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Путин денонсировал Договор по открытому небу
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Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу, который давал право странам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.
«Денонсировать Договор по открытому небу, подписанный в городе Хельсинки 24 марта 1992 года», – говорится в тексте документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
На прошлой неделе Совет Федерации единогласно одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу.
27 мая в МИД подтвердили, что Вашингтон уведомил Москву, что не вернется в Договор по открытому небу. При этом Москва назвала решение США не возвращаться в ДОН политической ошибкой. В МИД заявили, что Россия выйдет из ДОН примерно в декабре, согласно процедурным нормам.
Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.
Американцы высмеяли Байдена перед встречей с Путиным
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Читатели американской газеты The Wall Street Journal высказались о предстоящей встрече президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена в Женеве, пошутив, что «Байден в кармане у Путина».
«Байден, а не Трамп, в кармане у Путина. Он сделал президента России сильнее, прекратив развивать нефтегазовую отрасль. Байден настолько погряз в коррупции, что Америка будет десятилетиями расплачиваться за ущерб, нанесенный экономике его администрацией», – написал Robert Amrine.
«Путину не о чем беспокоиться, пока Байден возглавляет администрацию», – уверен Tim Trainor.
«Америка становится все тупее...», – констатировал Bryan Smith.
«Путин хочет убедиться, что Байден так же некомпетентен вживую, как и на ТВ», – пошутил Wayne Longman.
Накануне Путин поделился ожиданиями от переговоров с Байденом, назвал главную цель встречи с американским президентом и поставил условие нормализации отношений с США. Ранее в Кремле заявили о готовности Путина обсудить с Байденом любые темы, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от встречи. В Кремле исключили контакты Путина и Байдена перед встречей в Женеве.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
«Северный поток», ипотека, вакцина. Что сказал Путин в Петербурге
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Речь Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме произвела сенсацию – президент объявил о том, что утром в пятницу была завершена укладка первой нитки газопровода «Северный поток – 2». В своем выступлении глава государства также объявил о продлении программы льготной ипотеки, новых налоговых послаблениях для малого и среднего бизнеса и рассказал о еще нерешенных проблемах российской экономики.
«Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2», работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена», – констатировал президент Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Примерно в течение двух месяцев, скорее всего, будет закончена и вторая нитка газопровода, высказал предположение Путин. Глава государства также подчеркнул, что Газпром уже готов к заполнению газом этого трубопровода, который пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря.
Добавим, что в четверг вице-премьер Александр Новак сообщил: Москва надеется на завершение строительства «Северного потока – 2» до конца 2021 года. Против строительства газопровода активно выступают страны-транзитеры – Польша и Украина, а также США, продвигающие поставки в страны Евросоюза своего сжиженного природного газа (СПГ).
Американский газ добывается варварским способом, а цена на него выше на 25%, отметил Путин в своем выступлении на ПМЭФ-2021. «Или покупать подешевле у нас, и качественнее, и добытый нормальным образом, или покупать, по сути, продукт, который добывается сложным образом, так скажем, с экологической точки зрения», – обратился российский лидер к участникам международного форума. Путин подчеркнул: СП-2 представляет собой чисто экономический, коммерческий проект, который исключает политические риски, и экономически целесообразнее, чем транзит через Украину, Словакию и Австрию.
Россия исходит из того, что поставки газа в Европу будут расти, в ближайшие десять лет объемы поставок превысят 50 млрд кубометров, добавил Путин. При этом, отметил российский лидер, Россия могла бы до сих пор прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас.
Восстановление экономики и вакцинация
Обращаясь к участникам международного экономического форума, Путин констатировал: кризис на фоне пандемии коронавируса стал самым мощным для мировой экономики со времен Второй мировой войны. Но, несмотря на всю глубину прошлогоднего спада, «уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни». В текущем году ожидается необычно большой рост глобального ВВП, самый масштабный с 1970-х годов, прогнозирует российский лидер. Глава государства напомнил, что эксперты говорят о росте мирового валового внутреннего продукта на 6%. Признаком выхода экономики из кризиса Путин назвал первое с начала пандемии крупное мероприятие с участием бизнеса – ПМЭФ, который принимает Россия.
При этом президент напомнил о проблемах, которые вызывает продолжающаяся пандемия. Сотни миллионов людей по всему миру не имеют доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции, а помощь этим нуждающимся странам ничтожна, поскольку «своя рубашка ближе к телу», указал российский лидер. Путин констатировал, что прививку от COVID-19 сделали только около 10% населения мира. «До тех пор, пока мы не обеспечим широкий, повсеместный доступ к вакцинам от коронавируса, причем на всех континентах, опасность эпидемии и ее новых вспышек никуда не уйдет», – добавил российский лидер. Президент поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в России.
В целом, подчеркнул лидер России, всем странам мира необходимо объединять
усилия перед общими, определяющими будущее вызовами, «которые не зависят от конъюнктуры рынков, от политических споров и раскладов, но в решающей степени определяют будущее всей нашей цивилизации».
Одна из таких проблем, которые упомянул президент – изменение климата. «По подсчетам ученых, в результате хозяйственной деятельности человека в атмосфере Земли накопилось свыше двух триллионов тонн парниковых газов. Каждый год их объем увеличивается на 50 млрд тонн, постепенно нагревая планету», – привел данные специалистов глава государства.
«Нередко приходилось слышать разговоры о том, что Россия, мол, не очень-то заинтересована в решении глобальных экологических проблем, – заметил президент. – Сразу могу сказать: это чушь, это миф, а то и откровенное передергивание. Как и другие страны, мы ощущаем риски и угрозы в этой сфере, включая опустынивание, эрозию почв, таяние вечной мерзлоты. Многие из присутствующих в зале знают и работают в Арктике: у нас там целые города, в Арктике, построенные на вечной мерзлоте. Если таять все начнет, какие последствия будут для России?».
Чтобы решить проблему глобального потепления, только сократить объемы выбросов недостаточно, указал Путин. «Для достижения так называемой углеродной нейтральности важный показатель – это поглощение парниковых газов. Нужно снизить их объем, который уже накопился в атмосфере, и здесь наша главная задача – научиться улавливать, хранить и полезно использовать углекислый газ от всех источников», – обозначил задачу глава государства.
Наша страна разработает план действий по снижению парниковых эмиссий до уровня ниже, чем в Европе – такое поручение Путин дал правительству.
Еще одно важное направление, которое обозначил президент – сохранение и восстановление российских лесов, что собственно, и также помочь эффективнее улавливать углекислый газ. «На нашу страну приходится пятая часть мировых лесов, которые занимают почти 10 млн квадратных километров. По оценкам специалистов, учёных, уже сейчас они поглощают миллиарды тонн эквивалента углекислого газа ежегодно», – цитировал главу государства сайт Кремля.
Занятость и рост цен
Оценивая влияние коронавирусного кризиса на Россию, президент отметил: и экономика, и рынок труда уже приближаются к докризисному уровню. При этом Путин обозначил две наиболее актуальные проблемы. «Рынок труда, его нужно восстанавливать как минимум до 4,7%, как было до пандемии, а сейчас 5,2%. И вторая – инфляция», – констатировал президент.
«Да, здесь есть проблемы, – указал глава государства. – И безработица увеличилась, и реальные доходы граждан припали. Мы все это знаем. Но не произошло ничего такого, что мы могли констатировать или могли назвать катастрофой, что в принципе в таких условиях, каких мы жили, было вполне возможно. Мы всего этого избежали».
У каждого российского региона есть экономический потенциал, и каждый из них должен разработать исчерпывающий механизм для обеспечения деятельности инвесторов, дал указание президент.
«Кроме того, в масштабах всей страны поручаю уже в ближайшее время запустить постоянно действующую программу поддержки молодежной занятости, включая меры содействия молодежному предпринимательству», – добавил Путин. Он указал: правительству следует усилить программы содействия занятости в тех регионах, где безработица пока еще высока». «При этом подчеркну – нужно действовать адресно, предлагать решения, которые учитывают специфику экономики каждого конкретного региона», – отметил глава государства.
Льготная ипотека
Кроме того, президент предложил еще одну важную меру поддержки граждан – продление программы льготной ипотеки. Ее пролонгируют еще на один год, до 1 июля 2022 года, с повышением ставки до 7% и с единой предельной суммой кредита для всех регионов – 3 млн рублей.
Кроме того, глава государства заявил, что программа семейной льготной ипотеки будет распространена и на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. Максимальная сумма кредита в рамках льготной семейной ипотеке в Москве и Санкт-Петербурге составит 12 млн рублей, в остальных регионах – 6 млн. «Уже при рождении первенца семья сможет взять ипотеку по ставке 6%, купить жилье на первичном рынке или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит», – сообщил Путин.
«Мы должны учитывать то, какую важную роль играет льготная ипотека в нынешних условиях, в нынешней ситуации, для решения жилищных проблем наших граждан и для развития строительной отрасли, которая, как мы знаем, является локомотивом для смежных отраслей», – отметил президент. Он напомнил, что льготная ипотека была введена как антикризисная мера, но и резко обрывать ее нельзя. Она позволила привлечь в строительство более 2 трлн рублей, такую ипотеку оформили свыше полумиллиона граждан.
Поддержка бизнеса
Путин также объявил о мерах поддержки бизнеса, в частности для предприятий сферы общественного питания.
«Сейчас компании, которые работают на упрощенном режиме налогообложения, обязаны перейти на общий налоговый режим, если преодолевают планку по количеству персонала, по объему выручки. Это означает дополнительную фискальную нагрузку. Часто этот фактор сдерживает рост бизнеса и вынуждает идти на разного рода ухищрения, вроде искусственного дробления компаний. Показательный пример – сфера общественного питания. Именно для компаний этой отрасли предлагаю с будущего года запустить пилотный проект. Его смысл – отработать механизм более плавного, комфортного перехода от одного налогового режима к другому», – сказал глава государства.
«Если говорить более детально, то компании, вошедшие в этот проект, будут освобождены от уплаты НДС, если их выручка не превышает двух миллиардов рублей в год. При этом за ними сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов 15%, даже в том случае, если численность персонала, занятого в компании, вырастет до полутора тысяч человек, сейчас такой порог 250 человек. Посмотрим (...) какой это даст эффект, в том числе для обеления бизнеса и стимулирования развития компании», – уточнил президент.
Путин: Россия есть, была и будет
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Россия была, есть и будет, как и США, и с этим надо смириться, заявил президент Владимир Путин.
Путин заявил на встрече с главами международных информагентств в рамках ПМЭФ, что «не мы загнали российско-американские отношения в то состояние, в котором они находятся сегодня», Москва не предприняла первой ни одного шага, который нанес бы ущерб отношениям с Вашингтоном, передает РИА «Новости».
«Мы что ли вводили санкции против США? Это же США против нас санкции вводили и продолжают вводить по каждому поводу и без повода вообще. Только потому, что мы существуем. Но с этим придется смириться. Россия есть, была и будет. Как есть и будут США, которые играют важную роль в мире. Очень бы хотелось, чтобы они играли стабилизирующую роль», – добавил он.
Вместе с тем глава государства выразил надежду, что его встреча с лидером США Джо Байденом 16 июня в Женеве пройдет в конструктивном ключе.
Также президент поделился ожиданиями от переговоров с Байденом, назвал главную цель встречи с американским президентом и поставил условие нормализации отношений с США.
В Кремле заявили о готовности Путина обсудить с Байденом любые темы, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от встречи. Там исключили контакты Путина и Байдена перед встречей в Женеве.
