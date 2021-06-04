По факту кражи картин и крупной суммы денег из квартиры Максаковой начата проверка

Полиция в Москве начала доследственную проверку по факту кражи картин и валюты на 28,5 млн рублей из квартиры экс-депутата Госдумы, оперной певицы Марии Максакова, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что проверка началась «по факту кражи 40 тыс. евро, 53 тыс. долларов и 31 картины общей стоимостью 300 тыс. долларов из квартиры Марии Максаковой», передает ТАСС.

Отмечается, что Максакова не была в этой квартире пять лет, а когда вернулась, обнаружила пропажу.

Отмечается, что солистка Мариинского театра возвращала эту квартиру через суд, передает ФАН.

По другим данным, одно время квартира сдавалась, а похищенные картины и деньги артистка последний раз видела три года назад, передает РЕН ТВ.

Кроме того, в этой квартире накопился долг за коммунальные услуги – около 300 тыс. рублей. На входной двери висит множество уведомлений об образовавшейся задолженности.

Мария Максакова – оперная певица, бывший депутат Госдумы от «Единой России». В 2016 году уехала из России вместе с мужем, депутатом Госдумы от КПРФ Денисом Вороненковым на Украину из-за заведенного на него уголовного дела о мошенничестве. Там она извинилась за то, что голосовала за присоединение Крыма и раскритиковала российское правительство.

В 2017 году Вороненкова застрелили в центре Киева, в 2021 году Максакова вернулась в Россию.