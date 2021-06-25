Инфекционист рассказал об особенностях испытаний «Спутника V» на детях

Исследование вакцины «Спутник V» на детях будет проходить точно так же, как и при других клинических испытаниях, сообщил газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист центра «Диавакс», комментируя заявление о скором начале испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V» на детях.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбур сообщил, что в следующем месяце в России стартуют клинические исследования применения вакцины от COVID-19 «Спутник V» на подростках в возрасте от 12 до 17 лет, передает ТАСС. Он уточнил, что для каждого возраста подберут определенную концентрацию препарата.

«В детской популяции испытания будут проходить точно так же, как и при других клинических испытаниях. Сначала идет ранжирование по возрасту, полу, каким-либо сопутствующим заболеваниям, состояниям. Затем, соответственно, принимается решение, например, относительно того, требуется или не требуется уменьшение дозы, как в случае с вакцинацией, например, от клещевого энцефалита или гепатита В», – говорит Коновалов.

Он поясняет, что во время испытания оценивается иммунологическая эффективность по приобретению вируснейтрализующих антител, дополнительно испытывается, как правило, клеточная память (клеточный иммунный ответ), а затем оценивается профилактическая эффективность в сравнении категорий привиты и непривитых – как часто они заболевают, особенно в условиях пандемической ситуации.

«Это всегда поэтапный принцип действий: сначала идет испытание вакцины у лиц среднего возраста без каких-либо нарушений состояния здоровья, затем расширяются показания для лиц с хроническими болезнями и пожилого возраста, как это было проведено со «Спутником V», и в дальнейшем идут дополнительные испытания на отдельных категориях: на подростках, позже на детях младшего возраста, поскольку они хоть и редко, но тоже болеют, иногда тяжело, и на беременных, кормящих женщинах. Постепенно расширяются показания на проведение вакцинации исходя из целесообразности, эпидемической обстановки», – рассказывает специалист.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые пришла к выводу, что детей целесообразно вакцинировать от коронавирусной инфекции. Врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что если ребенок находится в группе риска, или же он старше 15 лет и ведет социально активный образ жизни, то родителям стоит задуматься о том, чтобы сделать ему прививку от коронавируса. Однако делать вакцинацию детям, младше 12 лет он не видит необходимости.

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