Напомним, лидеры двух стран планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Путин сказал, что будет скучать по Меркель
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Президент России Владимир Путин рассказал о хороших деловых отношениях с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и добавил, что будет скучать по ней как коллеге.
«Обязательно. Я не знаю, кто будет вместо нее. У нас действительно с Ангелой сложились деловые отношения, и я ее очень высоко ценю», – сказал Путин в ходе общения с главами международных информагентств в рамках ПМЭФ, отвечая на вопрос, будет ли он скучать по Меркель, когда она покинет пост, передает РИА «Новости».
Также Путин назвал Меркель опытным политиком, прямым и надежным человеком, последовательным и умеющим отстаивать свою позицию. Он выразил надежду на то, что эта же стабильность и надежность будут присутствовать и в деятельности будущего правительства ФРГ в отношениях с Москвой.
Ранее Меркель рассказала о планах «выспаться и погулять на природе» после канцлерства.
Между тем федеральное правление Христианско-демократического союза Германии поддержало главу партии Армина Лашета в качестве кандидата в канцлеры страны.
Напомним, выборы в Бундестаг состоятся 26 сентября. Немецкий политолог Александр Рар заявлял газете ВЗГЛЯД, что и Армин Лашет, и Маркус Зедер, претендующие на выдвижение от альянса ХДС/ХСС, будут продолжать курс Меркель.
От социал-демократов список возглавит вице-канцлер, министр финансов Олаф Шольц. Кандидатом в канцлеры от партии «Союз-90»/«Зеленые» избрана сопредседатель политсилы Анналена Бэрбок.
Байден пригрозил ответить на «наносящие ущерб действия» России
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США не ищут конфликта с Россией, но не будут колебаться с ответом, если Москва «нанесет ущерб» Вашингтону, заявил глава американского государства Джо Байден.
В своей статье для Washington Post он рассказал, что «был откровенен» в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. По словам Байдена, «США не ищут конфликта с Россией» и желают «стабильных и предсказуемых отношений там, где могут работать с Россией, в таких вопросах, как стратегическая стабильность и контроль над вооружениями». Президент США отметил, что встретится с Путиным в Женеве «после дискуссий на высоком уровне с друзьями, партнерами и союзниками, которые смотрят на мир в том же ключе», с кем США «возобновили связи и цель».
«Мы едины в ответе на вызовы со стороны России в отношении европейской безопасности, начиная с ее агрессии в отношении Украины. Не будет никаких сомнений в решимости Соединенных Штатов защищать наши демократические ценности, которые мы не можем отделять от наших интересов», – приводит его слова ТАСС.
По версии Байден, Вашингтон уже «сделал так», что для Москвы «наступили серьезные последствия за поведение, нарушающее суверенитет США, включая вмешательство» в американские «демократические выборы». Как заявил президент США, «Путин знает», что Вашингтон «не будет колебаться с ответом на будущие наносящие ущерб действия». В Женеве Байден намерен «подчеркнуть приверженность США, Европы и думающих в едином ключе демократий» защите «прав и достоинства человека».
Кроме того, Байден заявил, что в Брюсселе на грядущем саммите НАТО намерен подтвердить «непоколебимую приверженность» США положению Устава Североатлантического альянса о коллективной обороне и «обеспечению силы альянса перед лицом любых вызовов, в том числе таких, как кибератаки на важнейшую инфраструктуру».
Байден заявил, что «новые технологии меняют самые основы нашего мира, обнажая уязвимые места в результате кибератак с целью выкупа и создавая угрозы, например, в области систем наблюдения под управлением искусственного интеллекта». В таких условиях «демократические страны мира должны гарантировать», что их «ценности остаются ведущими в использовании и разработке этих инноваций – а не интересы автократов», заявил он, перечисляя задачи, которые должны решить участники предстоящего саммита G7.
Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с коронавирусом, международную повестку и региональные конфликты.
