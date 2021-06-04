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Протасевич открестился от участия в боях в Донбассе
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Один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что не состоял в штате украинского батальона «Азов» и не был в зоне силовой операции в Донбассе.
«Я впервые туда (в район конфликта в Донбассе) приехал в 2014 году и пробыл всего полтора месяца. Я даже в 2014 году не был в зоне боевых действий. По сути, я состоял в объединении белорусов – это отряд «Погоня», там всего три человека», – приводит слова Протасевича ТАСС.
Как утверждает задержанный, так получилось, что его отряд присоединили к формированию «Азов». «Я не был в штате, я же иностранец», – заявил Протасевич в интервью программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ.
Блогер рассказал, что те его фотографии, которые попали в интернет, реальные и «сделаны на полигонах», где он «строил из себя вояку». «Я был просто журналистом, пусть и при боевом подразделении. Позже я просто вошел в состав одного из подразделений, но опять же я продолжал заниматься в основном фотографией. Большую часть времени мы проводили на базах», – сказал он.
По словам Протасевича, свое нахождение в Донбассе и свои «странные высказывания» тогда, он считает своей самой большой ошибкой в жизни. «Я нарушил и журналистскую этику, перейдя все границы», – заявил Протасевич.
Во вторник генпрокуратура Луганской народной республики (ЛНР) обратилась к правоохранительным органам Белоруссии с просьбой о проведении следственных действий с Протасевичем в связи с его участием в боевых действиях в Донбассе. Президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил представителям ЛНР допросить Протасевича.
Ранее Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело на Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Киева. Об участии Протасевича в боях заявляли в КГБ Белоруссии.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
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ЕС заявил о нарушениях безопасности при эксплуатации БелАЭС
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Минск начал эксплуатацию Белорусской АЭС (БелАЭС) под Островцом, «не выполнив все рекомендации по безопасности, содержащиеся в отчете ЕС о стресс-тестах от 2018 года», говорится в заявлении еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.
В ЕК отметили, что белорусские власти должны обеспечить максимальную безопасность в эксплуатации АЭС, несмотря на то, что выдача лицензий на работу станции находится в ведомстве национальных властей.
«Это тем более необходимо, учитывая ее близость к границе ЕС и столице Литвы – Вильнюсу», – цитирует заявление ЕК Deutsche Welle. В Брюсселе заявили, что эта ситуация «вызывает повышенную озабоченность в ЕС».
Еврокомиссия настаивает на сохранении Минском контактов по вопросам ядерной безопасности «в условиях полной прозрачности, в том числе путем завершения экспертной оценки Островецкой АЭС Группой европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG)».
Официальная церемония запуска БелАЭС состоялась 7 ноября. Для станции выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200. Власти Вильнюса предупредили жителей города о начале работы Белорусской АЭС в Островце, призвав их запастись бесплатными таблетками йода.
Советник президента Литвы Ярослав Неверовичюс заявлял, что Вильнюс постарается сделать все, что в его силах, чтобы остановить работу БелАЭС. Несмотря на это, с начала года Литва заплатила за электроэнергию с БелАЭС 16 млн евро. По мнению Литвы, БелАЭС построена с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Сейм объявил станцию угрозой национальной безопасности и запретил покупку и экспортный пропуск через литовские сети ее электроэнергии.
Украина хочет принять участие в переговорах по «Северному потоку – 2» между ФРГ и США
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Киев обратился к правительству Германии с просьбой о участии своих представителей в переговорах между Берлином и Вашингтоном по «Северному потоку – 2», заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник изданию Welt.
«Проект «Северный поток – 2» бьет Украину в самое сердце: с точки зрения экономики, но прежде всего с точки зрения политики безопасности. Поэтому призываем дать нам возможность быть за одним столом переговоров между США и Германией по этому опасному проекту и участвовать в обсуждении», – написал Мельник в Twitter.
Он добавил, что соответствующая просьба была передана властям ФРГ в минувший вторник. По словам Мельника, если Вашингтон и Берлин достигнут соглашения «за счет Украины» – это обернется катастрофой, в том числе для взаимного доверия.
«Мы должны сидеть за одним столом и иметь право голоса», – отметил посол.
Мельник неоднократно делал скандальные заявления в адрес немецких политиков. Так, ранее он заявил, что Германия должна помочь «вернуть» Киеву Крым, поскольку она в ответе перед Украиной за «насилие национал-социалистов». На что депутат Бундестага Вальдемар Гердт заявил газете ВЗГЛЯД: «заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии».
Также Мельник обвинил Левую партию Германии в фальсификации истории из-за призыва заключить новый договор о дружбе с Россией, но не с другими экс-республиками СССР. Дипломат призвал пересмотреть это решение, пригрозив в противном случае пересмотром примирения Украины и Германии.
Протасевич рассказал о российском финансировании канала Nexta
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После завершения активной части белорусских протестов канал «Nexta live» хотели перевести на российскую повестку, его спонсировал российский олигарх для заказных материалов против конкурентов, заявил основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич.
Задержанный в Минске Протасевич рассказал, что самый крупный канал группы Nexta собирались переключить на российскую повестку, после того как утихнет активная часть белорусских протестов, передает ТАСС.
«Обсуждалось, что после окончания активной фазы белорусских протестов канал станет российским. У меня это вызвало огромное возмущение, потому что это с точки зрения медиа самый большой актив. Шли разговоры о том, что, может, стоит создать отдельный канал в России», – заявил Протасевич.
По его словам именно российское финансирование стало первой точкой конфликта между ним и создателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Степаном Путило. «Когда открыли читательские пожертвования, туда шли зачисления до 20 долларов, но спустя две недели Степан похвастался: одна компания делает крупные переводы – плюс 3000 евро, плюс 5000 евро», –рассказал Протасевич в интервью государственному телеканалу ОНТ. Российский спонсор канала, по словам Протасевича, владел компанией на Урале и был прямым конкурентом российского олигарха Михаила Гуцериева. «Nexta live» публиковал «данные о личном перемещении самолета Гуцериева, внутренние документы его компании. Это был уже промышленный шпионаж», – утверждает Протасевич.
Все материалы в рабочий чат присылал Степан Путило. По словам Протасевича, позже Путило встречался с российским спонсором в Варшаве.
Ранее было опубликовано видео признания Протасевичем своей вины в призывах к протестам после президентских выборов в Белоруссии.
Напомним, борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан.
Белоруссия ввела ответные санкции против США
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Минск объявил о введении против США ограничений в ответ на санкции против нескольких белорусских предприятий нефтехимического комплекса, сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
Он заявил, что в четверг в министерство иностранных дел республики был вызван временный поверенный в делах США в Белоруссии, которому объявлено об ответных мерах.
«В их числе сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Белоруссии на временной основе. Нами также отозвано решение о работе в Белоруссии Агентства США по международному развитию. Эти меры – точечные, они призваны послать четкий сигнал США о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Белоруссией», – приводятся слова Глаза на сайте белорусского ведомства.
Пресс-секретарь подчеркнул, что Минск не настроен на эскалацию и готов «продолжать контакты с американской стороной на принципах равноправия и взаимного уважения».
Напомним, с 3 июня США возобновили действие рестрикций в отношении компаний «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американского филиала из-за произошедшего 23 мая инцидента с самолетом компании Ryanair.
Пушков: Украине точно не нужна армия
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Владимира Зеленского о негативных последствиях открытия «Северного потока – 2» для Украины.
Сенатор выразил мнение, что урезание расходов на армию только пойдет Украине на пользу.
«Украине будет лучше без войск. Прекратятся бомбардировки Донбасса. Перестанут умирать молодые украинцы. Исчезнут иллюзии, что Украина может вернуть Крым. И Киев не сможет втянуть НАТО в вооруженный конфликт с Россией. Украине точно не нужна армия», – написал Пушков в Twitter.
В другой публикации в микроблоге он отметил бессмысленность жалоб Зеленского американцам, для которых более приоритетны отношения с Берлином, нежели с Киевом, который «все равно у США в кармане».
Ранее Зеленский заявил, что достроенный российский трубопровод отключит страну от поставок газа. «Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было», – сказал президент Украины.
В ДНР оценили планы Госдепа привить молодежи Донбасса американскую культуру
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«Все начнется с вопросов культуры, а закончится антиправительственными выступлениями», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бриг, комментируя намерение Госдепа США продвинуть «американскую культуру» среди молодежи Донбасса.
«Оценить эту идею я могу только отрицательно. Подобная программа действовала здесь, в том числе в Донецке, до событий 2014 года. И мы увидели очень серьезные последствия этого», – отметил депутат парламента Донецкой народной республики Владислав Бриг.
По его словам, грантовые программы начинаются с культуры, постепенно захватывая другие отрасли – вплоть до здравоохранения. «Создаются ячейки, в них отбираются активисты, которые отправляются на обучение. До конфликта 2014 года обучение проходило в Польше. После этого они возвращались и создавали здесь всякого рода объединения. Например, ряд программ втягивал людей в ассоциацию ОСМД (Объединение совладельцев многоквартирных домов, аналог ТСЖ в России – прим. газеты ВЗГЛЯД), в результате чего их силами проводились мероприятия, не связанные с хозяйственной деятельностью», – пояснил парламентарий.
«Затем эти активисты выступали с критикой в отношении действующих органов власти. После чего создавали свои организации и так называемые «спящие» органы власти, которые в 2014 году внезапно вышли на площадь Ленина с украинскими флагами», – рассказал Бриг.
Все эти программы финансировали американские проправительственные фонды, в том числе Агентство США по международному развитию – USAID, чья деятельность, например, на территории России была прекращена в 2012 году. Также, по словам собеседника, были зафиксированы случаи, когда люди из украинской администрации напрямую получали оттуда деньги. «Такие программы создаются для того, чтобы контролировать гражданское общество», – добавил Бриг.
Что касается новой программы Госдепа, то депутат предполагает повторение прежних правил. «Сначала будет ознакомление молодых людей с американской культурой и образом жизни. И если на начальном этапе заявлено 50 активистов, то впоследствии круг участников будет расширяться. Далее будут создаваться организации под разными личинами – от экологической повестки вплоть до борьбы с раком молочной железы», – уверен Бриг.
«Главное – ставить определенные задачи и выполнять их, а вся деятельность будет финансироваться из бюджета США. А поскольку на подконтрольной Киеву территории Донбасса очень много бывших активистов из таких организаций, думаю, среди них будет также очень много желающих вступить в эту программу», – подытожил парламентарий.
В четверг стало известно, что Госдепартамент США собирается запустить программу по расширению участия в общественной жизни проживающих на подконтрольной Киеву территории Донбасса молодых людей.
В частности, выпускникам программы English Access дадут возможность присоединиться к инициативе по обучению языку и «продвижению американской культуры» среди неблагополучной молодежи Донецкой и Луганской областей, сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.
Ради этого ведомство выделит грант в 100 тыс. долларов на 2021-2022 годы. Предполагается привлечь 50 человек. Мероприятия программы будут проходить в районах Донбасса, «пострадавших от продолжающегося военного конфликта», в том числе в городах Бахмут, Лисичанск, Мариуполь, Славянск и Северодонецк, уточнили в американском ведомстве.
По мнению политолога и экономиста Александра Дудчака, проект призван в очередной раз продемонстрировать украинцам «картинку счастливой американской жизни». Однако в нынешних условиях кризиса на востоке страны он явно неуместен, подчеркивает аналитик.
Ранее бывший подполковник американской армии Дэниэл Дэвис заявил, что в случае вступления Украины в Североатлантический альянс между Россией и Соединенными Штатами может начаться вооруженное противостояние.
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США захотели продвинуть «американскую культуру» среди молодежи Донбасса
Госдепартамент США собирается запустить программу по расширению участия в общественной жизни проживающих на подконтрольной Киеву территории Донбасса молодых людей.
В частности, выпускникам программы English Access дадут возможность присоединиться к инициативе по обучению языку и «продвижению американской культуры» среди неблагополучной молодежи Донецкой и Луганской областей, сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.
Ради этого ведомство выделит грант в 100 тыс. долларов на 2021-2022 годы. Предполагается привлечь 50 человек. Госдеп намерен развивать инициативы молодых людей, способствующие участию гражданского общества в проведении реформ, толерантности в отношении «маргинализированных или перемещённых групп населения» и их интеграции, укреплению связей между жителями США и Украины.
Мероприятия программы будут проходить в районах Донбасса, «пострадавших от продолжающегося военного конфликта», в том числе в городах Бахмут, Лисичанск, Мариуполь, Славянск и Северодонецк, уточнили в американском ведомстве.
По мнению политолога и экономиста Александра Дудчака, проект призван в очередной раз продемонстрировать украинцам «картинку счастливой американской жизни». Однако в нынешних условиях кризиса на востоке страны он явно неуместен, подчеркивает аналитик.
Ранее бывший подполковник американской армии Дэниэл Дэвис заявил, что в случае вступления Украины в Североатлантический альянс между Россией и Соединенными Штатами может начаться вооруженное противостояние.
На Украине на аукционе продали первую тюрьму
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На Украине в рамках «большой распродажи тюрем» продали имущество колонии, об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.
«Сегодня на аукционе продали первый лот – имущество колонии №48 (Хуторовка, 2). Стартовая цена основного объекта – 132 млн 674 тыс. 303 гривны 55 копеек (4,9 млн долларов). Цена продажи по результатам торгов – 377,5 млн гривен (13,8 млн долларов). Рост цены на аукционе – чуть ли не в три раза!» – написал он на своей странице в Facebook.
Также Малюстка напомнил, что распределение вырученных средств от продажи тюрем будет происходить по принципу 30/70: 30% пойдет в госбюджет, а 70% – на восстановление тюремной инфраструктуры. По его словам, «большая распродажа тюрем» превратится в «большое строительство тюрем».
Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает продать 22-25 тюрем. На Украине планируется продажа СИЗО, часть Лукьяновского СИЗО в Киеве намерены переделать в отель. По словам Малюськи, людей из самого старого и крупного корпуса изолятора перевезут в другое СИЗО в Киевской области, а часть камер сделают платными с улучшенными условиями.
Белоруссия объяснила задачи сопровождавшего борт Ryanair истребителя
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Командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии Игорь Голуб объяснил, почему дежурный истребитель Миг-29 сопровождал самолет Ryanair в Минск.
Миг-29, по его словам, «контролировал правильность курса следования гражданского судна в аэропорт» по «коридору, который освободили гражданские диспетчеры». При взрыве на борту может повредить радиосвязь, тогда «дежурный экипаж обязан помочь ему сигналами, маневрами установить связь с землей». Кроме того, необходимо было «прикрыть Минск от акта воздушного терроризма: не было информации, что бомбы там нет», передает РИА «Новости» со ссылкой на ОНТ.
При этом расстояние между самолетами было более 50 км. Экипаж Ryanair 14 минут обдумывал рекомендацию белорусских диспетчеров приземлиться в аэропорту Минска. Экипаж согласился с рекомендацией, когда до границы Литвой оставалось две минуты полета. Экипаж Ryanair «никто не принуждал, ему никто не давал команду, ему только рекомендовали», сказал Голуб.
Голуб отметил, что никто не знает, почему экипаж так долго раздумывал, у Минска «нет материалов, что за переговоры за эти 14 минут экипаж вел – с авиакомпанией, наверное, с диспетчерами аэропорта в Вильнюсе, и те ему что-то рекомендовали». Если бы самолет не полетел в Минск, «это были бы проблемы литовских авиаслужб – на борту бомба, и она должна взорваться над Вильнюсом».
Напомним, борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан.
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На Украине собрались признать Лукашенко угрозой международной безопасности
Верховная рада Украины собирается признать президента Белоруссии Александра Лукашенко угрозой международной безопасности. В проекте соответствующего постановления говорится, что посадка самолета Ryanair в Минске поставила под угрозу жизни пассажиров и экипажа, а действия белорусских властей якобы содержат признаки международного терроризма.
Глава украинского парламента Дмитрий Разумков сообщил, что постановление может быть рассмотрено в четверг, 3 июня, передает «ИноTV» со ссылкой на канал «1+1».
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
«Принудительной посадкой пассажирского самолета белорусские власти поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа. Указанные действия являются нарушением международных правил гражданской авиации и представляют угрозу международной безопасности», – утверждается в документе, передает ТАСС.
В Раде также призвали Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) безотлагательно провести расследование инцидента с целью привлечения к ответственности тех, кто его допустил.
Одновременно парламентарии осудили задержание следовавшего этим рейсом одного из основателей телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. В заявлении они призвали Минск освободить блогера, а также «всех политических заключенных» в стране. Кроме того, Рада выразила солидарность со всеми странами, которые после этого инцидента прекратили авиасообщение с Белоруссией.
Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске ЕС собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над своей территорией, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой
Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение, однако «Белавиа» отказалась выполнять рейсы на полуостров до «политического признания Крыма как части России».
В Крыму подчеркнули, что согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для Крыма, и для Минска.
Между тем 1 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым.
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Опубликовано видео признания Протасевичем своей вины
Основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам после президентских выборов в Белоруссии.
«Я признаю вину по 342-й статье УК Республики Беларусь (организация несанкционированных акций). Призывы, которые я опубликовал, поспособствовали тому, что на улицах начались беспорядки и Минск три дня жил в состоянии хаоса», – сказал он в интервью программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ. Об этом сообщает РИА «Новости».
Напомним, борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан.
Советники Байдена и Меркель обсудили Россию
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и внешнеполитический советник канцлера Германии Ян Хеккер обсудили Россию и Украину, сообщила официальный представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эмили Хорн.
Стороны обсудили предстоящие саммиты G7 и НАТО, а также важность «безопасности энергетического будущего Европы». Вашингтон и Берлин говорили о «коллективных усилиях, направленных на распространение вакцин от коронавируса», ситуации в области кибербезопасности. Кроме того, обсуждались «приоритеты внешней политики, которые включают в себя Россию, Украину, Иран, сахельский регион и Западные Балканы».
В свою очередь, эксперты от правительств США и Германии обсудили трубопровод «Северный поток – 2», в том числе беспокоящие США вопросы относительно рисков, которые он якобы представляет «для Украины и энергетической безопасности Европы», передает ТАСС.
Напомним, глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что «политические мускулы» НАТО нужно укрепить, альянсу необходимо стратегически усилиться.
Минск сообщил США о сроках сокращения американской дипмиссии в стране
Белоруссия уведомила Вашингтон о мерах по сокращению состава американской дипмиссии в стране в рамках ответных санкций против США, они вступят в силу 13 июня, заявил официальный представитель госдепа США Нед Прайс.
«Действительно, сегодня Белоруссия проинформировала США, что накладывает новые ограничения в отношении дипломатического и технического персонала нашего посольства в Минске. Они вступят в силу 13 июня, примерно через неделю», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, с 3 июня США возобновили действие рестрикций в отношении компаний «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американского филиала из-за произошедшего 23 мая инцидента с самолетом компании Ryanair.
В четверг Минск объявил о введении против США ограничений в ответ на санкции против белорусских предприятий. В их числе сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в республике на временной основе.
Белоруссия зарегистрировала вакцину «Спутник Лайт»
Российская вакцина «Спутник Лайт» официально зарегистрирована в Белоруссии, сообщила пресс-служба белорусского минздрава.
«На основании решения комиссии по лекарственным средствам министерства здравоохранения 3 июня принято решение о государственной регистрации вакцины «Спутник Лайт», – говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Минздрава.
Представленные в материалах досье документы включают достаточную информацию, позволяющую оценить показатели безопасности, эффективности и качества препарата, подчеркнули в ведомстве.
Напомним, «Спутник лайт» – первый компонент «Спутника V», который в августе 2020 года стал первой в мире зарегистрированной вакциной от ковида. Это векторный препарат на основе аденовируса человека, который используется для транспортировки генетической информации нового коронавируса.
Эффективность «Спутника V», по последним данным, достигает 97,6%. Это самый высокий показатель в мире.
Ранее министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что Белоруссия планирует закупать и производить у себя однокомпонентную российскую вакцину «Спутник Лайт», а также осенью запустить полный цикл выпуска вакцины «Спутник V». Также была названа дата начала серийного производства «Спутника V» в Белоруссии.
Кроме того, стало известно, что в Белоруссии создали собственную вакцину от коронавируса.
Вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД, кому подойдет вакцина «Спутник Лайт».
Лукашенко заявил о готовности построить вторую АЭС
С вводом в промышленную эксплуатацию Белорусской АЭС вся производимая электроэнергия будет востребована, при этом не исключается строительство второй АЭС, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Надо будет – построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива. Нас все время критиковал Запад, особенно наши соседи: «Ах, станция, безопасность и прочее». А сами запланировали строительство станций», – сказал Лукашенко, передает ТАСС.
По его словам, Литва «уже задумалась о строительстве, а может быть, вернуться к Игналинской АЭС, и Польша планирует строить, все остальные или строят, или уже построили. Поэтому атомная энергия – это будущее. И, слава богу, что мы в свое время взялись за эту проблему, угадали, что нужно этим заниматься. Это перспектива, высокие технологии», – добавил глава государства.
Также Лукашенко отметил, что мощность белорусской энергосистемы превысила 10 тыс. МВт, при этом энергосистема генерирует около 4% валового внутреннего продукта страны. «Хозяйство огромное, особенно с вводом нового источника энергии – Белорусской атомной станции, – уточнил он.
Ранее министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что общая готовность второго энергоблока БелАЭС оценивается в 80%. 7 марта на втором блоке БелАЭС началась загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок.
13 января на 100% мощности вывели первый энергоблок Белорусской АЭС. Опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока БелАЭС началась 22 декабря 2020 года. Официальная церемония запуска БелАЭС состоялась 7 ноября. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы.