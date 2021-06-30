Эксперт рассказал, как распознать фейки о вакцинации

Фразы «власти скрывают правду», «реальные масштабы катастрофы занижены» являются маркерами распространяемой в соцсетях ложной информации, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель рабочей группы Общественной палаты России по борьбе с фейками Александр Малькевич. Так он прокомментировал появившиеся сообщения о вреде вакцинации под постами российских звезд, которые привились от COVID.

Многие российские звезды, которые привились от COVID-19 и рассказали об этом своим подписчикам в социальных сетях, получили огромное количество комментариев, в которых люди рассказывают о негативном влиянии препарата на организм их близких и знакомых даже случаях летальных исходов после прививки. У ряда пользователей появилось подозрение, что эти сообщения написаны не реальными гражданами, а являются бот-атакой по дискредитации вакцинации.

«На нашу вакцину идет целенаправленная атака. Атака идет из-за рубежа, тоже совершенно понятная, очевидная, и мы все это понимаем. Это режиссируется, делается профессионально. За первое полугодие, мы выявили 30 тысяч фейков, более 20 тыс. из которых связаны с коронавирусом, вакцинацией, локдауном. За весь прошлый год, для сравнения, мы выявили 35 тысяч фейков», – рассказывает Малькевич.

Соответственно, он убежден, что большинство комментариев о вреде вакцинации в интернете – специально спланированная акция, которая очень грамотно режиссируется и направляется.

«Конечно, есть базовые правила медиаграмотности, которые сформулированы Общественной палатой. Мы должны научиться элементарным основам фактчекинга. Очень надеемся, что уже с осени начнутся уроки медиаграмотности в школах», – рассказывает собеседник.

Он рассказывает, что для того, чтобы не дать обмануть себя в сети, каждый гражданин должен приучить себя проверять аккаунт, который распространяет информацию, в частности, как давно бы создана пользовательская страница, сколько у этого человека друзей и реальных авторских постов.

«Обычно, если у пользователя несколько друзей, мало своего контента, нет авторских оригинальных постов, а только какие-то перепосты, то скорее всего это специально сделанная бот-фейк страница для разгона ложной информации для так называемых вбросов», – делится Малькевич.

Кроме того, по словам эксперта, подсказкой могут стать такие фразы в сообщении, как «не рефлексируй, распространяй», «у меня знакомая из администрации, она точно знает», «власти скрывают правду», «реальные масштабы катастрофы занижены», «есть жертвы, угроза жизни людей». Все это базовые маркеры фейка, говорит Малькевич.

«И, хочу напомнить, что Общественная палата России требует пересмотреть, отредактировать, усилить закон о борьбе с фейками. Сейчас он не работает», – заключил специалист.

Ранее Малькевич рассказал, что за последние полгода количество фейковой информации в Сети по сравнению с прошлым годом возросло на 50 %. Тематике вакцинации посвящено около 10 тысяч фейков, а коронавирусу – 8 тысяч. Меньшая часть приходится на тему выборов – 2,2 тысячи.