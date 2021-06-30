Россия не согласилась с «назначением» высокого представителя ООН по БиГ

Россия категорически не согласна с заявлением о якобы назначении гражданина Германии Кристиана Шмидта высоким представителем по Боснии и Герцеговине, заявил на заседании Совбеза постпред России при ООН Василий Небензя.

В начале июня председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик потребовал закрыть канцелярию высокого представителя ООН в БиГ. Он заявил, что попытка назначить нового высокого представителя в БиГ без резолюции СБ ООН направлена против Республики Сербской (в составе БиГ) и сербского народа и что сама должность противоречит международному праву и конституции БиГ. В мае послы стран руководящего комитета Совета по выполнению мирного соглашения согласовали назначение Шмидта высоким представителем в БиГ. Входящая в комитет Россия выступила против.

«Мы собрались здесь по нашей инициативе для того, чтобы обсудить распространенное в Совете письмо, из которого следует, что 27 мая гражданин ФРГ Кристиан Шмидт якобы был назначен на должность высокого представителя по Боснии и Герцеговине. Россия как член руководящего комитета Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине хотела бы категорически не согласиться с этим утверждением», – передает РИА «Новости» слова Небензи.

Он напомнил, что процедура назначения высокого представителя, сложившаяся за годы, весьма логична, транспарентна и демократична. «Кандидатура утверждается руководящим комитетом при наличии согласия боснийских сторон и получает последующее одобрение Совета Безопасности ООН, как правило, посредством принятия соответствующей резолюции. Однако ничего подобного в случае с господином Шмидтом даже отдаленно не наблюдалось», – заявил постпред России при ООН.

«Сегодня мы видим абсолютно иную картину. Фамилия, появившегося практически из ниоткуда единственного кандидата, быстро и без лишних дискуссий была утверждена руководящим комитетом. При этом комитет решил не прислушиваться к мнению не только России, но и всех боснийских сторон», – указал он.

По словам Небензи, возникает вопрос: можно ли начинать работу на национально-примиренческом треке «с провоцирования неизбежного конфликта, грозящего лишь обострить существующие противоречия». «Масла в огонь добавили маневры, которые устроили некоторые наши коллеги по Совету Безопасности, зачем-то решив «заиграть» этот вопрос в Совете», – добавил Небензя.

Напомним, Россия призвала поддержать Дейтонские мирные соглашения, положившие конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине. Сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик в своем выступлении подверг критике Валентина Инцко за «вмешательство во внутренние дела» страны.

В феврале в МИД России, комментируя призывы Инцко лишить наград трех известных боснийско-сербских деятелей, заявили, что выдвижение высоким представителем ООН по Боснии и Герцеговине (БиГ) Валентином Инцко ультиматумов Республике Сербской мешает нормализации обстановки в стране, Москва призывает прекратить самодеятельность в отношении БиГ.