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Путин заявил об уверенном движении США по пути СССР
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Президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Соединенные Штаты столкнулись с типичными проблемами империй – уверенные в своем могуществе, они создают себе проблемы, с которыми уже не справятся, как это произошло с СССР.
«Мы слышим угрозы, продолжающиеся из Конгресса, еще откуда-то. Все это делается в ходе внутриполитических процессов США. Вот люди, которые это делают, они исходят, видимо, из того, что мощь, экономическая, США, военная мощь, политическая, такова, что это не страшно, что это мы переживем, они думают», – приводит слова Путина ТАСС.
«Вы знаете, в чем проблема, я вам расскажу как бывший гражданин бывшего Советского Союза. В чем проблема империй – им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки. Этих купим, этих напугаем, с этими договоримся, этим дадим бусы, этим погрозим военными кораблями. И это решит проблемы. Но количество проблем нарастает. Наступает момент, когда с ними уже не справиться. И Соединенные Штаты уверенной поступью, уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза», – сказал Путин.
Накануне Путин поделился ожиданиями от переговоров с Байденом, назвал главную цель встречи с американским президентом и поставил условие нормализации отношений с США. Ранее в Кремле заявили о готовности Путина обсудить с Байденом любые темы, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от встречи.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Путин опроверг утверждение о намерении России отказаться от доллара
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Россия не намерена полностью отказываться от доллара как резервной валюты или универсального средства для расчетов, заявил президент Владимир Путин.
«Если вы что-то услышали, что я что-то говорю про доллар, и поняли так, что мы хотим избавиться от него как от резервной валюты либо как от универсального средства расчетов – это не так. Я говорил о другом. Я говорил о том, что Соединенные Штаты используют доллар, используют свою национальную валюту для различного рода санкционных мер», – приводит слова Путина ТАСС.
В качестве примера он привел ситуацию, при которой из-за американских санкций Россия не может осуществить долларовые расчеты с партнерами в сфере военно-технического сотрудничества.
Как отметил глава государства, Россия вынуждена переходить на расчеты в других валютах в связи с «практическим значением» санкций США. «Они нас вынуждают это делать, наши американские партнеры. Мы не уходим сознательно, мы вынуждены это делать. Но когда мы это делаем, складывается определенная система наших финансовых отношений с партнером. Уже вне долларовой зоны», – указал президент России.
При этом Путин добавил, что подобными действиями американские власти в первую очередь вредят самим себе. «Зачем это делают политические власти Соединенных Штатов? Они подпиливают сук, на котором сидят. В конце концов, грохнутся. Все же видят это в мире. И возникает вопрос надежности долларовых расчетов. Поэтому сокращаются валютные резервы в долларах. Не только у нас, практически во всем мире, в том числе и у самих США. Сокращается объем расчетов в долларах», – заявил он.
Российский президент также обратил внимание на то, что складывающаяся ситуация в конечном счете может вынудить и энергетические компании отказаться от американской валюты в своих расчетах, что серьезно повлияет на положение доллара в мире. Путин сказал, что «некоторые наши компании, например, в нефтяном секторе, имеют волатильность национальных валют и не хотят уходить от доллара сегодня», но они могут быть поставлены в условия, когда другого выбора у них не останется. «Это вот уже будет серьезным ударом по доллару как по мировой резервной валюте», – подчеркнул президент России.
Напомним, в четверг министр финансов Антон Силуанов заявил, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) полностью избавится от долларовых активов в течение месяца. Минфин объяснил это решение необходимостью обеспечить сохранность средств в контексте последних геополитических тенденций и решений по дедолларизации российской экономики. В Кремле заявили об очевидности дедолларизации во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты.
США пригрозили «принять меры» в случае «безрассудных» действий России
США ответят на любые действия Москвы, которые сочтут «агрессивными», заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
Он заявил, что Вашингтон «примет меры», если российская сторона станет вести себя «безрассудно» по отношению к США или их союзникам. Однако, как заявил госсекретарь, США стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.
