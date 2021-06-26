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Число российских легкоатлетов с нейтральным статусом превысило 120 человек
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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) допустила до международных соревнований еще 61 российского легкоатлета, сейчас нейтральный статус есть у 123 россиян, сообщает пресс-служба организации.
Пяти российским спортсменам отказали в нейтральном статусе. В частности, нейтральный статус получил чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, передает ТАСС.
Напомним, Шубенков был оправдан World Athletics по делу о нарушении антидопинговых правил. 18 марта совет World Athletics разрешил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Спортсмены не смогут выступать под российским флагом по причине дисквалификации национальной федерации.
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В Варшаве рассказали, как Россия оставила Польшу в дураках из-за «Северного потока – 2»
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Варшава столкнулась с негативными последствиями в результате борьбы со строительством газопровода «Северный поток – 2», рассказал член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в статье для издания Mysl Polska.
Он отметил, что протест Варшавы против проекта не имел экономического смысла, а был лишь попыткой угодить США, а такая стратегия обязательно потерпит фиаско.
«Как мы знаем, Вашингтон признал поражение: протесты и санкции оказались бесполезными, а мы, как в случае политики поддержки постмайдановской Украины, оказались в роли оставшихся в дураках ничего не значащих горлопанов», – цитирует Модзелевского РИА «Новости».
По мнению профессора, в этой ситуации Запад «предал» Польшу. Между тем введение «Северного потока – 2» в эксплуатацию может пойти Варшаве на пользу.
«Мы, наконец, добьемся полной и непосредственной диверсификации поставок: мы сможем купить российский газ по более низкой цене в России или по более высокой в Германии», – отметил Модзелевский.
Напомним, 15 июня Сейм Польши принял резолюцию против строительства газопровода «Северный поток – 2». Сейм призвал США «как союзника в НАТО, поддерживать и расширять санкции против организаций, участвующих в строительстве газопровода».
Соловьев съязвил в адрес упомянувшего его в интервью Зеленского
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Телеведущий Владимир Соловьев язвительно ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который упомянул его в своем интервью, отвечая на вопрос о положении дел в украинской армии.
Говоря об отношениях с военными, которые, по его словам, хорошие, Зеленский признал, что в украинской армии есть проблемы.
«К сожалению, я действительно не доволен многими вещами, которые есть в армии, но при этом, – и то, что там говорит товарищ Соловьев и другие – что за границей, что внутри страны говорить плохо о нашей армии (…) я не позволю», – заявил Зеленский.
«Владимир Зеленский постоянный и очень внимательный зритель «Вечера» на телеканале Россия…Не даю я Зеленскому покоя. Экий преданный слушатель. Ни одной передачи не пропускает», – написал Соловьев в Telegram-канале.
Ранее Соловьев в своей программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» рассказал, что Зеленский собирает «самую мощную армию Европы».
«Притом самую мощную армию Европы успешно гоняют семь лет шахтеры», – заявил он.
Зеленский как военный стратег «просто смехотворный», так как «видел армию только издали», заявил Соловьев.
Ранее Соловьев заявил о безумстве главнокомандующего ВС Украины.
Маск пошутил о захвате России
Американский предприниматель и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск пошутил на историческую тему о попытке Наполеона захватить Россию.
Он опубликовал в своем Twitter картинку, где изображен французский полководец.
На картинке Наполеон заявляет своей первой жене Жозефине Богарне, что собирается вторгнуться в Россию. Она спрашивает его, планирует ли он сделать это летом, Наполеон в ответ красноречиво молчит.
«Время решает все», – подписал свой пост Маск.
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Ранее Маск решил пошутить над комиссией по ценным бумагам и биржам США, по-новому расшифровав название ведомства: «Просто хочу сказать, что комиссия по обогащению спекулянтов (Shortseller Enrichment Commission), (SEC, Securities and Exchange Commission, комиссия по ценным бумагам и биржам – прим. ВЗГЛЯД), делает впечатляющую работу». После этого акции Tesla рухнули.
В Германии спрогнозировали последствия отключения России от SWIFT
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Отключение России от платежной системы SWIFT нанесет ущерб экономике Европы, считает лидер партии «Альтернатива для Германии», депутат бундестага Тино Крупалла.
«Я надеюсь, что такие шаги не будут предприняты, потому что это изолирует страну. Я также не знаю, является ли это эффективным средством, потому что в конечном итоге это вновь нанесет ущерб европейской экономике. Вот почему я не могу одобрить такой шаг», – рассказал он РИА «Новости».
Крупалла отметил, что в России создана собственная система передачи финансовых сообщений, что говорит о поиске новых путей для государства.
«И что от этого получит Германия? Так что и здесь нужно будет выдвинуть на передний план немецкие интересы. У России есть свои интересы, у Германии – свои, на этом должен строиться диалог, это позволило бы обеим сторонам наладить хорошие отношения», – считает немецкий политик.
Напомним, 28 апреля Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в России базы для аналога SWIFT.
В МИДе уже обозначали план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение России от SWIFT.
ВМФ России запланировал ракетные стрельбы вблизи от авианосца Британии
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Вблизи от авианосной ударной группировки Великобритании запланированы ракетные стрельбы кораблей соединения ВМФ России в Средиземном море, свидетельствует международная система уведомлений для авиаперсонала (NOTAM).
Ракетные стрельбы должны состояться 26 июня. Для этого закроют зону Средиземного моря южнее Кипра. При этом южнее Кипра действует авианосная группа, возглавляемой авианосцем «Куин Элизабет» (Queen Elizabeth). Между границами двух зон действий ВМФ и британского флота – около 30 км, передает РИА «Новости».
Напомним, в восточной части Средиземного моря начались совместные маневры сил постоянного оперативного соединения ВМФ России и авиации ВКС России. Российские истребители провели разведывательные полеты над британским авианосцем.
В эскорт новейшего британского авианосца «Куин Элизабет» входил и эсминец «Дефендер», который нарушил морские границы России вблизи Крыма. Российский пограничный корабль открыл предупредительную стрельбу по курсу эсминца.
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На Украине рассказали о странном поведении еврокомиссара на встрече с Россией
Еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер вел себя странно во время переговоров в Брюсселе в 2014 году между Нафтогазом и Газпромом при посредничестве Еврокомиссии, заявила участница украинской делегации Лана Зеркаль изданию LB.ua.
Она рассказала, что Эттингер кидался канцелярскими товарами в участников переговоров.
«Эттингер, действительно, сыграл важную роль. В ходе переговоров, бывало, бросал карандаши то в нас, то в русских. В буквальном смысле», – передает слова Зеркаль РИА «Новости».
По ее словам, у нее осталась «прекрасная фотография» с этой встречи.
Зеркаль добавила, что именно благодаря Эттингеру Москва и Киев смогли прийти к согласию, поскольку он предложил разделить ответственность между участниками переговоров.
Японцы захотели вернуть Курилы после инцидента с эсминцем у берегов Крыма
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Читатели японского издания «Санкэй симбун» увидели в провокации Лондона у берегов Крыма знак «возвращения» Южных Курил Японии.
«Наконец-то британский Union Jack снова реет над миром! Бывшая владычица морей – Британия – снова занимает свое место в мире. <…> Нельзя уступать российским агрессивным поползновениям в мире. Хорошо, что ударная авианосная британская группа во главе с авианосцем «Королева Елизавета» вышла на просторы Индо-Тихоокеанского ТВД. Остается только молиться на британцев – наших давних союзников, которые помогали нам достичь победы в русско-японской войне. Теперь, возможно, помогут и с возвратом северных территорий!» – цитирует РИА «Новости» пользователя под ником asz.
«Если в Крыму возникнет война, Японии будет легче забрать себе северные территории! Молодцы, британцы!» – предположил iwa.
