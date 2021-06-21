Минздрав рассказал о рекомендациях по ревакцинации от коронавируса

Вирусолог рассказал о влиянии жары на коронавирус

Не исключено, что индийский штамм коронавирусной инфекции способен противостоять жаре, поэтому именно она способствует его распространению в России, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов.

В Москве ожидается рекордная жара, воздух прогреется до 33 градусов. Несмотря на теплую сухую погоду, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что пока в городе не наблюдается улучшений в ситуации с коронавирусом.

«Трудно сказать, как жара влияет на коронавирус. У меня есть ощущение, что на этот, как и на другие вирусы, определенное сочетание климатических факторов влияет. Мы же прослеживаем сезонность: вот он у нас поднимался в октябре и сам спал в конце декабря. Такой же подъем, как сейчас, был в прошлом году, только к середине июня он закончился, а сейчас только начался», – говорит Чепурнов.

Он объясняет, что, как правило, жаркая обстановка и сухость отрицательно влияют на вирус. То есть ему комфортнее, когда более прохладно и мокро, как осенью. Тем не менее, несмотря на достаточно жаркую погоду, в стране наблюдается подъем. Из этого можно сделать вывод, что климатические факторы не всегда играют роль в заболеваемости коронавирусом.

«В прошлом году был отчетливый спад по заболеваемости, причем абсолютно понятный, с середины июня до середины сентября. Так работают и практически все остальные вирусы. То есть они именно так обычно ведут себя в условиях даже просто культивирования. Не то что там при передаче от человека к человеку, а просто при культивировании на культурах клеток, например, животных. В это время вирус всегда давал отчетливое снижение в титрах на один–два порядка», – рассказывает вирусолог.

Сейчас же происходит абсолютно иная ситуация, вирус показывает свою устойчивость и приспосабливаемость, продолжает специалист.

«Поскольку заявляют, что 90% вируса, который гуляет по стране, это индийский штамм, то не исключено, что именно он и способен противостоять жаре. В Индии-то давно уже тепло. Поэтому, возможно, что именно в этом случае климат стал благополучным для вируса, способствуя его живучести и размножению. Но пока это только предположение, не больше», – считает Чепурнов.

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян считает, что через одну-три недели заболеваемость достигает пика и выйдет на плато. При этом понижение, по его мнению, следует ожидать не ранее чем через два месяца.

Ранее синоптики сообщили, что москвичей ждет теплое лето. Кроме того, в июле и августе ожидается дефицит осадков. Температура воздуха будет выше средних значений на один–три градуса и вернется в климатическую норму только к середине последнего летнего месяца. В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что почти у 90% зараженных за последнее время выявлен новый индийский штамм COVID-19.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД