Смертельный пожар в рязанской больнице произошел из-за возгорания аппарата ИВЛ

В ходе пожара в Рязанской областной больнице скончались тяжелые пациенты, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких, причиной пожара стали сами аппараты ИВЛ, заявил губернатор региона Николай Любимов.

«Произошла трагедия. Три человека в результате погибли. Это как раз пациенты, тяжелые, которые были на ИВЛ. Один пациент из той самой палаты, в которой произошло возгорание. И два пациента из других палат. При отключении ИВЛ и при, соответственно, эвакуации произошла остановка сердца», – заявил руководитель региона в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

Он пояснил, что загорелся именно аппарат ИВЛ, и медсестра пыталась его потушить, ей начала помогать другая.

Женщины применили огнетушители, но «было сложно», зазвучала аварийная сигнализация, оборудование отключилось. «Началось задымление. Всех стали эвакуировать. Медперсонал начал это делать. Через пять минут буквально прибыли пожарные, машины скорой помощи. Всех пациентов – 10 человек из отделения реанимации, и со второго этажа 26 пациентов – тоже быстро эвакуировали», – указал Любимов.

«Две медсестры пострадали во время возгорания и при первичном тушении пожара. Одна медсестра с ожогами первой и второй степени, вторая с ожогами более легкой степени», – сказал губернатор.

Медсестру с тяжелыми ожогами направят на лечение в Москву, в специализированный центр ожоговый имени Вишневского, добавил Любимов.

Напомним, в результате пожара, произошедшего в реанимации больницы имени Семашко в Рязани, погибли три человека, восемь удалось спасти, еще 35 были эвакуированы.

При пожаре пострадали две медсестры. Одна из них находится в состоянии средней степени тяжести, ее могут доставить в Москву.

Позже стало известно, что очаг возгорания в реанимации находился в аппарате искусственной вентиляции легких.