Путин заявил о наличии экономического потенциала у каждого региона России Путин назвал газ для «Северного потока – 2» самым чистым в мире Путин: Россия уменьшит эмиссии парниковых газов до уровня ниже европейского 4 июня 2021, 15:50

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, поручил правительству разработать план действий по снижению парниковых эмиссий до уровня ниже, чем в Европе. «Мы поставили цель: в следующие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть ниже, чем в Европе. Убежден, это амбициозная, но решаемая задача. И прошу правительство до 1 октября текущего года разработать детальный план действий на этот счет», – передает его слова РИА «Новости». Также глава государства заявил о необходимости создать прозрачную объективную систему оценки результатов климатических проектов. «Это очень важная часть. То есть зафиксировать текущую поглотительную способность участка и ту, которая получится после реализации проекта», – отметил Путин. Кроме того, он призвал российские компании, покупающие или планирующие покупать за рубежом углеродные единицы, вкладываться в климатические проекты в России. «Я прошу понимать это как прямой посыл тем российским компаниям, которые покупают, или уже начинают покупать, или задумываются о том, чтобы покупать углеродные единицы за рубежом. Планируют это делать в дальнейшем. Вместо этого нужно было бы вкладывать ресурсы в климатические проекты в нашей стране. В конечном итоге выгода будет больше у тех, кто это делает. Экономическая выгода будет больше. Эффективнее будет эта работа. И на перспективу рассчитана», – сказал Путин. Президент добавил, что значимость природного потенциала России колоссальна. «По оценкам экспертов выручка новой климатической отрасли в ближайшей перспективе может превысить 50 млрд долларов в год. Это хорошее, выгодное направление для инвестиций для российских и зарубежных компаний. Мы приглашаем к такой работе заинтересованные компании и будем создавать для этого все необходимые условия», – отметил российский лидер. В ходе послания Федеральному собранию в среду российский лидер предложил распространить систему квотирования вредных выбросов в атмосферу на все регионы России, где дела с этим обстоят неблагополучно, и предусмотреть строгую ответственность за соблюдение таких экологических норм. Кроме того, Путин призвал адаптировать систему ЖКХ, инфраструктуру и агропромышленный комплекс к изменениям климата.

Путин объявил о прокладке первой нитки «Северного потока – 2» 4 июня 2021, 14:46

Фото: РБК/YouTube

Текст: Наталья Ануфриева

Прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2021. «Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2», работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена», – сказал Путин. Президент сообщил также, что компания «Газпром» уже готова к заполнению трубопровода газом. «Россия готова и в дальнейшем реализовывать с зарубежными партнерами проекты, подобные «Северному потоку – 2», – добавил российский лидер. Ранее Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отказал в выдаче разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен был стать альтернативой «Северному потоку – 2». 30 апреля президент Польши Анджей Дуда официально провозгласил начало строительства Baltic Pipe. Ввести газопровод между Данией и Польшей в эксплуатацию планировалось 1 октября 2022 года. Напомним, против «Северного потока – 2», помимо Польши, активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. Как отмечал вице-премьер Александр Новак, Москва надеется на завершение строительства «Северного потока – 2» до конца 2021 года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Песков рассказал о подготовке прямой линии с Путиным 3 июня 2021, 17:38 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин проведет в 2021 году традиционную прямую линию с гражданами, подготовка к ней уже идет, сообщил в кулуарах ПМЭФ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Будет, [подготовка] идет», – цитирует его ТАСС. На вопрос о том, когда именно пройдет прямая линия, Песков ответил, что «в этом году». В 2020 году президент не проводил отдельно традиционную прямую линию, ее элементы были частью большой пресс-конференции Путина в декабре. Ранее Песков рассказал об участии Путина в церемонии подписания инвестпроектов в рамках ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. Путин предложил продлить программу льготной ипотеки в России 4 июня 2021, 14:58

