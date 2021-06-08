Москва отказалась обсуждать условия смягчения или отмены санкций США

Сечин предупредил о риске возникновения дефицита нефти и газа

Мир рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа аналогично отрасли металлов, заявил глава компании «Роснефть» Игорь Сечин, отметив, что определенный дефицит виден уже сейчас.

«Прирост запасов нефти и газа в последние годы находится на исторических минимумах, и определенный дефицит ресурсов просматривается уже сейчас. Этот тренд может стать «новой нормой» для мировых мейджоров и привести к истощению ресурсной базы. Мир рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа», – сказал он в рамках сессии «Трансформация мировой энергетики» на ПМЭФ, передает РИА «Новости».

По его словам, следствием ранее принятых решений стала сегодняшняя ситуация на рынке металлов – крупнейшие производители железной руды недооценили спрос и произошедшее недоинвестирование в отрасли привело к дефициту, который влияет на весь мир. Как отметил глава «Роснефти», потребление нефти в мире в долгосрочной перспективе будет расти, несмотря на снижение ее доли в мировом энергобалансе. Увеличение спроса на энергоносители, по его словам, обеспечат рост населения и мировой экономики.

Сечин также сообщил, что разработка экономически окупаемых технологий для радикального снижения выбросов и повышения энергоэффективности потребует десятилетия. По его мнению, возобновляемая энергетика, несмотря на крупные инвестиции, не стала значимым резервом мирового экономического развития. «Важно, чтобы продолжающееся стимулирование «зеленой» энергетики не подменяло ее реальную экономическую эффективность», – подчеркнул он.

Глава «Роснефти» отметил, что «зеленая» энергия должна быть достаточно дешевой и не создавать дополнительной нагрузки на потребителя, пока же увеличение доли возобновляемых источников энергии на практике приводит к повышению тарифов и дефициту государственных бюджетов из-за налоговых льгот. По его словам, человечество недооценивает значение нефти и газа для мировой экономики, из-за «зеленого» тренда отрасль получает недостаточно инвестиций. «По расчетам банка, вклад нефтегазовых компаний в мировой ВВП сейчас впервые превысил их долю в общей капитализации мирового рынка. То есть нефтегазовая отрасль создает для мира больше ценности, чем получает инвестиций. Мир потребляет нефть, но не готов в нее инвестировать», – добавил он.

Сечин считает, что нефтегазовым компаниям нужно менять формат отношений с инвесторами из-за их внимания не к фундаментальным показателям, а к зеленому ребрендингу и затратам на обратный выкуп акций. Он подчеркнул, что вывод инвестиций из традиционного нефтегазового бизнеса уже привел к цепочке последствий, таких как падение прибыли, а для некоторых игроков и убытки, выход из хвостовых активов и усиление давления акционеров. «Долгосрочная стабильность поставок нефти находится под риском из-за недоинвестирования. ... Компании попали в зависимость от конъюнктурных интересов отдельных групп инвесторов», – сказал глава «Роснефти», отметив, что это связано как с требованиями полного отказа от инвестиций в нефтегазовый сектор со стороны «стейкхолдеров», так и со стремлением мейджоров увеличивать акционерную стоимость и доходы акционеров за счет роста дивидендов и выкупа акций.

По его словам, некоторые компании вынуждены реализовывать только те проекты, которые дадут отдачу в ближайшие годы, и отказываются от поиска и разведки новых запасов.

Сечин призвал не отказываться от углеводородов и вводить протекционистские меры, а вместо этого внедрять мировую систему оценки и сертификации товаров и услуг. Он добавил, что введение такого инструмента позволило бы избежать риска переноса уже существующих и строительства новых вредных производств в развивающихся странах.

Кроме того, по мнению главы «Роснефти», нужно отказываться не от нефти в целом, а от нефти с экологически грязных проектов, как например сланцевые. Он рассказал, что для максимизации объемов добычи в США проводится в 4-5 раз больше гидроразрывов пласта (ГРП), чем в России. «Это, безусловно, высокотехнологичный, но все же не основной для России способ повышения эффективности добычи, за счет него в России добывается только 20-25 миллионов тонн нефти в год», – сказал Сечин. При этом, по его словам, в США сланцевая добыча не может обойтись без ГРП. В 2020 году такая добыча составила порядка 350 млн тонн, или 2/3 всей добычи страны. «В этой связи можно спросить – чья нефть в действительности является более чистой? И не пора ли изменить постановку вопроса о будущем нефти. Речь должна идти не об отказе от нефти как таковой, а об отказе от нефти с экологически грязных проектов», – заключил глава «Роснефти».

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.