление движения», «маскировка или, как ее еще называют, малая заметность», а также «способность не только летать в нашей атмосфере – на малых и больших высотах – но и потенциально в вакууме, например, в космосе и даже под водой». «Мы видели эти объекты, их фиксировали не только в нашей атмосфере, есть данные, позволяющие предположить, что их также отслеживали и под водой», – добавил Элизондо.

Ранее экс-президент США Барак Обама заявил о наличии фотографий НЛО в архивах Петагона и заверил, что в секретных лабораторий с инопланетянами и их кораблями в США нет. Также бывший пилот ВМС США допустил российское происхождение наблюдаемых НЛО.

Напомним, 4 июня газета New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации сообщила, что спецслужбы США не обнаружили свидетельств, что аномальные атмосферные явления, которые в последние годы наблюдали пилоты американских ВМС, могут быть связаны с инопланетными космическими кораблями, что не убедило администрацию США.