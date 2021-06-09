Хованский раскаялся и признал вину в призывах к терроризму

Эксперт объяснил удивление Шойгу отсутствию компьютеров в московском военкомате

«Скорее всего, Шойгу удивили пережитки прошлого в военкомате в то время как Минобороны многие задачи давно реализует в режиме интерактивного доступа», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя видео с внезапным визитом главы Минобороны России в один из московских военкоматов.

«Когда Сергей Шойгу занял пост министра обороны России, практика внезапных проверок военкоматов стала регулярной. Как правило, СМИ узнают об этом постфактум от самих проверяемых органов», – отметил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский.

По мнению эксперта, глава Минобороны высказал не какие-то конкретные замечания руководству военкомата, а скорее общее недоумение по поводу отсутствия компьютеров и подключения к базе данных Минобороны. «В этом смысле наше военное ведомство находится на передовых позициях. Из репортажей Национального центра управления обороной страны мы знаем, что министерство имеет круглосуточный доступ к данным любой воинской части. Поэтому Шойгу удивили пережитки прошлого, ведь Минобороны многие задачи давно реализует в режиме интерактивного доступа», – пояснил Мураховский.

По поводу отсутствия компьютеров в московском военкомате Мураховский отметил, что это структурное подразделение не только Министерства обороны, но и других силовых ведомств. «Если в номенклатуре укомплектования военкоматов не были указаны компьютеры, то им и взяться было неоткуда. Даже если бы их приобрели за свой счет или с помощью спонсоров, то как их подключить к ведомственной сети, если это не предусмотрено нормативами?» – задает риторический вопрос собеседник.

«Сеть Минобороны не общедоступна, поэтому тут требуются не просто бытовые компьютеры, подключенные к интернету, а соответствующие технические средства и программная защита доступа», – объяснил Мураховский.

При этом Мураховский указывает на ряд проблем в связи с отсутствием компьютеров в военкоматах. «При проведении медицинского освидетельствования необходимо знать полную историю болезней человека. Тем более, что военкомат освидетельствует не только призывников, но также контрактников и кандидатов на поступление в военные вузы», – уточнил эксперт.

Кроме того, по его словам, в военкомате должны знать и сопутствующую информацию о человеке, включая образование. «Сейчас в военкоматах все это вынуждены подтверждать справками. Можно сказать, что они в этом смысле остались на обочине цифровизации», – полагает Мураховский.

Он также указал на проблему «потери» дел уклоняющихся от призыва людей. «В отсутствие компьютеров это очень просто сделать. Однако сейчас набирает обороты другая тенденция. В некоторых регионах, особенно на юге страны, среди желающих поступить на службу в ВС России проводится конкурс. И там отмечаются не только случаи «замыливания» своих недостатков по медицинским показаниям, но и случаи коррупции», – рассказывает Мураховский.

Собеседник предполагает, что после такой проверки к концу текущего года все военкоматы страны снабдят необходимыми техническими средствами и подключат к системе данных Минобороны России.

«По сути, визит министра в военкомат подтверждает известный тезис военного писателя и военачальника Карла фон Клаузевица: «Военное дело просто и вполне доступно здравому уму человека. Но воевать сложно». И так во всем. Когда начинаешь разбираться, на практике все оказывается гораздо сложнее», – заключил Мураховский.

В понедельник в Сети было опубликовано видео , в котором министр обороны России Сергей Шойгу пришел в один из московских военкоматов с внезапной проверкой и отчитал подчиненных за отсутствие компьютеров.

«Коллеги, я сюда приезжаю третий раз, у вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта... вы что, как партизаны-то в дупло письма закладываете? Что это за работа такая», – высказал недовольство министр начальнику военкомата.

«Я это не к вам, извините», – обратился глава ведомства к рядовым служащим комиссариата.

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