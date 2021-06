Анкара заявила о неспособности ЕС стать глобальной силой без Турции Финляндия, Норвегия и Швеция начали военные учения Arctic Challenge Анкара заявила об отсутствии риска для НАТО от турецких С-400 7 июня 2021, 05:56 Текст: Антон Антонов

Использование Турцией российских ЗРК С-400 не создает угрозы для НАТО, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. По его словам, «ракеты С-400 не представляют никакого риска для безопасности НАТО». Анкара в этом вопросе собирается действовать «с позиций реализма и на основе конструктивного диалога». Кроме того, он заверил, что турецкая сторона не предпринимала никаких враждебных действий против какого-либо корабля союзников, «вопреки тому, что говорилось о фрегате Courbet». Соответствующие доказательства Турция, по словам министра, уже предоставила партнерам по НАТО, передает ТАСС со ссылкой на L'Opinion. Напомним, СМИ сообщали, что турецкий фрегат, уклоняясь от досмотра со стороны французского фрегата, принимавшего участие в операции НАТО Sea Guardian, взял французский военный корабль на прицел с помощью радарной системы ракетного наведения. В марте посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что единственный доступный Анкаре способ решить разногласия с Вашингтоном – это отказаться от российских ЗРК. Однако турецкий МИД заявил, что вопрос о приобретении Турцией С-400 окончательно закрыт.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Плотина, которую возвели на Северо-Крымском канале, начала разваливаться, со стороны Украины на полуостров поступает вода, сообщают украинские СМИ. Возведенная фермерами в 2014 году временная дамба перестала выдерживать напор воды из Днепра, и та начала попадать в Крым. При этом в 2015 году приступили к сооружению новой плотины, более надежной, но ее так и не достроили, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ. По словам экспертов, дно канала уже пересохло, хотя семь лет назад уровень воды там достигал пяти метров. При этом местные жители выступили против водной блокады Крыма. «Ну что поддерживать? Там же тоже наши люди. Вот у меня там сын живет. Это то же самое, что я ему взял и перекрыл воду», – заявил житель Николаева. Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. Однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла подачу воды в республику. Вопрос водоснабжения решался за счет подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде районов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, направив на решение проблемы около 50 млрд рублей. В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В мае Аксенов сообщил, что в регионе будут построены два новых водохранилища: объемом 15 млн кубометров для нужд Симферополя и 8 млн кубометров – для Алушты. В правительстве заявили о решении вопроса с водой в Крыму. Между тем Киев выдвинул условие возобновления поставок воды в Крым.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Текст: Алексей Дегтярев

Москва готова обсуждать с НАТО вопросы деэскалации и предотвращение инцидентов, но для этого нужно привлекать военных экспертов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Россия не уходит от диалога с НАТО и готова к реальному обсуждению вопросов деэскалации и предотвращения инцидентов. Но без привлечения военных экспертов переговоры по этим темам практически не имеют смысла», – написала Захарова в своем телеграм-канале, комментируя заявление главы НАТО Йенса Столтенберга на эту тему. Также она ответила на слова генсека Североатлантического альянса о том, что «мяч на стороне России». «Что касается мячей. Господин Столтенберг, верните на поле свои ворота – мы пробьем», – заключила представитель ведомства. Напомним, Столтенберг в преддверии предстоящего саммита организации в Брюсселе предложил провести заседание Совета Россия – НАТО (СРН). Он заявил, что альянс предложил Москве провести новое заседание более года назад, однако положительного ответа не последовало.