«Британцы снова указывают нам – надо победить Россию, как в русско-японской войне!» – написал пользователь qnc.
«Японии, как и британцам вокруг Крыма, нужно своими военными кораблями постоянно ходить вокруг северных островов! Пусть Россия понервничает!» – продолжил fur.
«Британия, вперед! По России нужно нанести только один сильный удар, и она рассыплется!» – заявил mik.
«Великобритания должна во всеуслышание отказаться от Ялтинских договоренностей по устройству мира!» – предложил комментатор sor.
Однако некоторые пользователи все же указали на провокационность действий Британии.
«Вы понимаете логику англичан? Британцы вошли в Черное море, подошли или зашли в русские территориальные воды, после бомбежки убежали. Ну как это понимать?» – написал nin.
«Думаю, дразнить русских, водя под их носом эсминцами, – это перебор. Неудивительно, что русские злятся. А что если вспыхнет война? Британия тоже в последнее время ведет себя странно», – добавил bla.
Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.
Между тем, ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма.
В Германии назвали безумием идею о компенсациях Киеву из-за «Северного потока – 2»
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Предложение о компенсациях Украине за запуск газопровода «Северный поток – 2» являются безумием, заявил лидер «Альтернативы для Германии», депутат бундестага Тино Крупалла.
Немецкий политик считает, что Россия не обязана платить транзитные сборы, если она не использует облагаемые этими сборами маршруты, так как это недопустимо с экономической точки зрения, передает РИА «Новости».
«То, что стране, которая больше не предоставляет транзит, должна выплачиваться компенсация, я считаю это настоящим безумием. (...) И я не могу себе представить ничего подобного, чтобы Россия могла бы или должна была бы их выплачивать», – заявил Крупалла.
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассмотрит возможность получения компенсации в случае запуска газопровода «Северный поток – 2».
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, если все ухищрения вокруг «Северного потока – 2», направленные на сохранение прокачки российского раза по территории Украины, не сработают, украинцам компенсируют финансовые потери за утерянные транзитные сборы. «Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – добавил Блинкен.
ВМС США объявили о скором заходе американского эсминца в Черное море
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Американский ракетный эсминец «Росс» (USS Ross) направляется в Черное море, где пройдут многонациональные военные учения «Си бриз – 2021» (Sea Breeze – 2021), сообщил Шестой флот ВМС США.
«Американский ракетный эсминец USS Ross отправился (...) в Черное море для участия в ежегодных учениях Sea Breeze [ВМС] более чем 30 стран со всего мира», – передает ТАСС.
В пресс-службе американского посольства на Украине ранее сообщили, что в учениях примут участие 32 страны, в том числе США. В маневрах будут участвовать 5 тыс. военнослужащих, планируется задействовать 32 корабля и 40 самолетов.
Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.
Между тем, ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма.
Кандидат в канцлеры ФРГ назвал возможную причину остановки «Северного потока – 2»
Газопровод «Северный поток – 2» может быть остановлен, если будет использоваться против Украины, заявил лидер немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), кандидат в канцлеры Армин Лашет.
«Геостратегические влияние было оговорено – он не должен наносить ущерб Украине, здесь есть европейские обязательства. Если президент (России Владимир) Путин не будет придерживаться этого правила и будет использовать его против Украины, то можно в любой момент, даже когда трубопровод готов, остановить его, потому что тогда исчезнет основа договоренности. Все просто», – цитирует немецкого политика РИА «Новости».
Соответствующее заявление Лашет сделал в ходе совместного интервью с кандидатами в канцлеры от «Зеленых» и социал-демократов Анналеной Бэрбок и Олафом Шольцом.
Шольц согласился, что необходимо учитывать интересы Украины, он отметил, что необходимо гарантировать транзит газа через Украину в будущем.
Бэрбок, критикующая «Северный поток – 2», заявила, что проект не должен быть завершен.
«Я была в России, я говорила с решающими акторами о его цели. Мне всегда говорили, что цель – это Украина, обход санкций. Это все знают. Можно дальше говорить, что это экономический проект, но это не так. <...> Когда трубопровод будет готов, по нему пойдут газ, цель Путина в том, чтобы использовать этот газ, чтобы отключить украинский трубопровод, чтобы по нему не шел, чтобы дестабилизировать Украину, поскольку больше не будут поступать деньги», – сказала она.
Политик отметила, что газопровод должен получить еще одно разрешение европейского регулятора, по которому оператором проекта не должен быть ее владелец. «Это согласование не должно выдаваться. Это значит, что мы можем остановить его (трубопровод) на этом этапе», – сказала Бэрбок.
Лашет в ходе интервью отметил, что сейчас нечестно было бы ставить Украине перспективу интеграции с ЕС, так как перед Евросоюзом стоит задача интегрировать страны Западных Балкан.
В теории «можно легкомысленно это пообещать», «но реальность другая, по крайней мере в настоящее время». «Не вижу, чтобы все 27 стран ЕС были бы в состоянии в обозримом будущем принять в свои ряды такую большую страну», – цитирует Лашета ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, на какие компенсации может рассчитывать Украина при запуске «Северного потока – 2» и придется ли России участвовать в этих процессах.
В США признали отсутствие шансов на победу в противостоянии с Россией
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Американские читатели Fox News под статьей об инциденте с британским эсминцем Defender в Черном море обсуждают, что ни США, ни Европе не хватит воли воевать с Россией.
Автор статьи пишет о том, что инцидент в Черном море был первым со времен холодной войны случаем, когда Россия признала использование вооружений для противодействия продвижению военного корабля НАТО, передает РИА «Новости».
Многие читатели считают, что Россия поступила правильно, и призвали западные страны брать с нее пример.
«Вот как надо охранять границу! Записывайте!» – отметил Jjtt.
«Русские выучили на примере США, что будет, если не защищать свои границы. Впредь они могут обойтись и без предупредительных выстрелов», – считает TheProfit083.
Комментаторы также обсудили тот факт, что эсминец подошел к берегам российского Крыма.
«Крым был частью России несколько веков <…> Путин просто забрал обратно то, что его стране принадлежало по праву», – написал thetruth628.
«Крым – часть России с 1700-х годов <…> Севастополь – российский аналог Норфолка, он веками служит домом ее Черноморскому флоту», – написал другой читатель.
Вывод комментаторов был таков, что в случае противостояния с Россией у Запада практически нет шансов.
«Я считаю, что Путин готов к Третьей мировой войне, а мы — нет, особенно при Байдене. Европа разжирела, ослабла, беззащитна и расколота <…> Нам не хватит воли ни причинять урон, ни идти на жертвы самим», – написал один из них.
«На самом деле русские провели испытание: а каков будет ответ США? А раз мы промолчали и не защитили союзника, который действует в международно признанных водах, то теперь русские обнаглеют еще больше», – рассуждает Kevin Michael.
«Эта администрация слишком бесхребетна, чтобы разобраться с Россией, Китаем или кем угодно с Ближнего Востока. Еще бы они не вытворяли что хотят», – заявил Randyrandy.
Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.
Между тем, ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма.
Российский посол в Анкаре оценил начало строительства канала «Стамбул»
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Канал «Стамбул» между Черным и Мраморным морями не изменит международно-правовой режим конвенции Монтре, заявил российский посол в Турции Алексей Ерхов.
«Тендер на строительство Cтамбульского канала официально не объявлен, технические детали проекта неизвестны. Без этого трудно делать какие-либо комментарии по данному вопросу. Но в то же время необходимо не поддаваться на разные спекуляции. Нужно понимать, что есть конвенция Монтре. Это международный документ 1936 года», – напомнил дипломат, передает РИА «Новости».
Конвенция регулирует порядок прохода через проливы Босфор и Дарданеллы, и также устанавливает ограничения по общему тоннажу военных кораблей черноморских и нечерноморских государств, сроки пребывания в акватории Черного моря военных кораблей нечерноморских государств.
