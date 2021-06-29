Мясников предупредил об опасности грибов

ЕС отреагировал на решение Минска покинуть «Восточное партнерство»

Евросоюз будет продолжать укреплять связи с народом Белоруссии и поддерживать демократические устремления белорусского народа после выхода этой страны из европейской программы «Восточного партнерства», заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Несмотря на решение режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко выйти из программы «Восточного партнерства», мы готовы продолжать работать с белорусским народом для укрепления наших связей, развивать региональное сотрудничество, отвечать на общие вызовы и поддерживать демократические устремления», – приводит слова политика ТАСС.

В свою очередь представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявила, что «Евросоюз сожалеет о решении режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко приостановить свое участие в программе «Восточного партнерства». Эта программа направлена на укрепление отношений между Евросоюзом и странами-партнерами». При этом она выразила мнение, что это решение «является демонстрацией пренебрежения к белорусскому народу».

Кроме того, Массрали подчеркнула, что Евросоюз считает призыв Минска отозвать посла Евросоюза из Белоруссии для консультаций «шагом к самоизоляции». «Настаивая, чтобы глава миссии ЕС в Белоруссии был отозван для консультаций в Брюссель, белорусские власти сделали еще один шаг к самоизоляции. Сохранение каналов коммуникации открытыми имеет решающее значение в момент кризиса», – подчеркнула европейский дипломат.

Ранее в понедельник Белоруссия приостановила участие в инициативе Евросоюза «Восточное партнерство» и отозвала в Минск постпреда при ЕС. Кроме того, главу представительства ЕС в Белоруссии попросили выехать в Брюссель. При этом Литва отказалась признавать выход Белоруссии из «Восточного партнерства». Политолог Владимир Жарихин в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил причины решения Минска.

Напомним, в прошлый четверг Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии в рамках пятого пакета экономических рестрикций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как новые санкции ЕС против Белоруссии скажутся на отношениях Минска с Москвой.

Кроме того, США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Белоруссия также подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Лукашенко не исключил введения военного положения для противодействия влиянию санкций Запада.

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