Напомним, глава американского государства Джо Байден в статье для Washington Post заявил, что «США не ищут конфликта с Россией», но не станут «колебаться с ответом на будущие наносящие ущерб действия». Президент России Владимир Путин заявлял, что Соединенные Штаты должны научиться уважать интересы России, чтобы отношения двух стран нормализовались.
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Американские СМИ: Байден перед переговорами с Путиным не будет встречаться с Зеленским
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Администрация президента США Джо Байдена передумала проводить встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским перед переговорами Байдена и российского президента Владимира Путина, пишут СМИ.
Белый дом рассматривал возможность приглашения Зеленского в Вашингтон перед саммитом с Путиным в Женеве, но решил отказаться от этой идеи, пишет Axios со ссылкой на источники.
По этим данным, от этой идеи решили отказаться, поскольку Зеленский задумал сменить руководство Нафтогаза, этот шаг вызвал обеспокоенность в американской администрации.
Ранее Зеленский заявил, что действия Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США. При этом он сказал, что США – «образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире».
Также Зеленский сравнивал отказ США от санкций против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG с «уловками» американского баскетболиста Майкла Джордана.
Блинкен назвал цель Байдена на встрече с Путиным
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Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, для чего глава американского государства Джо Байден хочет встретиться в Женеве с президентом России Владимиром Путиным.
Комментируя нападения хакеров на американские организации, он сообщил, что США «разговаривали с Россией о них». Блинкен отметил, что «этими атаками, похоже, занимаются преступные организации». Он подчеркнул, что «обязанность каждой страны, в том числе России – если есть преступная организация, предпринимающая с ее территории вылазки против кого-либо еще – делать то, что необходимо, чтобы остановить ее, чтобы привлечь ее к ответственности».
Как заявил Блинкен, Байден «встретится с президентом Путиным через неделю, невзирая на эту агрессию, эти атаки». Встреча, по словам главы Госдепа, «необходима для того, чтобы прямо и четко сказать» президенту России, «чего он может ожидать от Соединенных Штатов, если агрессивные, безрассудные действия в отношении» США «продолжатся», передает ТАСС со ссылкой на Axios.
Кроме того, США хотят обсудить возможности совместного укрепления международной безопасности, вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Блинкен считает «встречу двух президентов лицом к лицу лучшим способом» обсудить эти вопросы. «Есть вещи, которые мы можем делать вместе, которые будут способствовать укреплению безопасности нашего народа, российского народа, народов всего мира, стратегической стабильности, контроля над вооружениями», – сказал он.
Встреча, по его словам, должна стать «испытанием» предложения о более стабильных отношениях между двумя государствами, которое «важно провести». Хотя после одной встречи трудно судить о возможности улучшить отношения, но появятся «некоторые признаки» этого, сказал глава Госдепа.
Возможно ли в перспективе выстраивание дружеских и партнерских отношений между Россией и США?
Как заявил Блинкен, «если Россия решит продолжить безрассудные и агрессивные действия», США «готовы иметь дело с этим, как уже было». Но Вашингтон готов и к «взаимодействию», если Москва «выберет другой курс».
Напомним, Блинкен заявил, что Вашингтон «примет меры», если российская сторона станет вести себя «безрассудно» по отношению к США или их союзникам. По его словам, США стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией
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Путин обозначил сроки возобновления поездок россиян в Европу
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Россияне смогут более свободно ездить в другие страны после достижения 60% иммунизации, это может произойти в сентябре, считает президент Владимир Путин.
Путин заявил на встрече с главредами международных агентств в рамках ПМЭФ, что достичь 60% иммунизации от COVID-19 планируется в сентябре, передает РИА «Новости».
«После этого можно будет говорить о более широком доступе на нашу территорию и о том, что наши граждане тоже смогут ездить более свободно в другие страны, в том числе европейские», – пояснил он.
При этом глава государства отметил, что неплохо было бы, если бы европейские регуляторы признали, что привитые российскими вакцинами ничем не отличаются от тех, кто привился другими.
Ранее стали известны возможные сроки одобрения ВОЗ вакцины «Спутник V». Комиссия ВОЗ уже прибыла в Россию для изучения данных о препарате.
Кроме того, институт «Вектор» решил подать в ВОЗ заявку на одобрение вакцины «ЭпиВакКорона».
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Путин назвал условие нормализации отношений России и США
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Соединенные Штаты должны научиться уважать интересы России, чтобы отношения двух стран нормализовались, заявил президент Владимир Путин.
«Главное, что нужно сделать, – это нужно относиться друг к другу с уважением и учитывать интересы друг друга. В самом широком смысле этого слова», – приводит ТАСС ответ Путина на вопрос о том, что нужно предпринять, чтобы повысить уровень доверия Москвы и Вашингтона друг к другу, укрепить их сотрудничество.
«Но это такая не общая фраза, – предупредил президент, – это вещь содержательного характера». «Не мы (власти в Москве) загнали российско-американские отношения в то состояние, в котором они находятся сегодня. Не мы это сделали. Мы не предприняли ни одного шага первыми в том, что наносило ущерб российско-американским отношениям», – подчеркнул Путин.
Он констатировал, что США сделали множество шагов, которые крайне негативно отразились на российско-американских отношениях. В то же время президент указал, что не хотел бы детально говорить на эту тему в преддверии двустороннего российско-американского саммита, который должен пройти 16 июня в Женеве.
При этом он охарактеризовал Байдена как одного из самых опытных мировых политиков. Кроме того, как подтвердил Путин, он рассчитывает, что женевский саммит пройдет конструктивно. «Президент Джо Байден относится, на мой взгляд, к наиболее опытным мировым политикам. Потому что он в разных качествах и в разное время, на протяжение долгих и долгих лет принимал личное участие в обсуждении, подготовке решений по всем тем вопросам, которые представляют сегодня значение для всего мира и для двусторонних отношений. Мне бы очень хотелось, чтобы наша встреча, повторяю еще раз, прошла в конструктивном ключе», – отметил российский лидер.
Накануне Путин поделился ожиданиями от будущей встречи с Байденом и назвал главную цель встречи с американским президентом. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о готовности Путина обсудить с Байденом любые темы, однако призвал не испытывать завышенные ожидания от встречи. Вместе с тем Песков подчеркнул, что даже начало диалога между странами является положительным шагом.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Путин оценил влияние поправок к Конституции на переговоры с Японией о мире
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Поправка к Конституции о запрете на отчуждение территорий не означает, что переговоры по мирному договору с Японией должны быть приостановлены, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств.
«Да, у нас внесены изменения в Конституцию. Безусловно, мы должны это учитывать, но я не считаю, что мы должны приостанавливать разговор [с Японией] по мирному договору. Здесь много очень тонких вопросов, и в ходе предварительных дискуссий мы поставили перед нашими коллегами, друзьями и партнерами по этим переговорам ряд вопросов, в том числе связанных с обеспечением безопасности», – приводит слова Путина ТАСС.
«Нас очень интересовало, как же мы будем решать эти вопросы, имея в виду планы ваших союзников по размещению современных ракетных ударных систем на территории Японии, – продолжил глава государства, обращаясь к главному редактору японского агентства Киодо Тору Мидзутани. – У нас всегда возникал вопрос – не окажутся ли эти ракетные системы на таком расстоянии, которое будет угрожать России». Президент констатировал, что «однозначного, твердого, ясного ответа» Москва так и не получила.
«Японская позиция, она очень часто менялась, начиная с 1956 года, где речь шла о двух островах. Потом мы по вашей инициативе, по японской инициативе, вообще прекратили какие бы то ни было разговоры об этой части Курильской гряды, – рассказал он. – Потом мы возобновили [разговоры] по просьбе японской стороны. Речь шла о двух островах. После этого японская позиция опять изменилась, и речь уже пошла о четырех островах. Но Россия никогда с этим не соглашалась, и Советский Союз [не соглашался]».
При этом президент отметил, что с Японией в любом случае нужно выстраивать добрососедские отношения. «Мы являемся естественными партнерами в силу целого ряда причин. Наши друзья в Японии знают об этом. Поэтому мы готовы продолжать эти консультации, учитывая современные реалии, но исходя из понимания того, что в стратегическом плане и Япония, и Россия заинтересованы в заключении мирного договора», – резюмировал Путин.
Ранее японские СМИ выступили с утверждением, что СССР якобы готов был передать Токио острова Хабомаи и Шикотан. В МИД России опровергли появившуюся в японских СМИ информацию о готовности СССР передать Токио два из четырех южнокурильских островов.
В апреле МИД Японии пообещал вести «упорные» переговоры с Россией по Курилам. Ранее японские издания Sankei Shimbun, Asahi Shimbun, Mainichi Shimbun, а также телерадиокорпорация NHK и агентство Kyodo опубликовали материалы, в которых сделали вывод об окончательном отказе России от передачи Южных Курил.
Напомним, основным препятствием для заключения мирного соглашения с Японией по итогам Второй мировой войны стал вопрос о принадлежности Южных Курил. В 1945 году весь архипелаг включили в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала позицию России по вопросу мирного договора с Японией.
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Путин и Вучич запустили производство «Спутника V» в Сербии
Президент России Владимир Путин совместно с сербским коллегой Александром Вучичем по видеосвязи дали старт запуску производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сербии.
В пятницу в институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» в Белграде была начата первая фаза производства вакцины – расфасовка, передает РИА «Новости».
«Для меня большая честь запустить производство вакцины «Спутник V» в Сербии», – заявил Вучич на русском языке.
Директор института «Торлак» доктор Вера Стоилькович добавила, что Сербия стала одной из первых стран, начавших применять российскую вакцину, и первой страной в Европе, производящей ее.
«Мы все должны понимать, что эффективная борьба с коронавирусом возможна только при объединении усилий на глобальном уровне. Такая позиция России носит принципиальный характер. И мы открыты для сотрудничества со всеми странами в области эпидемиологической безопасности», – сказал в свою очередь Путин. Он добавил, что России со своей вакциной от коронавируса пришлось пройти непростой путь – от скептических оценок до широкого международного признания.
Ранее министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович заявила, что исследование российской вакцины «Спутник V», проведенное среди 100 тыс. граждан Сербии, показало блестящий результат, эффективность составила 97,6%.
Путин ответил на критику Дерипаской Центробанка
Президент России Владимир Путин в рамках выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ответил на критику Олега Дерипаски в адрес Центробанка.
Ведущий Станислав Натанзон попросил прокомментировать сообщения про Центробанк «блогера», бизнесмена Олега Дерипаски, которые он публикует в своем телеграм-канале. Ведущий сессии зачитал выдержки из сообщений бизнесмена: Дерипаска писал, что ЦБ «зажимает деньги для бизнеса», «ставки слишком высокие, развиваться невозможно».
«Естественно, те, кто берет деньги, хочет взять деньги подешевле, а кто дает, особенно это касается Центробанка, должен следить за макроэкономическими показателями», – приводит РИА «Новости» ответ Путина. Президент отметил, что Центробанк и так держал достаточно низкую для России ставку на протяжении длительного времени.
«Он вынужден реагировать на то, что происходит в экономике в целом, в том числе сжимая ликвидность. Олег Владимирович Дерипаска это знает, он опытный бизнесмен и достаточно успешный», – сказал президент, добавив, что в балансе интересов находится истина.
«Ну вот, а говорят, что у нас власти не замечают комментарии блогеров», – подвел итог Натанзон.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2–5 июня в очном формате.