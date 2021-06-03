Песков: Отказ Женевы аккредитовать привитых «Спутником V» журналистов не повлияет на саммит В Кремле сочли оскорбительными слова Зюганова о «манипуляциях» на выборах Кремль рассказал об интересе Путина к матчам сборной России на Евро 3 июня 2021, 14:04 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин будет следить за матчами российской сборной на чемпионате Европы по футболу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «За матчами нашей сборной будет следить вся страна. И, конечно же, и президент России, это совершенно обязательно. И, конечно, мы все желаем нашим футболистам успехов. Но сначала мы будем болеть за наших хоккеистов, а потом за наших футболистов. И будем надеяться, что они все будут такие же успешные, как наши фигуристы», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

Байден объяснил цели встречи с Путиным 1 июня 2021, 21:21

Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Текст: Елена Мирошниченко

Президенту США Джозефу Байдену необходима встреча с Владимиром Путиным, чтобы разобраться в истинных намерениях России, заявила на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. «Саммит – это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы. Там предстоит много работы», – цитирует ее НТВ. Она также уточнила, что встреча двух лидеров – «это наиболее эффективный способ понять планы и намерения России». Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что ряд сигналов, которые Москва озвучит Вашингтону в ближайшие дни, будут для США некомфортны. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что подготовка к саммиту продолжается, однако Москва не намерена «стерилизовать» повестку перед этой встречей. Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи. Песков: Отказ Женевы аккредитовать привитых «Спутником V» журналистов не повлияет на саммит 2 июня 2021, 20:32 Текст: Дарья Григоренко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не увидел никаких препятствий для встречи президентов России и США в Женеве, несмотря на решение Швейцарии не принимать для аккредитации сертификат о вакцинации «Спутником V». Швейцария открыла аккредитацию для журналистов на саммит Россия – США в Женеве. Для получения аккредитации сотрудники СМИ должны предоставить либо сертификат о полной вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест. МИД Швейцарии заявил, что для аккредитации на саммит сертификат о вакцинации «Спутником V» приниматься не будет, допускаются только сертификаты о вакцинации препаратами, одобренными ЕМС или Швейцарией, передает РИА «Новости».



На вопрос повлияет ли это на настрой российской стороны провести встречу президентов России и США и не планируется ли рассмотреть другую площадку, Песков ответил: «Нет». О том, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня, во вторник сообщил Кремль. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи. Дания отказалась пускать болельщиков из России на матч Евро-2020 1 июня 2021, 14:31 Текст: Елена Мирошниченко

Власти Дании приняли решение не пускать болельщиков из России на матч группового этапа чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Копенгагене. «Российский футбольный союз крайне обеспокоен ситуацией вокруг невозможности допуска на игру группового этапа Евро-2020 в Дании болельщиков сборной России, которые купили билеты. Просим вас оперативно изучить возможность допуска болельщиков на матч и предложить механизм решения проблемы», – цитирует газета «Спорт-Экспресс» письмо генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева, которое он отправил исполнительному директору Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартину Каллену. Встреча между сборными Дании и России пройдет 21 июня в Копенгагене. Напомним, чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. Ранее сообщалось, что иностранные зрители, принимающие участие в мероприятиях чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге, могут въехать на территорию России по паспорту болельщика без дополнительного оформления документов с 29 мая. Лукашенко рассказал о содержимом своего чемоданчика на встрече с Путиным 1 июня 2021, 13:19 Текст: Елизавета Булкина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встречу с российским лидером Владимиром Путиным привез материалы белорусских спецслужб о ситуации вокруг Союзного государства и Китая. По словам главы республики, его встречу с Путиным в Сочи начали обсуждать с возможного содержимого черного чемодана, который он с собой принес. «Если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, много было бы разговоров и было бы, что обсуждать», – передает слова Лукашенко «БелТА». Глава республики уточнил, что в дипломате находились аналитические материалы, подготовленные белорусскими спецслужбами. Главы государств взяли за практику обмениваться подобной информацией, если она касается одной из сторон. «О ситуации вокруг Беларуси и России, в целом Союзного государства, о том, каковы сегодня отношения Америки, Европейского союза и других к Китайской Народной Республике, и много других схожих материалов. Это очень большая работа наших ведомств, прежде всего специальных служб, аналитика, с которой я хотел познакомить президента Путина», – пояснил Лукашенко. Напомним, на переговорах в Сочи президенты России и Белоруссии согласовали вопрос о перечислении республике 500 млн долларов второго транша госкредита с российской стороны. Также Лукашенко детально проинформировал российского коллегу Владимира Путина о ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair. Кроме того, Путин поручил МИД России внимательно отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии российской гражданки Софьи Сапеги. Сборная России по хоккею разгромила команду Белоруссии на ЧМ 1 июня 2021, 22:44

