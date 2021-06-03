Костин назвал ожидаемым участие 11 млн избирателей в праймериз "Единой России" Эксперты: «Единая Россия» оказалась на шаг впереди конкурентов за счет праймериз 3 июня 2021, 19:34 Политические конкуренты «Единой России» не отвечают на запрос избирателей, поскольку не обладают достаточным для этого ресурсом, заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, комментируя результаты недавно завершившегося предварительного голосования для определения кандидатов партии на выборах в Госдуму. «Единая Россия» «сожрала» все другие политические партии и повестку для конкурентов. Взяв довольно высокий информационный и эмоциональный фон, у партии есть важная задача – сохранить представленность в повестке. Ей нужно сохранить масштаб, открытость, конкурентность, технологичность кампании, острую борьбу и конфликты – партия должна привыкать, что внутри нее постоянно идет острая борьба», – подчеркнул Алексей Чеснаков. Об этом говорится на сайте «Единой России». Несмотря на энергозатратность, предварительное голосование позволило «Единой России» оказаться в центре повестки и создать президенту прагматический повод подключиться к кампании, заявил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «[Партия смогла] протестировать риски, в том числе имиджевые, были ли замечания к тому, как все проводилось. Я бы не сказал, что эти замечания носили критический характер и стали торпедой по имиджу «Единой России», – сказал он, отметив, что предварительное голосование стало тест-драйвом кандидатов и избирателей перед началом кампании. Решена и другая задача – на предварительном голосовании «Единой России» задана повестка предстоящей избирательной кампании, считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский. Всем остальным придется либо искать себя в ней, либо добавлять собственное содержание. Одной из отличительных черт прошедшей процедуры, по его словам, стало наличие ярких кандидатов. Что касается образа депутата в целом, то служение народу – один из главных запросов к кандидатам. «Это должен быть компетентный профессионал, успешный, с опытом. Знающий, как решить проблему, способный сопереживать и помогать людям. Носитель региональной идентичности и предпочтений, если имеет опыт работы в регионе», – пояснил Виктор Потуремский. В конечном счете «Единая Россия» будет доминировать в избирательной кампании-2021 за счет преимущества, полученного в ходе предварительного голосования, считает управляющий директор Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус Алиев. Процедура стала способом выявления неравнодушных и способных к коммуникации будущих политиков и депутатов. «Мы знаем кейсы, когда два депутата Госдумы сталкивались в каких-то округах, искали способы достучаться до сердец избирателей. Все это было повседневной практикой на прошедшем предварительном голосовании, и его ценность ровно в этом. Внутрипартийная конкуренция выявляет лучших, наиболее эффективных», – подчеркнул эксперт. В среду Владимир Путин встретился с руководством «Единой России» и победителями праймериз – предварительного голосования, по итогам которого формируется партийный список на выборах. Путин констатировал, что список серьезно обновился за счет большого числа беспартийных кандидатов. «Свыше 52% людей, которые прошли в ходе предварительного голосования – это не члены партии, это те, кто доказал в ходе общения с людьми, что имеют право претендовать на то, чтобы представлять интересы граждан», – указал глава государства. Путин отметил важность участия «людей от земли» во всех властных структурах. В четверг председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин заявил, что социологические данные, которые были накануне голосования, показывают, что цифра в 11 млн является референтной и приемлемой. В марте на встрече с представителями движения «Мы вместе» президент выступил за активное участие волонтеров в избирательных кампаниях. Ранее эксперты оценили первые итоги праймериз как курс на обновление «Единой России». Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Общая явка на предварительное голосование сосиавила почти 12 млн человек. Около 35% кандидатов составляли молодые люди до 35 лет. Почти половина (48% от зарегистрированных) общественники и волонтеры Подсчет голосов стартовал вечером 30 мая, сразу после того, как были соединены части электронного ключа шифрования блокчейна. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве.

Победитель праймериз «Единой России» рассказал о предстоящих задачах волонтеров в Госдуме 2 июня 2021, 19:24 Текст: Наталья Макарова,

