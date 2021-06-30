Минздрав назвал особенности ревакцинации от COVID-19 Академик РАН сказал, какой прививкой от COVID-19 лучше делать ревакцинацию 30 июня 2021, 14:44

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Для прохождения повторной вакцинации против коронавирусной инфекции следует выбрать препараты «ЭпиВакКорона» или же «КовиВак», поскольку «Спутником V» часто вакцинироваться не рекомендовано – это может вызвать неправильный эффект в организме, заявил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев Согласно результатам опроса, проведенного порталом Superjob, большая часть россиян (78 %), которые уже сделали прививку против коронавирусной инфекции, готовы последовать рекомендациям медиков и пройти ревакцинацию спустя полгода. 22 % респондентов заявили, что относятся отрицательно к повторной вакцинации. «Изготовители вакцины проводят испытания и дают рекомендации по их итогу. Соответственно, каждый производитель должен назвать свое время, по истечению которого стоит произвести ревакцинацию. Индивидуально у каждого человека, который хочет сделать повторную прививку, определить состояние антител к коронавирусу просто невозможно – это дорого, слишком большие масштабы и не нужно», – говорит Зверев. Напомним, в середине июня глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в период подъема заболеваемости ревакцинацию необходимо делать каждые полгода, а при более спокойной ситуации – раз в год. Кроме того, он подчеркнул, что нет никакого смысла ежедневно проверять уровень антител в организме. Однако с тем, что нужно сделать повторную прививку через такой маленький срок вирусолог не согласен. «Вакцина, которой хватает всего на полгода, совсем какая-то не такая, у нас нет таких слабых вакцин. Да и проводить ревакцинацию каждые шесть месяцев – это с ума сойти можно. Точные сроки, когда следует заново привиться, могут нам назвать только авторы, но наших вакцин как минимум на год хватает, насколько я знаю», – рассуждает академик. Что касается выбора препарата, которым следует пройти повторную вакцинацию, то здесь врач рекомендует отдать предпочтение «ЭпиВакКороне» новосибирского центра «Вектор» или же «КовиВаку», которая разработана Центром имени Чумакова РАН. «Дело в том, что «Спутника V» от НИЦ имени Гамалеи – векторная вакцина, ей часто ревакцинироваться нельзя. В этом нет смысла, потому что вместе с антигеном коронавируса вводится и аденовирус, на который тоже образуется иммунитет. Соответственно, вакцина может просто не сработать. Кроме того, это опасно делать людям, у которых высокий уровень антител, потому что у них может произойти иммуносупрессия (обратная реакция)», – рассказывает Зверев. Именно поэтому с ревакцинацией нужно быть очень осторожными, предупреждает вирусолог. Для этого просто необходимо обсудить, какой именно вакциной и после какого срока можно сделать повторную прививку. «С остальными российскими вакцинами никаких нареканий нет, можно ими и во второй раз пройти вакцинацию. Дело в том, что они основаны либо на пептидах синтетических, либо на самом вирусе, там нет вектора, как в «Спутнике V». Соответственно в случае с «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» иммунитет образуется только на вирусные белки, поэтому здесь ограничений нет, их можно делать много раз. Но, опять же, это должны подтвердить авторы вакцин», – считает специалист. Также он добавил, что, по его мнению, убитые и синтетические вакцины можно было бы ставить в три этапа с небольшим промежутком, а не в два, как это делается сейчас. То есть к уже существующему следовало бы добавить еще одну дозу препарата для получения более полноценного иммунитета, как это делается в случае с вакцинацией от гепатита В или от папилломавирусной инфекции. В таком случае иммунитет должен оказаться более полноценным и продолжительным. По его словам, на данный момент даже после двух этапов вакцинации не у всех граждан может развиться иммунитет, поэтому третий мог бы повысить эффективность вакцин. Ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили, что если в ходе первичной вакцинации у пациента были выявлены серьезные нежелательные явления, то повторную вакцинацию следует провести другим препаратом. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Создатели «Спутник V» объяснили разницу между эффективностью вакцины и активностью антител 29 июня 2021, 20:00

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Показатели эффективности противокоронавирусных вакцин и показатели активности антител – не одно и то же, пояснили разработчики «Спутник V». Ранее заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов сообщил, что есть незначительное снижение активности сывороток привитых «Спутником V» – примерно 2,6 раза, при этом эффективность препарата против индийского штамма составляет около 90%. «Активность сыворотки или нейтрализующих антител к спайк-белку коронавируса и эффективность вакцины являются отдельными показателями. В случае вакцины «Спутник V» при снижении активности нейтрализующих антител в 2,6 раза эффективность вакцины снижается незначительно и остается на уровне 90%, что в свою очередь выше, чем у других существующих вакцин против коронавируса», – пояснили разработчики РИА «Новости». Они добавили, что подобный уровень обеспечивает защиту от индийского штамма «дельта», это характерно и для других вакцин, в том числе для Pfizer. У этого препарата при снижении активности нейтрализующих антител в 5,8 раза эффективность сохраняется на уровне около 90%. Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что порядка 90% новых случаев инфицирования коронавирусом в России приходятся на индийский штамм. РФПИ ответил на претензии Гватемалы по «Спутнику V» 30 июня 2021, 10:55

Фото: RAYNER PEÑA R/EPA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Два самолета с российской вакциной «Спутник V» на этой и следующей неделе прибудут в Гватемалу в рамках исполнения контрактных обязательств, заявил представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). «Один самолет с вакциной «Спутник V» должен прибыть в Гватемалу на этой неделе. Еще один борт с грузом вакцины прибудет уже в начале следующей недели в рамках исполнения контрактных обязательств», – цитирует РИА «Новости» представитель РФПИ. Ранее министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес заявила, что из-за задержек в поставках добивается от России возврата средств, выплаченных для приобретения вакцины «Спутник V». Применение вакцины «Спутник V» в Гватемале было одобрено в конце февраля, а первые партии препарата были поставлены в мае 2021 года. В настоящий момент власти также используют в программе иммунизации населения препараты Moderna и AstraZeneca, поставленные безвозмездно или в рамках международного механизма COVAX. Роспотребнадзор подтвердил проникновение в Россию штамма «дельта плюс» 29 июня 2021, 16:38

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Главный государственный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что в России выявили случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс». «По России хочу пояснить, что тот штамм, о котором сообщалось на прошлой неделе, мы очень тщательно проверили всю информацию. Информация подтвердилась, это в самом деле вариант «дельта плюс». Женщина <…> перенесла это заболевание в легкой форме, здесь все закончилось благополучно», – передает ее слова ТАСС. Ранее сообщалось, что в России выявлен первый зараженный новым штаммом коронавируса «дельта плюс». Образец штамма коронавируса «дельта плюс» выявили в России в апреле, данных о том, что это было заражение, нет, также ученые не выявили дальнейшего распространения штамма. Согласно официальным данным ВОЗ, «индийский штамм» коронавируса, или вариант «дельта», названный B.1.617, выявили в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпуре. Как отметила Попова, на данный момент он получил распространение почти в 90 странах мира. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о рекордных показателях по заболевшим коронавирусом, связав это в том числе с появлением нового штамма «дельта». Стало известно о возможной отмене половины рейсов на курорты Краснодарского края 29 июня 2021, 20:37

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Авиакомпании России могут отменить минимум половину рейсов в Краснодарский край из-за невозможности соблюдения требований об обязательном ПЦР-тестировании или наличии сертификата о вакцинации от коронавируса для экипажей, сообщил источник, близкий к группе «Аэрофлот». «В ближайшее время минимум половина рейсов в Сочи, Анапу и Геленджик могут быть отменены у всех российских авиакомпаний. Мы получили письмо от отелей Краснодарского края, что бортпроводники и пилоты в командировках больше не будут размещаться без наличия сертификата о вакцинации (или свежих результатов ПЦР-теста). Поскольку сейчас самый сезон для курортов Краснодарского края, у многих авиакомпаний экипажи остаются в этих городах в «эстафетах» и выполняют курортную программу полетов. Но авиакомпании просто физически не смогут обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня и сертификатами», – приводит его слова ТАСС. Источник, приближенный к авиакомпании «Победа», сообщил, что компания может сократить полетную программу в регион на 40–50%. «У нас ежедневно 50 человек размещается на предполетный отдых в Сочи. Сейчас мы думаем о сокращении на 40–50% программы регионального разлета», – отметил он. Напомним, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации. Согласно результатам исследования сервиса SuperJob, ради отпуска на курортах Краснодарского края – в Сочи и Анапе – готовы вакцинироваться всего 3% россиян. Правнук Сталина назвал вакцинированных «не людьми» 30 июня 2021, 00:43 Текст: Антон Антонов

Яков Джугашвили – внук старшего сына Иосифа Сталина – рассказал, почему не считает людьми «организмы с надписью «вакцинирован» в соцсетях. «Запросы от организмов с надписью «вакцинирован» или какой-то другой ковидфашистской символикой удаляю не глядя», – заявил он в Facebook. Объясняя, почему называет их «организмами», а не «людьми», Джугашвили заявил: «Люди уже поняли, что в марте 2020 года начался геноцид населения планеты под видом борьбы с сезонным ОРВИ возбудитель которого до сих пор не обнаружен». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ВОЗ отреагировала на введение в Москве QR-кодов для ресторанов 30 июня 2021, 09:09

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, комментируя введение в Москве обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, заявила, что одна мера не решает ситуацию, необходимо действовать комплексно. «Позвольте повторить то, что генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос и региональный директор Европейского бюро ВОЗ доктор Клюге говорили много раз: одна мера не решает ситуацию, необходим комплекс мер, которые необходимо предпринять в совокупности, чтобы сгладить кривую или остановить пандемию», – передает РИА «Новости» слова Вуйнович. По ее словам, текущая ситуация в мире и в России делает еще более настоятельной необходимость использования всех имеющихся в распоряжении инструментов для предотвращения передачи инфекции: индивидуализированное и последовательное использование мер общественного здравоохранения и социальных мер в сочетании с доступной вакцинацией. Ранее власти Москвы допустили введение QR-кодов в других отраслях. Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин сказал, какой вакциной делал прививку от COVID-19 30 июня 2021, 12:27

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин рассказал, что привился от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V». «Принял для себя решение привиться <...> «Спутником V», тем более что Вооруженные силы у нас прививаются «Спутником V», а я все-таки верховный главнокомандующий», – сказал глава государства. Он также рассказал о реакции организма на прививку. После первого укола Путин рассказал, что ничего не чувствовал, через четыре часа появилась чувствительность в месте укола, а после второго укола в 12 часов ночи температура у него поднялась до 37,2, но утром снова была 36,6. Также президент добавил, что «Спутником V» привилась его дочь, у нее также была температура 37,5 один день. «Дней 20 прошло, взяли кровь, посмотрели результаты – высокий уровень защиты. И вам рекомендую», – отметил Путин. Также президент сказал, как выбрал прививку от COVID-19 и почему не показал видео процедуры. Напомним, первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером, через три недели он сделал вторую прививку от коронавируса. В среду проходит 18-я по счету прямая линия с президентом Владимиром Путиным, в рамках которой глава государства ответит на вопросы россиян. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Чехия запретила поездки в Россию 30 июня 2021, 01:55