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Антон Антонов

Заключительный матч группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге между сборными России и Белоруссии завершился победой россиян, сообщают информационные агентства. Российская команда победила со счетом 6:0 (5:0, 0:0, 1:0). Шайбы забросили Никита Нестеров (первая, 17-я минуты), Эмиль Галимов (5), Максим Шалунов (10), Михаил Григоренко (11) и Дмитрий Воронков (53). На воротах сборной России стоял Александр Самонов. В группе А Россия занимает первое место, набрав 17 баллов (команда Белоруссии набрала четыре очка и заняла последнее место). В четвертьфинале российские хоккеисты сыграют со сборной Канады, передает РИА «Новости». Кроме того, американцы встретятся со словаками, финны – с чехами, а швейцарцы – с немцами. Все матчи четвертьфинала пройдут 3 июня, передает ТАСС. Напомним, после встречи с команой Швеции российские хоккеисты досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира в Риге. До этого сборная России обыграла сборную Швейцарии и единолично возглавила турнирную таблицу. В США предрекли Путину «победу» на встрече с Байденом 1 июня 2021, 11:01

Фото: Kremlin Pool,CNP/AdMedia/

Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Президент США Джо Байден своими действиями уступил российскому коллеге Владимиру Путину еще до саммита, считает обозреватель журнала The American Spectator и бывший заместитель министра обороны Соединенных Штатов Джед Баббин. Баббин считает, что отношения между странами и так стабильны, и если цель саммита заключается в восстановлении той самой «предсказуемости и стабильности», то он не имеет никакого смысла, передает РИА «Новости». В связи с этим Байден мог бы поднять вопрос о недавнем инциденте с самолетом Ryanair в Минске, но, как отмечает обозреватель, американский лидер, скорее всего, лишь вскользь коснется этой темы. Он слишком ценит предсказуемость и предпочтет обсудить климат, торговлю и прочие подобные вопросы. Автор также подчеркивает, что президент США уступил российскому коллеге еще до саммита. В частности, Байден отказался от введенных его предшественником Дональдом Трампа санкций против «Северного потока – 2». «Несоответствие между закрытием в США трубопровода Keystone XL, которое привело к ликвидации нескольких тысяч рабочих мест, и облегчением русским строительства «Северного потока – 2», очевидно не имеет значения для Байдена», – пишет он. Кроме того, автор отметил необходимость обсуждения вопроса безопасности в киберпространстве на июньском саммите, напомнив о недавней атаке на Агентство США по международному развитию (USAID). «Администрация Байдена преуменьшила ее серьезность, заявив, что такое часто происходит в кибермире. Так оно, видимо, и будет в будущем», – размышляет обозреватель. Также он призвал американского президента отправить военное снаряжение на Украину. Однако, на его взгляд, обещанная «непоколебимая поддержка» Киеву со стороны Вашингтона проявляется только на словах. Баббин заключил, что Москва берет все, что может взять от Вашингтона, и ей за это ничего не будет. И то же самое следует ожидать от предстоящей встречи в Женеве. Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Сборная России досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею 31 мая 2021, 22:43 Текст: Антон Никитин

Российские хоккеисты досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира в Риге. Основное время матча между сборными России и Швеции завершилось со счетом 2:2. В составе российской команды шайбы забросили Антон Слепышев (53-я минута) и Александр Барабанов (53). Между голами россиян прошло 12 секунд. У шведов отличились Йеспер Фреден (9) и Виктор Олофссон (56). В овертайме команды отличиться не смогли. Победитель матча определится в серии буллитов, передает ТАСС. Подопечные Валерия Брагина наберут как минимум 13 очков после шести встреч предварительного этапа, команда гарантировала себе место в четверке сильнейших команд группы А. Тем временем в группе В сборная Казахстана уступила команде Норвегии в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею в Риге со счетом 1:3. У победителей шайбы забросили Томас Валькве Ольсен (28-я минута), Стефан Эспеланн (42) и Матис Олимб (60). В составе казахстанской команды отличился Дмитрий Шевченко (17). Сборные Казахстана и Норвегии провели заключительный, седьмой матч на групповом этапе. Казахстанцы располагаются на третьей строчке таблицы группы В, набрав 10 очков. Следом за ними располагаются имеющие матч в запасе сборные Германии, Латвии и Канады, в активе которых по девять очков. В заключительном туре немцы сыграют 1 июня с командой Латвии, сборная Канады в тот же день сыграет с уже вышедшими в плей-офф финнами. Сборная Норвегии набрала восемь очков и не сыграет в плей-офф. Напомним, в минувшую субботу сборная России обыграла Швейцарию в рамках группового этапа чемпионата мира в Риге и единолично возглавила турнирную таблицу. Путин поделился воспоминаниями о маме 1 июня 2021, 15:41 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с многодетными семьями рассказал, что его мама работала нянечкой в больницах и ночным сторожем, чтобы днем ухаживать за маленьким сыном. В семье Каньшиных из Благовещенска, с которыми президент пообщался на встрече в режиме видеосвязи, девять детей. Мама Ольга работает уборщицей. Глава государства предположил, что она сделала это, чтобы «ухаживать за детишками, высвобождать время», передает ТАСС. «У меня в свое время мама тоже вынуждена была заниматься самой простой работой, нянечкой в больницах работала, ночным сторожем, только чтобы со мной сидеть», – поделился семейными воспоминаниями президент. Путин отметил, что воспитание детей в больших семьях требует серьезных усилий, много времени и большой душевной отдачи, сердечного тепла. В то же время он согласился, что «ребенок в семье – это праздник». «У вас у всех много детей, и это большой праздник», – сказал глава государства, поздравив участников встречи с Днем защиты детей и пожелав им счастья, благополучия и здоровья. Ранее Путин рассказывал, что в детстве их семья жила скромно, варили щи, котлеты делали, пекли блины, а по воскресеньям и праздникам мама пекла пирожки с капустой, с мясом, с рисом и ватрушки. Назван состав сборной России на Евро-2020 2 июня 2021, 10:51

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился с окончательным составом национальной команды на чемпионат Европы. В окончательный состав вошли 26 футболистов. Из расширенного списка игроков в заявку на турнир не вошли защитники московского «Динамо» Роман Евгеньев и казанского «Рубина» Илья Самошников, вратарь петербургского «Зенита» Андрей Лунев, а также полузащитник «Динамо» Арсен Захарян, который покинул расположение сборной перед вылетом на австрийский сбор из-за бактериальной ангины, передает ТАСС. Полностью состав сборной России выглядит следующим образом: вратари – Антон Шунин («Динамо»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Юрий Дюпин («Рубин»); защитники – Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба – ЦСКА), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба – «Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Андрей Семенов («Ахмат»); полузащитники – Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Даниил Фомин («Динамо»), Роман Зобнин («Спартак»), Максим Мухин (ЦСКА), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Денис Макаров («Рубин»), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Денис Черышев («Валенсия», Испания); нападающие – Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный (ЦСКА), Александр Соболев («Спартак»).



Состав сборной России на ЕВРО-2020.



Удачи, #НашиПарни#ИграемЗаВас pic.twitter.com/MMPswDwjhj — Сборная России (@TeamRussia) June 2, 2021 5 июня российские футболисты проведут в Москве контрольный матч против сборной Болгарии. Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт–Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт–Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген). Путин поручил внедрить единый подход к обеспечению безопасности в школах к августу 1 июня 2021, 17:02 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин поручил внедрить к августу единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защиты российских школ. «Обеспечить внедрение единого подхода к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности в общеобразовательных организациях, в том числе исходя из численности обучающихся в этих организациях и типов населенных пунктов, в которых они располагаются», – сообщает РИА «Новости». Доклад по этому вопросу глава государства ожидает до 1 августа, а затем раз в полгода. Ранее сообщалось, что Путин поручил правительству внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности учебных заведений. Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Путин заявил, что решения по усилению контроля за оборотом оружия в России должны быть жесткими, должна быть ответственность тех, кто выдает лицензии. Дания решила не делать послаблений по допуску российских болельщиков на Евро-2020 2 июня 2021, 11:46 Текст: Дмитрий Зубарев

