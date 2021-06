Ярославские спортсмены принесли сборной России по подводному спорту золото на ЧМ Союзу биатлонистов России разрешили вернуть на логотип цвета российского флага 29 июня 2021, 09:09 Сборная России по биатлону сможет использовать логотип Союза биатлонистов России (СБР) в цветах российского флага на летнем чемпионате мира. Договоренность об этом достигнута с Международным союзом биатлонистов (IBU), сообщается на сайте СБР. «В декабре 2020 года IBU запретил СБР использовать трехцветный логотип на летних и зимних чемпионатах мира сроком на два года из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) об ограничениях, наложенных на российских спортсменов во всех видах спорта на Олимпийских играх и чемпионатах мира. По этой причине сборная России была вынуждена использовать монохромный логотип СБР на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке в феврале 2021 года», – отмечается в сообщении. «Рад, что нам удалось отстоять свою позицию перед началом олимпийского сезона и вернуться от обезличенного монохрома к цветам национального флага России. В тот момент, когда наши спортсмены на два года лишены возможности слышать свой гимн и видеть свой флаг на главных соревнованиях мира, это можно считать нашей маленькой победой. Добиться ее нам помогла дружеская поддержка Олимпийского комитета России и министерства спорта России, которые оказали нам полную юридическую, экспертную и финансовую помощь для подачи иска в CAS», – отметил глава СБР Виктор Майгуров. «С момента введения ограничений CAS в декабре прошлого года мы находились в постоянном диалоге с IBU по поводу возвращения нашего трехцветного логотипа. Я очень рад, что исполком IBU услышал наши аргументы и еще до рассмотрения дела в CAS и посчитал возможным изменить свое первоначальное решение и удовлетворил наши требования. Это важный прецедент – от подобных ситуаций не застрахована ни одна российская спортивная федерация, и опыт СБР может оказаться полезным кому-то из наших коллег», – добавил он. Чемпионат мира по летнему биатлону пройдет 25-29 августа в чешском Нове-Место. Напомним, российская команда не только должна была выступать под флагом СБР и с гимном IBU, но и не могла публиковать изображения с национальной символикой в соцсетях. А логотип федерации на форме спортсменов потребовали сделать монохромным, не разрешив выполнить его в цветах российского флага, что разрешалось решением CAS. При этом Международный союз биатлонистов удивился российскому обращению в арбитраж.

Турция приостановила авиасообщение с шестью странами 28 июня 2021, 21:37 Текст: Елена Мирошниченко

Турция решила приостановить авиасообщение с шестью государствами из-за распространения новых штаммов коронавируса. «Авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Непалом, Индией, Шри-Ланкой и ЮАР приостановлено с 1 июля до особого распоряжения. Прямые рейсы из этих стран в Турцию будут запрещены. Прибывшие в Турцию пассажиры, которые были в Бангладеш, Бразилии, Непале, Индии, Шри-Ланке и ЮАР в течение последних 14 дней перед прибытием, должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до въезда в республику. После этого они будут помещены на карантин на 14 дней», – цитирует сообщение ТАСС. В Индии предупредили о молниеносной заразности нового штамма коронавируса. Согласно официальным данным ВОЗ, «индийский штамм» коронавируса, или вариант «дельта», названный B.1.617, выявили в этой стране 5 октября 2020 года в городе Нагпур. Врач сравнила пользу клубники и черешни 28 июня 2021, 15:59

Фото: Красильников Станислав/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Антиоксиданты, которые содержатся в клубнике, способны укреплять зрение и нервную систему, черешня будет полезна тем, кто укрепляет кровеносные сосуды, рассказала валеолог, терапевт Надежда Чернышова. «В клубнике есть антиоксиданты, которые укрепляют органы зрения и нервную систему, то есть они полезны для зрения и для памяти. Есть исследования, которые говорят, что клубника полезна как профилактика болезни Альцгеймера. В ней содержится эллаговая кислота, которая служит средством для профилактики рака. То есть клубнику можно использовать в профилактических целях, чтобы не развивались онкологические заболевания», – приводит ее слова «Ридус». Что касается черешни, на нее стоит обратить внимание тем, кто хочет укрепить кровеносные сосуды. «Все ягоды винного цвета, вот такие темно-красные, включая вишню и черешню, полезны для здоровья вен, потому что они содержат вещества, укрепляющие стенки сосудов», – рассказала врач. По ее словам, не имеет значение, когда именно употреблять ягоды, не будет вреда, если использовать клубнику или черешню в качестве полноценного перекуса, однако нежелательно это делать людям с инсулинорезистентностью. Тем, кто следит за сахарным обменом, людям с сахарным диабетом, людям с метаболическим синдромом, с толерантностью к глюкозе, необходимо с осторожностью включать в рацион, так как ягоды достаточно сладкие. Терапевт предостерегла от употребления переспелых ягод с мятыми боками. По ее словам, они могут вызвать отравление. Ранее врач-диетолог Ольга Шмелева заявила, что употребление неограниченного количества ягод может стать причиной лишнего веса. Литва отказалась признавать выход Белоруссии из «Восточного партнерства» 28 июня 2021, 22:33

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Вильнюс считает решение Минска о выходе из программы ЕС «Восточное партнерство» не имеющим силы как принятое якобы незаконной властью, заявил глав МИД балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис. «Такие решения незаконными руководителями не принимаются. Призываем к непризнанию международных обязательств, изменений суверенитета и других перемен, которые вводятся незаконной властью», – приводит ТАСС слова политика, которого процитировала пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства. Литва изначально после президентских выборов в августе 2020 года заявила о непризнании их итогов и объявила о том, что не считает переизбранным в ходе голосования, которое якобы было фальсифицировано, президентом Александра Лукашенко. Как отметил Ландсбергис, за гражданами Белоруссии остается право пользоваться преимуществами в рамках программы «Восточное партнерство». «Предложение ЕС о проведении реформ и помощи остается для демократической Белоруссии в силе», – утверждал Ландсбергис. Ранее в понедельник Белоруссия приостановила участие в инициативе Евросоюза «Восточное партнерство» и отозвала в Минск постпреда при ЕС. Кроме того, главу представительства ЕС в Белоруссии попросили выехать в Брюссель. Политолог Владимир Жарихин в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил причины решения Минска. Напомним, в прошлый четверг Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии в рамках пятого пакета экономических рестрикций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как новые санкции ЕС против Белоруссии скажутся на отношениях Минска с Москвой. Кроме того, США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Белоруссия также подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Лукашенко не исключил введения военного положения для противодействия влиянию санкций Запада. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Стали известны результаты вскрытия Макафи 28 июня 2021, 19:55

Фото: Christoph Dernbach/dpa/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы умершего разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee Джона Макафи, сообщила газета El Pais. Согласно предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, американский и британский программист и бизнесмен Джон Макафи покончил жизнь самоубийством, передает ТАСС. Ранее Макафи нашли мертвым в тюрьме Барселоны. Власти сообщают, что он якобы совершил самоубийство на следующий день после того, как проиграл дело и оказался перед перспективой экстрадиции в США по обвинению в неуплате налогов, отмыванию денег через криптосхемы. После смерти американского и британского программиста, бизнесмена, создателя антивируса McAfee Джона Макафи официальный представитель МИД России Мария Захарова в своих социальных сетях написала, что полностью согласна с экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, который высказал опасения, что основатель скандального портала WikiLeaks Джулиан Ассанж «может стать следующим». У россиян рейса Москва – Афины с сертификатами о вакцинации нашли коронавирус 28 июня 2021, 12:13

Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Текст: Алексей Дегтярев

У нескольких российских пассажиров рейса Москва – Афины нашли коронавирус, при этом у них были сертификаты о вакцинации, сообщил источник в туристической отрасли. «В субботу, 26 июня, была проведена поголовная проверка всех пассажиров самолета «Эгейских авиалиний» (Aegean). Все они прошли экспресс-тест. У четырех туристов тест был положительный, всех их поместили на карантин в Афинах», – пояснил собеседник РИА «Новости». При этом у этих четверых был сертификат о вакцинации, однако тест показал положительный результат. «Речь не идет о фальшивых сертификатах, эти люди были вакцинированными», – сказал источник. Он пояснил, что на границе ранее выявляли единичные случаи коронавируса у привитых. Он пояснил, что инфицированных туристов с сертификатами выявили и на Кипре. Напомним, прибывающие в Грецию туристы из России теперь будут обязаны предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус вне зависимости от того, вакцинированы они или нет. Тест они должны будут проходить на месте въезда, там же дожидаться результата. Взрыв произошел в центре Лондона 28 июня 2021, 17:03

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

В центре Лондона у станции метро прогремел мощный взрыв, на место уже прибыли пожарные. Инцидент произошел у станции Elephant and Castle, около 70 пожарных пытаются справиться с огнем, передает РИА «Новости». «Мы находимся на связи с лондонскими пожарными, которые прибыли на место происшествия», – сообщил совет лондонского района Саутуарк, сообщает ТАСС. Местные СМИ уточнили, что движение поездов через станцию временно приостановили. Лондонская пожарная служба в своем Twitter сообщила, что им поступили почти 60 тыс. звонков с сообщениями о пожаре. На месте работают десять пожарных машин и порядка 100 пожарных. Ведомство попросило горожан избегать места ЧП, пока не закончатся работы. Огонь охватил железнодорожные арки, шесть автомобилей и телефонную будку. В этом районе находятся несколько знаменитых достопримечательностей города, например колесо обозрения. Elephant and Castle также оживленная транспортная развязка и крупный железнодорожный узел, там проходят линии, соединяющие Южный и Северный Лондон. Пользователь Twitter Tommy H сообщил, что взрыв мог произойти из-за работ по ремонту в местном автосервисе. «Похоже, пожар произошел из-за взрыва автомобиля в автосервисе», – написал он. Другие пользователи соцсети также предполагают взрыв в автосервисе. Позже в соцсетях опубликовали видеозапись, на которой запечатлено, как взрывается горящий гараж.



Elephant and Castle #tfl #explosion pic.twitter.com/PdSttKR80b — Megan Jearum (@MeganJearum) June 28, 2021 Между тем, по данным местной полиции, жертв нет. Правоохранители предполагают, что взорвались опасные химические вещества. Стало известно об успешном пуске новейшей МБР с Плесецка 28 июня 2021, 11:30

Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Успешный пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) разработки Московского института теплотехники (МИТ, входит в Роскосмос) прошел с Первого Государственного испытательного космодрома Минобороны, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «В середине июня с космодрома Плесецк был произведен успешный пуск новейшей уникальной баллистической ракеты разработки МИТ», – сказал источник ТАСС. Официальные комментарии МИТ не поступали. МИТ является разработчиком МБР «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». Сообщалось, что предприятие в рамках модернизации стратегического вооружения приступило к разработке перспективной МБР «Кедр» шахтного и мобильного базирования, опытно-конструкторская работа начнется на рубеже 2023-2024 годов. Продление договора России и Китая о добрососедстве назвали сигналом для США 28 июня 2021, 14:58

Фото: kremlin.ru

Текст: Наталья Макарова,

Елена Лексина

«Сообщение о продлении договора – это закономерное событие после встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве», – заявил газете ВЗГЛЯД китаист Николай Вавилов, комментируя решение лидеров России и Китая объявить о продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. «Это сигнал США о том, что Россия сохраняет партнерские отношения с Китаем и не собирается под давлением Вашингтона менять свой внешнеполитический курс», – убежден китаист Николай Вавилов. «Но в еще большей степени в этом заинтересован Китай. Си Цзиньпин настоял на видеовстрече именно сейчас для того, чтобы продемонстрировать Вашингтону сохранение стратегического партнерства между Москвой и Пекином. Это закономерное событие после встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве», – считает эксперт. Собеседник также обратил внимание на слова Путина о том, что российско-китайская граница станет «поясом вечного мира и друбы». «Пекин в преддверии продления договора намеревался внести эпохальные изменения, которые касались создания общего пояса безопасности на границе России и Китая, а также на границах сопредельных государств. В открытой конференции этого не прозвучало, но очевидно, что стороны работают над дальнейшим углублением содержания этого договора», – отметил собеседник. «К сожалению, пока мы знаем мало деталей этой встречи. Известно, что китайская сторона полгода назад активно настаивала на внесении изменений в этот договор, приближая его по степени глубины к оборонительному союзу. Но из открытой части переговоров мы видим, что Си Цзиньпин назвал Владимира Путина своим другом. В отношении лидеров других государств китайский лидер не использует такие формулировки. Это также довольно значимо», – добавил эксперт. В то же время генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов назвал продление договора формальностью. «Было ясно, что соглашение устраивает обе стороны, оно прошло проверку временем и вряд ли оно может быть существенно пересмотрено», – отметил он и призвал «не искать в этом хитрую интригу». «Что касается возможных сигналов со стороны Москвы и Пекина Вашингтону на фоне недавней встречи Владимира Путина и Джо Байдена, то мы не скоро узнаем, в какой степени в Женеве поднималась тема Китая. Если он был упомянут американской стороной, то продление договора – это очередной ответ на попытки каким-то образом мешать российско-китайскому сотрудничеству. Решение о времени продления также принималось с учетом последних международных событий», – убежден собеседник. В понедельник президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоконференции официально объявили о продлении российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. «В этом документе закреплены такие принципиальные договоренности, как взаимная поддержка в деле защиты государственного единства и территориальной целостности, отказ от применения первыми ядерного оружия и от взаимного нацеливания стратегических ракет (в современном мире серьезное значение имеют такие договоренности), уважение суверенного права выбора общественного устройства, пути развития, невмешательство во внутренние дела», – отметил Путин. «Важно, что отфиксировано отсутствие взаимных территориальных претензий и решимость двух стран превратить общую границу в пояс вечного мира и дружбы. Мы много для этого и сделали, в том числе в работе по границе, годами работали над этим – мы и наши команды – и достигли нужного нам результата, приемлемого и для Китая, и для России», – добавил президент. «К настоящему времени, следуя букве и духу договора, нам удалось вывести российско-китайские отношения на беспрецедентную высоту, сделать их образцом межгосударственного сотрудничества в 21-м веке», – сказал Путин. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Байден вбивает клин между Россией и Китаем. Чехия потребовала от России компенсацию по взрывам во Врбетице 28 июня 2021, 18:16

Фото: Vladimir Prycek/CTK/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Чешские власти потребовали от российского руководства компенсировать ущерб от взрывов во Врбетице, в которых Прага обвиняет спецслужбы России. Замглавы МИД Чехии Мартин Смолек вручил российскому послу в Чехии Александру Змеевскому дипломатическую ноту, в которой изложены требования полностью возместить ущерб, нанесенный взрывами, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Ущерб, по этим данным, оценен в 650 млн крон (примерно 25,5 млн евро). В воскресенье чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что чешское руководство не рассматривает иных версий взрывов на складах во Врбетице, кроме вмешательства российских спецслужб. Все другие версии происшествия он назвал «нехорошими» для Чехии. Глава верхней палаты парламента Чехии Милош Выстрчил заявил, что высказывания президента страны Милоша Земана о нескольких версиях взрывов безответственны. В Европарламенте признались в отсутствии элементарных знаний о Грузии 28 июня 2021, 11:15

Фото: Postimees/Scanpixs Baltics/Reuters

Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Депутат Европарламента, экс-глава МИД Эстонии Марина Кальюранд заявила, что из 705 депутатов этого законодательного органа мало кто имеет представление о Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Большинство из них не ответят, что является столицей Грузии, где находится регион Южного Кавказа или какие страны входят в программу ЕС «Восточное партнерство». К сожалению, реалии таковы», – сказала она, сообщает еженедельник «Квирис палитра» («Палитра недели») в понедельник. По ее словам, Грузия должна больше общаться со скептически настроенными к ней странами. «Я чувствую за это ответственность как глава комитета, который работает по вопросам Грузии, стран «Восточного партнерства», – заявила Марина Кальюранд. – При этом не надо создавать у граждан Грузии ложные ожидания. Вспомните хотя бы вопрос получения безвиза. Грузия была готова к этому раньше Украины, но из-за политических соображений Грузии пришлось дожидаться Украину». По словам евродепутата, нет политического консенсуса и по вопросам расширения Евросоюза, куда Грузия хочет подать заявку в 2024 году. Она сказала, что сегодня ЕС «не готов к расширению» и это «надо воспринимать без эмоций». В ДНР оценили планы Украины «забирать» купленную землю 28 июня 2021, 17:11 Текст: Евгения Шестак

Заявление Киева о планах забирать украинскую землю, купленную жителями России, ДНР и ЛНР, является продолжением деструктивной политики украинских властей, заявил председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка. «Что же касается прав жителей ДНР и ЛНР, то это является продолжением деструктивной политики Киева, что, честно говоря, уже даже неудивительно. Украине важно открыть рынок земли, важно продать, потому что политики поставили ее в безвыходное положение. Сказать же, что граждане важны для этой страны, я никак не могу», – сказал РИА «Новости» Бидевка. Ранее первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины заявил, что власти Украины намерены отслеживать все возможные попытки граждан России обойти введенный в отношении них запрет на покупку земли сельскохозяйственного значения. «И в случае фиксации такого факта есть возможность просто забирать эту землю, – заявил он. В конце марта парламент Украины принял закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно закону, первые два года землю смогут покупать только физические лица – граждане Украины, но не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года землю смогут покупать, как и предполагалось базовой моделью, украинские юридические лица не более 10 тыс. гектаров в одни руки. При этом законом предусмотрен запрет на покупку земель гражданами России, которую Верховная рада ранее назвала «страной-агрессором». Захарова заявила о провале западного проекта «Косово» 28 июня 2021, 10:45 Текст: Алина Назарова

Западный проект «Косово» провалился, несмотря на вложенные в него огромные средства и информационно-политическое сопровождение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Что касается нынешнего положения в Косово, то это «черная дыра» Европы, где процветают оргпреступность и коррупция, находятся вербовочные ячейки экстремистов и террористов, нагнетается атмосфера национальной и религиозной ненависти и нетерпимости, насаждается идеология оправдания массовых этнических чисток неалбанского населения. При этом новые косовские «власти» во главе с господином (премьер-министром) Альбином Курти проповедуют откровенный политический экстремизм. Вот результат агрессии НАТО и политики Запада. Западный проект «Косово» провалился, несмотря на закачанные туда огромные деньги, информационно-политическое сопровождение – полный провал», – заявила Захарова в интервью сербской газете «Курир», передает ТАСС. Она напомнила, что десять лет назад по CNN крутили рекламу «Косово – страна возможностей». «И сейчас Косово – не государство, и никаких «возможностей» нет. Наоборот, за этот период Косово превратилось в проблему Европейского континента», – подчеркнула официальный представитель МИД. Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что Соединенные Штаты Америки и Германия требуют от Сербии признания независимости самопровозглашенного Косова. Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств – членов Евросоюза. В Госдуме оценили возможность компенсаций Праге: Чехия дождется скорее «уха от селедки» 28 июня 2021, 19:19

Фото: Vladimir Prycek/CTK/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Чешские политики скорее дождутся «уха от селедки», чем компенсации от России за взрывы во Врбетице, как утверждает Прага, имеют отношения российские спецслужбы, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Абсурдность излагаемых в СМИ требований Чехии по выплате Россией €25,5 млн компенсации за ущерб от взрывов на военных складах во Врбетице сопоставима только с абсурдностью самих утверждений о якобы причастности к этому инциденту российских спецслужб», - заметил Слуцкий в своем телеграм-канале. «Что сказать: ухо от селедки быстрее дождутся чешские политики, чем каких-либо компенсаций от России. Все претензии им стоит направить организаторам и режиссерам этой шитой белыми нитками провокации», – приводит его слова ТАСС. Слуцкий заключил, что «упорство Праги в намеренном ухудшении российско-чешских отношений продолжает подрывать перспективы их возможного урегулирования». Ранее чешские власти потребовали от российского руководства компенсировать ущерб от взрывов во Врбетице, в которых Прага обвиняет спецслужбы России. В воскресенье чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что чешское руководство не рассматривает иных версий взрывов на складах во Врбетице, кроме вмешательства российских спецслужб. Все другие версии происшествия он назвал «нехорошими» для Чехии. Глава верхней палаты парламента Чехии Милош Выстрчил заявил, что высказывания президента страны Милоша Земана о нескольких версиях взрывов безответственны. Украинский священник пожелал «говна России» 28 июня 2021, 19:13 Текст: Алексей Дегтярев

Священник неканонической православной церкви Украины (ПЦУ) пожелал «говна» России и оскорбил прихожан храмов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Украинский священнослужитель сделал такое заявление на концерте в честь 25-летия конституции страны в Днепропетровской области, передает Ura.ru. Служитель культа пояснил, что «переживает за Украину», он сказал, что жители области общаются с «московскими попами-сепаратистами». «Я вам правду говорю. Я больше ни на какие мероприятия не приду. Потому что это дерьмо! Слава Украине, говно России!», – заявил украинский священник. Ранее В РПЦ призвали к всеправославному обсуждению проблем признания ПЦУ. Мурашко назвал число привившихся от коронавируса россиян 28 июня 2021, 16:43 Текст: Евгения Шестак

В России вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 23 млн человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. «Сегодня это уже 23 млн (привитых от коронавируса). В последние дни скорость очень возросла», – сказал он в интервью Первому каналу. Также Мурашко отметил, что в стране не зафиксировано ни одного летального исхода от вакцинации. Ранее министр здравоохранения заявил, что действующие в России ограничительные меры по коронавирусу очень мягкие. Напоминм, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что де-юре и де-факто обязательной вакцинации россиян от коронавируса нет, есть решения отдельных регионов по работникам ряда отраслей.