Фото: РБК/Youtube

Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин предложил, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021), продлить программу льготной ипотеки еще на один год, до 1 июля 2022 года, с повышением ставки до 7%. «Мы должны учитывать то, какую важную роль играет льготная ипотека в нынешних условиях, в нынешней ситуации, для решения жилищных проблем наших граждан и для развития строительной отрасли, которая, как мы знаем, является локомотивом для смежных отраслей, поэтому предлагаю продлить эту программу для всех регионов России еще на один год, до 1 июля следующего года», – сказал Путин. Он уточнил, что будут внесены некоторые изменения в программу льготной ипотеки: ставку поднимут до 7%, а предельную сумму кредита нужно будет сделать единой для всех регионов – 3 млн рублей. Президент отметил, что льготная ипотека была введена как антикризисная мера, но и резко обрывать ее нельзя. Она позволила привлечь в строительство более 2 трлн рублей, такую ипотеку оформили свыше полумиллиона граждан. Кроме того, глава государства заявил, что программа семейной льготной ипотеки будет распространена и на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. Путин также заявил, что максимальная сумма кредита в рамках льготной семейной ипотеке в Москве и Санкт-Петербурге составит 12 млн рублей, в остальных регионах – 6 млн. «Уже при рождении первенца семья сможет взять ипотеку по ставке 6%, купить жилье на первичном рынке или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит», – отметил глава государства. Напомним, программа ипотеки с господдержкой была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли в пандемию. Она должна завершиться 1 июля нынешнего года. До этого вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что правительство совместно с Банком России до 1 июля примет решение по льготной ипотеке под 6,5%, учитывая ситуацию в каждом отдельном регионе. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что льготная ставка по ипотеке должна устанавливаться в зависимости от среднедушевого дохода по региону. Цена акций Газпрома обновила максимум на словах Путина о «Северном потоке – 2» 4 июня 2021, 15:03 Текст: Алина Назарова

Акции Газпрома перешли к росту и обновили максимум стоимости с июля 2008 года на словах президента Владимира Путина о завершении строительства первой нитки «Северного потока – 2». Акции Газпрома к 14.51 мск дорожают на 0,54% – до 273,57 рубля, а минутами ранее они поднимались в цене на 0,92% – до 274,59 рубля. При этом индекс Мосбиржи снижается на 0,22%, передает РИА «Новости». Путин на ПМЭФ сообщил, что «линейная» работа в рамках «Северного потока – 2», включая морскую часть, закончена, и Газпром готов к заполнению газом труб. До выступления президента РФ акции газового гиганта дешевели на 0,26%. В июле 2008 года бумаги компании максимально дорожали до 279,68 рубля. Песков рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Байдена 4 июня 2021, 10:14 Текст: Евгения Шестак

Не стоит испытывать завышенных ожиданий от встречи российского лидера Владимира Путина с главой США Джо Байденом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вместе с тем он подчеркнул, что даже начало диалога между странами является положительным шагом. По мнению Пескова, эта встреча является «очень и очень важной». Однако, как считает представитель Кремля, «впадать в какие-то завышенные ожидания [от саммита] было бы неверно», передает ТАСС. «Насколько велик потенциал наших разногласий и даже конфликтных каких-то моментов в наших двусторонних отношениях, что ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится. Но иногда соглашаться в том, что мы не соглашаемся, тоже полезно», – заметил он. При этом представитель Кремля уточнил, что начало диалога на высшем уровне, несмотря на плачевное состояние двусторонних отношений, это очень положительный шаг, передает РИА «Новости». Также Песков добавил, что Путин является сторонником вывода отношений России и США из нынешнего сложного состояния, однако это возможно при уважении интересов друг друга, без этого ничего не удастся. «И какие-то попытки диктата или менторства обречены на провал, а главное, что они сорвут робкую динамику к установлению хоть какого-то диалога», – подытожил он. Кроме того, Песков добавил, что Путин и Байден на встрече поднимут те темы, которые считают первоочередными для своей страны. По его словам, потенциал разногласий России и США велик, есть конфликтные моменты в отношениях. Ранее сообщалось, что Байден намерен обсудить с Путиным на саммите в Женеве тему кибербезопасности в связи с последней хакерской атакой на крупнейшего в мире производителя мяса JBS. Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи. Путин поздравил Рауля Кастро с 90-летним юбилеем 3 июня 2021, 21:52 Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил лидера Кубинской революции Рауля Кастро с 90-летием, сообщает пресс-служба Кремля. «В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин тепло поздравил лидера Кубинской революции Рауля Кастро с 90-летним юбилеем», – говорится в сообщении на сайте Кремля.



Президент России особо отметил личный вклад Рауля Кастро в развитие российско-кубинских отношений и его высокий авторитет в России. Стороны подтвердили обоюдный настрой на укрепление тесных и дружественных связей. Ранее Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с филиппинским коллегой Родриго Дутерте. Главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю 45-летия установления дипломатических отношений, а также дали высокую оценку достигнутому за прошедшие годы уровню двустороннего сотрудничества. Путин назвал газ для «Северного потока – 2» самым чистым в мире 4 июня 2021, 16:07

Фото: ANATOLY MALTSEV/ЕРА/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

С энергетической точки зрения газ, который пойдет по трубопроводу «Северный поток – 2», является лучшим и самым чистым в мире, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. При этом американский газ, по словам Путина, добывается варварским способом, а цена на него выше. «Газ-то дороже там, понимаете. Мало того, что он добывается таким, прямо скажем, варварским способом, но он дороже на 25%. Или покупать подешевле у нас, и качественнее, и добытый нормальным образом, или покупать, по сути, продукт, который добывается сложным образом, так скажем, с экологической точки зрения», – передает слова главы государства РИА «Новости». «Хочу подчеркнуть – это чисто экономический коммерческий проект. Те, кто думают или считают, что это в обход каких-то других транзитеров – этот тезис не соответствует действительности. Потому что маршрут по дну Балтийского моря из России в ФРГ по количеству километров короче, хочу, чтоб еще раз услышали, чем через европейские страны, Украину, Словакию, Австрию и так далее. Он короче и дешевле», – заявил он. «Северный поток – 2» исключает политические риски, экономически целесообразнее, отметил Путин. Он уточнил, что Газпром готов к поставкам по трубопроводу, сроки будут зависеть от немецкого регулятора. «В течение, там, полутора–двух месяцев, двух, наверное, скорее всего, будет закончена, надеюсь, и вторая нитка на 27,5 млн», – добавил Путин. Также Россия исходит из того, что поставки газа в Европу будут расти, в ближайшие десять лет их объемы превысят 50 млрд кубометров. Ранее на ПМЭФ Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. Кремль заявил об отсутствии определенности по встрече Путина с Зеленским 4 июня 2021, 13:03 Текст: Дмитрий Зубарев

Определенности по встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Нет. Вы все знаете те предложения, которые сделал президент господину Зеленскому. Вы все знаете ответы господина Зеленского. Каких-то совсем конкретных деловых предложений по повестке дня такой потенциальной встречи по линии офиса президента Украины мы пока не получили», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Он напомнил, что украинские коллеги из офиса администрации президента говорили, что Зеленский хочет обсудить Крым. «Это вот было субстантивное предложение. Оно не совсем коррелируется с тем, что сказал наш президент. Априори Крым, как некая проблема для Украины, обсуждению не подлежит», – подчеркнул он. По словам Пескова, можно обсуждать Крым с точки зрения туристического потенциала, здравницу можно обсуждать, приграничное сотрудничество. «Но в том контексте, в котором предлагается украинской стороной, это обсуждению не подлежит», – сказал пресс-секретарь президента России. По словам Пескова, подвижек по организации нормандского саммита пока нет. Однако все стороны согласны, что необходимо продолжать работу и что встречи должны происходить, добавил он. «Есть понимание, что должны встречаться и министры иностранных дел, тем более об этом говорили главы государств, и должен пройти и саммит. Но перед этим должна быть проделана домашняя работа», – заявил представитель Кремля. Он пояснил, что есть целый набор предыдущих договоренностей, и должно возникнуть понимание о продвижении в их реализации. «Пока с этим проблемы. Работа продолжается, но очень-очень вязко. И конечно, фоном неблагоприятным для всей продолжающейся работы, наверное, идет такой весьма нетщательно скрываемый настрой Украины на какую-то подмену на что-то минских договоренностей», – заключил Песков. Ранее Зеленский призвал включить в нормандский формат обсуждение Крыма и газа. Путин поручил проработать вопрос о платной вакцинации иностранцев в России 4 июня 2021, 14:52 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в России. «Отечественная фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин. То есть мы не только в полном объеме обеспечиваем собственные потребности, но и можем предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку. Знаю, что с учетом эффективности наших вакцин, такой запрос довольно высок», – цитирует РИА «Новости» Путина. По его словам, широкое распространение получила практика, когда люди из разных стран, в том числе бизнесмены и руководители крупных компаний, специально посещают Россию для вакцинации от коронавируса. «В этой связи прошу правительство до конца месяца проанализировать все аспекты этого вопроса, чтобы с учетом требований по безопасности, разумеется, санитарному контролю, организовать для иностранных граждан условия для платной вакцинации в нашей стране», – сказал президент. Ранее специалисты столичных медцентров рассказали газете ВЗГЛЯД, что находящиеся в Москве иностранцы могут пройти вакцинацию от коронавируса в частных клиниках. Причем в некоторых случаях эта процедура будет бесплатной. Глава OMV захотел видеть Россию энергетическим партнером Европы еще 50 лет 4 июня 2021, 12:25 Текст: Наталья Ануфриева

Россия может быть надежным энергетическим партнером Европы еще в течение 50 лет, заявил глава австрийской OMV Райнер Зеле. Зеле заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ, что он хотел бы «обсудить энергетическое партнерство между Россией и Европой» на встрече президента Владимира Путина с иностранным бизнесом, передает ТАСС. Он добавил, что Россия и Европа являются энергетическими партнерами на протяжении уже 50 лет, и с учетом изменения рынка необходимо обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества, чтобы продолжить партнерство в этой сфере. «Я бы хотел обсудить с ним (с Путиным) будущее энергетического партнерства, потому что рынок меняется, и я думаю, что наши партнеры в России также должны меняться, чтобы быть надежным партнером еще на следующие 50 лет», – сказал Зеле. Ранее стало известно, что Путин в пятницу выступит на пленарном заседании ПМЭФ и встретится с иностранным бизнесом. В Кремле заявили о возвращении Путина к работе в офлайн-режиме 4 июня 2021, 12:37 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин уже вернулся к работе в офлайн-режиме, но не полностью, так как пандемия коронавируса еще не ушла, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков сказал в ответ на вопрос о том, когда Путин вернется в офлайн-режим, что президент «уже вернулся в офлайн-режим, только не полностью», передает РИА «Новости». «Все-таки пандемия еще не ушла, поэтому это такое плавное возвращение в прежний режим – насколько возможно стопроцентное возвращение в прежний режим. Вы видите, что мы вроде в офлайне, но все равно мы соблюдаем какие-то ограничения, в масках все», – сказал он. Пресс-секретарь отметил, что президент также соблюдает необходимые в этих условиях ограничения. Напомним, Путин сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины. Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта. Позже он рассказал, что после вакцинации у него хорошие показатели по антителам к коронавирусу. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин подписал закон о запрете на участие в выборах причастным к экстремизму 4 июня 2021, 12:30 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин подписал закон о временном запрете на участие в выборах любых уровней для лиц, причастных к деятельности экстремистских организаций. Документ размещен на интернет-портале правовой информации. Законом предусматривается запрет на право избираться на все выборные должности гражданам, которые решением суда были признаны причастными к деятельности экстремистских и террористических организаций. Документ предусматривает временный запрет на участие в выборах всех уровней для руководителей и членов террористических и экстремистских организаций, а также граждан, финансировавших их. Для руководства этот срок составит пять лет с момента вступления в силу решения суда о запрете деятельности подобной организации, а для рядовых членов – три года. Кроме того, под причастностью к деятельности таких организаций понимается выражение им поддержки высказываниями, в том числе в интернете, или предоставление денежных средств, имущественной, организационно-методической или консультативной помощи. Также закон не распространяется на те выборы, которые были назначены до его вступления в силу. Уточняется, что положения о запрете на участие в выборах применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу данного документа. Ранее Госдума одобрила запрет избираться причастным к экстремизму гражданам. Путин: У миллионов людей в мире нет доступа к вакцинам от коронавируса 4 июня 2021, 14:55

Фото: РБК/YouTube

Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин заявил, что сотни миллионов людей по всему миру не имеют доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции, а помощь этим нуждающимся странам ничтожна, поскольку «своя рубашка ближе к телу». «К сожалению, как у нас в народе говорят, своя рубашка ближе к телу. Так получается и в борьбе с коронавирусной инфекцией в глобальном масштабе: либо нет значительной помощи, где она должна была бы быть, либо, что вообще абсурдно, действуют политические мотивированные запреты на покупку проверенных, эффективных, доказавших свою полную надежность вакцин», – передает слова главы государства ТАСС. По мнению президента, сейчас это выглядит как нежелание защищать собственных граждан от угрозы. «Такое тоже есть, и с этим мы тоже сталкиваемся», – заявил он. «До тех пор, пока мы не обеспечим широкий, повсеместный доступ к вакцинам от коронавируса, причем на всех континентах, опасность эпидемии и ее новых вспышек никуда не уйдет», – добавил российский лидер. В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме президент отметил, что прививку от коронавируса сделали только около 10% населения мира. «На сегодняшней день лишь около 10% жителей планеты вакцинировались полностью или сделали первый компонент прививки, тогда как сотни миллионов людей просто не имеют доступа к вакцинам из-за того, что в этих странах нет технологий, производственных мощностей и средств на закупку вакцин», – заявил он. Путин вновь призвал россиян вакцинироваться: в России это бесплатно, комфортно и добровольно. Он подчеркнул, что от российской вакцины против коронавируса не зафиксировано ни одного летального исхода. Глава государства также отметил, что Россия сделала все для обеспечения безопасности участников форума в связи с коронавирусом. По словам российского лидера, «сам факт проведения такого представительного форума – это, безусловно, позитивный знак». «Еще одно свидетельство того, что партнерские связи, контакты предпринимателей, инвесторов, экспертов постепенно вновь обретают привычный, нормальный вид», – сказал он. Путин напомнил, что фактически с начала прошлого года из-за пандемии встречи на многих традиционных площадках были отменены или проводились в дистанционном формате. «И мы рады, что после столь долгого, вынужденного перерыва именно у нас в России проходит первое крупное международное деловое мероприятие, в рамках которого представители глобального бизнес-сообщества могут общаться друг с другом не только с помощью современных телекоммуникаций, но и непосредственно вживую», – отметил он. В Кремле заявили о готовности Путина обсудить с Байденом любые темы 4 июня 2021, 13:20 Текст: Евгения Шестак