Фото: Martin Sterba/CTK/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В связи с ситуацией с коронавирусом минздрав Чехии запретил поездки в ряд стран, включая Россию, сообщило министерство. Ведомство с 1 по 31 июля запретило «гражданам Чехии и постоянно проживающим в республике иностранцам посещение стран с экстремальным риском заболевания COVID-19». При этом запрет не касается «граждан данных стран» и не распространяется на «поездки, которые не могут быть отложены и должны быть предварительно объявлены в МИД Чехии». Запрещены поездки в Россию, Индию, Бразилию, Непал, Парагвай, Тунис, Перу и ряд других государств, передает РИА «Новости». Напомним, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьера России Михаила Мишустина поддержать проект о запрете массовых мероприятий в регионах, где их не позволяет проводить эпидемическая ситуация. Роспотребнадзор подтвердил проникновение в Россию штамма «дельта плюс». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Гватемала попросила вернуть деньги за «Спутник V» 30 июня 2021, 09:43 Текст: Алина Назарова

Министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес заявила, что из-за задержек в поставках добивается от России возврата средств, выплаченных для приобретения вакцины «Спутник V». «Мы просим ... возврата средств. Если в какой-то момент у них будет возможность продать ее, мы оплатим по факту поставки», – заявила Флорес, запись беседы опубликовала в Twitter журналист Андреа Домингес. Как пишет РБК, Гватемала заплатила аванс в 614,5 млн гватемальских кетцалей (около 6 млрд рублей) за 16 млн доз вакцины, однако в страну поступило всего 150 тыс. доз препарата. Министр иностранных дел Гватемалы Педро Броло, который также принимал участие во встрече с конгрессменами, отметил, что стороны ведут переговоры о пересмотре контракта по «Спутнику V» с тем, чтобы включить в него однокомпонентный «Спутник Лайт», передает РИА «Новости». Применение вакцины «Спутник V» в Гватемале было одобрено в конце февраля, а первые партии препарата были поставлены в мае 2021 года. В настоящий момент власти также используют в программе иммунизации населения препараты Moderna и AstraZeneca, поставленные безвозмездно или в рамках международного механизма COVAX. Попова попросила Мишустина поддержать проект о запрете на массовые мероприятия 29 июня 2021, 17:16 Текст: Алексей Дегтярев

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьера Михаила Мишустина поддержать проект о запрете массовых мероприятий в регионах, где их не позволяет проводить эпидемическая ситуация. «Михаил Владимирович, я хотела бы попросить вас поддержать наше предложение. <...> Буквально последнюю неделю мы наблюдаем, как массовые мероприятия проводятся в целом ряде субъектов, несмотря на четко определенные критерии методических рекомендаций», – сказала Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом, передает ТАСС. Глава ведомства пояснила, что Роспотребнадзор уже подготовил проект постановления, в котором указаны требования по соблюдению таких правил. «Прошу вашего поручения для того, чтобы этот документ стал реально действенным <...>», – сказала она Мишустину. «Анна Юрьевна, да, и я хотел бы попросить вас также соответствующее поручение дать главным санитарным врачам по субъектам РФ, чтобы они занимали активную позицию», – ответил премьер. В ходе заседания Попова напомнила, что в 68 субъектах сохраняется запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. «За последние две недели этот запрет вернули еще 12 субъектов Российской Федерации», – пояснила она. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле пока не знают о планах введения новых ограничений по коронавирусу на федеральном уровне. До этого министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что действующие в России ограничительные меры по коронавирусу очень мягкие. Минздрав подготовил рекомендации по вакцинации переболевших COVID-19 29 июня 2021, 18:20 Текст: Евгения Шестак

Министерство здравоохранения России подготовило методические рекомендации по вакцинации переболевших коронавирусом или ранее привитых от коронавируса россиян, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. «Мы подготовили методические рекомендации по вакцинации населения – тех [граждан], которые перенесли коронавирусную инфекцию или ранее вакцинированы», – цитирует ТАСС Мурашко. В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что устойчивый иммунный ответ у переболевших COVID-19 сохраняется полгода с постепенным угасанием до 9-12 месяцев, передает РИА «Новости». «Согласно международным и российским исследованиям, устойчивый, гуморальный и клеточный иммунные ответы у лиц, которые переболели новой коронавирусной инфекцией, сохраняется в среднем в течение шести месяцев после перенесенной инфекции с постепенным угасанием до 9-12 месяцев», – сказала она. По ее словам, вакцинацию от коронавируса надо проводить через шесть месяцев после болезни, в том числе у ранее вакцинированных, или после шести месяцев после предыдущей первичной вакцинации. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что в течение месяца-полутора будут привиты около 1,5-2 млн человек. Напомним, тем временем в России вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 23 млн человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что де-юре и де-факто обязательной вакцинации россиян от коронавируса нет, есть решения отдельных регионов по работникам ряда отраслей. В Москве людей с противопоказаниями к прививке от COVID попросили ограничить контакты 29 июня 2021, 15:54 Текст: Елена Мирошниченко

Москвичам, имеющим противопоказания к прививке от коронавируса, рекомендуется максимально избегать скоплений людей, заявил в эфире «Первого канала» первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк. «Имеющим медотвод лучше себя поберечь, максимально избегать большого скопления людей и постоянно носить маску, дезинфицировать руки и постараться оградить себя от большого количества контактов», – приводит его слова ТАСС. Он уточнил, что если москвичи с противопоказаниями к прививке хотят посетить какое-либо мероприятие, им необходимо сдать ПЦР-тест. Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет. Большинство привитых россиян согласились пройти ревакцинацию 30 июня 2021, 10:00 Текст: Алина Назарова

Большинство россиян, сделавших прививку от коронавируса, готовы последовать рекомендациям медиков и пройти ревакцинацию спустя полгода, следует из данных опроса, проведенного порталом Superjob. Как следует из результатов социологического исследования, сделать повторную прививку готовы 78% опрошенных, а однозначно пойдут на ревакцинацию 43%. Отрицательно отнеслись к идее повторной прививки 22% респондентов, причем лишь 6% заявили, что однозначно против этого, передает РБК. Всего в исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов, которые сделали прививку от коронавируса в 371 населенном пункте во всех федеральных округах. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что повторную прививку от коронавируса в период подъема заболеваемости необходимо делать раз в полгода, при более спокойной ситуации – раз в год. Роспотребнадзор назвал действия после вакцинации от COVID-19 30 июня 2021, 08:17 Текст: Дмитрий Зубарев

Роспотребнадзор дал рекомендации, что делать после вакцинации от коронавируса. «У некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром – повысится температура и другое. Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть – это нормально. Допускается симптоматическая терапия – можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства», – передает РИА «Новости» текст рекомендаций. В первые три дня после вакцинации не рекомендуются интенсивные физические нагрузки и посещение сауны, при этом принимать душ можно. Также следует ограничить употребление алкоголя. «Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35-42 дня, поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом. Пока нарабатывается иммунитет, необходимо носить маску, соблюдать социальную дистанцию, тщательно соблюдать правила личной гигиены», – рекомендовали в Роспотребнадзоре. Как подчеркнули в надзорном ведомстве, вакцинация не создает никаких дополнительных рисков и не угрожает здоровью нерожавших женщин и их будущего потомства. Поэтому если после вакцинации или в промежутках между двумя прививками женщина забеременела, переживать не стоит. Ранее Минздрав подготовил рекомендации по вакцинации переболевших COVID-19. В Москве за неделю задержали пять курьеров с поддельными справками о вакцинации от COVID 30 июня 2021, 10:03 Текст: Дмитрий Зубарев

Полицейские задержали за прошедшую неделю в Москве пятерых курьеров с поддельными справками о вакцинации от коронавируса, сообщил источник в правоохранительных органах. «Всего в Москве с 22 июня было задержаны пять курьеров, которые должны были доставить клиентам поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса», – сообщил источник ТАСС. По его словам, все заказы были осуществлены через интернет. «Сейчас ищут изготовителей данных сертификатов», – рассказал собеседник агентства, отметив, что у одного из курьеров было обнаружено сразу 20 поддельных сертификатов. Ранее в Кремле призвали бороться с поддельными сертификатами о вакцинации.