Фото: rimkor.edu.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Певица, народная артистка России Римма Волкова, более четверти века проработавшая в Мариинском театре, погибла в ДТП под Санкт-Петербургом, сообщили в музыкальной школе им. Римского-Корсакова, где она преподавала. «С огромной печалью вынуждены сообщить, что в воскресенье вечером в ужасной автокатастрофе погибла преподаватель вокального отдела, народная артистка России Римма Степановна Волкова. Человек большой души и теплого сердца, Римма Степановна пришла в школу после четвертьвековой работы в Мариинском театре. Она любила учеников, была искренне предана своему делу – всегда имела большой класс, много лет заведовала вокальным отделом, воспитала множество замечательных выпускников. ...Она была полна сил, энергии и творческих планов», – передает ТАСС сообщение школы. Волковой было 80 лет. Обстоятельства инцидента в сообщении школы не уточняются. Как сообщил источник в экстренных службах, авария, где погибла Волкова, произошла в воскресенье около 17.30 мск на трассе в Ломоносовском районе Ленинградской области, где столкнулись два легковых автомобиля, в одном из которых находилась Волкова. В результате ДТП она и еще один мужчина погибли. Римма Волкова родилась 9 августа 1940 года в Ашхабаде. В Ульяновске, где жила семья, поступила в музыкальное училище на дирижерско-хоровое отделение. Через год перевелась в Ставропольское училище, которое окончила по двум факультетам: вокальному и дирижерско-хоровому. В 1967 году окончила Казанскую консерваторию. На четвертом курсе стала лауреатом Международного конкурса певцов в Рио-де-Жанейро, после возвращения с которого была приглашена в труппу Ленинградского театра оперы и балета им. С.М. Кирова (ныне Мариинского), где работала с 1967 по 1993 год. Преподавала в детской музыкальной школе имени Н.А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!», сообщили в пресс-службе УЕФА. «Форма сборной Украины (и всех других команд) на чемпионате Европы одобрена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Ранее глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал фарсом изображение Крыма на форме футболистов. По словам Молохова, «что бы ни рисовали у себя на футболках украинские спортсмены и политики, реальность совершенно иная». Сборная Украины, которая будет выступать в группе C, может сыграть в четвертьфинальном матче в Санкт-Петербурге 2 июля в случае, если команда займет третье место в группе и обыграет в 1/8 финала победителя группы F. Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма. Гудков сбежал на Украину из-за уголовного дела в России 6 июня 2021, 23:45

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что из-за возможного уголовного преследования уехал из России на Украину. Гудков сообщил, что «подъезжает к Киеву», где у него «давно запланированы встречи и эфиры (сегодня – у Евгения Киселева)». Он заявил, что решение уехать «поддержано родными и близкими». Как рассказал Гудков, по его информации, ему грозил арест в рамках уголовного дела, передает ТАСС. «Планирую доехать в Варну до родителей, а о планах расскажу позже», – приводит его слова РИА «Новости». По мнению его адвоката Михаила Бирюкова, Гудков может быть объявлен в розыск только после заочного предъявления обвинения. Бирюков считает, что Гудков утратил статус подозреваемого, когда вышел из ИВС без меры пресечения «как подозреваемого» – «ни следователь, ни суд не избрали в отношении него меру пресечения, а они могли это сделать». «Он на абсолютно законных основаниях может перемещаться по стране и по миру», – сказал адвокат. Адвокат заявил, что «если бы уголовное дело было возбуждено в отношении» Гудкова, а не «в отношении неустановленного круга лиц, он бы сохранял этот статус подозреваемого». Анастасия Саморукова – адвокат тети Гудкова Ирины Ермиловой – указала, что у Ермиловой «подписка о невыезде», так что она «не собирается никуда уезжать», будучи «законопослушным человеком». На днях полиция провела обыски у бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и его отца экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова. Были изъяты 50 патронов калибра 9 мм к пистолету Макарова. Боеприпасы находились в квартире, принадлежащей Геннадию Гудкову. Дмитрий Гудков и его тетя подозреваются в причинении имущественного ущерба в виде неуплаты долга по договору аренды. Дело было возбуждено 28 апреля Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве. Следствие считает, что ущерб превышает 1 млн рублей. Потерпевшей стороной является департамент городского имущества Москвы – собственник помещения, арендованного в 2015–2017 годах ООО «Сектор-2А», которое возглавляла Ермилова.

Причиной массовой драки на Дубнинской улице в Москве стала попытка неформальной молодежной группировки сорвать подпольный рок-концерт в одном из полуподвальных помещений, сообщил источник в правоохранительных органах. «Драка произошла после того, как представители молодежной антифашисткой группировки попытались сорвать подпольный концерт ультраправых рок-исполнителей в полуподвале на Дубнинской улице. Стороны применяли друг против друга палки, бутылки, а также травматическое оружие. Драку пресекли прибывшие на место происшествия полицейские», – цитирует своего источника ТАСС. Рок-певец Сергей «Паук» Троицкий, знакомые которого были организаторами мероприятия рассказал «Московскому комсомольцу», что концерт должен был пройти в гаражном кооперативе неподалеку от станции метро «Верхние Лихоборы». «Эта была вечеринка со свободным входом. Она должна была пройти мирно, но после того, как начались волнения, организаторам пришлось отменить все. А ведь приехали несколько групп и из других городов. Туда собирались люди, которые слушают так называемый «языческий рок». Это мужчины с бородами, обычно лысые, в футболках с черепами – такая атрибутика. Никакого отношения к нацизму они не имеют, просто так выглядят. Может, кто-то из них и кричит запрещенные лозунги, но не на таких концертах, а у себя дома», – рассказал он. Он также добавил, что у метро их встретила группировка, которая специально оделась в стиле антифашистов, «чтобы спровоцировать конфликт, который дальше пойдет в СМИ. «С обеих сторон было приблизительно по 60-70 человек, но массовой драки так и не произошло – только небольшие стычки. На людей, идущих на концерт, буквально напали с ножами и травматическими пистолетами, так что пришлось обороняться. Знающие люди, которые участвуют в мероприятиях молодежного мейнстрима, рассказали, что некоторых из нападающих видели на несанкционированных митингах. Вроде как это те ребята, что за деньги пойдут на любой «движ», – уточнил Троицкий. Ранее сообщалось, что в результате конфликта в Москве задержаны 19 человек. Массовая драка со стрельбой произошла в одном из дворов по улице Дубнинской.

Акционеры головной компании Газпрома (ПАО «Газпром») на годовом собрании рассмотрят вопрос об изменении устава компании. Предлагается заменить место нахождения ПАО, которое сейчас в уставе прописано как Москва, на Санкт-Петербург. Собрание акционеров состоится 25 июня, передает ТАСС. «Текст устава ПАО «Газпром» после внесения изменений. Место нахождения общества: Российская Федерация, г.

Фото: LiveMedia/Andrea Re/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В финальном матче чемпионата мира по хоккею в Риге сборная Канады одержала победу над командой Финляндии, сообщают информационные агентства. Матч завершился со счетом 3:2. Шайбы в ворота финнов забросили Макс Комтуа, Адам Хенрик и Ник Пол. Команда Финляндии ответила шайбами Микаэля Руохомаа и Петтери Линдбома. Главными арбитрами встречи были судьи КХЛ россиянин Евгений Ромасько и чех Мартин Фране. Это 27-е чемпионство для сборной Канады, передает ТАСС. Напомним, сборная России по хоккею в овертайме проиграла команде Канады в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу канадцев. В полуфинале команда Канады одержала победу над командой США. Эксперт предупредил о серьезных проблемах у сбежавшего на Украину Дмитрия Гудкова 7 июня 2021, 10:40

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Теперь Гудкова будут считать человеком, который выступил против национальных интересов страны», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко, комментируя отъезд бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова на Украину из-за возможного уголовного преследования в России. «Мотивация Гудкова покинуть страну под риском преследования понятна. Сложно его за это осуждать. Никому не пожелаешь попасть под каток судебно-правовой системы. Если он счел, что риск получить реальный срок больше, если он останется в России, то это его право», – считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Но приезд на Украину создаст ему серьезные политические проблемы», – добавил политолог. По словам собеседника, официальные российские СМИ расценят такой выбор как предательство. «А Гудкова будут считать человеком, который выступил против национальных интересов страны. Гудкова представят как «национал-предателя» и агента недружественного государства», – отметил он. Также Минченко указал на сложившуюся тенденцию «обмена» оппозиционерами между Москвой и Киевом. «Много людей по политическим причинам уехало как из России на Украину, так и в обратном направлении. В 2014 году ныне покойный российский политик Борис Немцов существенно подпортил себе политический имидж, поехав на Украину и выкрикивая там соответствующие лозунги. До этого Немцов, на мой взгляд, хоть и занимал нишу политического оппонента Владимира Путина, но считался патриотом. Поездка на Украину сильно повлияла на его политические позиции», – рассказывает эксперт. «Так что, возможно, в Россию Гудков сможет вернуться, но заниматься политической деятельностью ему будет очень сложно. Более того, он может наговорить лишнего украинским СМИ, что создаст ему дополнительные проблемы», – заключил политолог. В воскресенье бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что из-за возможного уголовного преследования уехал из России на Украину. Гудков сказал, что «подъезжает к Киеву», где у него «давно запланированы встречи и эфиры». Он заявил, что решение уехать «поддержано родными и близкими», передает ТАСС. «Планирую доехать в Варну до родителей, а о планах расскажу позже», – приводит его слова РИА «Новости». По мнению его адвоката Михаила Бирюкова, Гудков может быть объявлен в розыск только после заочного предъявления обвинения. Бирюков считает, что Гудков утратил статус подозреваемого, когда вышел из ИВС без меры пресечения «как подозреваемого» – «ни следователь, ни суд не избрали в отношении него меру пресечения, а они могли это сделать». «Он на абсолютно законных основаниях может перемещаться по стране и по миру», – сказал адвокат. Адвокат заявил, что «если бы уголовное дело было возбуждено в отношении» Гудкова, а не «в отношении неустановленного круга лиц, он бы сохранял этот статус подозреваемого». Анастасия Саморукова – адвокат тети Гудкова Ирины Ермиловой – указала, что у Ермиловой «подписка о невыезде», так что она «не собирается никуда уезжать», будучи «законопослушным человеком». На днях полиция провела обыски у бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и его отца, экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова. Были изъяты 50 патронов калибра 9 мм к пистолету Макарова. Боеприпасы находились в квартире, принадлежащей Геннадию Гудкову. Дмитрий Гудков и его тетя подозреваются в причинении имущественного ущерба в виде неуплаты долга по договору аренды. Дело было возбуждено 28 апреля Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве. Следствие считает, что ущерб превышает 1 млн рублей. Потерпевшей стороной является департамент городского имущества Москвы – собственник помещения, арендованного в 2015–2017 годах ООО «Сектор-2А», которое возглавляла Ермилова. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД МИД Чехии оценил вероятность «выравнивания» отношений с Россией 6 июня 2021, 22:28

Фото: Bernd von Jutrczenka/

dpa/Pool/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Не стоит рассчитывать на скорое урегулирование отношений Москвы и Праги, заявил глава МИД Чехии Якуб Кулганек. Он заявил, что сейчас Чехия «находится в очень сложной фазе отношений» с Россией. «Надеяться на то, что мы эти отношения будем выравнивать в ближайшее время – иллюзорное представление», – сказал он, добавив, что рассматривать перспективы взаимодействия двух стран все же необходимо. В течение недели он планирует обратиться к председателям всех представленных в парламенте партий, чтобы те «назначили своих экспертов по вопросам внешней политики». МИД «организует закрытые круглые столы по теме чешско-российских отношений». Экспертам предстоит решить, как следует выстраивать отношения с Москвой. Как поясняется, перед парламентскими выборами, которые пройдут в октябре, Чехии нужна единая позиция, передает ТАСС со ссылкой на CNN. Министр не ожидает нового сокращения числа сотрудников российского посольства. По его словам, не стоит «понижать это дело до гонки в высылке дипломатов». Он заявил, что относительно антироссийских мер были едины все высшие руководители Чехии. Кулганек напомнил, что Прага призвала Москву исключить Чехию из списка недружественных стран, поскольку включение в этот список усложняет возможность урегулирования отношений. Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал с Чехией. Президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки. После встречи с Земаном глава кабмина Чехии Андрей Бабиш заявил, что следствие рассматривает лишь одну версию причин взрыва во Врбетице – «атаку российских агентов». На Украине объяснили, кто виноват в достройке «Северного потока – 2» 7 июня 2021, 08:18 Текст: Алексей Дегтярев