Российский лидер Владимир Путин на встрече с лидером США Джо Байденом готов дать пояснения по любой теме, в том числе по Белоруссии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Помимо Белоруссии много субстантивных вопросов... конечно, всегда если задаются вопросы, даются оценки и представляется позиция российской стороны... Если тема будет затронута, он всегда будет готов дать соответствующие пояснения», – цитирует РИА «Новости» Пескова. По его словам, саммит России и США будет длиться столько, сколько посчитают необходимым Путин и Байден. Песков отметил, что президент России по итогам встречи с лидером США встретится с пулом журналистов. На вопрос, пройдет ли общение пула с главой государства в обычном, «допандемийном режиме», который не предполагал карантинных мероприятий, представитель Кремля ответил утвердительно. «С соблюдением каких-то норм дистанции, но да, мы надеемся, по крайней мере», – сказал он. Кроме того, Песков отметил, что Путин и Байден планируют пообщаться как тет-а-тет, так и с участием членов делегаций и помощников, фиксированной повестки встречи нет. Что касается совместного заявления по итогам этого саммита, то, как отметил Песков, «пока это не решено». Ранее Песков заявил, что не стоит испытывать завышенных ожиданий от встречи Путина с Байденом. Вместе с тем он подчеркнул, что даже начало диалога между странами является положительным шагом. Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи. Путин оценил спад в мировой экономике на фоне пандемии 4 июня 2021, 14:39

Фото: kremlin.ru

Текст: Евгения Шестак

Кризис на фоне пандемии коронавируса стал самым мощным для мировой экономики со времен Второй мировой войны, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме. «Несмотря на глубину прошлогоднего спада, который, по мнению экспертов, оказался самым большим со времен Второй мировой войны, уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни», – цитирует ТАСС Путина. По его словам, восстановление мировой экономики происходит неравномерно, это порождает серьезные политические риски для развития стран и безопасности, передает РИА «Новости». «Мы видим, что восстановление мировой экономики происходит неравномерно, имея в виду разные возможности разных стран. Это чревато усилением дисбаланса, увеличением разрыва уровня жизни как внутри отдельных стран, так и между ними», – сказал Путин. Также президент добавил, что в текущем году ожидается необычно большой рост глобального ВВП. По его словам, рост мировой экономики после спада из-за пандемии может стать самым масштабным с 1970-х годов. Он отметил, что эксперты «говорят о шестипроцентном росте». Глава государства отметил, что Россия сделала все возможное для обеспечения эпидемиологической безопасности участников ПМЭФ. «Мы, конечно же, постарались сделать все, чтобы обеспечить безопасность участников (ПМЭФ) с учетом самых строгих санитарных требований», – рассказал он. По словам президента, Россия рада, что именно она принимает первое с начала пандемии коронавируса крупное мероприятие с участием бизнеса. «Вы знаете, что фактически с начала прошлого года из-за пандемии коронавируса встречи на многих традиционных площадках были отменены или проводились в дистанционном формате. И мы рады, что после столь долгого вынужденного перерыва именно у нас в России проходит первое крупное международное деловое мероприятие, в рамках которого представители глобального бизнес-сообщества могут общаться друг с другом не только с помощью современных телекоммуникаций, но и непосредственно, что называется, вживую», – сказал Путин. Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал об участии Путина в церемонии подписания инвестпроектов в рамках ПМЭФ.