Рада отменила штрафы жителям Донбасса за въезд на Украину через Россию

Зеленский захотел получить ответ о судьбе Украины от будущего канцлера Германии

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с рядом вопросов, касающихся будущего Украины, к кандидатам на пост канцлера Германии.

Он принял участие в панельной дискуссии на тему «Роль Германии в мире», организованной Мюнхенской конференцией по безопасности. Участие в дискуссии приняли премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет (ХДС), федеральный министр финансов Германии Олаф Шольц (СДПГ) и сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок. Они являются кандидатами на пост канцлера после того, как его покинет Ангела Меркель.

Зеленский сказал, что выборы в Бундестаг «имеют значение» и для Киева, поэтому видение будущего канцлера политики в отношении Украины является крайне важным для него лично. В связи с этим Зеленский задал кандидатам несколько вопросов, сообщается на сайте президента Украины.

«Согласны ли вы, что европейский проект не будет завершенным и полноценным без Украины? Согласны ли вы, что путь Украины в Европу должен быть дорогой с двусторонним движением?» – спросил он, заявив, что в ходе евромайдана «сотни украинцев отдали свои жизни за европейский выбор».

Учитывая, что с тех пор «прошло семь лет», Зеленский спросил: «Не устала ли Европа так долго прятаться от вопроса членства Украины в ЕС? И не пора ли от дипломатичного избегания перейти к четким ответам, условиям, шагам и срокам?».

Зеленский заявил, что к границам Украины «стянуто около 100 тыс. российских военных», сообщает его пресс-служба. «В этой ситуации все европейские лидеры поддерживают предоставление нашей стране надлежащих гарантий безопасности, но в то же время Украина не является членом НАТО», – говорится в сообщении. Зеленский спросил, «о каких именно гарантиях идет речь», раз Украина не является членом НАТО.

Президент также захотел узнать мнение каждого из кандидатов о «Северном потоке – 2». В частности, он спросил, не является ли этот проект «ловушкой для Украины и всей Европы».

«Как вы думаете, аннексия Россией Крыма и война на востоке Украины, более 14 тысяч погибших в войне на Донбассе и полтора миллиона людей, которые вынуждены покинуть свои дома, – все это является достаточными причинами, чтобы не рассматривать всерьез идею возобновления саммитов ЕС – Россия до восстановления территориальной целостности Украины?» – заявил он.

Напомним, Лашет считает, что «Северный поток – 2» может быть остановлен, если будет использоваться против Украины. Шольц согласился, что необходимо учитывать интересы Украины, он отметил, что необходимо гарантировать транзит газа через Украину в будущем. Бэрбок, критикующая «Северный поток – 2», заявила, что проект не должен быть завершен.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник неоднократно делал скандальные заявления не только в адрес России, но и немецких политиков. Так, он грозил Германии пересмотром примирения двух стран, заявлял о недовольстве позицией Германии в вопросе поставок военной помощи Киеву, возмущался решением обсудить в Бундестаге отношения с Россией, а также требовал от Берлина членства в НАТО для Украины за нацистские преступления Германии.