Украинское руководство продемонстрировало неспособность грамотно строить политику по сохранению транзита газа через страну в вопросе противостояния строительству «Северного потока – 2», заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов. Он напомнил, что строительство газопровода финансируют, в том числе, европейские компании. «Германия, естественно, заинтересована в достройке «Северного потока – 2», тем более что это превращает ее в хаб, центр распределения газа в Европе, и все эти функции, по сути, отнимаются у Украины», – заявил Суслов в эфире украинского телеканала, передает РИА «Новости». Он добавил, что отдельные украинские чиновники при этом высказываются в антиевропейском ключе, но их высказывания неправомерны. «Каждый в этом мире, особенно в международных отношениях, борется исключительно за свои интересы», – указал бывший министр. По мнению Суслова, если Киев потеряет доходы от транзита голубого топлива, то только потому, что руководство Украины не смогло грамотно выстроить политику по сохранению этого источника. «Потому что оно постоянно делало заявления общего плана, о том, что Запад нам поможет, что США не дадут достроить (газопровод). Рассказывал [президент Владимир] Зеленский, что Германии этот газопровод не выгоден, а Германия слушала, слушала, да и обеспечила все необходимые условия для его достройки. Потому что Германия теперь будет получать значительную часть доходов от транзита газа, те деньги, которые раньше получала Украина», – подвел итог бывший министр. Ранее Зеленский заявлял, что действия президента США Джо Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США. При этом он сказал, что США – «образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире». Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. ФСБ вычислила агента спецслужб Украины в России 7 июня 2021, 09:52 Текст: Алексей Дегтярев

В России задержали агента украинских спецслужб, его выдворили из страны, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. «Федеральной службой безопасности в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина Украины Семеняки Алексея Петровича», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Работу мужчины координировали сотрудники украинской контрразведки: старший оперуполномоченным по особо важным делам второго отдела первого управления департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) СБУ старший лейтенант Тимур Гасымов и замглавы отдела подполковник Игорь Черняк. Семеняка не успел нанести ущерб безопасности России. «Пребывание иностранца на территории России признано нежелательным, ему закрыт въезд на территорию нашей страны сроком на 25 лет. 3 июня 2021 года гражданин Украины покинул территорию России», – указали в ФСБ. Семеняка на допросе подтвердил, что поддерживал отношения с представителями украинских спецслужб. У него изъяли электронные девайсы с сообщениями от сотрудников СБУ, «предлагающих оказать им содействие в решении их рабочих вопросов, имеющих конечной целью нанесение ущерба безопасности интересам Российской Федерации». «Во время оперативно-разыскных мероприятий в отношении Семеняки была зафиксирована попытка третьих лиц, находящихся в Киеве, удаленно уничтожить данные с его мобильного устройства», – указали в ФСБ. Удаления данных допущено не было. Экс-глава МИД Австрии объяснила решение войти в совет директоров «Роснефти» 7 июня 2021, 09:59

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль объяснила, почему приняла предложение стать членом совета директоров «Роснефти». По ее словам, с компанией у нее совпадают мнения по очень многим вопросам, касающимся рынка нефти и устойчивого развития. «Если вы познакомитесь с моими публикациями, с моими лекциями за последние 25 лет, вы поймете, как я воспринимаю энергетические рынки в целом, а также проблемы устойчивого развития. С «Роснефтью» есть совпадение во мнениях по многим вопросам. А принять такую должность, такую миссию можно только тогда, когда действительно отождествляешь себя с общей концепцией. Так что это как раз тот случай», – передает РИА «Новости» слова Кнайсль. Новый независимый директор оценила, какие, с ее точки зрения, есть основные конкурентные преимущества у компании на мировым рынке, отметив низкие затраты на добычу. «Ниже трех долларов за баррель, что-то вроде 2,6. И если вы можете быть настолько эффективными с точки зрения затрат при волатильных ценах – значит, вы не настолько уязвимы как конкуренты, добывающие, к примеру, сланцевую нефть», – подчеркнула Кнайсль. Одновременно с этим компания работает над снижением углеродного следа от своих операций, в этом отношении интересен проект «Восток Ойл», сообщила она. «Для такого масштабного проекта продуман комплекс возобновляемых источников энергии, в том числе ветряные электростанции. Если есть любая техническая возможность снизить углеродный след – она реализуется... Углеродный след при добыче нефти на «Восток Ойл» – всего 12 килограммов на баррель. По данным WoodMackenzie, в мире по новым месторождениям эта цифра – 50 килограммов. Предусматривается полная утилизация попутного нефтяного газа, что обеспечит проекту «углеродный след» на 75% ниже, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире», – заключила Кнайсль. Напомним, 2 июня акционеры «Роснефти» избрали новый состав совета директоров компании, и Кнайсль вошла в него в качестве независимого директора. Эксперт: «Хитрожопый» Кравчук настойчиво провоцирует Лукашенко 7 июня 2021, 00:30

Фото: Serg Glovny/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук добивается переноса переговоров из Минска, заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Комментируя в Telegram заявление Кравчука об инциденте с самолетом Ryanair, Чеснаков заявил, что «хитрожопый Кравчук настойчиво продолжает провоцировать Лукашенко». По мнению Чеснакова, Кравчук рассчитывает спровоцировать Минск на «шаги, позволяющие украинской стороне обратиться в ОБСЕ с целью переноса в будущем переговоров по Донбассу на другую площадку». Напомним, Кравчук заявил, что к экстренной посадке в Минске самолета Ryanair якобы могли быть причастны спецслужбы России. Ранее он заявлял, что переговоры по Донбассу должны быть перенесены в одну из нейтральных европейских стран. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Кравчук не может решать, в каком формате будет работать переговорный механизм по Донбассу. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Ученые предупредили о риске синдрома Гийена – Барре после коронавируса 6 июня 2021, 22:00

Фото: Thomas Trutschel/photothek.de/

imago-images.de/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Коронавирус может привести к развитию синдрома Гийена – Барре, который проявляется в нарушении чувствительности и вегетативных расстройствах, свидетельствует исследование ученых из Бирмингемского университета. Как подчеркнул один из авторов материала Алекс Рихтнер, антитела, которые вырабатываются у перенесших COVID-19, напоминают те, что приводят к болезням сердца и кожи, передает РИА «Новости». «Мы еще не знаем, действительно ли эти аутоантитела вызывают симптомы у пациентов и является ли это обычным последствием множества инфекций или характерно только после коронавируса», – отметил ученый. Специалисты разделили участников исследования на группы. В первой было 32 человека из отделения интенсивной терапии, попавшие туда не из-за COVID-19. Более 41% из них имели аутоантитела. Во второй группе из 25 человек, находившихся на интенсивной терапии из-за коронавируса, аутоантитела получили 60%. В третьей группе они выработались у 77% из 35 человек, которым понадобилась помощь реаниматологов на фоне коронавируса. Среди этой группы людей антитела были выявлены у 54% из 24 переболевших COVID-19 в легкой или средней форме. Согласно результатам анализов, первыми симптомами синдрома Гийена – Барре становились онемение конечностей, слабость в мышцах и нарушение координации. На эти признаки жаловались пациенты, переболевшие COVID-19. Синдром Гийена – Барре является острой аутоиммунной воспалительной патологией, которая проявляется в нарушении чувствительности и вегетативных расстройствах. Впервые была описана французскими врачами Жоржем Гийеном и Жаном Барре в 1916 году. Ранее исследования американских ученых показали, что коронавирус может сохраняться в тканях полового члена в течение долгого времени после выздоровления, что может привести к эректильной дисфункции.