Министерство иностранных дел Дании не будет делать никаких исключений по пересечению государственной границы для российских болельщиков, намеревающихся посетить матч чемпионата Европы Россия – Дания, сообщили в пресс-службе УЕФА. «Вопрос, поднятый Российским футбольным союзом, был перенаправлен Датской футбольной ассоциацией в Министерство иностранных дел Дании. Однако никаких исключений из действующих ограничений на въезд через границу предоставлено не было», – передает РИА «Новости» сообщение УЕФА. Совет ЕС ранее ввел рекомендации для национальных правительств относительно правил пересечения границы Евросоюза. Согласно рекомендациям, разрешено пускать на территорию стран всех, кто прошел вакцинацию одобренными вакцинами. При этом российские вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» в число одобренных не входят. Российский футбольный союз (РФС) во вторник обратился в УЕФА с просьбой поспособствовать допуску болельщиков российской национальной команды на матч Россия – Дания в рамках группового турнира чемпионата Европы в Копенгагене 21 июня. Путин назвал серьезной школой для политиков праймериз «Единой России» 2 июня 2021, 17:20 Текст: Елизавета Булкина

Участие молодежи в праймериз «Единой России» является хорошим показателем и серьезной школой для молодых политиков, заявил президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с руководством партии и участниками предварительного голосования. Предварительное голосование «Единой России» завершилось 30 мая, в нем приняли участие около 12 млн человек. Окончательные списки будут утверждены на съезде партии 19 июня. «Знаю, что очень много молодых людей участвовали в предварительном голосовании, и из всех отобранных кандидатов это более одной трети. Это тоже очень хороший показатель. Это значит, что молодые люди не стоят в стороне от развития страны, от того, перед какими проблемами стоит страна, и готовы не только поучаствовать в голосовании предварительном, но и готовы принять участие в решении задач, которые стоят перед страной», – передает слова главы государства РИА «Новости». Президент поздравил участников и победителей праймериз с тем, что они прошли этот этап в своей жизни. «Прямой контакт с людьми – это очень серьезная школа. Надеюсь, что и те, кто поучаствовал, но не прошел этот отбор на этот раз, вкуса к такой политической деятельности не только не утратят, а, наоборот, приобретут его, утвердятся в мысли о том, что они на правильном пути и будут работать над этим дальше», – отметил Путин. Прошедшие праймериз «Единой России» стали самым массовым предварительным голосованием в истории партийной жизни страны. Почти вдвое с 2016 года возрос средний конкурс на место (по одномандатным округам) и составил 13 человек на место (семь человек – в 2016-м). При этом участвовать в праймериз могли все желающие, кто отвечал ряду требований: отсутствие судимости, членства в другой партии и счетов или недвижимости за границей. Большинство участников (52%) – беспартийные кандидаты В результате праймериз списки кандидатов радикально обновятся: больше 100 действующих депутатов ГД от «Единой России» не стали участвовать в предварительном голосовании. Изменился также образ кандидата: более 35% кандидатов – молодые люди до 35 лет. Почти половина (48% от зарегистрированных) общественники и волонтеры. В этом году количество нарушений в ходе праймериз в сравнении с 2016 годом снизилось в разы, хотя в 2016-м голосование шло один день, а в этом году – неделю. Выборы в Госдуму запланированы на 19 сентября. Оленевод рассказал Путину о своей жизни в тундре с 11 детьми 1 июня 2021, 16:04 Текст: Елена Мирошниченко

Во время онлайн-встречи президента Владимира Путина с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», глава государства пообщался с семьей с Крайнего Севера, в которой воспитываются 11 детей. «Здорово, Владимир Владимирович! Меня зовут Вулков Павел Митрофанович. Я оленевод из общины... Кочующей», – начал свой рассказ глава семьи. Он рассказал Путину, что самому старшему их ребенку 16 лет, а самому младшему – год, и все они общаются с оленями. Об этом сообщает РИА «Новости». «И в зоопарк ходить не надо. У вас счастливые ребятишки!.. Мама справляется со всеми? Много работы, надо сказать: 11 ребятишек – это требует большого внимания со стороны мамы. Вам-то приходится на работе проводить время», – заметил Путин. Вулков рассказал, что жена со всеми справляется, к тому же помогает их 15-летняя дочь. Также Путин спросил его, как часто семье приходится переезжать с места на место и нет ли желания отправить кого-нибудь из детей учиться в интернат. «За сезон переезжаем где-то 30 раз, наверное... У меня трое так-то учатся», – ответил Вулков. Орден «Родительская слава» был учрежден 13 мая 2008 года, им награждают родителей и усыновителей, которые воспитывают семерых и более детей. Каждой награждаемой семье выплачивается единовременное денежное поощрение в 100 тыс. рублей. Ранее президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с многодетными семьями рассказал, что его мама работала нянечкой в больницах и ночным сторожем, чтобы днем ухаживать за маленьким сыном. Путин обсудил с главой Всемирного банка финансирование проектов в России 2 июня 2021, 20:15 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Всемирного банка Дэвидом Мэлпасом перспективы финансирования проектов по модернизации экономики России, соцсферы и инфраструктуры, сообщили в пресс-службе Кремля. «Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия России с Всемирным банком, а также перспективы финансирования банком проектов по модернизации российской экономики, социальной сферы и инфраструктуры, расширению использования цифровых технологий», – цитирует сообщение Кремля ТАСС. Ранее сообщалось, что Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 3,2%, в 2022 году ожидается рост также на 3,2%. Путин напомнил о русской поговорке, призывая не экономить на медкомплексах 2 июня 2021, 16:16 Текст: Елизавета Булкина

Организация мобильных медицинских комплексов требует затрат, однако делать все нужно сразу, потому что «скупой платит дважды», заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Он уточнил, как обстоят дела с дополнительным приобретением медицинских мобильных комплексов в 2021 году, передает РИА «Новости». Глава государства обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минпромторга Денису Мантурову. «Не забывайте известную русскую пословицу: «Скупой платит дважды». Вот сейчас сделаете мобильныее пункты для вакцинации, а потом еще раз вернетесь к этой теме и будете производить медицинские мобильные комплексы, которые представляют собой более серьезное оборудование и дорогостоящее», – отметил Путин. Он призвал делать сразу все, что нужно, чем потом несколько раз возвращаться к одной и той же теме и «нервировать Антона Германовича [Силуанова] и все министерство финансов». «Лучше мобилизоваться сейчас, так как это получалось в 2020 году по некоторым направлениям, в связи с необходимостью борьбы с пандемией коронавируса, лучше сделать это сейчас, сделать комплексно, основательно и надолго», – заключил Путин. Голикова отметила, что вопрос по приобретению в 2021 году медицинских комплексов обсуждался. «Минпромторг оценивал такие возможности, мы еще пока не дообсуждали эту тему до конца, с точки зрения, в первую очередь, возможности промышленности, потому что медицинские комплексы - это более серьезное оснащение, более серьезная комплектация, а мы не предполагали мобильные комплексы только для цели вакцинации, мы как раз предполагали более широкое использование и возможность использования этих мобильных комплексов в малонаселенных и сельских населенных пунктах. Это по сути мини-амбулатории, мини фельдшерско-акушерские пункты, которые должны работать по приезду в субъекты», – сказала вице-премьер.



Второй важный аспект, который сейчас прорабатывается с Минпромторгом, – «это не только возможность произвести, но и возможность своевременно скомплектовать этот медицинский комплекс, имея в виду, в первую очередь, российское оборудование, его использование и использование импортного оборудования только в случае, если оно отсутствует на российском рынке».



«Поэтому мы эту задачу перед собой поставили, мы вам ее дополнительно доложим, поскольку она более сложная, чем скорая медицинская помощь, где у нас уже есть опыт приобретения. И к моменту исполнения поручения вас проинформируем в окончательном виде», – ответила Голикова. Ранее Путин заявил, что российская система здравоохранения оказалась устойчивой, гибкой и хорошо подготовленной, на распространение коронавируса отреагировала быстро.