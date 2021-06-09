Японцев напугал выход России из ДОН

Читатели японского издания Mainichi Shimbun негативно отреагировали на выход России из Договора по открытому небу (ДОН) и посчитали, что это может угрожать интересам Токио.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что решение России якобы окажет негативное влияние на решение вопроса о территориальных претензиях Токио, передает РИА «Новости».

«России нельзя давать ни иены. Южные Курилы она не вернет. Она требует деньги в обмен на ненарушение воздушного пространства. Японии необходимо изменить законодательство для укрепления обороны», – считает один из комментаторов.

«Японии следовало согласиться на два Курильских острова, когда Россия была готова на это. Теперь Кремль на такое не пойдет. Россия – страна, которой нельзя верить. Как она вернет острова Японии, которая является союзником США?», – задался вопросом другой юзер.

Один из пользователей, назвавший себя «бывшим разведчиком», предположил, что Россия вышла из договора, чтобы «нарушать воздушное пространство Японии».

Несколько комментаторов также раскритиковали японские власти и призвали Токио занять более твердую позицию в отношениях с Москвой.

«Япония только и может выражать сожаления! Кричит, что оружие не нужно. Достаточно ли такой человеколюбивой дипломатии? Надо предпринимать меры, а то будет слишком поздно», – предложил юзер.

Один из читателей выразил мнение, что отказ от договоренностей и соглашений нередко приводит к войнам. Комментатор посоветовал оказывать на Москву давление за счет санкций, но в то же время перейти к более плотным переговорам с российской стороной.

«Россия вообще ничем не отличается от СССР. Сменилось только название. Я думаю, это страшная страна. Надо общаться с ней соответствующим образом», – заявил другой комментатор.

Кроме того, один из пользователей предположил, что такой шаг показывает амбиции России на международной арене.

«Если ничего не изменится, в ближайшем будущем Россия и Китай лишат США мирового господства», – заключил он.

27 мая в МИД подтвердили, что Вашингтон уведомил Москву, что не вернется в Договор по открытому небу. При этом Москва назвала решение США не возвращаться в ДОН политической ошибкой. В МИД заявили, что Россия выйдет из ДОН примерно в декабре, согласно процедурным нормам.

Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.

Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу, который давал право странам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.

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