Филипп Сливков

Если в Госдуму и региональные заксобрания будут избраны активисты добровольческого движения, то это сделает волонтерскую помощь более действенной. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал волонтер, победитель праймериз «Единой России» Артем Метелев, комментируя беседу президента с участниками предварительного голосования «ЕР». Председатель Совета ассоциации волонтерских центров, координатор движения «Мы вместе», член Общественной палаты России Артем Метелев напоминает о том, что еще в марте президент призвал волонтеров поучаствовать в думских выборах. «Это предложение для движения «Мы вместе» стало неожиданностью – возникли большие споры. Мы долго обсуждали, стоит ли попробовать, и в итоге решили: если в Госдуме появятся наши люди, представители волонтерских центров, то выиграют от этого, в первую очередь, те, кому мы помогаем, ведь сама наша ассоциация станет эффективнее», – заявил собеседник. Метелев напомнил, что кандидаты – выходцы из волонтерского движения – смогли победить на предварительном голосовании «ЕР» в Курской, Самарской, Нижегородской, Омской областях, на Алтае, Камчатке, а он сам победил в Москве. «Причем, накануне и во время праймериз мы делали то же, что и всегда: чинили крыши, восстанавливали монументы, красили стены в детских садах», – перечислил Метелев. По его мнению, во многом эти конкретные дела и вызвали доверие со стороны избирателей. «Об этом и говорил президент сегодня: крайне важно чувствовать запросы рядовых граждан, быть частью общества на той конкретной территории, от которой ты избираешься», – заявил Метелев. Активисты «Мы вместе», по его словам, уже давно следуют подобным правилам. «Мы занимаемся, в первую очередь, поддержкой нуждающихся семей, людей бедных, одиноких, пожилых, сирот, студентов», – напомнил он. «Будучи депутатами, мы будем заниматься этим уже совместно с партией, с коллегами по парламенту. Уверен, что все, кто выиграл праймериз, кто потом выиграет выборы в парламент, значительно усилят общественный сектор России, – предполагает Метелев. – Многие проблемы мы сможем решать, еще не доходя до правительства». Он также напомнил, что недавно он с коллегами запустил проект «Одобрено», цель которого – собирать идеи, инициативы рядовых граждан о том, какие законы нужно принять еще в нашей стране». В среду Владимир Путин встретился с руководством «Единой России» и победителями праймериз – предварительного голосования, по итогам которого формируется партийный список на выборах. Путин констатировал, что список серьезно обновился за счет большого числа беспартийных кандидатов. «Свыше 52% людей, которые прошли в ходе предварительного голосования – это не члены партии, это те, кто доказал в ходе общения с людьми, что имеют право претендовать на то, чтобы представлять интересы граждан», – указал глава государства. Путин отметил важность участия «людей от земли» во всех властных структурах. В марте на встрече с представителями движения «Мы вместе» президент выступил за активное участие волонтеров в избирательных кампаниях. Ранее эксперты оценили первые итоги праймериз как курс на обновление «Единой России». Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Общая явка на предварительное голосование сосиавила почти 12 млн человек. Около 35% кандидатов составляли молодые люди до 35 лет. Почти половина (48% от зарегистрированных) общественники и волонтеры Подсчет голосов стартовал вечером 30 мая, сразу после того, как были соединены части электронного ключа шифрования блокчейна. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве. В Кремле сочли оскорбительными слова Зюганова о «манипуляциях» на выборах 3 июня 2021, 14:28

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

В Кремле не согласны с обвинениями со стороны лидера КПРФ Геннадия Зюганова в манипуляциях с выборами и считают подобные заявления оскорбительными, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Конечно, подобные обвинения, с нашей точки зрения, являются оскорбительными. И мы категорически с этим не согласны. Такие обвинения, они слишком серьезны, чтобы быть голословными, без каких-то подтверждений», – цитирует РИА «Новости» Пескова. При этом он подчеркнул, что лидер КПРФ находится в контакте с Кремлем по вопросам подготовки и проведения выборов. «Что касается контактов администрации президента с Геннадием Андреевичем – да, их предостаточно», – сказал пресс-секретарь главы государства. Песков также прокомментировал открытое письмо Зюганова, в котором говорится о различных решениях по ключевой ставке, «которая находится исключительно в прерогативе регулятора – Центробанка». «Это не прерогатива президента России», – отметил представитель Кремля. Песков призвал дождаться выступления президента на ПМЭФ. «Что касается планов и видения перспектив развития страны (а наверное, это и будет признано ответом), наверное, нужно дождаться выступления Путина на пленарной сессии (ПМЭФ)», – добавил он. Ранее Зюганов на своей странице в соцсетях опубликовал пост в преддверии единого дня голосования осенью 2021 года, сообщает ТАСС. По его словам, в администрации президента есть «умельцы», которые «хотят манипулировать гражданами и дурачить народ». Также лидер КПРФ заявил, что в преддверии саммита РФ – США и сентябрьских выборов в Госдуму обратился к президенту с открытым письмом, где призвал сменить социально-экономический курс страны и не поддаваться внешнему давлению. В мае Песков заявлял, что никаких решений о том, возглавит ли президент России Владимир Путин список «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму, не принималось. Бывшая солистка «Тату» Юлия Волкова проиграла праймериз «Единой России» 31 мая 2021, 22:01

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывшая солистка музыкальной группы «Тату» Юлия Волкова проиграла на предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму от Ивановской области, сообщил секретарь регионального отделения «Единой России» по Ивановской области Сергей Низов. «По предварительным данным онлайн-голосования, Волкова не прошла. Она достаточно серьезно отстает», – цитирует его ТАСС. Уточняется, что в регионе действовала смешанная система проведения праймериз: избиратели могли сделать свой выбор как онлайн, так и на счетных участках. В тройке лидеров предварительного голосования президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе, действующий депутат Госдумы Юрий Валентинович Смирнов и глава города Иваново Владимир Шарыпов. Ранее бывшая участница группы «Тату» Юлия Волкова, решившая участвовать в праймериз «Единой России» на выборах в Госдуму от Ивановской области, опубликовала предвыборный видеоролик, в котором обосновала мотивы своего участия в выборах именно в Ивановской области. Ивановский региональный оргкомитет предварительного голосования «Единой России» ранее зарегистрировал экс-солистку группы «Тату» Юлию Волкову для участия предварительном голосовании перед выборами в Госдуму. Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило 24-30 мая по всей стране в электронном формате, а в ряде регионов – еще и очно. По предварительным данным, общая явка на праймериз превысила 11 млн человек. Из них более 6 млн человек сделали свой выбор в онлайн-режиме. Еще 4,8 млн проголосовали очно. Подсчет голосов стартовал вечером 30 мая, окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов на выборах в Госдуму утвердят на съезде «Единой России» 19 июня. Ранее стали известны победители праймериз «ЕР» среди одномандатников в Москве и Петербурге. «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Выборы-2021: «Единая Россия» провела праймериз, КПРФ выдвигает в Госдуму скандального кандидата 1 июня 2021, 08:40 Текст: Андрей Самохин

Праймериз «Единой России» стали самыми массовыми за всю историю партийной системы страны. В Закcобрании Свердловской области сразу четыре депутата из оппозиции решили перейти в правящую партию. В Иркутской области коммунистов на выборы в Госдуму поведет скандально известный экс-губернатор Сергей Левченко. В «Единой России» подвели первые итоги праймериз. По предварительным данным, в них участвовало более 11 млн россиян. Как сообщил председатель оргкомитета праймериз, сенатор Александр Карелин, в целом проголосовало на 1,5 млн больше, чем на прошлых праймериз в 2016 году. Число кандидатов превысило 7,5 тысяч. При этом в ряде регионов победителями стали люди, которые ранее не участвовали в политической жизни, добавил Карелин. В Свердловской области на праймериз правящей партии выдвинулась группа депутатов Закcобрания, ранее входивших в оппозиционные фракции. Это Михаил Зубарев (ЛДПР), Евгений Зяблицев (Партия пенсионеров), Виктор Маслаков («Справедливая Россия») и Вячеслав Вегнер (КПРФ). При регистрации на праймериз «ЕР» они позиционировали себя как «сторонники партии» или «беспартийные». В результате все четверо заняли первые места в своих округах. В сентябре вместе с выборами в Госдуму в Свердловской области состоятся и выборы нового состава Заксобрания. Иркутский обком КПРФ сформировал свой список кандидатов на выборы в Госдуму, сообщил «Федерал-пресс». Возглавит список экс-губернатор, первый секретарь обкома Сергей Левченко. Также стали известны имена кандидатов по одномандатным округам. От Иркутского округа выдвинут действующий депутат Госдумы Михаил Щапов. В Шелеховском округе за мандат депутата поборется бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов. «Праймериз единороссы провели свободно, честно, с минимальным количеством скандалов», – считает профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев. Скандалы, по его мнению, обычно устраивают проигравшие на голосовании «депутаты-старики», – те, кто мечтал сидеть в парламенте пожизненно, забыв о том, что «порядком надоели избирателям». Политолог обратил внимание на то, что среди победителей предварительного голосования много новых лиц: это добровольцы, деятели Народного фронта, участники конкурса «Лидеры России». «Кроме того, в ход праймериз множество людей в стране протестировали новую для себя форму электронного голосования. Избиратели с этим справились. Посрамлены скептики, утверждавшие, что граждане не рискнут голосовать через портал «Госуслуги». Новые формы голосования станут теперь более популярны», – уверен политолог. – «Как мы могли наблюдать, результаты голосования появились лишь после того, как члены общественного совета соединили ключи блокчейна. Так что повлиять на результаты невозможно. Прозрачность процедуры лишний раз убедила граждан в безопасности и защищенности электронного голосования». Как считает директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, эпизод в Свердловской области, где депутаты сразу четырех оппозиционных партий решили перейти в «ЕР», говорит о том, что перспективные политики считают именно эту партию «наиболее полезной для реализации своих планов». «Победа в своих округах доказывает, что этот план сработал. Их переход был нормально оценен избирателями, – считает политолог. – Вероятно, эти политики не совсем чужды своему электорату и жители Свердловской области голосовали прежде всего за них персонально». Подобные переходы среди политиков случаются нередко, напомнил Григорьев. «Наверное, их собственные парторганизации не соответствовали амбициям и планам этих политиков, а региональное отделение «Единой России» оказалось более привлекательным. При этом для самих свердловских единороссов эти будущие однопартийцы тоже оказались приемлемыми фигурами», – отметил Григорьев. «Выдвижение экс-губернатора Сергея Левченко с его немалым негативным шлейфом во главе списка КПРФ по Иркутской области, свидетельствует лишь о том, что никого лучшего коммунисты там просто не нашли. Скамейка запасных» у них явно мала», – считает эксперт. «Возможно, это решение даже повышает шансы КПРФ в этом регионе. Другое дело, на какой уровень повышает? Мне кажется, по сравнению с остальными партиями повышение окажется небольшим, – полагает Григорьев. – По большому счету, имя Левченко во главе списка не даст КПРФ серьезных дополнительных процентов в Иркутской области на осенних выборах». Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Политолог: Около ста депутатов Госдумы от «ЕР» не пойдут на выборы в сентябре 31 мая 2021, 23:23 Текст: Андрей Самохин,

Анастасия Куликова

«Институт предварительного голосования рассматривается в обществе как социальный лифт. Об этом говорит, в частности, количество людей, принявших в нем участие», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Оксана Гаман-Голутвина, комментируя первые итоги праймериз «Единой России». «В этом году руководство партии сделало ставку на обновление за счет привлечения людей, зарекомендовавших себя в общественной жизни. В то же время порядка ста депутатов Госдумы от «Единой России» не приняли участия в процедуре предварительного голосования, заявив тем самым о своем нежелании участвовать в выборах в сентябре», – указала президент Российской ассоциации политической науки, член-корреспондент РАН Оксана Гаман-Голутвина. Гаман-Голутвина также отметила, что конкурс в голосовании оказался чрезвычайно высоким. «На одно место претендовало от 10 до более чем 30 человек, что свидетельствует о повышенном интересе, об огромном стремлении попробовать свои силы. Если острая конкуренция разворачивается уже сейчас, на этапе праймериз, то в сентябре мы определенно увидим еще более острую борьбу. В такой ситуации невозможно ожидать, что все участники будут довольны результатами выборов», – прогнозирует Гаман-Голутвина. Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Вострецов, проигравший на праймериз в Петербурге, выступил с критикой процедуры. В интервью Закс.ру политик заявил, что не верит, что герой России, космонавт Андрей Борисенко мог проиграть депутату Госдумы Виталию Милонову, но итоги борьбы за Южный одномандатный округ завершились именно так. Сам Вострецов в Западном округе и вовсе занял только четвертое место, а победителем там стал лидер фракции «ЕР» в петербургском Заксобрании Александр Тетердинко. Недовольство Вострецова результатами предварительного голосования, вызывает удивление, отметила Гаман-Голутвина. «Напомню: космонавт Александр Борисенко, по поводу которого и жалуется Вострецов, раньше не участвовал в политике. Насколько я понимаю, сейчас довольно много людей, которые делают в политике первые шаги. Политическая конкуренция – дело крайне непростое, к этому нужно быть готовым. Кандидатам очень важно проявлять на них свои профессиональные навыки, и при этом соблюдать этические требования общества», – подытожила собеседница. Отметим, общее количество кандидатов, которые заявились для участия в предварительном голосовании составило 7,5 тысяч человек. Около 12 млн человек приняли участие в праймериз в качестве выборщиков, сообщил председатель федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин. Он отметил, что это на 1,5 млн больше, чем на прошлых праймериз в 2016 году. Путин назвал серьезной школой для политиков праймериз «Единой России» 2 июня 2021, 17:20 Текст: Елизавета Булкина

Участие молодежи в праймериз «Единой России» является хорошим показателем и серьезной школой для молодых политиков, заявил президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с руководством партии и участниками предварительного голосования. Предварительное голосование «Единой России» завершилось 30 мая, в нем приняли участие около 12 млн человек. Окончательные списки будут утверждены на съезде партии 19 июня. «Знаю, что очень много молодых людей участвовали в предварительном голосовании, и из всех отобранных кандидатов это более одной трети. Это тоже очень хороший показатель. Это значит, что молодые люди не стоят в стороне от развития страны, от того, перед какими проблемами стоит страна, и готовы не только поучаствовать в голосовании предварительном, но и готовы принять участие в решении задач, которые стоят перед страной», – передает слова главы государства РИА «Новости». Президент поздравил участников и победителей праймериз с тем, что они прошли этот этап в своей жизни. «Прямой контакт с людьми – это очень серьезная школа. Надеюсь, что и те, кто поучаствовал, но не прошел этот отбор на этот раз, вкуса к такой политической деятельности не только не утратят, а, наоборот, приобретут его, утвердятся в мысли о том, что они на правильном пути и будут работать над этим дальше», – отметил Путин. Прошедшие праймериз «Единой России» стали самым массовым предварительным голосованием в истории партийной жизни страны. Почти вдвое с 2016 года возрос средний конкурс на место (по одномандатным округам) и составил 13 человек на место (семь человек – в 2016-м). При этом участвовать в праймериз могли все желающие, кто отвечал ряду требований: отсутствие судимости, членства в другой партии и счетов или недвижимости за границей. Большинство участников (52%) – беспартийные кандидаты В результате праймериз списки кандидатов радикально обновятся: больше 100 действующих депутатов ГД от «Единой России» не стали участвовать в предварительном голосовании. Изменился также образ кандидата: более 35% кандидатов – молодые люди до 35 лет. Почти половина (48% от зарегистрированных) общественники и волонтеры. В этом году количество нарушений в ходе праймериз в сравнении с 2016 годом снизилось в разы, хотя в 2016-м голосование шло один день, а в этом году – неделю. Выборы в Госдуму запланированы на 19 сентября. Путин: В депутатском корпусе нужны люди от земли 2 июня 2021, 17:12 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин рассказал во время встречи с победителями праймериз «Единой России», какие люди нужны в депутатском корпусе обновленной Госдумы. «В депутатском корпусе нужны люди от земли, которые чувствуют, чем живет страна, чувствуют, перед какими вызовами она стоит, и понимают, как решить задачи, которые перед Россией стоят», – сказал он во время общения с победителями праймериз ЕР. Об этом сообщает РИА «Новости». Праймериз этого года стали самым массовым предварительным голосованием в истории партийной жизни страны. Почти вдвое с 2016 года возрос средний конкурс на место (по одномандатным округам) и составил 13 человек на место (семь человек – в 2016-м). Большинство участников (52%) – беспартийные кандидаты. Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве. Выборы-2021: ЕР подключает сельчанам газ, а «Коммунисты России» ссорятся с «Rammstein» 2 июня 2021, 08:50 Текст: Андрей Самохин

Единороссы оперативно подготовили и провели через Госдуму закон о бесплатном подключении участков рядовых граждан к газопроводам. В КПРФ назвали ошибкой то, что Донбасс до сих пор не включен в состав России. Тем временем, «Коммунисты России» пожаловались в прокуратуру на ролик группы «Rammstein». Госдума приняла поправки «Единой России» в закон о бесплатной газификации для населения. Первый этап подключений будет проведен до 2023 года, второй – до 2030 года. Как отметил руководитель фракции единороссов Сергей Неверов, поправки направлены на решение задачи, которую ставил в послании к парламенту президент Владимир Путин – бесплатно довести газ до каждого участка. Спикер Госдумы Вячеслав Володин добавил, что документ позволит огромному количеству людей – не только тем, кто проживает на селе – подключиться к газу. «Уйдут в прошлое печное отопление, поиск дров и угля, а значит, жизнь человека станет более комфортной», – пояснил спикер. В КПРФ выступили с громким внешнеполитическим заявлением. Москве стоило бы присоединить к своей территории не только Крым, но и ДНР и ЛНР, считает секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. Более того, по мнению Обухова, необходимо проложить сухопутный коридор в сторону полуострова. «Геополитическая ниточка в виде Крымского моста, которая притягивает Крым к России, – это очень слабо. Должна быть решена проблема Новороссии, тогда можно будет говорить, что Крым наш окончательно», – цитирует Обухова сайт КПРФ. Появившийся в Международный день защиты детей клип солиста немецкой группы «Раммштайн» Тилля Линдеманна «Я ненавижу детей» возмутил руководство «Коммунистов России». Сюжет клипа строится на том, что главный герой мстит одноклассникам за издевательства, пережитые в советской школе. Ролик содержит сцены жестоких убийств – на фоне советской символики. В том числе в клипе фигурирует кровоточащий бюст Ленина. Лидер партии Максим Сурайкин поручил своим юристам направить в этой связи жалобу в Генпрокуратуру, назвав ролик Линдеманна «клеветой на советскую историю». По мнению Сурайкина, «фактически это китч, который делается обычно, чтобы малозначимый исполнитель привлек к себе внимание», – цитирует политика «Газета.ру». Тем не менее, полагает Сурайкин, ролик «содержит уголовный состав». «Единая Россия» вполне может записать в свой актив принятый закон о бесплатном подключении к газу, ведь подобных действий в обществе очень ждали, – считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. – Проработка такого сложного – и с правовой, и с экономической точки зрения – закона требует ресурсов. И тут надо отдать должное единороссам. Они отработали очень оперативно и качественно». Собеседник напомнил, что важная и болезненная для многих регионов тема дороговизны подключения к газу прозвучала в апреле, в послании президента Федеральному собранию, но именно правящая партия сумела быстро претворить поручение Путина в закон. «Логика здесь безупречная: президент, понимая, что в этом есть необходимость у рядовых граждан, ставит задачу. Дума очень быстро ее реализует – это очень точное попадание в запрос со стороны населения», – пояснил Потуремский. Что касается призыва КПРФ признать республики Донбасса и даже включить их в состав России, эксперт не считает такой предвыборный ход удачным. «Заявление выглядит как попытка коммунистов вступить в конкуренцию с новой объединенной партией «Справедливая Россия – За правду». Это ведь традиционные лозунги Захара Прилепина. Он требует таких шагов достаточно давно и в резкой форме, – напомнил собеседник. – С чего вдруг такие заявления сейчас делает секретарь ЦК Сергей Обухов? Какой для этого повод? С момента воссоединения с Крымом прошло уже семь лет. Может, в ЦК увидели растущие рейтинги «Справедливой России» – этого нового и достаточно успешного соперника КПРФ?», – задается вопросом эксперт. «Вообще в последнее время однопартийцы Геннадия Зюганова, выступая на публике, часто не попадают в актуальную повестку. Иногда возникает ощущение, что они разговаривают сами с собой», – резюмировал Потуремский. Директор Института новейших государств Алексей Мартынов считает, что Максим Сурайкин в истории с «Раммштайном» действует по принципу «скандал – лучшая реклама во все времена». «Я видел этот клип. Он действительно довольно скандальный, но вполне в стилистике этой группы. «Раммштайн» и лично Линдеманн – ребята из Восточной Германии, леваки-гэдээровцы», – отметил Мартынов. «Можно по-разному относиться к творчеству «Раммштайна» – да, это провокативное искусство «на грани». Но у них миллионы просмотров на «ютубе», у них – армия поклонников, в том числе и в России. И «Коммунисты России» точно таким же способом привлекают внимание к своей избирательной компании: ведь отрицательной рекламы не бывает. При всем уважении к товарищу Максиму Сурайкину – как раз он-то в этой ситуации и занимается «китчем», – подытоживает Мартынов. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Толстой возглавил московское отделение «Единой России» 31 мая 2021, 20:09 Текст: Ксения Панькова

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой избран главой московского городского регионального отделения (МГРО) партии «Единая Россия», такое решение было принято в ходе его 25-й конференции. «В скором времени мы подготовим свои предложения относительно того, каким курсом в ближайшее время будет двигаться отделение партии. Но уже сейчас могу сказать, что мы продолжим защищать интересы москвичей», – сказал Толстой, отметив, что на сегодняшний день главная задача партии – победа на выборах в Госдуму, передает ТАСС. Ранее пост руководителя московского отделения «Единой России» занимал Андрей Метельский. Толстой избран в Госдуму седьмого созыва от Люблинского одномандатного округа. Предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. По предварительным данным, общая явка на предварительное голосование превысила 11 млн человек. Из них более 6 млн человек сделали свой выбор в онлайн-режиме. Еще 4,8 млн проголосовали очно. Подсчет голосов стартовал вечером 30 мая, сразу после того, как были соединены части электронного ключа шифрования блокчейна. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве. Списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, утвердят на Съезде 19 июня в Москве. ЕР: Закон о бесплатном подключении к газу может быть рассмотрен сенаторами в среду 1 июня 2021, 17:00 Текст: Елизавета Булкина

Закон о бесплатном подключении населения к газу с изменениями «Единой России» может быть рассмотрен в Совете Федерации уже завтра, сообщил газете ВЗГЛЯД заместитель секретаря генсовета ЕР Дмитрий Кобылкин. «Он вводит новые понятия: «единый оператор газификации», «региональный оператор газификации», которые совместно с региональными органами власти будут осуществлять развитие газификации территорий нашей страны. И соответственно реализовывать сами работы по подключению», – сказал он. Председатель Российского союза сельской молодежи, победителей предварительного голосования «Единой России» в Мордовии Юлия Оглоблина в свою очередь подчеркнула, что вопрос доведения газа до участка актуален вне зависимости от региона. «В Республике Мордовия – один из самых высоких показателей газификации в стране: 97,7%. Несмотря на это, запрос на подключение все еще высок. В моей деревне есть семьи, у которых нет возможности протянуть газ к участку, несмотря на наличие центрального газопровода. Когда собирали предварительную информацию в дорожную карту программы, поступило более 2,5 тыс. заявок за несколько недель. Кроме того, много новых участков выдается под строительство, но они без коммуникаций. Вроде бы дом построить хочется, но опять все упирается в бюджет – и в том числе, на подведение газа», – отметила она. Во вторник Госдума единогласно приняла закон о бесплатном подключении населения к газу. Документ с учетом поправок «Единой России», направленный на выполнение поручения президента, прошел сразу второе и третье чтения. Напомним, президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что россиянам не придется платить за подключение их домовладений к газовым сетям. Глава государства отметил, что немало российских семей живет без газа, хотя к самому населенному пункту сети уже подведены. Позже правительство России утвердило дорожную карту повышения газификации регионов, уровень их газификации вырастет более чем на 10% к 2030 году. Путин отметил обновление списка кандидатов от «Единой России» благодаря праймериз 2 июня 2021, 16:31 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин заявил о серьезном обновлении списка кандидатов в Госдуму от «Единой России» на недавно состоявшихся праймериз за счет большого числа беспартийных кандидатов. «Знаю, что обновление очень серьезное. Там свыше 52% людей, которые прошли в ходе предварительного голосования – это не члены партии, это те, кто доказал в ходе общения с людьми, что имеют право претендовать на то, чтобы представлять интересы граждан», – сказал глава государства на встрече с руководством «Единой России» и победителями праймериз, передает ТАСС. Ранее эксперты оценили первые итоги праймериз как курс на обновление «Единой России». Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. По предварительным данным, общая явка на предварительное голосование составила около 12 млн человек. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве. Политолог назвал три главных итога встречи Путина с «Единой Россией» 2 июня 2021, 18:50 Текст: Елена Мирошниченко

Встреча президента Владимира Путина с руководством «Единой России» и победителями предварительного голосования партии значима для единороссов на старте избирательной кампании, заявил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его словам, она определяет рамки будущего съезда партии и контуры предвыборной стратегии. «Это мощный информационный повод, по сути подчеркивающий предварительное голосование партии как точку фактического старта избирательной кампании», – рассказал эксперт. Об этом сообщается на сайте «Единой России». По его словам, у этой встречи несколько измерений. «Первое – сигнал о политической поддержке «Единой России» вне зависимости от того, как будет укомплектована федеральная часть списка партии. Конечно, он политически и аппаратно важен, но моральное право продвигать «Единую Россию», как «партию Путина», у партии остается», - считает Виноградов. «Второе – собственно поддержка механизма предварительного голосования, согласие с тезисом о том, что само его проведение является конкурентным преимуществом партии, – отмечает политолог. – Третье направление – обозначение оптимальных, в глазах главы государства, акцентов предвыборной повестки «Единой России». Ранее Путин заявил, что участие молодежи в праймериз «Единой России» является хорошим показателем и серьезной школой для молодых политиков. Прошедшие праймериз «Единой России» стали самым массовым предварительным голосованием в истории партийной жизни страны. Почти вдвое с 2016 года возрос средний конкурс на место (по одномандатным округам) и составил 13 человек на место (семь человек – в 2016-м). При этом ЕР открыла свои двери для всех желающих, кто отвечал простым требованиям: отсутствие судимости, членства в другой партии и счетов или недвижимости за границей. Большинство участников (52%) – беспартийные кандидаты В результате праймериз списки кандидатов радикально обновятся: больше 100 действующих депутатов ГД от «Единой России» не стали участвовать в предварительном голосовании. Изменился также образ кандидата: более 35% кандидатов – молодые люди до 35 лет. Почти половина (48% от зарегистрированных) общественники и волонтеры. Выборы в Госдуму запланированы на 19 сентября. В Общественной палате оценили новые предложения «Единой России» по поддержке семей с детьми 1 июня 2021, 15:02 Текст: Наталья Макарова

