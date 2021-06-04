Протасевич открестился от участия в боях в Донбассе

Один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что не состоял в штате украинского батальона «Азов» и не был в зоне силовой операции в Донбассе.

«Я впервые туда (в район конфликта в Донбассе) приехал в 2014 году и пробыл всего полтора месяца. Я даже в 2014 году не был в зоне боевых действий. По сути, я состоял в объединении белорусов – это отряд «Погоня», там всего три человека», – приводит слова Протасевича ТАСС.

Как утверждает задержанный, так получилось, что его отряд присоединили к формированию «Азов». «Я не был в штате, я же иностранец», – заявил Протасевич в интервью программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ.

Блогер рассказал, что те его фотографии, которые попали в интернет, реальные и «сделаны на полигонах», где он «строил из себя вояку». «Я был просто журналистом, пусть и при боевом подразделении. Позже я просто вошел в состав одного из подразделений, но опять же я продолжал заниматься в основном фотографией. Большую часть времени мы проводили на базах», – сказал он.

По словам Протасевича, свое нахождение в Донбассе и свои «странные высказывания» тогда, он считает своей самой большой ошибкой в жизни. «Я нарушил и журналистскую этику, перейдя все границы», – заявил Протасевич.

Во вторник генпрокуратура Луганской народной республики (ЛНР) обратилась к правоохранительным органам Белоруссии с просьбой о проведении следственных действий с Протасевичем в связи с его участием в боевых действиях в Донбассе. Президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил представителям ЛНР допросить Протасевича.

Ранее Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело на Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Киева. Об участии Протасевича в боях заявляли в КГБ Белоруссии.

Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД