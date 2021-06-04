Греф отреагировал на слова Белоусова о «нахлобучивании» металлургами государства

Государство «устанавливает правила игры» для бизнеса, но если эти правила не соблюдаются, то нужно понять причины, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Так он прокомментировал слова первого вице-премьера Андрея Белоусова, заявившего, что российские металлургические компании в 2020 году на фоне пандемии увеличили доходы «в разы» и «нахлобучили» государство на 100 млрд рублей.

По мнению Грефа, «клиентоцентричность государства и терминология «нахлобучил» не очень сочетаются». Как считает глава Сбербанка, возникающие между властями и бизнесом недопонимания – это «нормальная история», но «важно, чтобы они находили свое разрешение». Он также задался вопросом, «почему правила игры для государства должны быть отличными от правил игры для всех остальных», пишет газета «Коммерсант».

«Все-таки государство устанавливает правила игры, и бизнес должен играть по этим правилам, а дальше нужно обсуждать. Либо бизнес не выполняет эти правила игры, и он может быть недостаточно хороший, или правительство установило недостаточно прозрачные или эффективные правила игры. Когда мы обсуждаем подобного рода тему, наверное, это вопрос к самим себе – может быть, что-то не так отрегулировали... Если «нахлобучили» государство, то «нахлобучили» и частные компании другие, и предпринимателей. И почему одних можно «нахлобучивать», других нельзя? Немножко странная дискуссия, на мой взгляд», – заявил Греф в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Напомним, Белоусов в интервью РБК сообщил, что российские металлурги в 2020 году получили сверхдоходы в размере порядка 100 млрд рублей и «нахлобучили» государство в части госкапвложений и гособоронзаказа. По его словам, эти средства компании должны вернуть в бюджет в виде налогов.

Председатель совета директоров группы НЛМК Владимир Лисин в ответ на данное заявление сообщил, что правительству стоит обратить внимание на двойной рост налоговых отчислений в металлургии, а не «чинить то, что работает».

Позднее Белоусов уточнил, что задача правительства – не изъять у металлургов дополнительные доходы, а уложиться в параметры государственных и окологосударственных проектов, подорожавших из-за цен на металлопродукцию.