«Поднимать рождаемость в стране нужно поощрениями, заботой о гражданах», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты (ОП) России Сергей Бурлаков, говоря о новых мерах поддержки семей с детьми со стороны «Единой России», среди которых расширение программы маткапитала и «детские» льготы. «За ребенком нужен постоянный уход, а родители, как правило, работают, либо один из них ухаживает, а другой работает. Тому, кто ухаживает, этот период времени должен засчитываться в стаж», – отметил член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты России Сергей Бурлаков. Он позитивно оценил предложение поддержки всех многодетных семей путем включения в трудовой стаж многодетной матери или отца все периоды времени, проводимые с ребенком. «А как мы собираемся поднимать рождаемость? Только так, поощрениями и заботой о своих гражданах», – подчеркнул собеседник. Он обратил внимание на важность и актуальность предложения сделать программу кешбэка за детский отдых постоянной. «Я всячески поддерживаю эту инициативу. Ранее кэшбэк распространялся только на отдых родителей, но это еще зависело от туроператора и условий проживания. А на детей эта льгота не распространялась вовсе. Были послабления для детей из малоимущих детей, но не для всех», – напомнил член ОП и указал на то, что сейчас «эта программа распространяется на всех детей вне зависимости от материального состояния их родителей». «Кроме того, эта инициатива способствует развитию туристического потенциала нашей страны. Так, к примеру, родители из южных районов смогут отправить ребенка на отдых в лагерь в Карелию или Санкт-Петербург. Мы знаем, что перелеты по России стоят не дешево, но теперь родители могут рассчитывать на возвращение части суммы, потраченной на путевку», – сказал собеседник. Говоря об идее зафиксировать половину от регионального прожиточного минимума как обязательную выплату на содержание детей в качестве алиментов, Бурлаков призвал глубже разобраться в вопросе. ««С одной стороны, я поддерживаю эту инициативу, с другой стороны, есть нюансы. Потому что, если у матери или отца нет денег на алименты, то он и не сможет их выплатить. Откуда, например, ты можешь у него или у нее взять деньги, когда он тунеядец и никогда не работал?» – рассуждает член ОП. «Но преимущество этого предложения в том, что в случае расставания родителей это позволит создать пакет безопасности для ребенка», – добавил Бурлаков. В «Единой России» предложили новые меры поддержки семей с детьми, сообщил во вторник партийный сайт. Речь, в частности, идет о расширении программы материнского капитала и новых льготах на детей. Выступая на форуме «Большой семейный совет» (который в День защиты детей провел председатель «Единой России» Дмитрий Медведев), глава фонда «Женщины за жизнь», победительница партийных праймериз Наталья Москвитина озвучила идею включить текущие потребности в список возможных трат по маткапиталу. «В первую очередь, это ремонт квартиры, потому что не все семьи готовы сейчас вкладывать деньги в ипотеку, но им хотелось бы сделать ремонт в том доме, квартире, где они живут. Второе – это покупка автомобиля, это особенно важно для тех, у кого много детей. И, конечно, покупка газового оборудования», – пояснила Москвитина. В свою очередь, координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова обратила внимание, что сейчас дети до пяти лет имеют право на бесплатный проезд в электричках, а с 5 до 7 - нет. При этом 48 регионов ввели собственную льготу. «Нужно внести изменения в закон для всей страны. Это справедливо», – подчеркнула депутат. Руководитель региональной общественной организации «Семейный клуб «Перово» Татьяна Яковлева предложила ввести еще одну «транспортную» меру поддержки – в обязательном порядке оборудовать такси детскими автокреслами и не взимать за них плату. Также в «Единой России» выступили с инициативой приоритетно зачислять в одну школу братьев и сестер вне зависимости от места их регистрации. По действующему законодательству для этого дети должны быть прописаны на одной жилплощади. В противном случае семья лишается права приоритетного зачисления в учебное заведение. Идею поддержали в Минпросвещения. Большой блок новых инициатив партии касается многодетных семей, констатировал в своем выступлении Дмитрий Медведев. Лидер «Единой России» подчеркнул – необходимо проработать вопросы о поэтапном снижении налоговой нагрузки на многодетных. «Региональные власти до сих пор самостоятельно определяют, какие семьи считать многодетными. Это противоречие нужно устранять, оно создает социальный дисбаланс. Нужно определить единый статус многодетной семьи по всей территории России», – призвал председатель партии. В завершении форума Медведев отметил, что все прозвучавшие инициативы будут проработаны вместе с правительством и войдут в предвыборную программу «Единой России». Добавим, что во вторник президент Владимир Путин на онлайн-встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», подчеркнул – регионы должны расширять программы поддержки семей, прежде всего многодетных. Выборы-2021: В ЕР определили победителей праймериз, а ЛДПР отменила школьные отметки 3 июня 2021, 08:50 Текст: Андрей Самохин

По итогам праймериз в «Единой России» сформированы списки кандидатов на выборы в Госдуму. Партия пенсионеров раскритиковала закон о бесплатной газификации, расценив его как «подкуп избирателей». Тем временем Владимир Жириновский предложил упразднить традиционные школьные отметки и экзамены. Федеральный оргкомитет праймериз «Единой России» сформировал списки кандидатов на думские выборы. В список по единому избирательному округу включено почти 2700 фамилий. Больше всего – 238 кандидатов – будет баллотироваться в Москве, пишет ТАСС. В ходе праймериз в электронной форме наибольшая активность была отмечена в таких регионах, как Санкт-Петербург, Свердловская область и Кубань. Как сообщил председатель оргкомитета, сенатор Александр Карелин, явку выше 20% на счетных участках показали Тува, Крым, Брянская область, Чечня и Дагестан, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. Карелин констатировал, что на праймериз поставлен абсолютный рекорд по голосовавшим – 11,8 млн человек. «Ни до, ни после, да и зная опыт других стран, где проводится предварительное голосование, таких показателей не было достигнуто», – отметил сенатор. Конкурс в среднем по стране составил 13 человек на место. В некоторых регионах, как, например, в одномандатном округе Краснодарского края, конкуренция доходила до 25 человек на место. Больше половины (52%) участников предварительного голосования – беспартийные. Почти половина (48% от зарегистрированных) – общественники и волонтеры. Около 35% кандидатов составляли молодые люди до 35 лет. Тем временем в ЛДПР решили призвать к очередной школьной реформе. Лидер партии Владимир Жириновский призвал отменить традиционную шкалу оценок, а также экзамены. Отметки, по мнению Жириновского, важны только для тех педагогов, что не хотят подходить творчески к обучению ребенка, а самих учеников отметки лишь пугают. «Единицы, двойки и тройки – это метод подавления личности ребенка», – цитирует лидера партийный сайт. «Наши дети в России всегда были самыми умными, если они не понимают что-то сразу, они почитают, посмотрят в интернете – и сразу все поймут», – уверен Жириновский. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (РППСС), считающая ядром своего электората жителей сельской местности, подвергла резкой критике закон об ускоренной газификации домохозяйств. Напомним, во вторник Госдума утвердила внесенные единороссами поправки о бесплатной газификации для населения. В Партии пенсионеров считают, что законом смогут воспользоваться не больше половины домохозяйств из двух миллионов, которым формально адресована эта новация. Зампред центрального совета РППСС Андрей Широков назвал инициативу единороссов «подкупом избирателей». По его мнению, бесплатной газификации на самом деле не будет, поскольку гражданам, пожелавшим получить газ в свои дома, все равно придется платить значительные средства. «Газ доведут до участка, а до дома – сами, в доме – тоже сами», – цитирует Широкова партийный сайт. «Партия пенсионеров считает, что надо подводить газ непосредственно до дома», – добавил зампред. Директор Центра политического анализа Павел Данилин отмечает беспрецедентную массовость прошедших праймериз ЕР. «В столице зафиксирована самая большая активность по стране в электронном голосовании: 680 тысяч зарегистрировались. Еще 500 тысяч пришли сами на участки. Неудивительно, что среди регионов с высокой активностью оказался и Краснодарский край. Во-первых, как и в Москве, там большое количество населения. Во-вторых, там на праймериз столкнулись серьезные элитные интересы. На Кубани есть много разных сильных хозяйственных групп влияния, которые пытались продвигать своих товарищей», – заявил эксперт. «Что касается высокой явки в Чечне, Туве и на Ямале, то подобная массовость там традиционна. Коллективом выстроились – и пошли голосовать», – описывает он. Однако этот феномен не относится к Брянской области, где высокую явку на праймериз можно объяснить лишь серьезным соперничеством между кандидатами, полагает эксперт. «В Брянске развернулась очень жесткая борьба. Там глава комитета Госдумы по науке и образованию Вячеслав Никонов боролся, в частности, с вице-губернатором Николаем Щегловым. И подобная внутрипартийная конкуренция, если она не перехлестывает рамки разумного, пойдет только на пользу ЕР», – резюмировал Данилин. Политолог расценил как удачную инициативу Жириновского по отмене существующей системы школьных отметок. Он уверен, что такой шаг одобрит не только большинство самих школьников, пока не имеющих права голосовать, но и родительское сообщество – важная часть электората. «Нынешние оценочные параметры, ЕГЭ и ОГЭ – это полное унижение для ученика. Думаю, большинство российских родителей уже склоняется к выводу о том, что всю систему оценок и экзаменов надо срочно отменять и вводить иные критерии оценки успеваемости. Предложение Жириновского однозначно принесет пользу его партии на предстоящих выборах», – предрекает Данилин. С ним не согласен руководитель Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко. Он сомневается в том, что Жириновский заработает много очков на подобных лозунгах. «Возможно, в ЛДПР вспомнили, что есть такая «фишка» на Западе – отсутствие отметок в школе. И подумали: почему бы нам не перенять в этом западный опыт? Возможен и второй вариант: в ЛДПР провели закрытый соцопрос, выявили, что есть процента полтора россиян, которым нравится такая постановка вопроса. И решили, что эти голоса станут хорошей прибавкой к электоральному рейтингу партии. Свою инициативу они теперь «докачают таргетингом» по группам в социальных сетях, а именно: по родительским чатам», – предположил политолог. «А что произойдет с учениками и их родителями без оценки их знаний в виде отметок – это партию вряд ли волнует», – посетовал эксперт. Странным и двусмысленным назвал Минченко заявление Партии пенсионеров по поводу закона о газификации частных домов. «У зампреда Партии пенсионеров Андрея Широкова явно проблемы с логикой. За что, собственно, он критикует закон? – задается вопросом политолог. – Правящая партия пытается, по его выражению, «подкупить» избирателя материальными выгодами? Но тогда он признает, что избирателю закон выгоден. Или он, наоборот, хочет доказать, что избирателю закон невыгоден, поскольку еще придется доплачивать, чтобы провести газ непосредственно в дом? В таком случае Партия пенсионеров как бы дает понять: «Единая Россия» недостаточно хорошо «подкупает» избирателей, мы сделаем это лучше. Андрею Широкову надо для начала выбрать одну из этих позиций», – подытожил Минченко. Читайте новости и аналитику о выборах в Госдуму – 2021. Путин поддержал предложение обязать депутатов отчитываться перед избирателями 2 июня 2021, 17:54 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин поддержал идею обязать депутатов Госдумы и парламентские партии на постоянной основе отчитываться перед избирателями о проделанной работе. «Полностью с вами согласен. Это касается не только депутатов, но и всех других людей, которые объявили целью своей работы и своей жизни служение стране, служение людям. А что касается депутатов Государственной Думы, то есть высшего представительного органа власти, высшего законодательного органа власти, то, конечно, так и нужно сделать», – поддержал Путин идею депутата Александра Хинштейна, который во время встречи президента с руководством партии «Единая Россия» и участниками праймериз предложил обязать парламентские партии и депутатов Госдумы на постоянной основе отчитываться перед избирателями о проделанной работе. Об этом сообщает РИА «Новости». Также Путин отметил, что надеется на то, что депутаты от «Единой России» в индивидуальном качестве – проходят они в новую Думу или не проходят – и сама партия отчитаются перед теми людьми, которые оказали им высокое доверие и направили их в парламент страны, за результат своей работы. Ранее президент России Владимир Путин рассказал во время встречи с победителями праймериз «Единой России», какие люди нужны в депутатском корпусе обновленной Госдумы.