«И именно это очень важно. Наличие или отсутствие дополнительной водной артерии не меняет международно-правового режима, установленного конвенцией. Одновременно необходимо понимать, что реализация такого масштабного проекта, когда и если до этого дойдет, потребует значительного количества финансовых средств и времени», – указал Ерхов.
Напомним, в субботу президент Турции Таийп Эрдоган объявил о начале строительства судоходного канала «Стамбул» между Мраморным и Черным морями в обход Босфора.
Между тем десятки бывших высокопоставленных военных были задержаны в Турции за критику планов Эрдогана по реализации крупнейшего инфраструктурного проекта. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему строительство канала «Стамбул» вызывает раскол в турецкой элите – и как этот проект изменит геополитическое положение России.
В МИД заявили, что сейчас США на переговорах по Донбассу «делать нечего»
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При нынешнем подходе нет причин приглашать американцев присоединиться к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Рябков подчеркнул, что «не знает, каковы могут быть параметры обсуждения этой темы в дальнейшем». Прежде участие США «допускалось», но «вопрос в том», насколько «конструктивной» будет роль США – понимают ли они, что «без известных шагов со стороны Киева не получится сдвинуть с места весь этот процесс», сказал Рябков. По его словам, если США придут к выводу, что определенная перспектива такой работы с Украиной имеется, тогда они вполне могут в том или ином виде посодействовать, передает РИА «Новости».
При этом он отметил, что «не обсуждает никакие форматы». «Я говорю о том, что мы не занимаем позицию, что это исключается при любых условиях», – сказал он. Как заявил Рябков, «главное – позиция и подход». Однако «при нынешнем подходе американцам там, разумеется, делать нечего», подчеркнул он.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы оказать помощь в поддержке минского процесса по Украине при условии если этого будет хотеть, в том числе, и Россия. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что не видит причин для возражения стран «нормандского формата» против участия США. Он назвал США «самой сильной, демократической и авторитетной» страной.
Футболиста застрелили во время матча в Марселе
В Марселе во время футбольного матча любительских команд двух кварталов один из игроков был убит, другой получил тяжелое ранение, сообщают СМИ.
К открытому стадиону «Ла Марин» подъехал автомобиль, из которой по футболистам открыли огонь. Пятнадцатый округ, где произошла стрельба, является одним из социально неблагополучных кварталов, передает ТАСС со ссылкой на Provence.
Напомним, в марте погромы и столкновения с полицией происходили в пригородах Лиона. В июне в Дижоне вспыхнул конфликт между чеченской диаспорой и выходцами из стран Магриба, который перерос в многодневные массовые беспорядки.
Житель Сибири из мести облил 10 человек бензином и поджег
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В Соликамске местный житель в состоянии алкогольного опьянения повздорил со знакомыми, и попытался сжечь их в гараже, сообщили в региональном следственном управлении СК.
«В ночное время 26 июня в Соликамске компания местных жителей находилась в гараже, расположенном напротив жилого дома по улице Фрунзе. 44-летний местный житель, находясь там в состоянии алкогольного опьянения, после конфликта и произошедшей драки с 64-летним знакомым, сходил к себе в дом, взял канистру с бензином, пришел в гараж, где в это время находились семеро мужчин и три женщины, облил присутствующих бензином из канистры, и поджег зажигалкой», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Пятеро человек получили термические ожоги разных частей тела, их госпитализировали в больницы Соликамска и города Березники. Подозреваемый также получил ожоги.
При осмотра в гоараже изъяли предметы и биологические следы, которые отправили на исследование в судмедэкспертизах.
Проводятся допросы и другие следственные действия для установления всех обстоятельств инцидента, сбора и закрепления доказательственной базы. Также решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому с учетом состояния его здоровья.
В декабре прошлого года влюбленные в Нижегородской области облили бензином и сожгли знакомую из-за ревности.